Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață”

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.