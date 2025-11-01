SmartJob contra minciunii | Manager TikTok CEE: Dezinformarea se joacă cu emoțiile. Cum ne apărăm de actorii rău intenționați
Europa Liberă România, 1 noiembrie 2025 05:50
„Oamenii au tendința de a accepta orice informație ca fiind adevărată. Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
• • •
Managerul TikTok pentru Europa Centrală și de Est, Łukasz Gabler, explică la Europa Liberă că, atunci când simți că dezinformarea prezentă pe social media se joacă cu emoțiile tale, e nevoie de verificări: „Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
Raport al Curții de Conturi: sub o treime din comune se finanțează din venituri proprii măcar în proporție de 50% # Europa Liberă România
Un procent de 17% dintre comune și 34% din orașele mici - sub 10.000 de locuitori - reușesc să își asigure măcar 50% din finanțare din venituri proprii, arată un raport recent de audit, al Curții de Conturi, dedicat performanței administrative a acestora. Datele se referă la 2023.
Managerul TikTok pentru Europa Centrală și de Est Łukasz Gabler explică la Europa Liberă că, atunci când simți că dezinformarea prezentă pe social media se joacă cu emoțiile tale, e nevoie de verificări: „Efortul de a verifica știrile e necesar. Uneori părinții uită să-și învețe copiii asta.”
Ministru: Spitalul Floreasca va avea unitate pentru arși cel mai devreme în aprilie 2026. Centrul pentru Arși a fost închis în august # Europa Liberă România
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că a aprobat ca 23 de milioane de lei să fie folosiți pentru reorganizarea Unității Funcționale de Arși de la Floreasca. Reorganizarea va fi gata în luna aprilie 2026, estimează ministrul.
Pokrovsk, în pericol de a cădea în mâna rușilor. Soldații ucraineni sunt furioși # Europa Liberă România
Forțele ruse au câștigat teren în Pokrovsk, oraș controlat de Ucraina. Acest lucru slăbește apărarea ucraineană, alimentează frustrările și îngrijorează experții, care spun că, dacă orașul cade, va pune în pericol o parte din apărarea frontului ucrainean. „Situația e pe punctul de a deveni critică.”
Partidul centrist D66 câștigă la limită alegerile parlamentare din Olanda, potrivit presei locale # Europa Liberă România
Partidul centrist Democrații 66 (D66), condus de Rob Jetten, a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, depășind la o diferență mică Partidul pentru Libertate (PVV) al lui Geert Wilders, transmite AFP, care citează agenția de știri olandeză ANP.
Stadiul SGR, la aproape doi ani de la lansare şi propunerea de extindere a programului la borcane şi alte ambalaje reutilizabile # Europa Liberă România
Secertarul de stat în Ministerul Mediului, Raul Pop, specialist în economie circulară, vorbeşte pentru Europa Liberă despre stadiul Sistemului de Garanţie - Returnare (SGR) şi despre proiectul de lege care propune extinderea programului la borcane şi alte ambalaje reutilizabile.
Armistițiul fragil din Gaza, pus din nou la încercare de lovituri israeliene în enclava palestiniană # Europa Liberă România
Armata israeliană a atacat Fâșia Gaza pentru a treia noapte consecutiv, joi spre vineri. Un palestinian a murit în urma bombardamentelor, altul împușcat de forțele israeliene, iar un al treilea a decedat din cauza rănilor suferite anterior, potrivit agenției oficiale de presă a Autorității Palestiniene (WAFA) citată de Reuters.Noile atacuri vin după ce, joi, Hamas a predat cadavrele a doi ostatici israelieni decedați. Este vorba despre Amiram Kuper (84 de ani, răpit din kibbutzul Nir Oz...
Președintele Nicușor Dan îl numește pe Marius Lazurca consilier prezidențial pentru securitate națională # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 31 octombrie 2025, un decret prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025. Lazurca va cumula atribuțiile cu cele de consilier pe politică externă, funcție pe care o deține din 6 octombrie 2025.Marius Lazurca preia rolul de consilier de securitate de la Cristian Diaconescu, care ocupa funcția din februarie 2025, numit atunci de președintele interimar...
Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, amendat de Jandarmerie cu 3.000 de lei # Europa Liberă România
Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a zece ani de la tragedia din Colectiv, care a avut loc joi seară, a fost amendat cu 3.000 de lei, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație.
Ministerul Finanțelor: Costul de finanțare în lei pe termen lung a statului scade sub 7% pentru prima dată în acest an # Europa Liberă România
Ministerul Finanțelor (MF) anunță o operațiune de împrumut în lei, pe termen lung, în care dobânda cerută de investitori a coborât pentru prima dată în acest an sub 7%.
Parlamentul Letoniei a votat retragerea țării dintr-un tratat internațional de protecție a femeilor # Europa Liberă România
Parlamentul Letoniei a votat joi retragerea țării din Convenția de la Istanbul, un tratat internațional menit să combată violența domestică și violența împotriva femeilor. Decizia urmează să fie aprobată de președintele Edgars Rinkēvičs pentru a intra în vigoare.
Rusia lovește rețeaua energetică din Ucraina. Șapte persoane au murit în urma atacurilor, inclusiv un copil # Europa Liberă România
Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, în noaptea 30-31 octombrie, asupra infrastructurii energetice. Atacurile au dus la moartea a șapte persoane, inclusiv o fetiță de șapte ani, și la întreruperi extinse ale furnizării de energie electrică la nivel național, transmite Reuters, citând oficiali ucraineni.Prim-ministrul Iulia Sviridenko a acuzat Moscova că vizează civilii ucraineni și aprovizionarea cu energie chiar înainte de venirea iernii.„Scopul lor este de a arunca Ucraina în...
Kyiv Post: După România, SUA reduc efectivele militare și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Europa Liberă România
Administrația Trump a informat aliații europeni că reducerile de trupe din România reprezintă doar prima etapă a unui plan mai amplu, care va include diminuări similare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din mijlocul lunii decembrie.
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din 2024, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile în dosarul în care este judecat pentru promovarea de idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.
Ministra de Externe, Oana Țoiu: O să vedem o prezență întărită NATO în România până la sfârșitul acestui an și anul viitor # Europa Liberă România
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, anunță la Interviurile one2one că aliați din NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România. Anunțul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parțială a militarilor americani din România.
Ministra de Externe, Oana Țoiu, anunță suplimentarea ajutorului NATO pentru România „până la sfârșitul acestui an și anul viitor" # Europa Liberă România
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, anunță la Interviurile one2one că aliați din NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România. Anunțul vine după ce Washingtonul a decis retragea parțială a militarilor americani din România.
Polonia amână redeschiderea graniţei cu Belarus, în semn de solidaritate cu Lituania # Europa Liberă România
Guvernul Poloniei a anunțat joi că, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus. Măsura Varșoviei este menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate.
Avocata lui Horațiu Potra spune că acesta a decis să se întoarcă de bună voie în România din Dubai # Europa Liberă România
Avocata lui Horațiu Potra, Christiana Mondea, a declarat pentru Europa Liberă că clientul ei a decis să renunțe la procesul de extrădare din Emiratele Arabe Unite și să revină voluntar în România, împreună cu fiul și nepotul său.
Mii de credincioșii așteaptă și 11 ore să între în Catedrala Națională din București. Programul de vizitare a fost prelungit # Europa Liberă România
Mii de credincioșii stau la coadă între 9 și 11 ore ca să intre să se roage în Catedrala Națională, deschisă publicului după sfințirea de duminica trecută.
Zece supraviețuitori și solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, au lansat un videoclip dedicat victimelor tragediei de la Colectiv # Europa Liberă România
La zece ani de la tragedia de la tragedia de la Colectiv, zece supraviețuitori muzicieni și Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.
Președintele Nicușor Dan, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale” # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a adus un omagiu victimelor incendiului din Clubul Colectiv, la împlinirea a zece ani de la evenimentul tragic, și a transmis că progresele făcute de atunci sunt insuficiente.
Distrigaz Sud, suspect în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă vor fi demonstrate deficiențe, ne vom asuma întreaga responsabilitate” # Europa Liberă România
Compania de distribuție a gazelor naturale, Distrigaz Sud, a primit calitatea de suspect în dosarul penal deschis după explozia din cartierul bucureștean Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și 15 au fost rănite.
Rusia lovește puternic infrastructura energetică a Ucrainei. Un mort, zeci de răniți și pene de curent extinse # Europa Liberă România
Запоріжжя пережило нічну атаку російських дронів і ракет: постраждали 11 людей, серед них шестеро дітей. Інфраструктура зазнала значних руйнувань, влада кваліфікує удари як воєнні злочини
Ucraina reduce livrările de curent după noi atacuri rusești. Zelenski salută „coaliția internațională a energiei” # Europa Liberă România
Ucraina a restricționat joi furnizarea de energie electrică la nivel național după ce un atac al Rusiei a avariat infrastructura energetică și a rănit 13 persoane în orașul Zaporijia, din sud-estul țării.
Donald Trump minimalizează importanța reducerii trupelor americane din România. Parlamentari republicani critică decizia # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea numărului de trupe americane în România „nu este foarte semnificativă”.
Putin spune că Rusia testează o nouă torpilă cu capacitate nucleară, poreclită și „mașina apocalipsei" # Europa Liberă România
Rusia a testat o nouă torpilă cu rază lungă de acțiune, cu capacitate nucleară, a declarat, pe 29 octombrie, președintele Vladimir Putin. Este o armă pe care unii experți au numit-o „mașina apocalipsei”. Anunțul vine la câteva zile după ce Putin și liderii armatei ruse au anunțat testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, cu propulsie nucleară, scrie RFE/RL.Într-un cadru informal la un spital din Moscova, în timp ce bea ceai cu soldații răniți în războiul din...
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft # Europa Liberă România
Au trecut zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, cel mai grav incendiu produs în România după 1989, soldat cu moartea a 65 de tineri. De atunci, autoritățile au promis reforme, legi mai stricte, spitale moderne pentru marii arși și o mai bună siguranță la incendiu. Realitatea anului 2025 arată însă că promisiunile au rămas, în mare parte, vorbe goale, notează Știrile ProTV.Tragedia de la Colectiv a dus la căderea Guvernului Ponta în 2015, sub presiunea protestelor masive care au adus...
Donald Trump și Xi Jinping, de acord să reducă tensiunile comerciale și să „lucreze împreună” în problema războiului din Ucraina # Europa Liberă România
După întâlnirea cu Xi Jinping, la bordul Air Force One, Donald Trump a spus că a avut „o întâlnire uimitoare” cu liderul chinez, cu care a convenit asupra „multor puncte importante”, inclusiv acorduri privind comerțul, tarifele și mineralele rare.Președintele american a declarat reporterilor că va reduce cu 10% un tarif pentru China pentru rolul său în criza fentanilului și că Beijingul va relua cumpărarea de „cantități mari" de soia din Statele Unite.China a oprit achizițiile de soia...
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reţinuţi. Ei sunt acuzaţi de ucidere din culpă # Europa Liberă România
Doi medici de la Unitatea de Arși a spitalului „Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi miercuri de procurorii Parchetului Capitalei, fiind acuzaţi de ucidere din culpă după ce un pacient internat cu arsuri a murit pentru că nu ar fi fost corect evaluat și nu a primit îngrijirea necesară.
Politicianul sârb bosniac prorus Milorad Dodik, eliminat de SUA de pe lista de sancțiuni # Europa Liberă România
Liderul sârb bosniac prorus, Milorad Dodik, și zeci de aliați ai săi au fost eliminați de pe lista sancțiunilor SUA, a anunțat pe 29 octombrie Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei.
Atac al artileriei rusești asupra unui spital de copii din Herson. Nouă răniți. Printre ei, patru copii și trei cadre medicale # Europa Liberă România
Forțele rusești au deschis miercuri dimineață focul de artilerie asupra unui spital de copii din Herson, într-un moment în care în spital erau circa 100 de persoane, copii, părinți și personalul medical. Nouă persoane au fost rănite, printre care patru copii și trei cadre medicale.
Nicușor Dan, după anunțul privind retragerea de militari SUA: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că diminuarea numărului de militari americani din țară nu compromite securitatea României și readuce efectivele la nivelul anterior conflictului din Ucraina.
The Guardian: Persoane legate de Rusia vor să oprească în ultimul moment extrădarea lui Horațiu Potra # Europa Liberă România
Persoane legate de Kremlin încearcă să oprească extrădarea din Dubai în România a mercenarului Horațiu Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat, scrie publicația britanică The Guardian. Aceste persoane spun că extrădarea lui Potra în România ar putea avea loc joi.
Israelul anunță că reia aplicarea încetării focului în Gaza, după o serie de atacuri aeriene asupra enclavei palestiniene # Europa Liberă România
Armata israeliană a anunțat miercuri, 29 octombrie, că a reluat aplicarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza. Anunțul vine după o serie de lovituri aeriene care au urmat unui atac al militanților palestinieni, soldat cu moartea unui militar israelian.
Aproximativ 10.000 de persoane participă la o un protest organizat de mai multe sindicate în fața sediului Guvernului. Manifestanții critică măsurile de austeritate luate de Executiv care au dus la plafonări salariale și blocarea angajărilor în sistemul bugetar.
Percheziţii la firme şi persoane fizice în dosarului deschis după explozia din cartierul Rahova. Şase persoane vor fi duse la audieri # Europa Liberă România
Polițiștii și procurorii au făcut miercuri dimineața opt percheziții în București, județul Ilfov, Prahova și Teleorman, la sedii de companii și domicilii particulare, în dosarul deschis după explozia de la blocul din cartierul Rahova din București. Explozia a dus la moartea a trei persoane.
MApN: Statele Unite retrag forțe de la Baza Kogălniceanu. Aproximativ o mie de militari mai rămân în România # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale spune miercuri dimineață într-un comunicat că a fost „informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA”.„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu”, precizează MApN.Ministerul precizează că „decizia era așteptată,...
Ucraina a vizat Moscova cu drone pentru a treia noapte consecutiv. Atacuri și asupra unor întreprinderi din sudul Rusiei și din Crimeea # Europa Liberă România
29 жовтня в Росії дрони атакували три заводи, а кілька аеропортів тимчасово призупинили роботу
Partidul de guvernământ Visul Georgian cere ca cele mai mari trei partide de opoziție - Mișcarea Națională Unită, Coaliția pentru Schimbare și Georgia Puternică - Lelo - să fie declarate neconstituționale, a anunțat președintele Parlamentului, Shalva Papuashvili.
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să facă presiuni asupra lui Xi Jinping din cauza sprijinului acordat de China Rusiei în războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președintele Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să facă presiuni asupra Chinei pentru a înceta sprijinul acordat Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, la întâlnirea sa cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul unui turneu în Asia, săptămâna aceasta.
Nicușor Dan: Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova # Europa Liberă România
Dacă mâine ar avea loc alegeri, România ar fi pregătită să facă față unei intervenții străine pentru influențarea acestor alegeri, cel puțin pe componenta cibernetică, dar nu același lucru se poate spune despre permisivitatea la dezinformare și combaterea în timp real a știrilor false și interpretărilor tendențioase, spune președintele Nicușor Dan. Cât privește intervenția actorului statal de la alegerile prezidențiale din 2024, în campania lui Călin Georgescu, președintele spune cu o certitudin...
Netanyahu ordonă atacuri „puternice” asupra Gazei după ce Hamas a deschis focul asupra soldaților israelieni în apropiere de Rafah # Europa Liberă România
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să lanseze atacuri „puternice” în Fâșia Gaza, a anunțat marți biroul său.
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. Solicitarea, trimisă președinției # Europa Liberă România
Activista Oana Gheorghiu a fost propusă vicepremier pe postul lăsat liber de plecarea lui Dragoș Anastasiu. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru.Bolojan îi mulțumește „și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, spune un comunicat remis presei marți de Guvernul României.În vârstă de 56 de ani, Oana...
Consiliul Nordic | Ursula von der Leyen: UE nu poate tolera perturbarea spațiului aerian. Baloanele de deasupra Lituaniei, o provocare # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE își va intensifica investițiile în echipamente militare, inclusiv în drone, și că nu va tolera nicio incursiune rusească în spațiul său aerian sau pe teritoriul Uniunii.
Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă cu Inteligență Artificială la Wikipedia, pe care o acuză de „părtinire de stânga” # Europa Liberă România
Compania xAI a lui Elon Musk a lansat luni site-ul Grokipedia, o enciclopedie online generată de Inteligență Artificială (IA). Pagina este menită să concureze Wikipedia, pe care Elon Musk o acuză de părtinire ideologică de stânga.
Dombrovskis: România are nevoie de măsuri „curajoase” pentru limitarea deficitului. Bolojan anunță un nou pachet de măsuri pentru noiembrie # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat la o întâlnire cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, că Guvernul se angajează ferm să țină sub control deficitul bugetar.
Nicușor Dan nu exclude o nominalizare a lui Sorin Grindeanu ca premier: Dar, până în 2027, mai este un an și jumătate # Europa Liberă România
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, ar putea deveni din nou prim-ministru al României în 2027, atunci când va avea loc rotativa guvernamentală a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. „Nu văd de ce nu aș face această nominalizare”, a spus președintele Nicușor Dan.
Șefii ANRE, ANCOM și ASF au trimis la parlament planurile de restructurare care prevăd reduceri semnificative de posturi și de salarii # Europa Liberă România
Șefii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)au trimis la Parlament propunerile de reducere a numărului de posturi și a salariilor, conform legii adoptate recent de guvernul Bolojan, prin asumarea răspunderii.Actul normativ prevede, în cazul celor trei autorități, reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor...
