Situaţie dramatică în economie, după măsurile de austeritate. Fritz: Suntem în rahat

Un raport recent al Curții de Conturi recomandă reforma organizării unităților teritorial-administrativ. Potrivit documentului, peste jumătate dintre orașe și 15% dintre comune nu aveau, în 2023, numărul minim de locuitori prevăzut în lege. Doar 27% dintre comune și 34% dintre orașele mici au reușit să se finanțeze din venituri proprii în proporție mai mare de 50%. Mai mult, doar 31% dintre comune își puteau acoperi cheltuielile de personal din resurse proprii, în timp ce 84% dintre cele 2.862 de comune au depins în proporție de peste 50% de finanțare de la bugetul de stat. Sistemul administrativ include un total de 41.438 de aleși locali, dintre care 40.100 sunt consilieri locali și 1.338 sunt consilieri județeni.