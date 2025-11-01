Obiceiurile simple care vor ține stresul sub control. Organismul va funcționa mai bine ca niciodată
Click.ro, 1 noiembrie 2025 06:10
Cortizolul este cunoscut ca „hormonul stresului”, datorită rolului important pe care îl are în modul în care organismul nostru răspunde la situații stresante. Iar deși cei mai mulți oameni se gândesc numai la efectele sale negative, el are un rol foarte important.
Cum să mobilezi un dormitor conform Feng Shui. Scapă de aceste obiecte și vei atrage dragostea în viața ta # Click.ro
Conform artei Feng Shui, spațiul în care dormi nu este doar pentru odihnă – el reprezintă un centru energetic care influențează intimitatea, afecțiunea și comunicarea în cuplu.
Mocasinii și șosetele sunt combinația „la modă” pentru toamna 2025! Trebuie să încerci și tu aceste combinații # Click.ro
Moda toamnei 2025 pune accent pe contraste și detalii vizibile. Ce odinioară era considerat un „error fashion” – purtarea mocasinilor cu șosete – devine acum un simbol al stilului inteligent: combinația de confort și eleganță.
Ești făcută pentru păr scurt sau lung? Descoperă ce lungime ți se potrivește perfect cu acest truc simplu! # Click.ro
Ai încercat vreodată o coafură nouă care arăta impecabil în oglindă sau în fotografii, dar când ai ajuns acasă, rezultatul nu a fost chiar ce te așteptai? Secretul stă adesea în lungimea părului care se potrivește proporțiilor feței tale.
Muzica, un adevărat medicament pentru creier. Riscul unei boli grave poate scădea semnificativ # Click.ro
Stilul de viață are un efect important asupra stării noastre generale de sănătate. Iar nu numai dieta și activitatea fizică vor fi importante, ci și obiceiurile care par, la prima vedere, complet banale.
Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea # Click.ro
Persoanele care ascultă muzică dimineața și seara au niveluri mai scăzute de stres și o capacitate de concentrare mai bună, potrivit unui studiu recent. Datele confirmă că acest obicei simplu poate să devină pentru multe persoane o formă zilnică de terapie.
Sunt cele mai fericite orașe din întreaga lume. Destinațiile pe care experții le recomandă în luna noiembrie # Click.ro
Atunci când ne alegem destinația de vacanță, sunt nenumărați factori pe care îi avem în vedere. Iar pe lângă preț și locație, este important să ne gândim și la cum ne vom simți odată ce ajungem la destinație.
Scene de groază în seara de Halloween! Un copil de 13 ani ar fi înjunghiat un bărbat, în timp ce se afla la colindat # Click.ro
Scene de groază în seara de Halloween!
Previziuni detaliate 2026 pentru fiecare cifră de destin de la numerologul Cristian Terran # Click.ro
EXCLUSIV! Previziuni detaliate 2026 pentru fiecare cifră de destin de la numerologul Cristian Terran.
Imaturitatea emoțională, problema majoră din relații! Psihoterapeut Laura Găvan: „În cuplu, apare dinamica părinte–copil” # Click.ro
Imaturitatea emoțională, problema majoră din relații!
De unde ne luăm vitamina D? Sfatul Mihaelei Bilic: „Nu petrecem suficient timp în aer liber!” # Click.ro
Așa cum i-a obișnuit deja pe români, Mihaela Bilic vine în atenția acestora cu o serie de informații despre vitamina D, și cum soarele este cel mai bun aliat atunci când vine vorba de menținerea unui organism sănătos. Medicul nutriționist explică faptul că vitamina D joacă un rol esențial pentru săn
Mașina produsă în România care se află pe lista pentru „Mașina Anului 2026”. Modeul se află printre cele mai apreciate automobile ale momentului în Europa # Click.ro
Un model produs în România se află printre cele mai apreciate automobile ale momentului în Europa. Cel mai nou SUV din gama Dacia a fost inclus pe lista scurtă a finaliștilor competiției „Mașina Anului 2026”, una dintre cele mai prestigioase distincții din industria auto europeană.
Ana, fiica lui Adrian Daminescu și a Mihaelei C. Spraetz, a devenit mireasă la vârsta de 27 de ani. Tânăra și soțul ei, Roberto, au avut o nuntă minunată, într-un decor de vis. Mama acesteia a făcut primele declarații.
Cinci locuri din Europa pe care trebuie să le vizitezi la final de toamnă. Peisajele te vor lăsa fără cuvinte # Click.ro
Astăzi este 31 octombrie 2025, ultima zi a lunii care marchează apogeul toamnei în Europa. Aerul e rece, frunzele dansează pe trotuare, iar orașele par să respire mai încet, pregătindu-se pentru iarnă.
Ce impact are teatrul în viața copiilor? Sfaturi de la actorul Vlad Bînzoiu: „Nu se simt judecați” # Click.ro
Ce impact are teatrul în viața copiilor?
Fetița Danei Rozog, de o mare frumusețe! Ipostaza în care a fotografiat-o mama sa: „Și-a intrat atât de bine în rol” # Click.ro
Dana Rogoz și-a încântat urmăritorii din mediul online cu câteva fotografii adorabile cu cei doi copii ai săi, Lia și Vlad. Micuța Lia a atras atenția tuturor prin ținuta aleasă, care a stârnit numeroase aprecieri din partea fanilor.
O zonă de poveste din România a fost declarată stațiune de interes național. Cum ajungi acolo # Click.ro
La poalele Munților Parâng, acolo unde muntele se îmbracă în păduri de brad și aerul are miros de libertate, România adaugă o nouă destinație pe harta turismului de top.
Actorul care își donează un rinichi pentru o cauză specială: „Chiar așa e. Se va întâmpla peste șase săptămâni” # Click.ro
Celebrul actor american Jesse Eisenberg în vârstă de 42 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere după ce a anunțat că va oferi un rinichi unui necunoscut. Iată ce declarații a făcut starul internațional, și care este întreaga poveste.
Fiul Ancăi Dinicu și al lui Georgian Păun a împlinit 1 an. Ce a ales micuțul Radu de pe tăviță, la tăierea moțului # Click.ro
Ziua de ieri a fost una extrem de importantă pentru Anca Dinicu și iubitul ei. Radu, băiețelul lor, a împlinit frumoasa vârstă de un an, iar părinții săi i-au organizat petrecerea pentru tăierea moțului. Evenimentul a fost unul emoționant și amuzant totodată, mai ales după ce părinții și invitații a
Relația lui Kate și William pusă la încercare! Escapada prințului cu un model nu i-a picat deloc bine ducesei # Click.ro
Căsătoriți încă din 2011, Prințul și Prințesa de Wales au construit imaginea unui cuplu solid, unit și demn de respect. În aparițiile publice, Kate Middleton și Prințul William formează o echipă perfect sincronizată, emanând eleganță și calm regal. Totuși, în spatele ușilor ferecate de la palat, rea
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii # Click.ro
Luna noiembrie 2025 se anunță plină de provocări și schimbări semnificative pentru anumite zodii. Este perioada în care deciziile importante, atât în plan personal, cât și profesional, vor fi inevitabile.
Fiica mijlocie a Alinei Pușcaș a fost operată. Prezentatoarea TV a trecut prin momente dificile: „M-am săturat de spitale!” # Click.ro
Melissa, fiica mijlocie a Alinei Pușcaș, a fost operată astăzi. Prezentatoarea TV a venit cu primele detalii despre intervenția la care a fost supusă fiica sa și motivul pentru care a ajuns pe mâinile medicilor.
Cornelia Catanga îi apare, noapte de noapte, în vis lui Aurel Pădureanu: „Stă la distanță, știa că mi-e frică de morți”. Trucul lui, ca să rețină mesajele soției, de dincolo de lumi # Click.ro
Cornelia Catanga îi apare, noapte de noapte, în vis. Trucul lui Aurel Pădureanu, ca să-și amintească dimineața mesajele primite de la regretata lui soție, de dincolo de lumi: „Funcționează!”
Atunci când tehnologia evoluează mai rapid ca niciodată, câteva orașe se remarcă ca adevărate motoare ale progresului global. De la transportul bazat pe inteligență artificială la viața fără numerar, aceste metropole conduc topurile indicelui Global de Inovație 2025.
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă # Click.ro
Mirela Timofte, o româncă de 45 de ani, stabilită în Spania de mai bine de două decenii, povestește cum ea și soțul ei au ajuns un exemplu pentru comunitatea sa. Cei doi români au reușit să pună bazele unei mici afaceri agricole din zona Castel de Ferro, o localitate de coastă din provincia Granada.
De-a lungul timpului, oamenii de știință s-au întrebat de ce, în medie, bărbații sunt mai înalți decât femeile. Diferența medie de aproximativ 13 centimetri între sexe a fost observată în toate culturile și perioadele istorice, însă explicația exactă a acestui fenomen a rămas, mult timp, un mister.
Maria Secrieriu, o concurentă de temut la „Trădătorii”.
Solistul piesei „Trăiască berea!” mai trage câte o dușcă, înainte de concertele rock: „Face bine la voce”. Cu ce băutură-medicament își drege vocea? # Click.ro
Solistul piesei „Trăiască berea!” mai trage câte o dușcă, înainte de concertele rock. Dan Helciug: „Îmi face bine la voce”. Care-i băutura-medicament?
Vacanța se încheie! Cum îți pregătești copilul pentru școală fără stres: „Mulți părinți cad în capcană...” # Click.ro
Elevii revin în bănci după vacanța de toamnă, iar psihologii atrag atenția că readaptarea trebuie făcută treptat. Un program echilibrat, odihna suficientă și implicarea părinților îi pot ajuta pe copii să revină fără stres la ritmul de școală.
Un fruct popular în sezonul rece ascunde o adevărată comoară. Cojile sale pot valora până la 17.000 de euro # Click.ro
Cojile unui fruct pe care mulți îl asociază cu iarna pot ajunge să valoreze mai mult decât aurul. În sudul Chinei, mandarinele nu sunt doar un simbol al sărbătorilor, ci și sursa unei industrii care atinge valori impresionante.
România ar putea găzdui din nou un eveniment fotbalistic major. Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Bucureștiul candidează pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029, competiție care ar urma să se dispute pe Arena Națională, potrivit site-ului oficial al FRF.
Artistul care a vândut o banană lipită pe perete cu 6,2 milioane de dolari scoate acum la licitație cea mai scumpă toaletă din lume. Care este prețul de pornire # Click.ro
Artistul italian Maurizio Cattelan, cel care în anul 2024 a vândut o banană lipită pe perete cu adeziv cu fabuloasa sumă de 6,2 milioane de dolari, vine acum cu o nou „operă de artă”: o toaletă din aur masiv.
Ce vârstă a împlinit soția lui Florin Dumitrescu. Cheful de la Pro TV i-a transmis special:.„Este feminină, are încredere în ea, este călduroasă” # Click.ro
Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari români, se poate declara un bărbat fericit și împlinit. Are o carieră de succes, dar și o familie minunată alături de soția sa, Cristina, care astăzi își șerbează ziua de naștere. Cu această ocazie, juratul MasterChef i-a transmis un mesaj em
Andreei Esca, mesaj emoționant! Ce i-a transmis tatălui în ziua când acesta a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare” # Click.ro
Îndrăgita prezentatoare TV Andreea Esca își serbează astăzi tatăl care a împlinit frumoasa vârstă de 87 de ani. Cu această ocazie, vedeta i-a transmis o urare în mediul online, în care a dezvăluit că acesta s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate în ultima vreme, fără a dezvălui astfel prea m
Soția lui Mihai Leu, dezvăluiri cutremurătoare! Cum se simte Anna de când marele campion nu mai este în viață: „L-am visat. Am simțit că îmi șoptea ceva și zâmbea” # Click.ro
Mihai Leu a plecat dintre noi la 56 de ani, anul acesta, pe data de 1 iulie, atunci când familia lui a anunțat decesul marelui campion.
Scene de groază în Olanda. Momentul în care tren lovește în plin un camion blocat pe șine. VIDEO # Click.ro
Un accident feroviar spectaculos a avut loc joi, 30 octombrie, în Olanda, pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care un tren lovește în plin un camion blocat pe calea ferată.
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Racii și Gemenii au noroc în prima zi a lunii, iar Fecioarele iau o decizie radicală în relația de dragoste # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Racii și Gemenii au noroc în prima zi a lunii, iar Fecioarele iau o decizie radicală în relația de dragoste.
Plantele care pot preveni apariția mucegaiului în casă. Sunt foarte ușor de întreținut și arată superb # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă iar zilele devin tot mai reci, cei mai mulți oameni își vor decora camerele cu plante, pentru a aduce un strop de culoare și vitalitate în casă.
Trei alimente vândute în supermarketurile din țară au fost retrase urgent de la vânzare, după ce testele de laborator au scos la iveală substanțe interzise și probleme grave de siguranță alimentară. ANSVSA a emis alerte oficiale și le cere românilor care au cumpărat produsele vizate să nu le consume
Sydney Sweeney (28 de ani) a lăsat foarte puțin loc imaginației, apărând fără sutien pe covorul roșu la evenimentul Variety Power of Women: Los Angeles din acest an.
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte a turnului central a fost montată la locul ei.
Poveste emoționantă! Un bărbat din Rosario, Argentina, dormea liniștit într-o noapte în care viața lui s-a schimbat radical.
Cel mai frumos motan din lume este din România. Pisicile care au dominat Campionatul Mondial Felin 2025 # Click.ro
Peste 750 de participanți din 35 de țări au venit în București pentru a participa la Campionatul Mondial Felin 2025, desfășurat la ROMEXPO. Iar pisicile din țara noastră au dominat competiția la toate categoriile.
Destinații de vis pentru călătorii singuri. Experiențe memorabile pentru fiecare aventurier # Click.ro
Chiar dacă deja am ajuns la începutul lunii noiembrie, vremea continuă să fie caldă și frumoasă, perfectă pentru o scurtă excursie dincolo de hotare. Iar cei care doresc să plece în vacanță pe cont propriu trebuie să aibă în vedere aceste destinații de vis!
Turcia condamnă la închisoare pe viață 11 persoane responsabile de incendiul din ianuarie, soldat cu 78 de morți # Click.ro
Un tribunal din Bolu, Turcia, a condamnat vineri la închisoare pe viaţă unsprezece persoane implicate în incendiul de la hotelul Grand Kartal, soldat în ianuarie cu 78 de morţi, printre care aproximativ 30 de copii.
Vara nu vrea să plece! Temperaturile urcă până la 24 de grade în noiembrie. ANM: „Valori cu mult peste normal” # Click.ro
Deși calendarul arată început de noiembrie, vremea de afară pare mai degrabă de vară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), urmează un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate, care vor ajunge până la 24 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării.
Cum petrece Anamaria Ferentz de Halloween? Vedeta, gest emoționant pentru iubitul ei! Modul în care și-a surprins iubitul, de ziua lui, în Los Angeles: „A fost o noapte de vis!” # Click.ro
Anamaria Ferentz se află zilele aceste în Los Angeles, orașul ei de suflet din America, acolo unde a locuit mulți ani de zile până să se mute în Oregon.
Fake news-ul anului, creat în pat, pe telefon. O lume întreagă a crezut că „stadionul din nori” există # Click.ro
Un videoclip care prezenta un stadion futurist în vârful unui zgârie-nori a devenit viral în câteva zile. Imaginile au fost distribuite masiv însoțite de informația că este stadionul pe care se vor juca Mondialele din 2034, în Arabia Saudită.
Smiley, concert pop-simfonic cu Sala Palatului arhiplină! „A fost Armonie între noi toți” # Click.ro
Concertul lui Smiley va avea și a doua reprezentație, tot sold-out, cu casa închisă, și pe 31 octombrie, la Sala Palatului.
