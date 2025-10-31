Soțul Olguței Vasilescu, atac la Ilie Bolojan: „Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice candidat”
31 octombrie 2025 20:50
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, a lansat vineri noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că impune unilateral deciziile din coaliţia de guvernare şi că nu acceptă alte puncte de vedere. „Mă bucură schimbarea, reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă. Eu zic că am tăcut destul. Am … Articolul Soțul Olguței Vasilescu, atac la Ilie Bolojan: „Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice candidat” apare prima dată în Main News.
• • •
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României” # MainNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. ”Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu. ”Am … Articolul Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României” apare prima dată în Main News.
18:40
Judecătorul ÎCCJ care a repins arestările din dosarul Nordis și l-a achitat pe Nicolae Bănicioiu se pensionează la 48 ani # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, transmite Administraţia Prezidenţială. Printre aceștia se numără și Mihail Udroiu (48 ani), judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Udroiu a făcut parte din completuri care au pronunţat hotărâri discutate în spaţiul public, precum respingerea arestărilor preventive în dosarul „Nordis” sau … Articolul Judecătorul ÎCCJ care a repins arestările din dosarul Nordis și l-a achitat pe Nicolae Bănicioiu se pensionează la 48 ani apare prima dată în Main News.
18:10
Ciprian Ciucu critică interzicerea platformei Polymarket în România: „Nu cred în coincidenţe” # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a criticat vineri decizia autorităţilor române de a interzice accesul la platforma de pariuri pe evenimente politice Polymarket, în plină campanie electorală. Politicianul a subliniat că platforma îl indica drept favorit în cursa pentru Primăria Bucureşti. „În 5 zile vor închide Polymarket în România. Printr-o decizie, venită la … Articolul Ciprian Ciucu critică interzicerea platformei Polymarket în România: „Nu cred în coincidenţe” apare prima dată în Main News.
Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro # MainNews.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii … Articolul Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro apare prima dată în Main News.
12 oferte depuse pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și … Articolul 12 oferte depuse pentru construirea tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni apare prima dată în Main News.
În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Potrivit poliției ucrainene, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii. În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au salvat 12 … Articolul Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii apare prima dată în Main News.
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% # MainNews.ro
Guvernul Bolojan a reușit, pentru prima dată în acest an, să se împrumute în lei cu dobânzi sub 7%. Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost realizată o operațiune de succes prin care riscul de refinanțare al datoriei publice a fost redus. Cheltuielile cu dobânzile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut când erau … Articolul Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% apare prima dată în Main News.
Huzur la BNR. În plină austeritate, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro # MainNews.ro
Țara arde și băncile se arpovizionează. Banca Națională a României a plătit 1.100.000 euro în două licitații pentru fructe de mare, pește și legume proaspete. BNR se apără și spune că e vorba de achiziții pe termen lung controlate de Curtea de Conturi, iar angajații scot bani din propriul buzunar pentru mesele consumate la cantină. În această … Articolul Huzur la BNR. În plină austeritate, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan l-a numit pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit vineri pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale. Totodată, Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, funcţie pe care o deţine din luna octombrie. Diplomat de carieră, Marius Lazurca … Articolul Nicușor Dan l-a numit pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională apare prima dată în Main News.
Cătălin Drulă urmează să fie validat oficial, duminică, drept candidat al USR pentru Primăria Municipiului Bucureşti. Anunțul va fi făcut în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti, precum și în şedinţa Biroului Naţional, unde va fi votat reprezentantul partidului la alegerile programate pe 7 decembrie. Potrivit USR, evenimentul va începe la ora 13:00 și va … Articolul Cătălin Drulă, ales oficial candidat USR pentru alegerile la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
România candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională # MainNews.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat oficial candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029, pe Arena Naţională. Partenerii FRF în acest proiect sunt Primăria Municipiului Bucureşti şi Guvernul României. „România a demonstrat că deţine capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul … Articolul România candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională apare prima dată în Main News.
Guvernul a aprobat bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie. Cât vor costa alegerile din București și alte 13 localități # MainNews.ro
Guvernul a aprobat bugetul și calendarul pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, alocând 67,6 milioane de lei pentru organizarea scrutinului în București și alte 13 localități. Guvernul României a oficializat, la data de 31 octombrie 2025, aprobarea bugetului necesar desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, concomitent cu adoptarea hotărârilor de guvern … Articolul Guvernul a aprobat bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie. Cât vor costa alegerile din București și alte 13 localități apare prima dată în Main News.
CNAIR: Circulația pe autostrada A7, București – Adjud, ar putea fi deschisă anul acesta # MainNews.ro
Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că, în condițiile menținerii ritmului actual de lucru, anul acesta ar putea fi posibilă circulația pe autostradă de la București la Adjud. Progresul pe lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni al Autostrăzii A7 a depășit 85%, cu o secțiune importantă având un … Articolul CNAIR: Circulația pe autostrada A7, București – Adjud, ar putea fi deschisă anul acesta apare prima dată în Main News.
Șofer beat și fără permis, urmărit de Poliție după ce a șicanat un alt participant la trafic în Prahova # MainNews.ro
Joi, pe raza comunei Gura Vitioarei din județul Prahova, Poliția a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la un incident de șicanare în trafic. „În urma sesizării, poliţiştii au instituit un filtru rutier pe traseul de deplasare al autovehiculului indicat, efectuând semnalul regulamentar de oprire. Conducătorul auto nu a respectat indicaţiile poliţiştilor şi … Articolul Șofer beat și fără permis, urmărit de Poliție după ce a șicanat un alt participant la trafic în Prahova apare prima dată în Main News.
Alexandru Rogobete anunță modernizarea Centrului pentru Arși de la Floreasca: Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult # MainNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat reabilitarea și modernizarea Centrului pentru Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, o investiție de 23 de milioane de lei menită să asigure condiții de siguranță și tratament ireproșabil pentru pacienți. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat investiția de 23 de milioane de lei destinată reabilitării, modernizării și … Articolul Alexandru Rogobete anunță modernizarea Centrului pentru Arși de la Floreasca: Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult apare prima dată în Main News.
Amenzile pentru depășirea orei la comemorarea Colectiv, clarificate de Jandarmerie: „S-au dispus de urgenţă verificări privind modul de aplicare a sancţiunii” # MainNews.ro
Jandarmeria Română a anunțat vineri că a demarat verificări după ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din clubul Colectiv a fost sancționat pentru depășirea orei aprobate pentru eveniment. Scopul verificărilor este să stabilească „dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii”. „Se poate aprecia că agentul constatator nu a … Articolul Amenzile pentru depășirea orei la comemorarea Colectiv, clarificate de Jandarmerie: „S-au dispus de urgenţă verificări privind modul de aplicare a sancţiunii” apare prima dată în Main News.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Serbia, recomandând cetățenilor români să evite zonele aglomerate, în contextul unor manifestări comemorative și al posibilității declanșării unor proteste spontane. MAE a avertizat cetățenii români aflați pe teritoriul Republicii Serbia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară, cu privire la … Articolul MAE: Atenționare de călătorie în Serbia apare prima dată în Main News.
FT: Summitul Trump-Putin a fost anulat după o convorbire tensionată între Rubio şi Lavrov # MainNews.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, după ce Rusia a rămas inflexibilă şi a transmis că nu este dispusă să negocieze şi să facă vreo concesie la condiţiile sale pentru a înceta războiul în Ucraina. Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între … Articolul FT: Summitul Trump-Putin a fost anulat după o convorbire tensionată între Rubio şi Lavrov apare prima dată în Main News.
SUA pregătesc noi reduceri de trupe în Europa de Est. Următoarele pe listă: Bulgaria, Ungaria și Slovacia # MainNews.ro
Statele Unite intenționează să reducă prezența militară în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din luna decembrie, o continuare a procesului început deja în România, potrivit publicațiilor Kyiv Post și Stars and Stripes. Sursele citate vorbesc despre retragerea a aproximativ 3.000 de militari americani din regiune, în cadrul unei „recalibrări moderate” a prezenței SUA în Europa … Articolul SUA pregătesc noi reduceri de trupe în Europa de Est. Următoarele pe listă: Bulgaria, Ungaria și Slovacia apare prima dată în Main News.
Grindeanu face un pas înapoi după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi am spus ce aveam de spus” # MainNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva. ”Nu ştiu dacă face bine guvernului o asemenea persoană, dar eu nu pot să nu spun … Articolul Grindeanu face un pas înapoi după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi am spus ce aveam de spus” apare prima dată în Main News.
O firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene, contract de 1 miliard de euro pentru Autostrada Unirii / Actualul ministrul al transporturilor, promovat de fostul „baron” de Neamț # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit, joi, Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Asocierea a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare … Articolul O firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene, contract de 1 miliard de euro pentru Autostrada Unirii / Actualul ministrul al transporturilor, promovat de fostul „baron” de Neamț apare prima dată în Main News.
Olguța Vasilescu îi ia apărarea lui Grindeanu: „Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni” # MainNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel … Articolul Olguța Vasilescu îi ia apărarea lui Grindeanu: „Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni” apare prima dată în Main News.
Inspector antifraudă din Bucureşti, reţinut de DNA pentru luare de mită / Alţi trei angajaţi, plasaţi sub control judiciar # MainNews.ro
DNA instrumentează un dosar care vizează mai mulţi angajaţi ai ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, unul dintre ei fiind reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de luare de mită. Alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită. DNA anunţă, joi seară, … Articolul Inspector antifraudă din Bucureşti, reţinut de DNA pentru luare de mită / Alţi trei angajaţi, plasaţi sub control judiciar apare prima dată în Main News.
10 ani de la tragedia din Colectiv. Mii de oameni au ieșit în stradă: „Nimeni nu a plătit pentru moartea celor 65” # MainNews.ro
La 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, mii de oameni s-au adunat, joi seară, în Piața Universității din București, pentru a-i comemora pe cei 65 de tineri care și-au pierdut viața în noaptea de 30 octombrie 2015. Printre participanți s-au aflat reprezentanți ai mai multor organizații civice, dar și simpli cetățeni veniți să … Articolul 10 ani de la tragedia din Colectiv. Mii de oameni au ieșit în stradă: „Nimeni nu a plătit pentru moartea celor 65” apare prima dată în Main News.
Actorul George Burcea va candida din partea POT la Primăria Capitalei. În 2020 a fost prins drogat la volan # MainNews.ro
Actorul George Burcea a anunțat că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri. George Burcea a devenit cunoscut public după ce s-a căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan, cu care are doi copii. Cei doi au divorțat în anul 2022, iar disputa dintre ei a făcut în ultimii ani … Articolul Actorul George Burcea va candida din partea POT la Primăria Capitalei. În 2020 a fost prins drogat la volan apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația # MainNews.ro
Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențiale, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de avocații săi. Decizia este definitivă. Magistrații Tribunalului București au analizat cererea depusă de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise anterior Judecătoria Sectorului 1. Potrivit … Articolul Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația apare prima dată în Main News.
Distrigaz Sud Rețele și trei angajați, puși oficial sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova # MainNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat, joi, acuzațiile formulate în dosarul exploziei din cartierul Rahova, produsă pe 17 octombrie, în urma căreia 3 persoane au murit, 15 au fost rănite, iar zeci de apartamente și autoturisme au fost distruse. În anchetă sunt vizate societatea Distrigaz Sud Rețele, un operator economic … Articolul Distrigaz Sud Rețele și trei angajați, puși oficial sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în Main News.
Lukoil vinde activele sale internaționale către o firmă fondată de un oligarh rus aflat pe lista sancțiunilor UE # MainNews.ro
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că a acceptat o ofertă de cumpărare a activelor sale internaționale din partea Gunvor Group, la doar 3 zile după ce a făcut publică intenția de a-și vinde activele internaționale. „Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii de la OFAC [Biroul pentru Controlul Activelor … Articolul Lukoil vinde activele sale internaționale către o firmă fondată de un oligarh rus aflat pe lista sancțiunilor UE apare prima dată în Main News.
Politicianul centrist Rob Jetten se declară optimist în privința formării noului guvern după eșecul extremei drepte la alegerile parlamentare din Țările de Jos # MainNews.ro
Liderul partidului centrist D66 din Țările de Jos, Rob Jetten, și-a arătat optimismul cu privire la formarea noului guvern al țării după rezultatul favorabil obținut de formațiunea sa politică la alegerile parlamentare. Partidul Libertății (PVV), condus de politicianul de extremă dreapta Geert Wilders, a pierdut din susținerea publică față de precedentul scrutin parlamentar, relatează Reuters. … Articolul Politicianul centrist Rob Jetten se declară optimist în privința formării noului guvern după eșecul extremei drepte la alegerile parlamentare din Țările de Jos apare prima dată în Main News.
Delir al lui Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție susține că SUA retrag o parte din trupele din România din cauza problemelor sale penale: „Vor urma și alte elemente” # MainNews.ro
Prezent marți la Tribunalul București unde se judecă cererea sa de ridicare a controlului judiciar, Călin Georgescu a susținut în fața jurnaliștilor prezenți că SUA a decis retragerea a o parte din trupele staționate în România din cauza problemelor sale penale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de … Articolul Delir al lui Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție susține că SUA retrag o parte din trupele din România din cauza problemelor sale penale: „Vor urma și alte elemente” apare prima dată în Main News.
Reacția lui Donald Trump la retragerea de trupe americane din România: „Nu este foarte importantă” # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „nu foarte importantă” decizia de a retrage trupe ale SUA din România. În țara noastră vor mai rămâne aproximativ 1000 de militari americani. În ciuda continuării războiului din Ucraina, SUA au decis să retragă soldați din mai multe state de pe Flancul Estic al NATO, printre care se … Articolul Reacția lui Donald Trump la retragerea de trupe americane din România: „Nu este foarte importantă” apare prima dată în Main News.
Platforma Polymarket, unde s-au pariat rezultatele alegerilor, a fost interiză în România # MainNews.ro
Autoritatea română de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, ONJN, a anunțat joi că platforma Polymarket a fost adăugată pe lista operatorilor care desfășoară activități de pariuri fără licență pe teritoriul României, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES. Decizia vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a activității platformei în perioada alegerilor. Conform datelor publice … Articolul Platforma Polymarket, unde s-au pariat rezultatele alegerilor, a fost interiză în România apare prima dată în Main News.
Ministrul Justiției: Nu am fost informat oficial despre revenirea voluntară a lui Horațiu Potra în România # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că instituția pe care o conduce nu a fost informată oficial cu privire la intenția lui Horațiu Potra de a reveni în România, așa cum a fost vehiculat în spațiul public. Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat și reținut în Dubai, ar fi exprimat, prin avocata … Articolul Ministrul Justiției: Nu am fost informat oficial despre revenirea voluntară a lui Horațiu Potra în România apare prima dată în Main News.
Un deceniu de la tragedia Colectiv: ICCJ a decis reluarea anchetei privind acțiunile autorităților și responsabilitatea spitalelor # MainNews.ro
La zece ani de la tragicul incendiu din Clubul Colectiv, care a curmat viețile a 65 de persoane, bilanțul justiției rămâne marcat de inegalitate și întârzieri. Deși unii vinovați au fost condamnați, responsabilitatea statului și a oficialilor de rang înalt continuă să fie o chestiune nerezolvată, cu o anchetă reluată de la zero la aproape … Articolul Un deceniu de la tragedia Colectiv: ICCJ a decis reluarea anchetei privind acțiunile autorităților și responsabilitatea spitalelor apare prima dată în Main News.
Percheziții la locuințele unor bărbați din Bistrița-Năsăud, Ilfov și București, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și abuz de încredere. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de lei # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele unor bărbați din județele Bistrița-Năsăud și Ilfov, precum și din București, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere și alte infracțiuni. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, foștii administratori ai unor societăți comerciale ar fi delapidat activele firmelor, pe care le-ar fi adus … Articolul Percheziții la locuințele unor bărbați din Bistrița-Năsăud, Ilfov și București, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și abuz de încredere. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de lei apare prima dată în Main News.
Polonia primește garanții: nu va exista reducerea trupelor americane pe teritoriul țării # MainNews.ro
Polonia a primit asigurări oficiale că prezența militară a Statelor Unite pe teritoriul său nu va fi diminuată, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Această confirmare survine în urma unor discuții purtate cu secretarul american al apărării, precum și a consultărilor dintre ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, și șeful Statului Major General, … Articolul Polonia primește garanții: nu va exista reducerea trupelor americane pe teritoriul țării apare prima dată în Main News.
Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală fatală, dezastruoasă pentru români” # MainNews.ro
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, spune că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan nu au adus mai mulți bani la buget, așa cum spera premierul, ci dimpotrivă, încasările au scăzut în termeni reali. Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creșterea … Articolul Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală fatală, dezastruoasă pentru români” apare prima dată în Main News.
Horațiu Potra vrea să revină voluntar în România pentru a fi judecat. Avocata sa a confirmat decizia # MainNews.ro
Horațiu Potra, acuzat de fapte grave împotriva ordinii constituționale, și-a exprimat dorința de a se întoarce voluntar în România, fără a mai aștepta finalizarea procedurilor de extrădare. Anunțul a fost făcut de avocata sa, Christiana Mondea, care a precizat că aceeași decizie a fost luată și de fiul și nepotul acestuia. Potrivit avocatei Mondea, decizia … Articolul Horațiu Potra vrea să revină voluntar în România pentru a fi judecat. Avocata sa a confirmat decizia apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Clubul Colectiv. Ce mesaj a transmis președintele la 10 ani de la tragedie # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineața, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria celor care au murit în urma incendiului produs în urmă cu 10 ani. Șeful statului a transmis că s-au făcut pași înainte, dar a subliniat și lipsa centrelor pentru marii arși. „Se împlinesc astăzi 10 … Articolul Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Clubul Colectiv. Ce mesaj a transmis președintele la 10 ani de la tragedie apare prima dată în Main News.
Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier. Grindeanu și Abrudean au lipsit de la ceremonie # MainNews.ro
Oana Gheorghiu a depus joi jurământul pentru funcția de vicepremier, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, un eveniment marcat de absența notabilă a unor figuri politice cheie. Ceremonia a avut loc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, alături de consilieri prezidențiali precum Ludovic Orban și Marius … Articolul Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier. Grindeanu și Abrudean au lipsit de la ceremonie apare prima dată în Main News.
Distrigaz Sud, reacție după ce a fost pusă sub calitatea de suspect în cazul exploziei din Rahova: „Nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele” # MainNews.ro
Compania Distrigaz Sud Rețele a reacționat după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a informat-o că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, soldată cu trei decese și mai mulți răniți. Într-un comunicat de presă, reprezentanții firmei au subliniat că, până în prezent, nu a fost emisă „nicio concluzie tehnică … Articolul Distrigaz Sud, reacție după ce a fost pusă sub calitatea de suspect în cazul exploziei din Rahova: „Nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele” apare prima dată în Main News.
Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un acord privind metalele rare și reducerea taxelor vamale # MainNews.ro
Președinții Statelor Unite ale Americii și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, s-au întâlnit în Coreea de Sud în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două cele mai mari economii ale lumii. Cei doi lideri au ajuns la un acord privind metalele rare și au convenit reducerea taxelor vamale, relatează The Guardian. Liderul de la Casa … Articolul Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un acord privind metalele rare și reducerea taxelor vamale apare prima dată în Main News.
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # MainNews.ro
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează AFP. În prezent de 12,82 euro brut pe oră, salariul minim urmează să crească la 13,90 euro … Articolul Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani apare prima dată în Main News.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova. Vizați de măsură sunt un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv. Reținerea celor trei persoane … Articolul Procurorii au decis reținerea a trei persoane în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în Main News.
Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie # MainNews.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public … Articolul Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie apare prima dată în Main News.
Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând executivul că a girat pasiv decizia Pentagonului de retrage din România aproximativ 1.000 de militari. „Asistăm la o retragere simbolică, dar dureroasă, a sprijinului american din România. Este un semnal prost, rezultat al neputinței și … Articolul Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” apare prima dată în Main News.
Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri # MainNews.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reținuți miercuri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că nu au acordat îngrijiri medicale corespunzătoare unui pacient internat în secția de arși, ceea ce a dus la decesul acestuia, relatează Agerpres. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie … Articolul Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri apare prima dată în Main News.
