Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere
Bursa, 31 octombrie 2025 19:30
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. and #8221;Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre and #8221;, a transmis Ţoiu
• • •
Acum 15 minute
19:40
Constructorul metroului clujean anunţă că a realizat peste 50% din pereţii puţului de lansare pentru cele 2 and #8221;cârtiţe and #8221; # Bursa
Constructorul metroului din Cluj, firma turcă Gulermak, a realizat peste 50% din pereţii mulaţi ai puţului de lansare a celor două and #8221;cârtiţe and #8221; (TBM-uri) din staţia Teilor din Floreşti, după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, relatează Cluj24
19:40
Un avion de recunoaştere rusesc, interceptat şi escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice # Bursa
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA
19:40
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # Bursa
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online, iar 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informaţiile financiare credibile online, potrivit unui studiu realizat pentru Revolut, transmite Agerpres
Acum 30 minute
19:30
Bulgaria restricţionează exporturile de combustibil către UE în urma sancţiunilor impuse Lukoil # Bursa
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters
19:30
19:30
Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în produsul intern brut din Uniunea Europeană # Bursa
Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% respectiv 28,8%, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat, transmite Agerpres
Acum o oră
19:00
Trump se laudă cu victoria în negocierile privind pământurile rare, demonstrând puterea lui Xi Jinping # Bursa
Donald Trump a declarat că SUA şi China au and #8222;rezolvat and #8221; diferenţele dintre cele două ţări privind accesul la pământurile rare ale Chinei, după o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, scrie Bloomberg
19:00
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), scrie AFP
Acum 2 ore
18:50
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%
18:50
Există mulţi angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în diverse locaţii care nu aparţin angajatorului lor sau circulă permanent, prestând servicii pentru diverşi clienţi. În aceste cazuri, angajatorii ar trebui să aplice pentru ei clauza de mobilitate când stabilesc veniturile pe care le oferă în baza contractului de muncă, lucru care este reglementat atât de legislaţia muncii, cât şi de cea fiscală, avertizează Camera Consultanţilor Fiscali (CCF)
18:30
NYT: Tot mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului # Bursa
Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT)
18:20
SUA se pregătesc să lovească ţinte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro # Bursa
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalaţiilor militare utilizate de organizaţia de trafic de droguri care, potrivit SUA, este condusă de omul forte al Venezuelei, Nicolas Maduro, şi gestionată de membri de vârf ai regimului său, potrivit Miami Herald
18:20
Directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) a declarat vineri că un and #39;potenţial atac terorist and #39; prevăzut să aibă loc în timpul weekendului de Halloween în Michigan, în nordul SUA, a fost dejucat
18:10
Forţele poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în această săptămână # Bursa
Armata poloneză a anunţat vineri că avioanele sale de vânătoare au interceptat un aparat rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice, marcând al treilea incident de acest tip în ultimele patru zile, potrivit agenţiei Reuters.
18:00
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene # Bursa
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene (UE), transmite agenţia de ştiri BTA, citată de Agerpres
18:00
CFR semnează un contract de aproape 25 milioane lei pentru lucrări la calea ferată între staţiile Măldăeni - Mihăeşti din Dolj # Bursa
CFR a semnat un contract în valoare de aproape 25 de milioane de lei cu o asociere de trei companii pentru lucrări la calea ferată între staţiile Măldăeni - Mihăeşti din judeţul Dolj, în vederea ridicării restricţiei de viteză de la 50 km/h la 120 km/h. Finanţarea este asigurată din bugetul de stat şi durata de execuţie este de 37 de zile de la emiterea ordinului de începere
Acum 4 ore
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care îşi produc singuri energia electrică
17:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulţi bani aruncaţi împotriva mea! Bani negri # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulţi and #8222;bani negri and #8221; aruncaţi împotriva sa, and #8222;din toate părţile, sume fabuloase and #8221;, vor fi scoase din context informaţii din CV-ul său şi va fi atacat
17:50
Mercedez-Benz Vans pregăteşte lansarea următoarei generaţii de autoutilitare Sprinter, mai flexibile şi mai digitale ca oricând, ce vor fi disponibile în mai multe configuraţii şi vor include tehnologie de ultimă generaţie pentru a se adapta cât mai bine diversităţii clienţilor comerciali
17:40
Un grup media pro-Orban cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026 # Bursa
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk
17:40
Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept and #8222;tupeu and #8221; invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului Ilie Bolojan de a veni în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România, transmite Agerpres
17:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins vineri orice ipoteză privind o apropiere între PSD şi AUR, afirmând că această and #8222;chestiune a fost aruncată în spaţiul public de unii tocmai pentru a ascunde lipsa de acţiune a Guvernului and #8221;.
17:20
UniCredit Bank anunţă campania Black Friday 2025, care se desfăşoară între 3 şi 7 noiembrie şi include oferte speciale pentru persoane fizice şi companii micro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:20
Medicii care promovează în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute, ce pot pune în pericol sănătatea publică, ar putea fi sancţionaţi prin retragerea dreptului de a profesa, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament şi semnat de aproape 60 de parlamentari PSD, USR şi AUR, informează HotNews.ro.
17:00
Agroserv Măriuţa S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol şi deţinătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a închis cu succes plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligaţiuni corporative garantate, prin care a atras întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:50
Apartamentele cu două camere rămân cele mai căutate în Bucureşti, atât pe piaţa vânzărilor, cât şi pe cea a închirierilor, iar locuinţele din Sectorul 6 conduc în topul căutărilor pentru închiriere, potrivit unei analize realizate de Storia. Bucureştenii se declară mulţumiţi de transportul în comun, dar nemulţumiţi de locurile de parcare şi de pistele pentru biciclete.
16:50
Turcia a raportat venituri record din turism, de 50 de miliarde de dolari, şi un total de 50 de milioane de vizitatori internaţionali în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor oficiale prezentate la Istanbul de Ministerul Culturii şi Turismului.
16:40
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va trimite, la începutul lunii noiembrie, notificări oficiale către companiile de stat care înregistrează obligaţii fiscale restante, pentru a încuraja conformarea voluntară la plată, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:20
Ţara noastră nu este expusă niciunui risc de securitate în contextul retragerii parţiale a trupelor americane din ţară, a declarat vineri ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă (USR), citat de Agerpres.
16:10
Peste 1,6 milioane de turişti, dintre care aproximativ 42.000 de cetăţeni străini, au vizitat judeţul Constanţa în perioada ianuarie-august 2025, potrivit datelor publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Constanţa. Numărul total de turişti a crescut cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-au înregistrat 1,56 milioane de vizitatori.
16:10
Comisia Europeană: Retragerea parţială a trupelor americane din România arată nevoia creşterii cheltuielilor de apărare # Bursa
Decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu demonstrează necesitatea consolidării investiţiilor europene în apărare, a transmis vineri Comisia Europeană, citată de agenţia EFE.
16:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a sesizat Curtea Constituţională cu o obiecţie de neconstituţionalitate privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, act normativ ce vizează regimul prosumatorilor şi mecanismele de compensare cantitativă sau regularizare financiară, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.
16:00
Raluca Turcan acuză PSD de and #8222;tupeu and #8221; pentru chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament # Bursa
Lidera PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a criticat vineri iniţiativa PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicaţii privind retragerea unei părţi a trupelor americane din România, calificând demersul drept and #8222;un act de tupeu politic and #8221;.
16:00
Summit discret al aliaţilor Ucrainei în Spania fără telefoane mobile şi cu discuţii despre sprijinul financiar şi garanţiile de securitate # Bursa
Spania va găzdui, marţi, 4 noiembrie, o reuniune secretă a and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221; pentru Ucraina, potrivit publicaţiei El Mundo. Evenimentul, organizat de Ministerul Afacerilor Externe de la Madrid, va reuni delegaţi din 35 de ţări aliate Kievului, sub măsuri stricte de confidenţialitate.
16:00
Inteligenţa artificială (AI) a devenit cea mai rapidă tehnologie adoptată din istoria umanităţii, depăşind pragul de 1,2 miliarde de utilizatori în mai puţin de trei ani, Potrivit unui raport publicat de Microsoft AI Economy Institute. Rata de adopţie a depăşit-o pe cea a internetului, a computerului personal şi a smartphone-ului. Cu toate acestea, raportul avertizează că beneficiile se distribuie inegal, utilizarea AI în ţările din Nordul Global fiind de aproximativ două ori mai mare decât în Sudul Global.
Acum 6 ore
15:50
Nicuşor Dan va participa la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit unor surse din cadrul USR citate de HotNews.ro.
15:40
Mobilitatea şi delegarea angajaţilor generează confuzii fiscale în rândul companiilor, care riscă să li se calculeze diferenţe de taxe şi penalităţi, potrivit unui comunicat al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF). Instituţia a solicitat Ministerului Finanţelor clarificări privind modalitatea de determinare a plafonului neimpozabil aferent prestaţiilor suplimentare acordate salariaţilor în baza clauzei de mobilitate, reglementată de Codul Muncii şi Codul Fiscal
15:40
TAROM lansează o ofertă specială pentru zborurile interne, cu tarife începând de la 85 de euro dus-întors # Bursa
TAROM a anunţat o ofertă promoţională dedicată zborurilor interne, disponibilă pentru biletele achiziţionate în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Promoţia este valabilă pentru călătorii efectuate între 1 decembrie 2025 şi 31 martie 2026, iar preţul biletului dus-întors include toate taxele, un bagaj de mână de 8 kg şi check-in gratuit.
15:40
Curtea de Conturi Europeană avertizează asupra riscurilor proiectului ITER pentru bugetul UE # Bursa
Curtea de Conturi Europeană a aprobat conturile şi operaţiunile pentru anul 2024 ale tuturor celor 12 întreprinderi comune ale Uniunii Europene, inclusiv Fusion for Energy (F4E) - entitatea responsabilă de contribuţia Europei la proiectul ITER, reactorul termonuclear experimental internaţional, potrivit unui raport publicat de instituţie. În total, aceste parteneriate au executat anul trecut un buget de 3,2 miliarde de euro şi au avut aproximativ 800 de angajaţi.
15:30
ANPC a controlat peste 1.300 de operatori economici într-o săptămână, aplicând amenzi de peste 4,5 milioane de lei # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 27-31 octombrie 2025, o amplă acţiune de monitorizare şi control la nivel naţional, având ca obiectiv principal verificarea respectării legislaţiei privind protecţia consumatorilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:20
Autorităţile publice locale pot accesa împrumuturi avantajoase de la Trezoreria Statului pentru finanţarea serviciilor publice de termoficare, iar termenul pentru solicitarea de împrumuturi destinate cofinanţării investiţiilor finanţate din fonduri europene a fost prelungit, potrivit unui act normativ adoptat de Guvern la propunerea Ministerului Dezvoltării şi a Ministerului Finanţelor.
14:50
CCIR critică iniţiativa de modificare a Legii societăţilor comerciale care impune atestarea obligatorie a actelor de către avocaţi sau notari # Bursa
Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi-a exprimat îngrijorarea faţă de iniţiativa legislativă depusă la Senat privind modificarea Legii nr. 31/1990, care ar introduce obligativitatea atestării actului constitutiv de către avocat şi a legalizării hotărârilor AGA de către notar sau avocat pentru societăţile cu cifră de afaceri mai mare de 400.000 lei anual, potrivit unui comunicat al instituţiei.
14:40
Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier primit cadou de la preşedintele Donald Trump # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a achitat contravaloarea unui colier personalizat primit de la preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit, pentru a-l putea păstra, potrivit agenţiei dpa.
14:40
Letonia a votat retragerea din Convenţia de la Istanbul privind combaterea violenţei împotriva femeilor # Bursa
Parlamentul leton a votat, joi, retragerea ţării din Convenţia de la Istanbul, tratatul internaţional privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, decizie luată în pofida opoziţiei premierului Evika Silina şi a preşedintelui ţării, potrivit Reuters.
14:40
Constantin Todorică Şerban, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov (ADIDAJ), este cercetat de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov pentru abuz în serviciu, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 30 octombrie 2025, potrivit unui comunicat al DNA.
14:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat, vineri, decretele de pensionare pentru 22 de magistraţi, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.
14:40
Preşedintele USR, Cătălin Drulă, va fi desemnat oficial candidat al formaţiunii pentru Primăria Municipiului Bucureşti, duminică, în cadrul Conferinţei municipale a filialei USR Bucureşti şi al şedinţei Biroului Naţional, unde va fi votat candidatul partidului pentru alegerile locale din 7 decembrie, potrivit News.ro.
14:30
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul prin care îl numeşte pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, potrivit unui comunicat transmis de Departamentul Comunicare Publică al Administraţiei Prezidenţiale.
14:30
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut uşor în luna octombrie, ajungând la 2,1%, aproape de nivelul-ţintă al Băncii Centrale Europene (BCE), potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, citate de AFP.
14:10
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul său oficial, candidatura Bucureştiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.
