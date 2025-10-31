Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României”

00:00

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva. "Nu ştiu dacă face bine guvernului o asemenea persoană, dar eu nu pot să nu spun