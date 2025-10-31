Încălzirea oceanelor amenință să destabilizeze banchizele din Antarctica

03:00

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei ”să ne lase în … The post Tanczos Barna: Noi încă nu avem reforme serioase făcute. Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem appeared first on spotmedia.ro.