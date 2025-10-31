e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie
Ziua Cargo, 31 octombrie 2025 20:50
USER solicită autorităților inițierea demersurilor pentru crearea unei platforme naționale e-CMR interoperabilă, în condițiile în care legislația națională este deja aliniată la regulile din Pachetul Mobilitate 1. Conform reglementărilor europene, din luna ianuarie a anului viitor platformele eFTI și furnizorii de servicii pot începe pregătirea pentru operațiuni. Implementarea Regulamentului UE 2020/1056 din 15 iulie 2020, […] The post e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum 5 minute
21:10
Aproximativ doi ani de zile… după această perioadă de funcționare orice firmă are tendința să transforme activitățile zilnice în rutină și evitarea problemelor în reguli și proceduri. În ritmul acesta, în zece ani ești deja bătrân… din punct de vedere antreprenorial. Și nu este nimic rău în asta! În afacerea de transport, te bazezi, încă […] The post Bătrânul și teleportarea – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 15 minute
21:00
Mercedes-Benz Trucks completează gama de camioane electrice, oferind, astfel, noi oportunități pentru acoperirea misiunilor de transport cu zero emisii, iar cuvântul care poate caracteriza cel mai bine aceste vehicule este „maturitate”. Producătorul german a reușit, într-un termen foarte scurt, să realizeze camioane electrice perfect funcționale și nu discutăm doar de proiectare, ci de întregul lanț […] The post eACTROS 400. Maturitate electrică… într-o piață prea matură (încă) appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Producătorul turc Ford Trucks a prezentat noul cap tractor F-MAX. Designul său modern, eficiența de consum de combustibil de până la 11,3%, datorită motorului Ecotorq GEN2, și inovațiile tehnologice specifice segmentului se numără printre caracteristicile distinctive ale camionului de nouă generație. Noul model F-MAX urmează să fie disponibil pentru vânzare începând din octombrie anul acesta, […] The post FORD TRUCKS. Noul F-MAX, pentru eficiență maximă appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
La finalul lunii septembrie, Euro NCAP a publicat rezultatele celei de-a doua sesiuni de evaluare a siguranței camioanelor din istoria sa. Volvo și-a menținut nivelul de top, Mercedes-Benz a devenit al doilea producător care obține 5 stele, iar Scania și Renault și-au îmbunătățit rezultatele din 2024. Dacă în prima sesiune au fost evaluate doar versiuni […] The post EURO NCAP. Actros, al treilea camion cu siguranță de 5 stele appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
OMV răspunde nevoilor partenerilor săi, îmbunătățindu-și pachetul de produse și servicii, prin implementarea unui dispozitiv unic pentru plata taxelor de drum în sistem postpaid. OMV SmartPass este un dispozitiv de bord (OBU) ce urmează Directiva EETS (European Electronic Toll Service) și prin care oferim o soluție inteligentă de plată a taxelor de drum pentru vehicule […] The post Fii întotdeauna pregătit de drum, cu OMV Card și OMV SmartPass appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Compania Atlas Express & Logistic, cel mai mare operator român de transport rutier internațional în regim expres din România, a transmis, recent, un semnal de alarmă din partea acestui sector, către Comisia Europeană, prin intermediul unei adrese oficiale. Documentul subliniază impactul major pe care intrarea în vigoare a prevederilor Pachetului Mobilitate 2, începând cu iulie […] The post ATLAS EXPRESS & LOGISTIC: Semnal de alarmă, către Comisia Europeană appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Este 2 iulie 2026. Vehiculul de 3,5 t implicat în transport expres la nivel internațional este oprit de autoritățile de control. Obligativitatea utilizării tahografului este valabilă de doar 2 zile. Se cer înregistrările și… surpriză! Perioada pe care vrea să o verifice inspectorul este de 56 de zile. Utilizarea tahografului, începând cu 1 iulie 2026, […] The post TAHOGRAFUL, LA BANI MĂRUNȚI. Amenzi pentru managerul de transport appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
A 8-A EDIȚIE DEDICATĂ TRANSPORTATORILOR DE MĂRFURI EXPRES: Antreprenorul altfel… cu van-uri de 2,5 t # Ziua Cargo
Cea de-a 8-a ediție a Conferinței deja tradiționale de la Băile Felix s-a desfășurat sub semnul adaptării la o nouă realitate. O perspectivă diferită, generată de introducerea, din iulie 2026, a tahografelor, la bordul vehiculelor cu masa între 2,5 și 3,5 t inclusiv. Prima direcție pe care am observat-o urmărind discuțiile purtate în timpul conferinței […] The post A 8-A EDIȚIE DEDICATĂ TRANSPORTATORILOR DE MĂRFURI EXPRES: Antreprenorul altfel… cu van-uri de 2,5 t appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Mulți manageri de transport încă sunt foarte sceptici, sau ridică din umeri când aud de „sustenabilitate” sau „ESG”. E normal. În fața costurilor mari, a lipsei de infrastructură și a presiunii zilnice pe preț redus, pare mai degrabă o poveste pentru corporații, decât pentru transportatori. Și totuși, realitatea ne prinde din urmă… Clienții mari cer […] The post MARKETING ÎN TRANSPORTUL „VERDE”. De la cost, la oportunitate reală appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Date din practică, noutăți privind legislația la nivel european și schemele de finanțare. Soluții de promovare și… inteligență artificială. Masa rotundă Electric Club desfășurată pe 25 septembrie, la Arad, ne-a demonstrat, o dată în plus, că viitorul își are rădăcinile în trecut, dar este al celor care sunt gata să îl ia cu asalt. Membrii […] The post ELECTRIC CLUB, LA ARAD. Subvenția (pentru camioane electrice) se apropie appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
Șapte companii au intrat în finala din acest an a concursului Romanian Transport Company of the Year 2025. Sunt șapte modele de business diferite, care arată nivelul și direcțiile pe care le ia transportul românesc, în această perioadă. Celebrul film western din 1960 spune povestea a șapte pistolari talentați, rapizi și cu o țintă perfectă… […] The post RTCY 2025. Cei șapte magnifici appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 30 minute
20:50
Aproximativ 30 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), urmează să fie deschiși circulației la finalul acestui an, potrivit autorităților, stadiul fizic al lucrărilor de construire depășind 80%. Pe Lotul 3 Pietroasele-Buzău (13,9 km), parte a tronsonului Ploiești-Buzău, șantierul a început în primăvara anului 2024 și avansează într-un ritm bun, atât la corpul autostrăzii, cât și […] The post INFRASTRUCTURĂ. 30 de km din Autostrada Moldovei, gata în decembrie appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Pe 18 septembrie, ziua controlului special al campaniei anuale a ROADPOL, 11 țări au atins obiectivul ZERO decese rutiere: Cipru, Luxemburg, Macedonia de Nord, Portugalia, Moldova, Slovacia, Finlanda, Malta, Dubai, Bulgaria și Letonia. Alte țări s-au apropiat cu 1 victimă: Lituania, Belgia, Austria, Ungaria, Croația, Slovenia și Olanda. În total, au fost raportate 25 de […] The post ZILELE SIGURANȚEI ROADPOL: 11 țări au atins obiectivul ZERO decese rutiere appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Vrei servicii logistice la preț redus și cu impact social real? logietic oferă facilități fiscale pentru companii, iar, în același timp, ajută persoanele cu dizabilități să își găsească locuri de muncă. Dezvoltat de asociația Ateliere Fără Frontiere, logietic este un serviciu inovator, care îmbină eficiența operațională cu sustenabilitatea și responsabilitatea socială. Serviciile sale flexibile de […] The post LOGIETIC: Servicii logistice cu responsabilitate socială appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
La începutul lunii octombrie, în VGP Park București Nord, DHL Express România a inaugurat un nou sediu operațional, marcând cea mai importantă investiție a companiei din ultimii cinci ani, pe piața românească. Amplasată în comuna Ștefăneștii de Jos, în județul Ilfov, noua locație reprezintă un moment istoric pentru DHL Express România. Acesta este primul sediu […] The post DHL EXPRESS: Centru logistic carbon neutru în România appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie # Ziua Cargo
USER solicită autorităților inițierea demersurilor pentru crearea unei platforme naționale e-CMR interoperabilă, în condițiile în care legislația națională este deja aliniată la regulile din Pachetul Mobilitate 1. Conform reglementărilor europene, din luna ianuarie a anului viitor platformele eFTI și furnizorii de servicii pot începe pregătirea pentru operațiuni. Implementarea Regulamentului UE 2020/1056 din 15 iulie 2020, […] The post e-CMR SE PREGĂTEȘTE PENTRU ULTIMELE REGLAJE, LA NIVEL EUROPEAN. Autoritățile române întârzie appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
WASCOSA – YUSEN LOGISTICS (ROMANIA). CONECTAȚI DIRECT, PE CALEA FERATĂ. 2 minute și 30 de secunde… # Ziua Cargo
… perioada în care o semiremorcă necranabilă poate fi încărcată pe tren, folosind sistemul NiKRASA 3.0. Totul fără a fi necesare adaptări speciale. Colaborarea dintre Wascosa și Yusen Logistics aduce această soluție la îndemâna transportatorilor rutieri din România, care vor putea alege căile ferate pe rute precum Arad sau Aiud-București-Constanța. „Vorbim despre viitorul transportului pe […] The post WASCOSA – YUSEN LOGISTICS (ROMANIA). CONECTAȚI DIRECT, PE CALEA FERATĂ. 2 minute și 30 de secunde… appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
1) Ni se întâmplă câteodată să avem impresia că „TREBUIE să dăm ceva”? 2) Alteori, ni se întâmplă să avem senzația că, în anumite situații, cineva, sau chiar cei din jur, „SE AȘTEAPTĂ ca noi să dăm ceva”? 3) Cel puțin de câteva ori, nu am avut impresia vie a normalității de a da ceva, […] The post ANTICORUPȚIE. Presiunea de „a da…” appeared first on ZIUA CARGO.
20:50
Pare o glumă, însă, de fapt, este o nouă soluție a inginerilor Volvo, care coboară consumul mediu al camioanelor diesel cu peste un litru. Este vorba despre transportul pe distanțe lungi, iar tema principală a fost să transforme sistemul de rulare liberă I-Roll într-unul de tip stop/start. În situațiile în care drumul este într-o ușoară […] The post Volvo AERO vs. Clasic: Pentru un consum mic… oprește motorul! appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
20:40
Începând din luna septembrie a acestui an, Dacia a introdus în oferta propusă pieței din România un nou model, Duster Pick-Up, cu dublă cabină. Un vehicul versatil, dezvoltat în colaborare cu Romturingia, unul dintre cei mai importanți carosieri din România, versiunea Pick-Up a lui Duster este adaptată pentru o utilizare mixtă, atât ca vehicul de […] The post DACIA. Noul Duster Pick-up, lansat în România appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
În perioada 4-9 octombrie, industria de autobuze s-a reunit la Bruxelles, pentru cea mai importantă expoziție europeană din acest sector. Busworld 2025 a pus accentul pe electrificare, dar și pe transportul autonom. Unul dintre cei mai activi expozanți a fost Karsan, care a prezentat, în premieră mondială, versiunea autonomă a modelului e-JEST, a lansat modelul […] The post BUSWORLD 2025. Miza pe transportul electric și autonom appeared first on ZIUA CARGO.
20:40
În această toamnă, Daimler Buses România a organizat un tur național, pentru a prezenta autorităților locale și companiilor de transport public autobuzul urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell, cu hidrogen. Ne aflăm în plin proces de tranziție către mobilitatea electrică, iar majoritatea operatorilor de transport preferă autobuzele electrice cu baterii, deoarece energia electrică din rețea este, […] The post MERCEDES-BENZ. eCitaro cu hidrogen, în România appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 12 ore
09:50
Proiectul FOR-FREIGHT maximizează transportul multimodal de marfă, eficientizează operațiunile și reduce costurile, prin adoptarea de noi tehnologii și concepte. Sectorul internațional de transport și logistică (T&L) este vital pentru economia UE, așa cum s-a evidențiat în timpul pandemiei de COVID-19. Atunci, rezilienta și importanța sa au fost testate din cauza lanțurilor de aprovizionare perturbate și […] The post FOR-FREIGHT. Tehnologii și concepte noi pentru transport multimodal appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
MAN TGE s-a impus ca o platformă versatilă și de încredere pentru sectorul de ambulanțe: în prezent, MAN Truck & Bus are comenzi pentru aproximativ 1.800 de unități în Europa, iar peste 700 de vehicule au fost deja livrate. Comenzile au venit din România până în Irlanda și din Polonia până în Spania. Cu o combinație […] The post MAN TGE, foarte căutat ca bază pentru ambulanțe appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Un importator finlandez al Kia, Astara Auto, a colaborat cu parfumierul Max Perttula pentru un odorizant auto. Despre acesta se spune că miroase a ulei de motor ars, cu „note puternice” de benzină. Max Perttula: „Ușoara notă de benzină aduce parfumului un ton persistent, dar discret. Încă puțin și parfumul s-ar fi transformat într-o iasomie […] The post Super-marketing, în Finlanda appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
16:50
Guvernul a aprobat Normele de aplicare a prevederilor Legii 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor MAI. „Hotărârea de Guvern reglementează, în sistem pilot, mecanismele și procedurile menite să eficientizeze și să simplifice achitarea amenzilor contravenționale aplicate de către agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI)”, potrivit Executivului. Astfel, amenzile contravenționale vor putea fi […] The post Reglementare, în sistem pilot, pentru simplificarea achitării amenzilor MAI appeared first on ZIUA CARGO.
16:10
Guvernul a aprobat modificarea contractelor de finanțare cu BEI pentru construirea Autostrăzii Moldovei (A7) și Autostrăzii Transilvania (A3), cofinanțate prin PNRR. Motivul: lucrările de pe șantiere sunt întârziate, astfel că termenele de finalizare a lucrărilor au fost extinse. De la decembrie 2025 a fost prelungit termenul până la trimestrul III 2026 pentru A7 și până […] The post Contractele cu BEI, modificate cu extinderea finalizării A7 și A3 appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Packeta România estimează o creștere de aproximativ 60% a volumelor de livrări în campania Black Friday 2025, față de o perioadă obișnuită. Compania operează una dintre cele mai extinse platforme logistice și tehnologice din țara noastră. Aceasta conectează comercianții locali și internaționali cu consumatorii finali printr-o rețea de mii de puncte pick-up, lockere și […] The post Packeta estimează creșterea cu 60% a livrărilor, de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
România este campioană europeană la construcții, care reprezintă aproape 8% din PIB în ultimele patru trimestre, arată datele Eurostat analizate de Colliers. Nivelul este semnificativ peste media de 5% a celor 27 de state membre și confirmă rolul tot mai important al construcțiilor în economia locală. În plus, România a înregistrat a doua cea mai […] The post Colliers: România, campioană europeană la construcții appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
România nu încasează amenzile aplicate străinilor, iar UNTRR solicită modificarea legislației, astfel încât să se elimine discriminarea propriilor cetățeni. Majoritatea statelor europene dispun de mecanisme clare de urmărire și colectare a amenzilor aplicate cetățenilor străini. Însă, România continuă să rămână în afara oricărei practici administrative eficiente, potrivit UNTRR. În prezent, nicio instituție din România nu […] The post UNTRR: România NU încasează amenzile aplicate cetățenilor străini appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
În primele 9 luni ale anului 2025, înmatriculările de camioane noi din UE s-au redus cu 9,8% față de aceeași perioadă din anul trecut. Înmatriculările de utilitare au scăzut și ele, cu 8,2%, în timp ce înregistrările de autobuze au crescut cu 3,6%. Piața din UE a totalizat în primele trei trimestre 225.483 de camioane […] The post Înmatriculări în UE în primele 9 luni: scădere de 9,8% la camioane appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Capitala Cehiei se va alătura unor orașe precum Madrid și Paris în interzicerea trotinetelor electrice închiriate în regim public. Din 2026, trotinetele electrice nu vor mai fi disponibile pentru închiriere în Praga în centrul istoric al orașului vechi. Interdicția vine în urma unui referendum în care 82% dintre alegători au susținut interdicția de parcare a […] The post Și Praga va interzice închirierea de trotinetelor electrice appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Primăria Sectorului 6 se implică în realizarea Drumului Radial 1 Vest Expres (DR1), care va avea lungimea de aproape 10 km. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a împuternicit Primăria Sectorului 6, prin Hotărârea 320.30.07.2025, să încheie un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitar Zona Metropolitană București (ADIZMB). Colaborarea prevede realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) […] The post Primăria Sectorului 6 se implică în realizarea DR1 Vest Expres appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Digitalizarea relațiilor de muncă prin trecerea de la aplicația ReviSal la platforma REGES ONLINE este un pas important în modernizarea și evidența centralizată completă la nivel național a contractelor individuale de muncă. Cu toate acestea, procesul de accesare, implementare și utilizare a noii platforme generează dificultăți semnificative pentru angajatorii din România, potrivit unui comunicat. Aceștia […] The post REGES ONLINE – de la utilitate la povară administrativă pentru angajatori appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Grupul SGS anunță noul cadru global ce reunește serviciile dedicate Încrederii Digitale – SGS Digital Trust: Across technologies, services and organizations. Potrivit unui comunicat, acest cadru diversifică și consolidează soluțiile oferite, sprijinind organizațiile să navigheze în siguranță prin peisajul complex al Încrederii Digitale. Încrederea digitală reprezintă de mult timp o prioritate strategică pentru Grupul SGS, fiind definită […] The post SGS lansează cadrul global Digital Trust appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Livrările de proiecte noi de retail la nivel național au depășit, în primele 9 luni din 2025, nivelul înregistrat pe tot anul 2024, potrivit unui comunicat. Iar 2025 se prefigurează a fi al doilea cel mai prolific an din ultima decadă din punct de vedere al activității de dezvoltare de noi spații de retail. Acestea […] The post Livrările de spații de retail au depășit în 9 luni tot anul 2024 appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA) este îngrijorată de întreruperea iminentă a producției europene de vehicule, din cauza blocării aprovizionării cu microcipuri. Potrivit comunicatului ACEA, în timp ce disputa politică ce a dus interzicerea exporturilor de cipuri Nexperia din China rămâne nerezolvată, situația devine din ce în ce mai critică pentru producătorii auto. Blocarea aprovizionării […] The post ACEA: Criza microcipurilor revine appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
De Black Friday, românii se orientează din ce în ce mai mult către cumpărături din marketplace-uri online precum eMAG sau Altex. Potrivit unui comunicat, ei mizează pe cele mai bune reduceri, așa că 7 din 10 urmăresc produsele dorite pe astfel de platforme. Totodată, aproape 5 din 10 se uită în paralel și la magazine […] The post Black Friday: 7 din 10 români vor cumpăra din market place-uri online appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Noua unitate S.CU dc90 înlocuiește agregatul S.CU dc85, față de care are o capacitate de răcire mai mare cu până la 6% și un consum de carburant mai mic cu până la 10%. Odată cu modelul S.CU dc90, Schmitz Cargobull devine și primul producător care introduce refrigerantul prietenos cu mediul R454A ca standard în sistemul […] The post Schmitz Cargobull introduce unitatea de răcire S.CU dc90 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
VW atribuie această mișcare scăderii cererii de vehicule utilitare ușoare în Europa și creșterii mai lente decât se aștepta a cererii de vehicule electrice. VW s-a confruntat, de asemenea, cu o lansare defectuoasă a modelului complet electric ID.Buzz în SUA, unde modelul era menit să calce pe urmele clasicului Bulli T2. La scurt timp după […] The post Volkswagen oprește o vreme producția lui ID. Buzz appeared first on ZIUA CARGO.
28 octombrie 2025
15:10
La 22 octombrie, un camion electric și-a putut încărca în premieră bateriile din mers, pe o secțiune a Autostrăzii A10 din regiunea Paris. „Charge as you drive” este un proiect desfășurat de VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction, Universitatea Gustave Eiffel și Hutchinson. Pe o secțiune de 1,5 km a autostrăzii A10, 900 de bobine inductive […] The post Franța: Rezultate încurajatoare pentru primele teste de încărcare dinamică appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Colliers a fost desemnată consultant exclusiv pentru vânzarea fabricii Haier Tech Europe din proximitatea orașului Ploiești, județul Prahova. Potrivit unui comunicat, în procesul competitiv de selecție au participat principalele companii de consultanță imobiliară de pe piață. Mandatul Colliers include reprezentarea intereselor Haier în procesul de identificare a potențialilor cumpărători sau a utilizatorilor finali din domeniul […] The post Colliers, consultant exclusiv pentru vânzarea fabricii Haier din Ploiești appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Studium Green a vândut terenuri din Jilava către Altex și comerciantul de mobilă și decorațiuni mömax, parte a companiei austriece XXXLutz. Parcelele vor fi integrate într-un lot mai mare deținut de grupul Altex și vor constitui baza pentru dezvoltarea celui mai mare parc de retail din sudul Bucureștiului. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate de Studium […] The post Tranzactie cu terenuri pentru un parc de retail la sud de București appeared first on ZIUA CARGO.
13:20
Camera Deputaților a adoptat pe 27 octombrie, cu două amendamente depuse de deputatul PSD Augustin Hagiu, Legea pentru aprobarea OUG 29/2025. Camera Deputaților este for decizional, după ce proiectul legislativ a fost doptat de Senat pe 14 mai. Astfel, actul normativ merge acum la promulgare. Legea a reglementat suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 131 alin.(1) lit.d) […] The post Legea pentru aprobarea OUG 29, adoptată cu amendamentele deputatului Augustin Hagiu appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Camera Deputaților a adoptat pe 27 octombrie, cu două amendamente depuse de deputatul PSD Augustin Hagiu, Legea pentru aprobarea OUG 29/2025. Camera Deputaților este for decizional, după ce proiectul legislativ a fost doptat de Senat pe 14 mai. Astfel, actul normativ merge acum la promulgare. Legea a reglementat suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 131 alin.(1) lit.d) […] The post Legea pentru aprobarea OUG 29, adoptată cu amendamentele lui Hagiu appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Guvernatorul interimar al regiunii Ruse a anunțat că traficul rutier pe Podul Giurgiu–Ruse va fi restricționat complet luni, 4 noiembrie 2025, pentru desfășurarea unor lucrări majore de reconstrucție și stabilizare structurală. Intervențiile vor include turnarea de beton și consolidarea panourilor portante din zona centrală a podului, motiv pentru care traversarea va fi complet interzisă în […] The post Podul Giurgiu-Ruse, închis 24 de ore pentru camioane appeared first on ZIUA CARGO.
09:10
La 22 octombrie, un camion electric și-a putut încărca în premieră bateriile din mers, pe o secțiune de autostrăzii A10 din regiunea Paris. „Charge as you drive” este un proiect desfășurat de VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction, Universitatea Gustave Eiffel și Hutchinson. Pe o secțiune de 1,5 km a autostrăzii A10, 900 de bobine inductive […] The post Franța: Rezultate încurajatoare pentru primele teste de încărcare dinamică appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Amplify Cell Technologies, societatea mixtă dintre Accelera by Cummins, Daimler Truck și Paccar, amână începerea producției de celule de baterii la fabrica sa din Mississippi, din 2027 până în 2028. Construcția fabricii este în desfășurare de la mijlocul anului trecut. La ceremonia de inaugurare a construcției, acum mai puțin de un an și jumătate, Amplify […] The post Amplify amână începerea producției de baterii appeared first on ZIUA CARGO.
27 octombrie 2025
21:50
CNAIR a instituit restricții de lungă durată pe DN7, pentru lucrările la ecoductul de la Călinești al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Astfel, începând din 27 octombrie și cel puțin până pe 15 noiembrie, în zona Racoviţa se circulă dirijat cu piloţi de trafic. Ecoductul de pe Secțiunea 3 Cornetu-Tigveni va fi unul foarte mare, fel ca un […] The post Restricții de lungă durată pe DN7 appeared first on ZIUA CARGO.
21:30
Zilele compatibilității cu Apple CarPlay și Android Auto în mașinile General Motors sunt numărate. După ce a renunțat la suportul pentru conectarea smartphone-urilor în majoritatea vehiculelor sale electrice, GM intenționează să îl elimine și din mașinile sale cu benzină. CEO-ul Mary Barra a declarat în cadrul podcastului Decoder, de la The Verge, că renunțarea la […] The post GM va elimina Apple CarPlay și Android Auto appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.