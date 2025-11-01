CRONOLOGIE: Radiodifuziunea Română împlineşte 97 de ani

07:00

Cu cât aveți mai multe motive de sărbătoare în viața dvs., cu atât veți fi mai fericiți, pentru că sărbătorile, de orice fel ar fi ele, sunt manifestări ale faptelor bune, dispoziții evlavioase ale sufletului și „faceri” ireproșabile. Dacă le aveți pe toate acestea, atunci puteți prăznui mereu. Fie ele înrădăcinate de decenii sau chiar […]