SmartJob contra minciunii | Manager TikTok CEE: Dezinformarea se joacă cu emoțiile. Cum ne apărăm de actorii rău intenționați

Rusia a testat o nouă torpilă cu rază lungă de acțiune, cu capacitate nucleară, a declarat, pe 29 octombrie, președintele Vladimir Putin. Este o armă pe care unii experți au numit-o „mașina apocalipsei”. Anunțul vine la câteva zile după ce Putin și liderii armatei ruse au anunțat testarea cu succes a unei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, cu propulsie nucleară, scrie RFE/RL.Într-un cadru informal la un spital din Moscova, în timp ce bea ceai cu soldații răniți în războiul din...