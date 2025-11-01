Semnele destinului: 4 zodii au o revelație cosmică pe 1 noiembrie 2025
Jurnalul.ro, 1 noiembrie 2025 06:10
Pe 1 noiembrie 2025, patru zodii primesc un semn clar, profund și personal de la Univers. Prima zi a lunii ne invită la introspecție, dar și la revelații.
Acum 10 minute
06:30
Starea de bine acasă depinde și de culorile care ne înconjoară zilnic. Studiile arată că nuanțele pereților, textilelor și mobilei influențează subtil nivelul de energie, buna dispoziție și calitatea somnului.
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
01:10
Autoritățile fiscale italiene au confiscat acțiuni în valoare de 1,29 miliarde de euro de la Lagfin SCA, compania luxemburgheză care controlează grupul de băuturi Campari, în cadrul unei anchete privind o presupusă evaziune fiscală de amploare.
00:50
Nicolas Maduro a cerut sprijin militar Rusiei, solicitând reparații pentru radare și aeronave, dar și posibile livrări de rachete, potrivit unor documente guvernamentale americane obținute de Washington Post. Cererea vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Caracas și Washington.
00:40
Poliția slovacă arată că noua modificare a legii traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.
Acum 8 ore
00:20
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: „Puteți avea în continuare încredere în noi”, scrie Politico.
00:10
Începând cu 1 noiembrie 2025, trei zodii vor simți o bucurie cum nu au mai trăit de mult. Sâmbăta aceasta marchează o schimbare de vibrație: greutatea ultimelor luni se ridică, iar sufletul își recapătă lumina.
31 octombrie 2025
23:50
Guvernul României a adoptat vineri o hotărâre care marchează o nouă etapă în turismul autohton: orașul Novaci, împreună cu stațiunea Rânca, a fost declarat oficial stațiune turistică de interes național.
23:40
După primele două concerte din această stagiune, dedicate celor doi muzicieni legendari ai jazz-ului american Wayne Shorter și Miles Davis, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani.
23:20
Rusia a lansat spre Ucraina o rachetă de croazieră pe care a dezvoltat-o în secret, potrivit SkyNews.
23:10
Horoscop noiembrie 2025: Renașterea emoțională pentru trei zodii – dorințele tăcute devin realitate # Jurnalul.ro
În noiembrie 2025, Racul, Scorpionul și Peștii simt cum dorințele lor tăcute prind viață. Luna aduce transformare, vindecare și revelații profunde pentru cele mai sensibile semne ale zodiacului.
22:50
Un copil a murit după ce un autoturism a lovit o căruță condusă de un bărbat beat, în Maramureș # Jurnalul.ro
Un copil a murit, iar alte persoane au fost rănite vineri seara într-un accident produs pe DJ 171 în localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș, după impactul dintre un autoturism și o căruță.
22:50
Editura Nemira anunţă lansarea volumului de eseuri şi fotografie „Din Priviri”, semnat de Mihaela Nicola, unul dintre cei mai cunoscuţi profesionişti din industria de publicitate din România. Evenimentul va avea loc miercuri, 5 noiembrie 2025, de la ora 12.00, la librăria Cărtureşti Verona din Bucureşti.
22:40
Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de noiembrie # Jurnalul.ro
Săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025 aduce pe scena Operei Naționale București o serie spectacole ce traversează epoci, stiluri și stări, de la grandioasa epopee verdiană „Aida”, la exuberanța baletului „Don Quijote”, de la pasiunea înflăcărată din „Carmen”, la dramatismul operei „La Traviata”. O invitație adresată tuturor iubitorilor de operă și balet de a păși, seară de seară, în lumi care fascinează și emoționează.
22:40
O rețea internațională care transporta „gaz ilariant” și țigări de contrabandă în Franța și alte țări europene a fost desființată de poliția spaniolă.
Acum 12 ore
22:20
O autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt care circula în regim prioritar către locul unui accident s-a răsturnat pe DEx12, în Argeș. Cei cinci pompieri aflați în mașină, cu vârste între 20 și 48 de ani, au fost duși la spital pentru investigații medicale.
22:20
Gisèle Sapiro, una dintre cele mai influente voci ale sociologiei literare contemporane, vine la București # Jurnalul.ro
Luna viitoare, pe 10 și 11 noiembrie, Gisèle Sapiro, una dintre cele mai influente voci ale sociologiei literare contemporane, profesor la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) din Paris și autoare tradusă în numeroase limbi, vine la București.
22:10
Ce este disocierea? Mecanismul liniștit al minții adolescentului care adesea trece neobservat # Jurnalul.ro
Disocierea este modul creierului de a se proteja de stresul sau emoțiile copleșitoare. Îl strigi pe adolescent pe nume, dar acesta nu răspunde. Se uită fix în spatele tău. Îl strigi din nou, mai tare de data aceasta. Nimic. Ce nepoliticos!
21:50
Oraşul spaniol Barcelona le va aduce un omagiu cântăreţilor Freddie Mercury şi Montserrat Caballé prin intermediul unei noi statui, a anunţat joi cotidianul Catalan News.
21:40
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme, produs vineri seara pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.
21:20
3 cele mai viclene zodii feminine. Își folosesc istețimea și ingeniozitatea pentru a naviga prin provocările vieții # Jurnalul.ro
Viclenia nu înseamnă întotdeauna înșelăciune; se referă adesea la capacitatea de a gândi pe cont propriu, de a elabora strategii și de a-i păcăli pe ceilalți cu subtilitate și inteligență.
21:10
FIDELIS 10: Dobânzi de până la 7,95%. Ministerul Finanțelor lansează noua ediție din noiembrie # Jurnalul.ro
Ministerul Finanțelor lansează între 7 și 14 noiembrie ediția FIDELIS 10, cu dobânzi de până la 7,95% la titlurile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Programul include și o tranșă specială pentru donatorii de sânge, cu cea mai ridicată dobândă din ofertă.
20:50
Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri participante în show-ul Power Couple, de la Antena 1, se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung astăzi la sfârșit! # Jurnalul.ro
Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil. Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!
20:40
CFR Călători: Modificări în circulația trenurilor pe ruta Racoș - Rupea, pe 18 noiembrie # Jurnalul.ro
CFR anunță modificări în circulația trenurilor pe relația Racoș - Rupea, în data de 18 noiembrie 2025, ca urmare a lucrărilor de întreținere și modernizare a infrastructurii feroviare efectuate de CNCF CFR SA.
20:20
Francezul Kylian Mbappe a primit vineri Gheata de Aur 2024-25 pe stadionul Santiago Bernabeu, într-o ceremonie la care a fost însoţit de toţi coechipierii săi de la Real Madrid, cărora le-a mulţumit pentru ajutorul acordat în obţinerea unui premiu despre care a spus că era "imposibil de câştigat" fără ajutorul lor, scrie EFE.
20:10
Rujeola în zilele noastre, la niveluri ca acum 50 de ani. Rata de vaccinare în rândul copiilor, în scădere # Jurnalul.ro
Incidența rujeolei în România a ajuns la același nivel ca înainte de începerea vaccinării, acum peste 50 de ani, avertizează pediatrul Mihai Craiu. Situația este cauzată de scăderea drastică a ratei de vaccinare, unul din patru copii mici nefiind vaccinați ROR.
20:00
România riscă să piardă 200 de milioane de euro din PNRR pentru transporturi feroviare, din lipsa cofinanțării de la stat # Jurnalul.ro
România riscă să piardă 200 milioane € din PNRR pentru căi ferate. Lipsa cofinanțării de la Finanțe blochează proiectele feroviare.
19:50
George Simion cere protecţia SPP: Instituţiile de forţă discriminează opoziţia politică # Jurnalul.ro
Președintele AUR, George Simion, acuză instituțiile de forță din București că discriminează opoziția și ignoră atacurile repetate la adresa partidului. El solicită intervenția SPP pentru protecția sa, a familiei și a colegilor din conducerea formațiunii.
19:40
Grindeanu despre Drulă: Zero kilometri de autostradă, gură mare și spectacol pe TikTok # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune despre Cătălin Drulă că a fost „singurul ministru al transporturilor după 2007 care n-a făcut niciun kilometru de autostradă”.
19:20
„Până acum cinci ani, nu se făcuse absolut nimic.” – Promisiunile șefului CFR Călători despre modernizarea transportului feroviar # Jurnalul.ro
Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, anunță că modernizarea transportului feroviar din România a început abia în urmă cu cinci ani. Investițiile prin PNRR, noile rame Alstom și PESA și extinderea omologărilor promit o schimbare reală pentru pasageri.
19:20
Brigitte Macron, grav afectată de scandalul privind identitatea sexuală: Fiica sa dezvăluie detalii emoționante # Jurnalul.ro
Brigitte Macron, soția președintelui Franței, Emmanuel Macron, trece printr-o perioadă dificilă din cauza acuzațiilor privind faptul că s-ar fi născut bărbat. Zvonurile s-au propagat în mass-media încă din anul 2021.
19:10
De mâine, plătim mai mult atât pentru căldură, cât şi pentru curent. Pentru un apartament cu patru camere, de exemplu, costurile la încălzire vor crește cu peste 50 de lei pe lună.
18:50
Simona Gherghe a făcut o descoperire surprinzătoare legată de numărul „67”, desemnat cuvântul anului 2025.
18:40
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, atac la Bolojan: „Omul de porțelan” și „salvatorul neamului” # Jurnalul.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan. L-a numit „omul de porțelan” și „salvatorul neamului” și l-a acuzat că se comportă ca „un dictator” în coaliție și că își asumă merite, în timp ce rezultatele economice sunt negative.
18:20
Costul de finanțare al statului scade sub 7%. Nazare: Disciplina fiscală e validată de piețe # Jurnalul.ro
Obținerea unui cost al împrumutului de 6,93% pe termen lung nu este un eveniment întâmplător, ci dovada că disciplina fiscală e validată de piețe, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după o nouă operațiune de preschimbare a titlurilor de stat.
18:10
Banca Națională a României (BNR) a făcut achiziții de alimente pentru restaurantul instituției de peste 1,1 milioane de euro.
17:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică dur Guvernul Bolojan, deoarece „de 10 zile stă” și riscă să piardă 230 de milioane de euro, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe fond.
17:40
Produse cu termenul depășit, carne fără informare corectă și magazine fără autorizație. Acestea se numără printre neregulile descoperite de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în urma unei noi serii de controale desfășurate la nivel național.
Acum 24 ore
17:30
Nicușor Dan atacă la CCR modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională privind modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. El critică Parlamentul că a depășit limitele reexaminării și a introdus prevederi noi, necerute, care contravin principiilor loialității constituționale.
17:10
Falsă amendă de 2.500 lei în numele Poliției. Utilizatorii, trimiși pe pagini falsă de plăți # Jurnalul.ro
Utilizatorii români sunt vizați de o nouă capcană online. O notificare falsă, afișată ca pop-up pe diverse site-uri, pretinde că Poliția și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă, iar victimele sunt redirecționate către un portal unde li se solicită datele cardului.
17:00
Restricții pe Podul Giurgiu-Ruse. Alte puncte de frontieră pentru a ajunge în și din Bulgaria # Jurnalul.ro
Vor fi impuse restricții de trafic pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, pentru a se face lucrări de construcție instalare în zona dintre panourile rutiere. Pot fi folosite alte puncte de trecere a frontierei româno-bulgare.
16:30
Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Arși Gravi din România construit după Revoluție, la Timișoara, și a declarat: „Acesta este un proiect exemplar pentru România, care va oferi pacienților cu arsuri grave cele mai bune condiții de tratament și personal medical instruit la standarde internaționale. Lucrările sunt aproape finalizate, iar centrul va fi gata în decembrie 2025. După testele tehnice și procedurile de acreditare, estimăm că primii pacienți vor fi tratați în februarie 2026”.
16:00
Românul care a cucerit America prin voce: Mihai Bratosin, dublu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Arte, înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
Povestea lui Mihai Bratosin, tânărul din Focșani cu timbru rar și o sensibilitate scenică profundă, este una dintre acele istorii care se transformă în reper și inspirație pentru o generație întreagă. La doar câțiva ani de la momentul în care a urcat pentru prima dată pe scenă, Mihai a ajuns să reprezinte România la cele mai prestigioase competiții mondiale.
15:40
Administrația SUA a luat decizia de a reduce numărul efectivelor militare de pe teritoriul României. De asemenea, aceeași măsură a fost luată și pentru Bulgaria, Ungaria și Slovacia.
15:30
Cine repară încrederea românilor în România? Miniștrii din Guvernele anterioare și conducerea Romatsa, criticați dur de premierul Ilie Bolojan în Ediția Specială Observator # Jurnalul.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a stat aseară față în față cu nemulțumirile românilor în ultima Ediție Specială dedicată coaliției de Guvernare în care Observator a prezentat cea mai amplă radiografie a țării, așa cum reiese din Studiul Național Antena – Toată România Noastră.
15:10
Horoscop de weekend, 1-2 noiembrie 2025: Venus și Chiron te învață lecția iubirii vindecătoare # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 1-2 noiembrie 2025: Începutul de noiembrie ne aduce o energie blândă, dar profundă. Este momentul în care Universul ne încurajează să ne întoarcem privirea către noi înșine – să ne ascultăm mai mult, să simțim mai sincer și să acționăm mai puțin impulsiv.
15:00
Inspectorul General al Jandarmeriei, scuze pentru incidentul de la Colectiv: E un moment regretabil # Jurnalul.ro
Inspectorul General al Jandarmeriei, general-maior Alin Mastan, și-a cerut scuze pentru incidentul produs la evenimentul în memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv. El califică situația drept „un moment regretabil” și anunță măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.
14:40
Cu prilejul Zilei Mondiale a Psoriazisului, Societatea Română de Dermatologie (SRD) a organizat o conferință de presă dedicată conștientizării, informării și susținerii pacienților cu psoriazis. Potrivit (SRD), acest apel nu este unul singular, fiind integrat în campaniile periodice derulate de medicii dermatologi ce au ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a psoriazisului, combaterea stigmatizării, promovarea accesului la tratamente moderne și sprijinirea pacienților din România.
14:30
Achiziția grupului G4Media de Titluri Quality, autorizată de către Consiliul Concurenței # Jurnalul.ro
Consiliul Concurenței a transmis, joi, decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de avizare a tranzacției prin care compania Titluri Quality, deținută de antreprenorul Radu Budeanu, preia pachetul majoritar al Grupului G4Media.
14:10
Mitropolia retrage dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius” # Jurnalul.ro
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost deposedat de atribuțiile de a face angajări și promovări la Facultatea de Teologie de la „Ovidius”. Hotărârea a fost dată de sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit unor surse, relatează G4Media.
