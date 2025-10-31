Încălzirea oceanelor amenință să destabilizeze banchizele din Antarctica
SportMedia, 1 noiembrie 2025 01:10
Creșterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilității pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista științifică Nature. Acest lucru ar amplifica în mod semnificativ riscul creșterii nivelului mărilor la nivel global. Banchizele sunt vaste extensii plutitoare ale calotei glaciare din … The post Încălzirea oceanelor amenință să destabilizeze banchizele din Antarctica appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV Eindhoven în partida cu Fortuna Sittard din prima ligă olandeză. Jucătorul român a dus scorul la 3-0 în prelungirile primei reprize, după ce a driblat doi adversari și a marcat fără probleme. În plus, el a pasat la golul prin care PSV a deschis scorul, în minutul … The post Dennis Man înscrie pentru PSV: Românul a dat și o pasă decisivă appeared first on spotmedia.ro.
Bulgaria oprește exporturile de combustibil către UE în urma sancțiunilor impuse Lukoil # SportMedia
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară. Săptămâna trecută, Bulgaria a anunţat că va lua măsuri pentru a asigura … The post Bulgaria oprește exporturile de combustibil către UE în urma sancțiunilor impuse Lukoil appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a fost învinsă de Dinamo în deplasare, scor 2-1, în etapa a 15-a din Superliga. Golul lui CFR Cluj a fost reușit de Emerllahu în minutul 69, cu ceva noroc. Louis Munteanu a pasat, Emerllahu s-a împiedicat de minge și a înscris. Egalarea i-a aparținut lui Karamoki, în minutul 90, iar golul victoriei … The post Superliga: CFR Cluj pierde cu Dinamo în prelungiri appeared first on spotmedia.ro.
Politico: Șeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informații cu SUA # SportMedia
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteţi avea încredere în noi. Ratcliffe s-a întâlnit cu diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum şi cu responsabili … The post Politico: Șeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informații cu SUA appeared first on spotmedia.ro.
Mai multe organizații civice au transmis o scrisoare de protest către Bolojan și Predoiu, după amenzile de la comemorarea Colectiv # SportMedia
Mai multe organizaţii civice şi personalităţi au transmis, vineri seară, o scrisoare de protest către premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, acuzând Jandarmeria de dublă măsură, după amenda aplicată organizatorului marşului de comemorare a victimelor din Clubul Colectiv. Jandarmeria a sancţionat flori şi lumânări, deşi a manifestat pasivitate la evenimente organizate de … The post Mai multe organizații civice au transmis o scrisoare de protest către Bolojan și Predoiu, după amenzile de la comemorarea Colectiv appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul de Externe anunță că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. Ce se va întâmpla cu parteneriatul strategic # SportMedia
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. ”Am avut o conversaţie importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esenţială în domeniul securităţii euroatlantice, despre următorii paşi … The post Ministrul de Externe anunță că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO. Ce se va întâmpla cu parteneriatul strategic appeared first on spotmedia.ro.
Noul guvern al Republicii Moldova a primit votul de încredere în Parlament. Cine face parte din Cabinetul Munteanu # SportMedia
Parlamentul de la Chișinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu. Munteanu, economist cu orientare pro-europeană, nu a mai deținut funcții politice. Cabinetul său își va prelua atribuțiile după ce va depune jurământul în fața președintei Maia Sandu. Potrivit Moldpres, premierul Alexandru Munteanu a menționat ca … The post Noul guvern al Republicii Moldova a primit votul de încredere în Parlament. Cine face parte din Cabinetul Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul pentru 7.000 de euro. Cu banii primiți și-au cumpărat o mașină # SportMedia
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii … The post Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul pentru 7.000 de euro. Cu banii primiți și-au cumpărat o mașină appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Sănătății spune că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși grav construit în România după Revoluție # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a vizitat şantierul, vineri, el arătând că, după testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimează că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave. În plus, personalul … The post Ministrul Sănătății spune că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși grav construit în România după Revoluție appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Finanțelor anunță simplificarea modalității de achitare a amenzilor. Vor putea fi plǎtite printr-un cont unic # SportMedia
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă ”o schimbare aşteptată de toţi”: amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, exolică ministrul, precizînd că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel. ”Simplificare şi eficientizare: amenzile vor putea … The post Ministrul Finanțelor anunță simplificarea modalității de achitare a amenzilor. Vor putea fi plǎtite printr-un cont unic appeared first on spotmedia.ro.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va trimite, la începutul lunii noiembrie, notificări oficiale către toate companiile de stat care înregistrează obligații fiscale restante, cu scopul de a le îndruma spre conformare la plată. Potrivit instituției, 249 de operatori economici cu capital integral sau majoritar deținut de stat – central ori local – aveau la … The post ANAF pune tunurile pe companiile de stat cu datorii la buget. Urmează executări silite appeared first on spotmedia.ro.
FCSB se întărește în perspectiva campaniei de transferuri din această iarnă. Roș-albaștrii au anunțat că săptămâna următoare vor numi un nou director sportiv, care îl va ajuta pe Mihai Stoica. Numele viitorului oficial de la FCSB nu a fost făcut public momentan. „Suntem foarte aproape să semnăm cu un director sportiv zilele astea. Deocamdată nu … The post Întăriri la FCSB: Campioana va avea un nou director sportiv appeared first on spotmedia.ro.
Val de pensionări în magistratură: Judecătorul care l-a achitat pe Bănicioiu se retrage la 48 de ani # SportMedia
Unul dintre judecătorii care au dispus achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, se retrage din activitate la doar 48 de ani. Mihail Udroiu, magistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție, figurează printre cei 22 de magistrați pentru care președintele Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare la 31 octombrie, potrivit Administrației … The post Val de pensionări în magistratură: Judecătorul care l-a achitat pe Bănicioiu se retrage la 48 de ani appeared first on spotmedia.ro.
WSJ: SUA au identificat ținte de pe teritoriul Venezuelei pe care le poate lovi în orice moment # SportMedia
Administrația Trump a identificat obiective de pe teritoriul Venezuelei care ar putea fi vizate de atacuri aeriene, scrie presa americană. Printre potențialele ținte se numără instalațiile militare folosite pentru contrabanda cu droguri, inclusiv porturi militare și piste de aterizare, au spus surse citate de cotidianul american The Wall Street Journal. Președintele american Donald Trump nu … The post WSJ: SUA au identificat ținte de pe teritoriul Venezuelei pe care le poate lovi în orice moment appeared first on spotmedia.ro.
Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi blocată complet, timp de 12 ore, apoi restricționată alte 12 ore, pentru diverse lucrări, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. În prima parte a zilei de luni, 4 noiembrie, între orele 09.00 și 21.00, traficul va fi închis complet pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule. După … The post Se închide circulația pe podul Giurgiu-Ruse. Rutele alternative către Bulgaria appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea a fost învinsă de canadianca Leylah Fernandez, cu 6-4, 6-4, vineri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 44 min), în fața … The post Sorana Cîrstea, învinsă în sferturi la Hong Kong appeared first on spotmedia.ro.
Șeful Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat, însă există în continuare turişti care ignoră recomandările profesioniştilor. “Pentru noi este de neînţeles şi sperăm, din tot sufletul, ca acesta să fie ultimul accident care se întâmplă din aceleaşi cauze. După … The post Val de accidente grave pe munte. Șeful Salvamont Brașov trage un nou semnal de alarmă appeared first on spotmedia.ro.
Partea întunecată a guvernării lui Zelenski: Lideri din opoziție și activiști vorbesc despre justiția folosită ca armă politică # SportMedia
Parlamentari din opoziție și activiști ai societății civile susțin că actuala conducere a Ucrainei folosește justiția ca armă pentru a intimida adversarii și a reduce la tăcere criticii. Când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina, în urmă cu aproape patru ani, Volodimir Kudrîțki, pe atunci șef al companiei naționale de energie Ukrenergo, … The post Partea întunecată a guvernării lui Zelenski: Lideri din opoziție și activiști vorbesc despre justiția folosită ca armă politică appeared first on spotmedia.ro.
Perechea româno-australiană Monica Niculescu/Storm Hunter s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Chennai (India), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după o victorie facilă, 6-2, 6-1, cu cuplul rus Tatiana Prozorova/Ekaterina Iașina. Niculescu și Hunter, principalele favorite ale probei, care au intrat direct … The post Monica Niculescu se califică în semifinale la Chennai appeared first on spotmedia.ro.
Sorin Grindeanu nu e singurul pesedist care are o problemă cu numirea Oanei Gheorghiu în Guvern. Doi primari PSD se laudă cu spitale construite „pe bune” în orașele lor, dar ceea ce uită să sublinieze este că aceste investiții au fost realizate cu bani publici – adică ai populației, prin taxe și impozite – și … The post Olguța și Băluță se laudă cu spitale de la buget. Nu de la zero appeared first on spotmedia.ro.
Barack Obama își reia rolul politic și pregătește o strategie de contracarare a lui Donald Trump # SportMedia
Barack Obama, odinioară încrezător că America va supraviețui epocii Donald Trump, nu mai e la fel de sigur. La opt ani după plecarea din Casa Albă, fostul președinte este tot mai afectat de „întunericul și anxietatea” care i-au pătruns în mesajul de speranță și schimbare, scrie CNN. Chiar dacă încă poate umple stadioane sau suna … The post Barack Obama își reia rolul politic și pregătește o strategie de contracarare a lui Donald Trump appeared first on spotmedia.ro.
Federația Română de Fotbal și-a depus candidatura pentru a organiza finala Europa League din 2028 și 2029. Conform unui comunicat oficial, FRF dorește să găzduiască finala pe Arena Națională, având sprijinul Primăriei Capitalei și al Guvernului. “România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv … The post România a depus candidatura: Vrem să organizăm finala Europa League appeared first on spotmedia.ro.
Grindeanu îi invită pe Năstase și Geoană la Congresul PSD, chiar dacă au plecat din partid # SportMedia
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, anunță că foștii lideri ai partidului, inclusiv Adrian Năstase și Mircea Geoană, vor fi invitați la congresul formațiunii. Liderul social-democrat a explicat de ce îi invită pe cei doi foști președinți ai PSD la congres, deși aceștia nu mai sunt membri de partid. „Astăzi, când ne uităm la nivel … The post Grindeanu îi invită pe Năstase și Geoană la Congresul PSD, chiar dacă au plecat din partid appeared first on spotmedia.ro.
Viktor Orban merge la Casa Albă ca să-l convingă pe Trump că merită să fie excepția lui Putin # SportMedia
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că va încerca să-l convingă pe președintele american Donald Trump să acorde Ungariei o derogare de la noile sancțiuni impuse de Washington împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, în cadrul întâlnirii pe care cei doi o vor avea pe 7 noiembrie, la Casa Albă. Administrația Trump a … The post Viktor Orban merge la Casa Albă ca să-l convingă pe Trump că merită să fie excepția lui Putin appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Pancu, deturnat în ultima clipă: Antrenorul a fost la un pas să semneze cu un club uriaș # SportMedia
Daniel Pancu a fost deturnat în ultima clipă de CFR Cluj. Impresarul lui Pancu, Giovani Becali, a dezvăluit că acesta a fost aproape să semneze cu Beșiktaș Istanbul înainte să ajungă la CFR Cluj. „El visează Beşiktaş. Este şi normal să viseze. Este Sergen, colegul lui. Dacă se mai pierdeau două meciuri, eram acolo. Deci … The post Daniel Pancu, deturnat în ultima clipă: Antrenorul a fost la un pas să semneze cu un club uriaș appeared first on spotmedia.ro.
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce s-a crezut că a murit din cauze naturale # SportMedia
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis urmărirea penală pentru omor calificat după ce o femeie în vârstă de 83 de ani ar fi fost ucisă. Cadavrul femeii va fi exhumat pentru continuarea cercetărilor. Potrivit anchetatorilor, victima se afla în îngrijirea unui bărbat din Pantelimon, județul Ilfov, în baza unui contract de întreținere cu … The post O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce s-a crezut că a murit din cauze naturale appeared first on spotmedia.ro.
Mai mult de jumătate dintre orașele din România nu mai îndeplinesc pragul minim de 10.000 de locuitori prevăzut de lege pentru acest statut, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Auditul, care a analizat performanța comunelor și orașelor mici în perioada 2021–2023, arată că 119 dintre cele 216 orașe – adică 55% – au … The post Orașe doar pe hârtie. Peste jumătate nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori appeared first on spotmedia.ro.
Ploi record la New York: Doi oameni au murit înecați în subsoluri, după ce străzile și metroul au fost inundate (Video) # SportMedia
Cel puțin două persoane au murit, joi, la New York, după ce ploi torențiale fără precedent au inundat străzile, subsolurile și stațiile de metrou din mai multe cartiere. Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a confirmat pentru ABC News că ambele victime au fost găsite în spații inundate. Un bărbat de 39 de ani … The post Ploi record la New York: Doi oameni au murit înecați în subsoluri, după ce străzile și metroul au fost inundate (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Edi Iordănescu nu mai este antrenorul polonezilor de la Legia Varșovia. El și-a dat demisia după eliminarea din 16-imile Cupei Poloniei, contra celor de la Pogoń. Conducerea clubului a confirmat plecarea fostului selecționer. „Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu și am decis de comun acord să încheiem colaborarea. După ce am analizat rezultatele, am decis că, … The post Edi Iordănescu a demisionat de la Legia Varșovia appeared first on spotmedia.ro.
Șeful Jandarmeriei Române, scuze publice pentru amenda dată la marșul Colectiv: Un moment regretabil # SportMedia
Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, a prezentat scuze public, vineri, în numele instituției, pentru incidentul petrecut joi seară, la marșul comemorativ dedicat victimelor tragediei din Clubul Colectiv. Într-un mesaj video, acesta a calificat situația drept „un moment regretabil” și a anunțat măsuri interne pentru a preveni situații similare. „În primul rând, doresc … The post Șeful Jandarmeriei Române, scuze publice pentru amenda dată la marșul Colectiv: Un moment regretabil appeared first on spotmedia.ro.
ÎPS Teodosie a fost sancționat de BOR: nu mai poate da binecuvântări pentru angajări la Teologie # SportMedia
Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, dreptul de a acorda binecuvântări pentru angajări și promovări în cadrul Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanța. Potrivit informațiilor obținute de Info Sud-Est din surse bisericești, decizia a fost luată printr-o hotărâre a sinodului mitropolitan și marchează o nouă limitare a prerogativelor arhiepiscopului. … The post ÎPS Teodosie a fost sancționat de BOR: nu mai poate da binecuvântări pentru angajări la Teologie appeared first on spotmedia.ro.
Conducerea de la București a reacționat cu relaxare la anunțul SUA privind retragerea unei părți a soldaților americani staționați în România, scrie cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sub semnătura corespondentului său pentru Europa de Sud-Est de la Viena, Michael Martens, FAZ prezintă reacția autorităților de la București după anunțul SUA privind retragerea parțială a soldaților americani … The post Ce scrie presa germană despre retragerea americanilor din România appeared first on spotmedia.ro.
Crimele ascunse ale armatei ruse: Cum sunt uciși sau torturați soldații de propriii comandanți # SportMedia
Soldați ruși torturați și executați de propriii comandanți pe frontul din Ucraina – este situaţia îngrozitoare pe care o scoate la iveală o investigație a publicației independente Verstka, fondată de jurnaliști ruși aflați în exil. Ancheta documentează sute de mărturii ale militarilor care descriu pedepse brutale, atacuri deliberate și tentative de mușamalizare a crimelor. Practicile … The post Crimele ascunse ale armatei ruse: Cum sunt uciși sau torturați soldații de propriii comandanți appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu a revenit în formă maximă și a urcat pe prima poziție într-un clasament important. Potrivit Mundo Deportivo, Andrei Rațiu conduce în acest sezon topul vitezei în rândul jucătorilor din primele cinci campionate europene. Un studiu realizat de TransferRoom împreună cu Gradient Sport îl plasează pe Rațiu înaintea unor staruri precum Vinicius Junior, Erling … The post Andrei Rațiu reușește o performanță remarcabilă appeared first on spotmedia.ro.
Un laptop lăsat deschis în tren. Un Excel trimis din greșeală. 49 de breșe grave de securitate, la Ministerul Apărării de la Londra # SportMedia
Un scandal major de securitate zguduie Ministerul britanic al Apărării: informații extrem de sensibile despre afganii care au colaborat cu forțele britanice şi voiau să fugă de talibani au fost expuse din cauza neglijenței angajaților, inclusiv prin lăsarea unui laptop deschis într-un tren și trimiterea greșită a unor e-mailuri oficiale. În ultimii patru ani, au … The post Un laptop lăsat deschis în tren. Un Excel trimis din greșeală. 49 de breșe grave de securitate, la Ministerul Apărării de la Londra appeared first on spotmedia.ro.
Jannik Sinner, Alexander Zverev și Daniil Medvedev s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.128.940 de euro. Italianul Sinner, numărul doi mondial, s-a calificat în premieră în sferturi la Rolex Paris Masters, după ce l-a învins pe argentinianul Francisco Cerundolo (21 ATP) … The post Mastersul de la Paris: Rezultatele din optimi și programul sferturilor appeared first on spotmedia.ro.
CFA România explică CCR de ce pensiile din Pilonul 2 și 3 nu pot fi tratate ca depozite bancare # SportMedia
Parlamentul a adoptat recent legea privind plata pensiilor private. Ulterior, Înalta Curte și AUR au contestat-o la CCR. Asociația CFA România a depus la Curtea Constituțională un memoriu de tip „amicus curiae”, prin care furnizează decidenţilor o analiză economică și financiară asupra legii. Organizația, care reunește nu mai puțin de 270 de specialiști certificați în … The post CFA România explică CCR de ce pensiile din Pilonul 2 și 3 nu pot fi tratate ca depozite bancare appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1346 Moscova a lansat o rachetă secretă. Rușii lovesc iar calea ferată, dar trenurile Ucrainei nu se opresc. Dronele Kievului îi lasă pe ruși fără căldură # SportMedia
În ziua 1346 de război aflăm că Rusia a lansat de zeci de ori o rachetă secretă în Ucraina. Potrivit ministrului ucrainean de Externe, Andriî Sîbiha, aceasta poate transporta fie un focos nuclear, fie unul convențional pe distanțe care depășesc limita declarată de 500 km, ceea ce a determinat SUA să se retragă din Tratatul … The post Ziua 1346 Moscova a lansat o rachetă secretă. Rușii lovesc iar calea ferată, dar trenurile Ucrainei nu se opresc. Dronele Kievului îi lasă pe ruși fără căldură appeared first on spotmedia.ro.
Edi Iordănescu a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Legia Varșovia. Fostul selecționer a lăsat să se înțeleagă că este gata să demisioneze după ce echipa a fost eliminată din Cupa Poloniei de Pogoń Szczecin. „Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se … The post Edi Iordănescu, gata să plece de la Legia Varșovia: „Am cerut deja o întâlnire” appeared first on spotmedia.ro.
Un jandarm l-a sancționat, joi seara, pe Marian Rădună, organizatorul evenimentului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv, cu o amendă de 3.000 de lei, motivând că manifestația a depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație. După ce s-a inflamat tot Internetul, Jandarmeria Română transmite, vineri, că „agentul constatator nu a înțeles pe … The post Marian Rădună, amendat după marșul Colectiv. Explicații de la Jandarmeria Română appeared first on spotmedia.ro.
Retragerea din România e doar primul pas. Administrația Trump reduce trupele și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia – în total pleacă 3.000 de militari americani # SportMedia
Oficialii administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte retrageri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie. Stars and Stripe relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din cele 4 state est-europene. Administraţia Trump … The post Retragerea din România e doar primul pas. Administrația Trump reduce trupele și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia – în total pleacă 3.000 de militari americani appeared first on spotmedia.ro.
Denis Alibec este aproape de plecarea de la FCSB în iarnă. Atacantul nu s-a impus la FCSB și este nemulțumit că nu primește mai multe șanse. Prima echipă interesată de el este U Cluj, care și-a manifestat interesul înaintea meciului direct. ”Vor fi schimbări în iarnă, dar vom face analize. Alibec e interesant pentru orice … The post Echipa care a pus ochii pe Denis Alibec: „Este interesant” appeared first on spotmedia.ro.
Jaf cu explozibili la un laborator de aur din Lyon, urmat de o urmărire ca-n filme (Video) # SportMedia
La nici două săptămâni de la furtul care a uluit lumea artei la Paris, Franța a fost din nou zguduită de o lovitură spectaculoasă. Joi, în plină zi, un grup de indivizi înarmați a atacat un atelier de topire și prelucrare a metalelor prețioase din Lyon. Au folosit explozibili pentru a forţa accesul în clădire … The post Jaf cu explozibili la un laborator de aur din Lyon, urmat de o urmărire ca-n filme (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Sunt tensiuni în partidul prezidențial de la Washington, unde tot mai mulți republicani își arată independența față de Casa Albă. Deși republicanii rămân aliniați cu președintele Donald Trump în privința blocajului guvernamental, unii senatori ai partidului s-au poziționat public împotriva lui, pe patru subiecte cheie în această săptămână. Potrivit publicației Axios, nu este vorba despre … The post Republicanii se distanțează de Trump pe patru fronturi. Unul e România appeared first on spotmedia.ro.
Inspector Antifraudă reținut pentru luare de mită. Trei colegi de la ANAF, plasați sub control judiciar în același dosar # SportMedia
DNA investighează mai mulți angajați ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București. Unul dintre inspectori, Marin Marius-Eduard, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de luare de mită, iar alți trei funcționari au fost plasați sub control judiciar, pentru trafic de influență, dare și luare de mită. DNA a dispus punerea în mișcare a … The post Inspector Antifraudă reținut pentru luare de mită. Trei colegi de la ANAF, plasați sub control judiciar în același dosar appeared first on spotmedia.ro.
Tanczos Barna: Noi încă nu avem reforme serioase făcute. Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem # SportMedia
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei ”să ne lase în … The post Tanczos Barna: Noi încă nu avem reforme serioase făcute. Am promis de prea multe ori Comisiei Europene că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem appeared first on spotmedia.ro.
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor, a anunţat joi Palatul Buckingham, încercând astfel să distanţeze familia regală de scandalul Jeffrey Epstein în care este implicat, relatează Reuters. Andrew, în vârstă de 65 de ani, fratele mai mic al … The post Regele Charles îl lasă pe fratele său Andrew fără titlul de prinț și reședință appeared first on spotmedia.ro.
Noile recomandări pentru constipație nu mai implică fibrele în exces. Ce spun cele mai recente studii # SportMedia
Dacă până nu demult ni se spunea să consumăm cât mai multe fibre, pentru a nu avea probleme cu tranzitul intestinal și a preveni constipația, noile recomandări sună cu totul altfel. Acum, în caz de constipație cronică se recomandă kiwi, magneziu și apă minerală, fără fibre în exces. Dacă kiwi era privit și până acum … The post Noile recomandări pentru constipație nu mai implică fibrele în exces. Ce spun cele mai recente studii appeared first on spotmedia.ro.
Un studiu recent a arătat că activitățile ce implică creativitate, așa cum sunt dansul, lecțiile de artă sau de muzică, îmbunătățesc sănătatea creierului și au darul de a încetini procesul de îmbătrânire cerebrală. Oamenii de știință au descoperit că activitățile creative, precum cursurile de dans (tangoul fiind mai cu seamă eficient), lecțiile de artă sau … The post Creativitatea chiar încetinește îmbătrânirea creierului – studiu appeared first on spotmedia.ro.
