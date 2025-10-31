România de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie

10:10

Pompierii din Târgu-Neamț au intervenit pentru deblocarea unei locuințe de pe strada Mărășești, unde au găsit un bărbat de 57 de ani fără semne vitale. Un bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț a fost descoperit luni seară de echipajele de intervenție chemate să deblocheze calea de acces a unei case de pe strada