PODCAST. Poate meritocrația să salveze România?

În acest episod, Mihai Radu intră în casa groazei numită România, acolo unde pacienții nu se vindecă de nicio boală. Reușește să evadeze cu ajutorul intuiției lui Nicușor Dan, dar dă peste un pacient jumătate cal, jumătate leu, jumătate liră sterlină. Se trezește din coșmar direct în greva din Justiție, pe care o analizează de la ambele ei capete. La final, nimerește undeva în Sibiu, dar nu poate să intre. Cineva a schimbat yala. Articolul Ce ne enervează #41 – Nu ne vindecăm de nimic apare prima dată în Recorder.