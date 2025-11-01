Etichete cu originea clară a mierii, din 2026. Consumatorii vor şti exact ce pun pe masă
ObservatorNews, 1 noiembrie 2025 03:10
"Amestec de miere din Uniunea Europeană și non-Uniunea Europeană". Astfel de texte pe care le vedem des pe borcanele din supermarket-uri vor dispărea, de anul viitor. Comercianții vor fi obligați să scrie originea exactă a mierii, dar şi procentele provenite din fiecare ţară în parte.
• • •
Acum 2 ore
03:10
03:00
Noi acuzaţii la adresa prinţului Andrew. Ar fi adus 40 de prostituate la hotel, pe bani publici, în Thailanda # ObservatorNews
Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de 20 de ani, după ce a pierdut toate titlurile regale. Decizia i-a aparţinut fratelui său, Regele Charles, şi vine în urma controverselor generate de legătura prinţului Andrew cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie şi abuz sexual.
Acum 8 ore
22:10
CNN: Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina. Decizia finală, în mâinile lui Trump # ObservatorNews
Pentagonul a dat undă verde Statelor Unite pentru a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune Ucrainei, după ce a concluzionat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA. Decizia politică finală i-a rămas preşedintelui Donald Trump, susţin trei oficiali americani şi europeni, scrie CNN, citat de News.ro.
21:50
Sorin Grindeanu: Guvernarea şi coaliţia pot să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz sau Hunor # ObservatorNews
Potrivit declaraţiilor președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, atât guvernarea, cât și coaliția pot continua fără niciunul dintre liderii actuali, inclusiv fără el. "Nu e nimeni de neînlocuit", a spus Grindeanu, subliniind că protocolul politic semnat între partide nu prevede nume de persoane, ci doar principii de colaborare, potrivit News.ro. Liderul social-democrat a mai afirmat că PSD rămâne un partener loial în coaliția de guvernare, însă "loialitatea nu înseamnă tăcere" atunci când apar greșeli sau măsuri controversate.
21:10
O ecografie de rutină i-a schimbat destinul. Amelia, micuţa de numai 4 luni care luptă cu o boală necruţătoare # ObservatorNews
Următoarea poveste vine cu o mare rugăminte: să ne mobilizăm și împreună să ajutăm o bebelușă de patru luni! O cheamă Amelia și are cancer. Tumora din burtica ei se răspândește și copila are nevoie de bani mulți, foarte mulți bani, să poată face tratamentul necesar. De aceea, vă rugăm să o ajutați pe Amelia donând doi euro prin SMS la 8848, număr fără recurență.
21:10
Acum 12 ore
20:50
Halloween 2025. Cele mai inedite costume purtate de români la "petrecerile-monstru" din Capitală # ObservatorNews
Sărbătoarea de Halloween i-a cucerit pe românii de toate vârstele. Ziua a fost dedicată celor mici care au defilat în costume pline de culoare și imaginație. Odată cu lăsarea serii, se pregătesc de distracție părinţii: nenumărate petreceri îi așteaptă pe doritorii de senzații tari.
20:50
20:20
Amenzile pentru cei care taie ilegal copaci cresc de 100 de ori. Sancţiunile au fost deja majorate de la 50 de lei la 5.000 de lei pentru fiecare arbore tăiat fără autoizaţie în Capitală. Autorităţile pregătesc şi alte schimbări: cei cu trotinete şi biciclete electrice vor avea interzis în parcurile din oraş. În plus, în premieră, dispare regula "nu călcaţi iarba".
20:20
Dacia a intrat în finala pentru maşina anului 2026 din Europa. Bigster, model proiectat şi produs în România, este în competiţie cu alte şase branduri de top, precum Mercedes, Fiat sau Skoda. Urmează o perioadă de teste pentru autoturismele alese pentru lista scurtă. Marele câştigător va fi anunţat anul viitor, la salonul auto de la Bruxelles.
20:10
De anul viitor, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 lei. Nu toţi angajatorii oferă, însă, suma maximă. Doar 4 din 10 salariaţi o primesc, arată un studiu. După impozitare, angajaţii încasează şi mai puţin. În medie, doar 19 lei pe zi.
19:50
Din Bucureşti la Mogoşoaia cu metroul. Reţeaua de transport din subteran se exinde, cel puţin pe hârtie. Autorităţile au în plan continuarea magistralei 4 de metrou cu încă două staţii care vor costa nu mai puţin de 170 de milioane de euro, arată primele estimări. Asta în timp ce planuri mai vechi de modernizare ale reţelei de metrou zac, încă, prin sertarele celor de la transporturi.
19:40
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare descoperită la două săptămâni după înmormântarea victimei în oraşul Pantelimon! O bătrână de 83 de ani a fost otrăvită şi sufocată de o femeie de 35 de ani. Victima avea contract cu iubitul individei ca la sfârşitul vieţii să-i lase casa şi banii. O fetiţă de 12 ani a fost cea care a dezvăluit totul.
19:30
Situaţie dramatică în economie, după măsurile de austeritate. Fritz: Suntem în rahat # ObservatorNews
Au trecut doar 3 luni de la aprobarea primului set de măsuri de austeritate şi deja se văd rezultatele: românii sunt săraci, preţurile duble iar marii investitori sunt cu bagajele la uşă, vor să plece din România. E doar începutul celei mai negre perioade prin care trece această ţara, cred foarte mulţi dintre români. 80 la sută dintre ei spun că în viitor le va fi şi mai rău, arată studiul naţional Antena. În studioul Observator, liderii partidelor din coaliţie au recunoscut că se putea şi fără măsuri atât de dure pentru oameni, dar pur şi simplu nu s-au înţeles.
19:20
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare # ObservatorNews
Măsură scandaloasă luată de Jandarmeria Bucureşti la comemorarea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv. Organizatorul marșului a fost amendat cu 3.000 de lei, pentru că evenimentul a depășit ora stabilită. La 23, mai erau în jur de 25 de persoane care se reculegeau în faţa altarului de flori şi lumânări. După ce imaginile cu momentul absurd au devenit virale și au stârnit un val de critici, Jandarmeria Română și-a cerut scuze public, într-o ieşire fără precedent a Inspectorului General. Câteva ore mai târziu, instituţia a anunţat numirea unui nou şef la conducerea Jandarmeriei Capitalei.
19:20
Război total în Coaliţie. Cu o săptămână înainte de Congres, PSD ameninţă din nou cu ieşirea de la guvernare. Social-democratiil au chemat pe Ilie Bolojan să dea raportul în Parlament, după retragerea parţială a trupelor americane din România. Ba mai mult, un lider anunţă că ar susţine PNL dacă vrea să schimbe şeful Guvernului. De cealaltă parte, premierul îi acuză pe liderii PSD că fac circ şi duc "o luptă politică ieftină" folosind teme sensibile precum apărarea si securitatea natională.
18:40
Un român, creierul unei rețele internaţionale de trucare a meciurilor de tenis. Cum au câştigat 800.000 euro # ObservatorNews
Potrivit presei spaniole, un român era creierul unei operațiuni de pariuri sportive trucate. El a fost arestat în provincia Guadalajara, Spania, în cadrul unei ample operațiuni internaționale coordonate de Eurojust, care a dus la destructurarea unei rețele criminale specializate în trucarea meciurilor de tenis pentru câștiguri la pariuri. Potrivit Poliției Naționale spaniole, rețeaua asigura "profituri substanțiale" clienților săi prin influențarea directă a rezultatului unor partide oficiale de tenis. În total, 16 persoane au fost reținute: nouă în Franța, patru în Bulgaria, două în România și una în Spania, tot român, relatează La Cronica.
18:40
Bărbat de 40 de ani, prins între bordură și tramvai, în Iași. Surpriza poliţiştilor când i-au văzut analizele # ObservatorNews
Incident grav, vineri, în stația de tramvai Dispecer din Iași. Un bărbat de 40 de ani, aflat în stare de ebrietate, a fost prins între bordură și tramvai, în timp ce mijlocul de transport se punea în mișcare. Nouă pompieri militari și un echipaj medical au intervenit pentru a-l salva. Victima, conștientă la sosirea echipajelor, avea o alcoolemie de 1,70 la mie, spun surse din anchetă.
18:00
Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor. Un mesaj de la "Poliție" îţi fură toate datele # ObservatorNews
O nouă înșelătorie circulă online în România. Utilizatorii primesc o notificare falsă, afișată ca pop-up pe diverse site-uri, care pretinde că Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă de 2.500 de lei. Victimele sunt redirecționate către pagini false de plată, unde li se solicită datele cardului, potrivit Mediafax.
17:50
Americanii ar pregăti atacuri iminente asupra unor ținte din Venezuela. Ar putea fi vizat chiar şi Maduro # ObservatorNews
Administrația lui Donald Trump a decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela, relatează Miami Herald, citând surse. Atacurile ar putea avea loc în orice moment şi fac parte din dintr-o nouă etapă a campaniei împotriva cartelului de droguri "Soles", despre care Washingtonul susține că este condus de preşedintele Nicolas Maduro și de apropiații săi.
17:40
Ce facturi la energie electrică şi termică îi aşteaptă pe români de la 1 noiembrie. Cele mai afectate oraşe # ObservatorNews
De mâine, plătim mai mult atât pentru căldură, cât şi pentru curent. Pentru un apartament cu patru camere, de exemplu, costurile la încălzire vor crește cu peste 50 de lei pe lună.
17:20
Parașuta unui militar, blocată la 1.500 m în timpul unui exercițiu la Buzău. Reacţia de moment a bărbatului # ObservatorNews
Incident la Buzău, în timpul exercițiului demonstrativ organizat cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înființarea Batalionului 52 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni". Un militar a fost nevoit să renunțe la parașuta principală și să aterizeze cu cea de rezervă, după o defecțiune apărută în timpul saltului. Din fericire, parașutistul a aterizat în siguranță, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.
17:10
Un cuplu din Gorj şi-a vândut bebeluşul pentru 7.000 de euro. Cu banii primiţi şi-au cumpărat o maşină # ObservatorNews
Doi tineri, în vârstă de 18 şi 21 de ani, care în vară şi-au vândut copilul de 3 săptămâni, sunt căutaţi pentru a fi arestaţi. Judecătorilor de la Tribunalul Gorj le-a fost cerut un mandat de arestare şi pentru un bărbat de 47 de ani, care ar fi plătit 7.000 de euro pentru copil. Acesta ar fi declarat în mod fals că este tatăl bebeluşului. Potrivit unor surse Observator, bebeluşul ar fi fost vândut unei familii de romi din Gorj.
17:00
Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, Biserica Ortodoxă a rânduit ziua de pomenire a morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de Toamnă sau Sâmbăta Morților.
16:50
Sorin Grindeanu răspunde întrebărilor venite pe observatornews.ro despre Bolojan, pensii şi solda militarilor # ObservatorNews
Sorin Grindeanu, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, a răspuns întrebărilor venite de la cititori pe site-ul observatornews.ro.
16:40
Grindeanu amenință că iese de la guvernare și invită foștii lideri PSD la Congres: Să ne aducem oamenii înapoi # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină. Dacă nu ne aducem înapoi oamenii, nu reuşim să ne ducem în viitor, a transmis Grindeanu
16:40
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba # ObservatorNews
Au trecut 10 ani de la tragedia produsă în Clubul Colectiv dar, în ciuda tuturor promisiunilor făcute de autorităţi după tragedie, nu s-a întâmplat nimic! Spitalele pentru marii arşi există doar pe hârtie, cu excepţia unuia care este în curs de finalizare, iar reformele au fost uitate în sertare. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj pe Facebook: Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcţionat şi s-a ghidat de prea multe ori după principiul "merge şi aşa". O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale şi răspunderea se diluează în birocraţie, o oglindă care ne-a arătat aceeaşi realitate şi în cazul altor tragedii din ultimul deceniu. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Adina Apostol, suprevieţuitoare Colectiv.
16:30
Femeie de 71 de ani, arsă de vie în timp ce curăța terenul, în Galaţi. Soțul ei octogenar, martor la tragedie # ObservatorNews
Tragedie în județul Galați. O femeie de 71 de ani din satul Nărtești a murit vineri, după ce a fost cuprinsă de flăcările pe care le aprinsese pentru a curăța terenul agricol, potrivit Mediafax. Soțul ei, de 81 de ani, a asistat neputincios la scenă, fără să poată face nimic pentru a-i salva viața.
16:30
Fetiţă de 8 ani, în comă după ce a fost călcată în picioare de un elefant sălbatic, în Indonezia # ObservatorNews
O fetiţă de 8 ani a fost călcată în picioare de un elefant sălbatic, joi, pe insula indoneziană Sumatra. Mass-media locale au relatat că i-au fost provocate răni care îi pun viaţa în pericol, scrie DPA, citat de Agerpres.
16:10
George Simion cere protecţia SPP pentru el, familie şi conducerea AUR: "Sunt pe lista neagră" # ObservatorNews
George Simion acuză instituțiile de forță din București că discriminează opoziția și ignoră atacurile la adresa AUR, scrie Mediafax. Liderul partidului cere intervenția Serviciului de Pază și Protecție pentru a-i asigura protecția lui, familiei și conducerii formațiunii, după o serie de acte de vandalism și amenințări cu moartea.
16:00
Explozia din Rahova. Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie Amproperty, arestaţi preventiv # ObservatorNews
Cele trei persoane reţinute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost plasate în arest preventiv. Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.
16:00
Explozie la Poșta din Kiev: 5 răniți după ce un ucrainean ar fi trimis colete cu muniție dezafectată # ObservatorNews
Poliția din Kiev a reținut, vineri, un ucrainean de 40 de ani, suspectat că ar fi implicat în explozia produsă joi la un centru de sortare al Poștei Ucrainene, soldată cu rănirea a cinci persoane. Incidentul s-a produs după ce, în această lună, SRI a arestat doi ucraineni convertiți de serviciile secrete ruse și a dejucat o tentativă de sabotaj care presupunea un atentat asupra unei firme de curierat cu sedii în România.
Acum 24 ore
15:50
Vremea de mâine 1 noiembrie. Va fi deosebit de cald pentru această perioadă. Maxime şi de 24 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie predominant frumoasã, deosebit de caldã pentru prima zi a lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13-14 grade şi în jurul a 24 de grade în sudul Banatului.
15:40
Momentul când un şofer băut şi fără permis intră în patru maşini parcate. Era urmărit de poliţiştii arădeni # ObservatorNews
Teribilismul vârstei l-a costat scump pe un şofer de 21 de ani. Tânărul din Arad s-a urcat băut şi fără permis şi a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Cursa nebună s-a oprit când bărbatul a intrat în patru maşini parcate. Momentul incidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.
15:20
Toaletă din peste 100 de kilograme de aur masiv, scoasă la licitaţie pentru 10 milioane de dolari # ObservatorNews
O toaletă din aur masiv, semnată de artistul italian Maurizio Cattelan, va fi scoasă la licitație de casa Sotheby’s. Sculptura, intitulată „America”, este o lucrare complet funcțională, realizată din peste 100 de kilograme de aur și evaluată la aproximativ 10 milioane de dolari.
15:10
Momentul în care un ucrainean mobilizat în armată fuge cu o Toyota în Ungaria: A spart bariera la graniţă # ObservatorNews
Un avocat ucrainean mobilizat în armată, dar care nu a vrut să fie trimis pe front, a spart barierele unui punct de frontieră din Transcarpatia și a fugit în Ungaria la volanul unui SUV Toyota. Incidentul s-a petrecut pe 30 octombrie 2025, la punctul de trecere "Velyka Palad - Nagyhodos", iar în timpul manevrei, bărbatul a rănit un grănicer. Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă penală și au informat partea ungară. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.
14:50
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretele de pensionare a 22 de magistraţi. Printre aceştia se numără şi judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, care are doar 48 de ani.
14:40
Anchetă la Aeroportul Internațional Maramureș, după achiziţia a 6 scanere neconforme. Cât au costat # ObservatorNews
Este anchetă la Aeroportul Internaţional Maramureş, după ce au fost achiziţionate şi apoi recepţionate şase scanere neconforme. Echipamentele de securitate urmau să fie montate în noul terminal al aeroportului dar, potrivit conducerii, acestea nu respectă normele UE. Acum, managerul de securitate al aeroportului este cercetat disciplinar. În mijlocul scandalului se află şi fosta directoare aerogării.
