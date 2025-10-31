Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia (Sâmbăta celor adormiți – Moșii de toamnă)
1 noiembrie 2025
Calendar Ortodox, 1 noiembrie Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia. Tatăl lor era păgân, iar mama creştină, pe anume Teodotia. Aceasta, după moartea soțului ei, a trăit în văduvie, având libertate deplină şi închinându-şi toată viaţa lui Dumnezeu. Aşa îi…
Parohia Sf. Bonifatie din Italia a fost gazdă pentru un grup de copii din Sintești, Ilfov # Basilica.ro
Parohia românească „Sf. Bonifatie” din San Bonifacio, Italia, a fost gazdă pentru un grup de 13 copii din localitatea Sintești, județul Ilfov. Vizita s-a desfășurat între 25 și 29 octombrie în cadrul proiectului „Cu cântec și culoare, din Sintești spre San Bonifacio” inițiat de către Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sintești, împreună cu Asociația „Sfântul…
Educație pentru toți: Proiectul „ACCESS4ALL” a ajuns la 300 de copii din județul Bacău # Basilica.ro
Proiectul „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău” a debutat în luna octombrie în mai multe parohii cu prima lecție educațională la care au participat 300 de copii și tineri din județul Bacău. Programul a intrat în etapa de implementare a activităților educaționale, după ce, la începutul lunii octombrie, preoții implicați au fost…
Lucrările de construcție la Biserica și Centrul parohial „Sfântul Mucenic Mina” din Alcázar de San Juan, Spania, se apropie de final. Proiectul, derulat în perioada 15 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și are o valoare totală de 800.000 lei. Inițiativa urmărește finalizarea lucrărilor de construcție la…
Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină # Basilica.ro
„Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel într-un articol publicat în Ziarul Lumina de Duminică. În articolul publicat în data de 26 octombrie cu ocazia sfințirii picturii…
Sfințirea Catedralei Naționale, un fenomen online: milioane de români au urmărit imaginile # Basilica.ro
Sfințirea picturii Catedralei Naționale a generat un val uriaș de reacții și distribuiri în mediul online. Doar pe pagina de Facebook a Agenției de Știri Basilica, postările dedicate evenimentului au strâns milioane de vizualizări, semn al interesului românilor pentru unul dintre cele mai importante momente religioase ale secolului. Slujba de sfințire a fost oficiată duminică,…
Peste 140.000 de pelerini au trecut prin altarul Catedralei Naționale, unde au fost așezate și moaștele Sf. Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Peste 140.000 de persoane s-au închinat până vineri dimineață în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, unde sunt așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, alături de cele ale Sf. Andrei. Programul de închinare va continua neîntrerupt până miercuri, 5 noiembrie. Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de…
E bucuria oricărui român, o dorință de un secol și jumătate: Gânduri de la închinătorii în altarul Catedralei Naționale # Basilica.ro
Pelerini din toată țara au călătorit în Capitală, pentru a se închina în altarul Catedralei Naționale, deschis în mod excepțional în acest scop după sfințirea picturii în mozaic. Până vineri dimineață, peste 140.000 de persoane trecuseră prin altarul sfântului lăcaș. „Nu te poți sătura să te uiți! Din instinct îți faci semnul crucii. Te minunezi.…
Mitropolitul Teofan la deschiderea Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”: Avem o nevoie imensă de frumos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit joi despre importanța frumuseții care dă sens sufletului, în cadrul Simpozionului „Monumentul – Tradiție și Viitor”, dedicat patrimoniului imobil. Deschiderea oficială a avut loc în sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași. Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care a adresat un cuvânt de binecuvântare participanților, amintind că,…
PS Sofian Brașoveanul: Catedrala Națională, un simbol și o ancoră pentru poporul român # Basilica.ro
„Monument al unităţii şi identităţii noastre ortodoxe româneşti, al demnităţii naţionale şi încununare a eforturilor de veacuri ale poporului nostru, Catedrala Naţională va fi pentru poporul nostru un simbol şi o ancoră”, subliniază Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului într-o postare pe pagina sa personală de Facebook. Preasfinția Sa a participat…
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a aniversat joi 35 de ani de la redeschidere. Această manifestare a avut loc și în contextul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din care face parte și Facultatea de Teologie Ortodoxă. Ziua aniversară a debutat cu săvârșirea…
PS Varlaam Ploieșteanul, delegat la ceremoniile de repatriere a rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, este delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la manifestările prilejuite de repatrierea rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei înainte de alegerea lui Alexandru Ioan Cuza și de Unirea Principatelor Române. Procedura de aducere în țară și reînhumare, desfășurată în perioada 7-8 noiembrie, va fi…
„Viața Arhiepiscopului Justinian a fost una cu Evanghelia lui Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la slujba de pomenire oficiată joi la Mănăstirea Rohia, la nouă ani de la trecerea la Domnul a Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Ziua de pomenire a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul,…
Ziua Clerului Militar serbată de Armată prima dată la 175 ani de la înființarea asistenței religioase pentru militarii români # Basilica.ro
Pe lângă rugăciunile înălțate la Catedrala Națională, Ziua Clerului Militar a fost marcată joi și printr-un eveniment festiv desfășurat la Palatul Cercului Militar Național din București. Manifestarea a celebrat și 175 de ani de la înființarea asistenței religioase în Armata Română. După intonarea Imnului Național de către Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, Preasfințitul Părinte…
„Fiecare viață este o minune”: Interviu cu Părintele John Parker, decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din Statele Unite # Basilica.ro
Părintele John Parker este decanul Seminarului Ortodox „Sfântul Tihon” din South Canaan, Pennsylvania – cea mai veche instituție teologică ortodoxă din America de Nord. După aproape trei decenii de slujire și formare a tinerilor care se pregătesc pentru preoție, Părintele Parker vorbește cu profunzime și bucurie despre darul vieții, despre rolul familiei, despre prietenia în…
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la Conferința Comisiei „Credință și Constituție” din Egipt # Basilica.ro
Biserica Ortodoxă Română a avut o delegație la a VI-a Conferință Mondială „Credință și Constituție”, desfășurată zilele trecute în Wadi El Natrun, Egipt. Din delegația română au făcut parte părinele Cristian Sonea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și Mihail Comănoiu, delegat al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Comisiei „Credință și Constituție”. Evenimentul…
Ziua internațională a Mării Negre este marcată anual în data de 31 octombrie. Instituită în 1996, inițiativa a luat naștere odată cu semnarea Planului Strategic de Acțiune pentru Marea Neagră, care vizează combaterea poluării și a pescuitului excesiv. Planul a fost semnat de către Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina, state cu acces direct…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate joi pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală „Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi în mesajul adresat participanților la…
Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis Cei șase Sfinți Apostoli sunt consemnați în Sfânta Scriptură, lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11). Dar îi întâlnim și în Tradiția Bisericii, ca făcând parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, de care amintește Sfântul Luca în…
Spectacolul „Sonoritățile Infinitului” omagiază pe George Enescu și Constantin Brâncuși la Opera Națională București # Basilica.ro
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează, pe 3 noiembrie, de la ora 19:30, spectacolul „Sonoritățile Infinitului – De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși”, dedicat celor două mari personalități ale culturii românești, potrivit unui comunicat de presă transmis de ICR. Evenimentul, structurat în două părți, va include compoziții…
Manifestări comemorative la Curtea de Argeș, locul de odihnă al Reginei Maria, la 150 de ani de la naștere # Basilica.ro
La împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, au fost organizate miercuri manifestări comemorative la Curtea de Argeș, locul de odihnă al Majestății Sale. Manifestările, organizate de Asociația Dacia Concept și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, au reunit momente de rugăciune, cultură și artă dedicate „Reginei inimii neamului românesc și a…
Parohia românească din Lucca finalizează lucrările la Centrul social-cultural al comunității # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Lucca, Italia, este aproape de finalizarea proiectului „Restructurarea și amenajarea Centrului social-cultural al comunității românești din Lucca”. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Proiectul prevede modernizarea completă a unui imobil aflat vizavi de biserica parohială, în centrul istoric al orașului. Acest imobil va fi modernizat prin…
Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, a efectuat miercuri o vizită la Mănăstirea Cernica, unde s-a întâlnit cu părintele stareț, arhimandritul Vasile Pârjol. Ierarhul s-a închinat la sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, ale Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica, precum și la moaștele Sfântului Preot…
La Iași s-ar putea forma preoți de origine latino-americană pentru comunitățile românești din America de Sud # Basilica.ro
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a discutat săptămâna trecută cu pr. conf. dr. Cezar-Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, despre posibilitatea formării tinerilor din America Latină care doresc să studieze Teologia în România. Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a menționat cazuri concrete: un tânăr nativ din Venezuela,…
Arhimandritul Zaharia Zaharou va vorbi la Deva despre recunoștință și darul lui Dumnezeu # Basilica.ro
Joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 18:00, părintele arhimandrit Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, va susține la Teatrul de Artă din Deva conferința intitulată „Aducerea de mulțumită, darul nemeritat al lui Dumnezeu către om”. Evenimentul este organizat de Episcopia Devei și Hunedoarei, iar intrarea este liberă. Originar din…
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi s-a întâlnit cu Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Părintele Daniel Adrian Ene, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Statelor Unite ale Americii, s-au întâlnit săptămâna trecută cu Secretarul de Stat pentru Culte Ciprian Olinici. Discuțiile au vizat situația actuală a comunităților ortodoxe române de pe continentul american, precum și noutatea, dinamismul și pragmatismul pastoral al comunităților ortodoxe românești…
Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Poiana Mărului, din județul Caraș-Severin, a finalizat implementarea unui proiect de instalare a unui sistem fotovoltaic modern, contribuind astfel la protejarea mediului și la reducerea consumului de energie convențională. În perioada 22 mai – 30 octombrie 2025, mănăstirea a implementat un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală…
Remus Pricopie: Catedrala Națională nu este un monument al triumfului, ci unul al răbdării și reconcilierii # Basilica.ro
„Catedrala Națională nu este un monument al triumfului, ci unul al răbdării și reconcilierii. Ea spune lumii că românii știu să aștepte, să construiască, să creadă și să transforme suferința în formă”, scrie prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost Ministru al Educației. „Și poate că…
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni sprijină construcția bisericii de lemn a parohiei din Settimo Torinese # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” din Settimo Torinese, Italia, continuă lucrările la biserica de lemn cu hramul „Izvorul Tămăduirii” cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), anunță Episcopia Italiei. Cu sprijinul DRP, parohia a reușit să continue lucrările de amenajare, finisare și dotare a sfântului lăcaș, care va deveni un…
Precizări referitoare la slujba de Te Deum oficiată la Catedrala Națională și incidentul petrecut la ora 05:30 (dimineața) # Basilica.ro
În dimineața zilei de 30 octombrie 2025, între orele 08:00-08:30, a avut loc slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a…
Biserica „Sfântul Luca Evanghelistul” din Columbia, Carolina de Sud, a organizat primul festival dedicat comunității românești din zonă, care a prezentat tradiția și folclorul românesc. Cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, ocrotitorul parohiei românești, au fost oficiate slujbele de Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie în Catedrala Greacă „Sfânta Treime” din oraș. Slujbele au…
Ziua Clerului Militar, la Catedrala Națională: Biserica și Armata se bucură de cea mai mare încredere din partea poporului român # Basilica.ro
Ziua Clerului Militar a fost sărbătorită, joi, la Catedrala Națională, printr-un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, șeful Statului Major, toți preoții militari, precum și alți invitați. În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat legătura dintre Biserica Ortodoxă Română și…
Patriarhul Daniel: Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală # Basilica.ro
„Universitatea şi Biserica au descoperit vocația comună de-a promova cunoaşterea ştiinţifică şi spirituală”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi în mesajul adresat participanților la Simpozionul „Facultatea de Teologie – memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”. Simpozionul a fost organizat la Iași cu prilejul împlinirii a 165 de…
2026, an jubiliar în Patriarhia Ecumenică: 1.400 ani de la prima intonare a Imnului Acatist către Maica Domnului # Basilica.ro
Primul și cel mai frumos acatist din istorie împlinește la anul 14 secole de când a fost alcătuit, cel mai probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, și cântat la un moment de cumpănă în istoria Bisericii și a Cetății Constantinopolului. Este vorba despre Imnul Acatist către Maica Domnului, intrat în practica liturgică și devoțională a…
Zece ani de la tragedia Colectiv: Rugăciune pentru tinerii care „nu vor apuca niciodată să îmbătrânească” # Basilica.ro
O slujbă de pomenire pentru victimele incendiului din clubul Colectiv a fost oficiată joi la troița ridicată în fața fostului club, în contextul împlinirii a zece ani de la tragedie. Slujba de pomenire a fost săvârșită de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din sectorul 4 al Capitalei, de…
Asociația Monumentum a organizat o depunere de flori la monumentul Reginei Maria din Chișinău # Basilica.ro
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Asociația „Monumentum” a organizat o ceremonie de depunere de flori la monumentul dedicat acestei mari personalități a istoriei naționale. La eveniment au participat, pe lângă membrii asociației, alți cetățeni și persoane publice. Statuia Reginei Maria de la Chișinău a fost inaugurată…
În imagini: PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională (2025) # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum, alături de un sobor de preoți militari, joi, la Catedrala Națională. În data de 25 octombrie a fost celebrată Ziua Armatei Române, iar în 26 octombrie, Ziua clerului militar. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Sfânta Anastasia Romana, al doilea hram al Mănăstirii Cerneți, din județul Mehedinți, a fost cinstită, miercuri, de către Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaiei și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, care au săvârșit Sfânta Liturghie la așezământul monahal. Împreună cu cei doi ierarhi a slujit un sobor de preoți și diaconi, în timp…
Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan. După absolvirea școlii primare în localitatea natală (între 1928 și 1934), a rămas o perioadă acasă, sprijinind gospodăria părintească, iar în anii următori a urmat cursuri la Liceul…
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împlinește joi 11 ani de la primirea darului arhieriei. Preasfinția Sa este bucovinean, născut în 13 noiembrie 1966 la Rădășeni – Fălticeni, județul Suceava, din părinții Miron și Elena Aioanei. A urmat Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, apoi a studiat Teologia Ortodoxă la facultățile de…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar…
Calendar Ortodox 30 octombrie Sfinții Zenovie și Zenovia În părţile Ciliciei era o cetate care se numea Egea şi în acea cetate s-au născut aceşti sfinţi mucenici, Zenovie şi sora lui, Zenovia, din părinţi dreptcredincioşi, care i-au crescut în bună învăţătură şi în frică de Dumnezeu. Când ei erau încă tineri, părinţii lor s-au dus…
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a sărbătorit în perioada 26-28 octombrie, 175 de ani de la înființare, marcând, astfel, existența uneia dintre cele mai venerabile instituții de cultură românești. Potrivit agenției Agerpres, cu acest prilej au fost organizate conferințe și expoziții, subliniindu-se astfel că această instituție „a devenit o veritabilă forță culturală, un spațiu…
Părintele Nikolai Sakharov a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor la Iași # Basilica.ro
În perioada 21–24 octombrie, Părintele Nikolai Sakharov, nepot și ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, a fost prezent la Iași, unde a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor. Părintele Nikolai Sakharov este doctor în teologie al Universității Oxford și ieromonah la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex (Marea Britanie), întemeiată…
Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost așezate spre închinare în Catedrala Mântuirii Neamului # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost așezate spre închinare miercuri seară în Catedrala Mântuirii Neamului. Racla cu cinstitele moaște a fost așezată în Sfântul Altar alături de racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei. Astfel, pelerinii care vor trece prin altarul Catedralei Naționale în aceste zile se vor putea închina și la moaștele…
În Biserica rupestră „Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat” din Ivanovo, în apropriere de Ruse, cititorită de Sfânta Teofana Basarab, a fost oficiată marți Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfintei. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinitsa, Episcopul vicar al Mitropolitului Naum de Ruse (Biserica Ortodoxă a Bulgariei). Ierarhului i s-au alăturat…
Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale # Basilica.ro
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400. Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel…
Banca Națională a României a lansat luni la Sucursala Regională Cluj, prima monedă colorată din istoria monetară a României, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului și filosofului Lucian Blaga. Moneda, cu valoarea nominală de 1 leu, este confecționată din tombac cuprat și are o greutate de 23,5 g și un…
Ambasada Austriei felicită poporul român pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale: Clopotele fabricate în Austria răsună la București # Basilica.ro
Ambasada Austriei la București a transmis un mesaj de felicitare poporului român cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, subliniind totodată contribuția companiilor austriece care au realizat clopotele și candelabrele monumentale ale celui mai mare lăcaș ortodox din lume. În mesajul postat pe pagina sa oficială de Facebook, Ambasada amintește de implicarea companiilor…
