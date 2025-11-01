Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață”
Digi24.ro, 1 noiembrie 2025 07:10
Magazinele pregătesc superoferte pentru Black Friday, dar inflația a cam golit buzunarele românilor. Deși perioada cu cele mai mari reduceri din an este săptămâna viitoare, oamenii sunt ademeniți de oferte încă de acum. Chiar și așa, patru din zece români spun că vor cheltui mai puțin, arată un studiu recent, în timp ce alții nu vor cheltui mai mult de 1.000 de lei, în perioada reducerilor. „Există o oarecare emoție în piață”, recunosc vânzătorii.
Acum 30 minute
07:30
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din România și alte țări de la graniţa cu Rusia: „Semnal dezastruos” # Digi24.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei şi joacă direct în favoarea lui Vladimir Putin, scrie sâmbătă Kyiv Post, cotidianul ucrainean care a relatat primul despre această redimensionare a trupelor americane.
Acum o oră
07:10
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum # Digi24.ro
Mesaje plasate într-o sticlă scrise de doi soldați australieni în 1916 au fost găsite mai bine de un secol mai târziu pe coasta de sud-vest a țării.
07:10
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” # Digi24.ro
Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld.
07:10
Dovleacul nu este numai un simbol al toamnei, ci și un ingredient versatil care poate transforma mesele obișnuite în experiențe culinare deosebite. Chef Kovacs Attila a prezentat pentru Digi24.ro două rețete care scot în evidență aroma sa naturală: biscuiți cu dovleac și ovăz și un risotto cremos cu arpacaș și dovleac.
07:10
Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun # Digi24.ro
Postul Nașterii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Crăciunului, este una dintre cele mai importante etape de pregătire din calendarul bisericii ortodoxe. Este un timp al curățirii sufletești și trupești, în care credincioșii se apropie de sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
07:10
Situație halucinantă în Timișoara: S-au înmulțit fraudele cu bani de întreținere. Zeci de familii au rămas fără căldură și apă caldă # Digi24.ro
Situație halucinantă în vestul țării. Din ce în ce mai mulți administratori de bloc fug cu banii și lasă locatarii cu datorii. Compania de Termoficare din Timișoara a lansat avertismentul și anunță că deja are de recuperat 150 de mii de lei din astfel de cazuri. Zeci de familii din oraș au rămas în prag de iarnă fără căldură, fără apă caldă și fără banii de întreținere. Specialiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să verifice soldul facturilor la utilități și să sesizeze organele de anchetă cât mai repede pentru a putea recupera prejudiciul.
07:10
Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii” # Digi24.ro
Cafeaua face parte din rutina zilnică a multor persoane, însă specialiștii atrag atenția că principalul compus activ al băuturii, cofeina, poate interacționa cu anumite medicamente, influențându-le absorbția, eficiența sau efectele asupra organismului.
07:10
Calendar ortodox pentru luna noiembrie 2025: Trei sărbători importante sunt menționate cu cruce roșie # Digi24.ro
În luna noiembrie 2025, calendarul ortodox marchează mai multe sărbători cu cruce roșie, cu o semnificație deosebită în viața spirituală a credincioșilor. Printre acestea se numără prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei.
07:10
07:10
Spitale devenite „abatoare umane”: Sute de civili au fost uciși de rebeli în Sudan, după căderea ultimului bastion al armatei în Darfur # Digi24.ro
Forțele de Sprijin Rapid (RSF), care au cucerit recent orașul El Fasher după lupte intense contra armatei din Sudan, au masacrat sute de pacienți și membri ai personalului din mai multe centre medicale, transformând un spital de copii și o maternitate în „abatoare umane”, potrivit unor organizații umanitare și oficiali locali.
07:10
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile SH vândute # Digi24.ro
România are un număr mare de „rable” sau mașini „la mâna a doua” pe o piață auto în care se dau „țepe” la autoturisme care au kilometrajul dat înapoi sau accidente neînregistrate. Acestea rămân practici comune, arată un studiu realizat recent.
07:10
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi” # Digi24.ro
Depresia afectează tot mai mulți români. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, de exemplu, numărul pacienților diagnosticați cu această afecțiune a crescut cu 40%, în doar trei ani. Potrivit cifrelor, sunt mai multe femei decât bărbați care ajung la medic. Specialiștii o pun pe seama vitezei și a presiunii în care trăim zi de zi: oamenii nu mai comunică față în față, iar de aici apare și sentimentul de însingurare, care se transformă apoi în depresie. Este și cazul unei femei din Iași, care a înțeles, în final, că povara era mult prea mare și a decis să ceară ajutor specializat.
07:10
„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew # Digi24.ro
Măsura dură a regelui Charles de a-l exila pe fratele său mai mic, Andrew, din viața publică a fost motivată de dorința de a proteja o monarhie slăbită înainte de a preda Coroana, dar rămâne de văzut dacă daunele profunde pot fi limitate, scriu jurnaliștii Reuters. Charles l-a deposedat pe Andrew de titlul de prinț, l-a evacuat din conacul său de lângă Castelul Windsor și a declarat că el și regina se gândesc la supraviețuitorii abuzurilor, încercând astfel să pună capăt scandalului legat de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, scandal care a zguduit familia regală timp de ani de zile.
07:10
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor # Digi24.ro
Traficul de persoane rămâne un flagel fără sfârșit în Europa. Anchetatorii pierd urma victimelor pentru că traficanții le mută dintr-o țară în alta și schimbă rapid adresele, telefoanele, chiar identitatea. În lipsa unor canale de comunicare rapide între polițiști, o anchetă începe într-o țară și, până să se lege probele, victimele dispar deja în alt stat. Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa a facut un exercițiu cu 20 de țări unde polițiștii și procurorii pot învăța să se coordoneze dincolo de frontiere și să pună frână fenomenului care distruge vieți. O echipă Digi24 a participat în exclusivitate la simularea din Germania.
Acum 6 ore
02:10
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași în cadrul parteneriatului cu România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
Acum 8 ore
01:10
„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri # Digi24.ro
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-un penitenciar din statul New Jersey, în apropiere de New York, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de patru ani şi două luni de închisoare, primită la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, potrivit unui document publicat vineri de Biroul Federal al Închisorilor, informează AFP și Agerpres.
00:40
Donald Trump se laudă cu o baie renovată în Casa Albă. Președintele SUA a publicat 23 de fotografii cu realizarea sa # Digi24.ro
Președintele Donald Trump se laudă cu o baie din Casa Albă. Liderul american a făcut nu mai puțin de 7 postări pe rețeaua Truth Social despre baia Lincoln care a fost renovată.
00:20
Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo # Digi24.ro
Parlamentarii din opoziție și activiștii societății civile afirmă că liderii Ucrainei folosesc instrumentele juridice pentru a intimida oponenții și a reduce la tăcere criticii, scrie Politico într-un articol dedicat cazului fostului șef al companiei ucrainene responsabile cu energia electrică, care este trimis în judecată pentru acte de corupție, despre care unele voci spun că este doar o metodă ca puterea de la Kiev să pregătească un țap ispășitor pentru probleme cu energia ale Ucrainei din iarna ce va veni.
00:20
Actorul franco-turc Tchéky Karyo, care a jucat în aproximativ 80 de filme, inclusiv în „Ursul” („L'Ours”) de Jean-Jacques Annaud şi în „Nikita” („La Femme Nikita”) de Luc Besson, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 72 de ani, a confirmat agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP.
00:10
Bulgaria se pregătește să treacă la Euro, dar o petiție semnată de 200.000 de persoane cere un referendum pentru ieșirea din UE # Digi24.ro
Aproape 200.000 de semnături au fost depuse la parlamentul bulgar pentru un referendum propus privind aderarea țării la zona euro și rămânerea în Uniunea Europeană.
Acum 12 ore
23:50
ONU: Anul acesta numărul victimelor civile din Ucraina a crescut cu 30%. Care este principala cauză a morții # Digi24.ro
Organizația Națiunilor Unite afirmă că anul 2025 a fost mai mortal pentru civilii din Ucraina decât anul trecut, cu o creștere de 30% a numărului de victime până în prezent.
23:50
Ludovic Orban, despre relația „specială” a lui Nicușor Dan cu PSD: O temă pe care au încercat s-o impună public chiar liderii PSD # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie „specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă să impună această temă pe agenda publică.
23:30
Incident șocant de Halloween. Bărbat înjunghiat de un copil de 13 ani, care nu fusese primit la colindat # Digi24.ro
Un băiat de 13 ani, plecat la colindat de Halloween, a înjunghiat vineri seara un bărbat în comuna 1 Decembrie, din județul Ilfov, care-l alungase. Victima a transportată cu răni grave la spital. Agresorul este acum în custodia Poliţiei, anunță Digi24.
23:20
UE îndeamnă 3 țări să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Apelul Comisiei Europene # Digi24.ro
Comisia Europeană a declarat că a început pregătirile pentru a purta discuții cu guvernele Ungariei, Slovaciei și Poloniei după ce, la 29 octombrie 2025, a intrat în vigoare un acord comercial actualizat cu Ucraina. Comisia intenționează să convingă aceste țări să ridice interdicțiile unilaterale privind importul anumitor produse agricole ucrainene, anunță European Pravda.
23:10
Pe fondul consolidării prezenței militare americane în Caraibe, președintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat asistență militară din partea Rusiei, Chinei și Iranului.
22:50
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: „Cu PSD la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american” # Digi24.ro
În așteptarea zilei de luni, când premierul Ilie Bolojan este chemat în Parlament să explice reducerea numărului de militari americani din România, un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat la Timișoara că „cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump”. PSD este membru al coaliției de guvernare, alături de PNL, USR și UDMR, cu susținerea minorităților.
22:40
Unele modele AI refuză să se oprească atunci când li se cere acest lucru. Studiu: Par să dezvolte un nou „instinct de supraviețuire” # Digi24.ro
Chatbot-urile cu inteligență artificială ar putea să-și dezvolte propriul „instinct de supraviețuire” refuzând să execute comenzile de oprire, susține o companie specializată în siguranța AI. Cercetarea, realizată de oamenii de știință de la Palisade Research, a atribuit sarcini unor modele populare de inteligență artificială, înainte de a le da instrucțiuni să se oprească. Însă, așa cum detaliază un studiu publicat pe 13 septembrie pe serverul de pre-print arXiv, unele dintre aceste modele - inclusiv Gemini 2.5 de la Google, GPT-o3 și GPT-5 de la OpenAI și Grok 4 de la xAI - nu numai că au rezistat acestei comenzi de oprire, dar au găsit modalități de a o sabota complet, anunță Live Science.
22:40
Sorin Grindeanu, replică pentru Ilie Bolojan și legea Nordis depusă de PNL: Nu e niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are „niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată” cu prim-ministrul Ilie Bolojan.
22:30
Alexander Lukașenko visează la momentul în care „Europa împuțită” va plăti taxe Belarusului pentru „aerul curat” furnizat # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, s-a plâns că aerul curat din Belarus este transportat de vânt către Europa și că Europa nu plătește pentru acesta.
22:30
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost mesajul directorului CIA, John Ratcliffe, pentru europeni # Digi24.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteți avea încredere în noi, scrie Politico. Publicația citează trei persoane care au avut cunoștință despre întâlnirea șefului spionilor americani cu idplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali ai Centrului de Informații și Situații al UE (INTCEN) și ai Direcției de Informații a Statului Major al UE (EUMS),
22:20
„Exil de lux” pentru prințul căzut în dizgrație. Regele Charles îi oferă fratelui său Andrew sume cu șase cifre și o rentă anuală # Digi24.ro
Regele Charles ar fi decis să-i asigure fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, un „exil de lux”, pentru a pune capăt definitiv scandalului care a afectat familia regală. Fostul duce de York ar urma să primească o plată unică de ordinul sutelor de mii de lire sterline și o rentă anuală din fondurile private ale suveranului, ca parte a unui acord de relocare din reședința Royal Lodge din Windsor într-o proprietate privată din Sandringham, au declarat surse apropiate de familie pentru The Guardian.
22:10
Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului Colectiv: Clar nu știa legea, poate a fost influențat și de superior # Digi24.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv, a fost întrebat la Digi24, pornind de la imaginile filmate cu această ocazie, care este opinia sa în legătură cu amenda primită de la Jandarmerie.
22:00
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Serviciul de Informații Externe al țării (SZRU) finalizează o listă detaliată cu 339 de copii ucraineni răpiți de Rusia - împreună cu persoanele și instituțiile responsabile de deportarea lor - care va duce la impunerea de sancțiuni asupra celor implicați. În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a declarat că SZRU adună dovezi verificabile pe care Rusia le va putea nega cu greu, anunță Kyiv Post.
21:10
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk # Digi24.ro
Armata ucraineană caută modalităţi de a contracara noua tactică a „infiltrărilor” folosită de trupele ruse, tactică ce presupune folosirea unor grupuri mici de infanterie care se strecoară prin defensiva lacunară a unităţilor ucrainene, în timp ce unele dintre acestea din urmă sunt cel puţin semi-încercuite pe sectoarele de front din zona oraşelor Pokrovsk şi Kupiansk, relatează vineri agenţia EFE.
21:00
Cursa înarmării cu arsenal atomic: Donald Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include testele nucleare subterane tradiţionale, obişnuite în timpul Războiului Rece, relatează Reuters.
20:40
Secretarul Trezoreriei SUA, Scot Bessent, avertizează: „China a comis o greșeală gravă prin măsurile luate în privința metalelor rare” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite (SUA), Scott Bessent, a declarat vineri pentru Financial Times că, în opinia sa, conducerea chineză a fost ușor alarmată de reacția negativă la nivel mondial față de controalele asupra exporturilor și că „totul s-a rezolvat în ceea ce privește autorizațiile și ar trebui să vedem o tranzacție foarte curând”.
20:40
Reacția lui Alexandru Muraru la cererea lui Simion de a primi protecție SPP: „O cacialma. Un huligan care pozează în victimă” # Digi24.ro
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru și-a exprimat dezaprobarea în urma cererii lui George Simion de a primi protecție SPP. „CSAT nu poate aproba cererea și cacialmaua unui huligan”, a fost reacția sa pe Facebook.
20:30
George Simion cere protecţia SPP după ce niște bannere AUR de lângă sediului partidului au fost vandalizate: Poliția nu își face treaba # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului.
20:20
Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze” # Digi24.ro
Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat vineri SUA în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste pe poligoanele sale de testare, în caz de necesitate.
20:20
Trei accidente pe drumul expres dintre Pitești și Craiova. O mașină de pompieri s-a răsturnat în timp ce se deplasa la intervenție # Digi24.ro
DRDP Craiova anunţă, vineri seară, că circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea a trei accidente. În primul dintre este implicată o autospecială de pompieri, care s-a răsturnat în drum spre o intervenţie. Cinci pompieri au fost răniţi.
20:20
Spania admite abuzurile comise în timpul cuceririi Mexicului: „A existat durere și nedreptate față de popoarele indigene” # Digi24.ro
Ministrul de externe al Spaniei, José Manuel Albares, a recunoscut vineri „durerea și injustiția” cauzate popoarelor autohtone în timpul cuceririi spaniole a Americii, după ce președinta mexicană Claudia Sheinbaum a cerut din nou Madridului să prezinte scuze oficiale. Declarațiile au fost făcute în cadrul inaugurării unei expoziții dedicate femeilor indigene din Mexic, la Muzeul de Antropologie din Madrid, potrivit AFP și Agerpres.
20:10
Poliția slovacă vine cu clarificări după ce parlamentul a limitat viteza pietonilor la 6kmh. Da, după autobuz poți să fugi # Digi24.ro
Poliția slovacă a declarat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabilește viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor.
20:00
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași în cadrul parteneriatului cu România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
19:50
Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a păsat doar de cifre, țintindu-l pe Bolojan fără să-i spună numele # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre şi care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.
19:50
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump # Digi24.ro
Pentagonul a aprobat furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a stabilit că acest lucru nu va afecta stocurile SUA, lăsând decizia finală în seama președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN trei oficiali americani și europeni familiarizați cu această chestiune, citați apoi de către Newsweek. Măsura vine pe fondul tensiunilor nucleare globale crescute și al dezbaterii în curs, din cadrul administrației Trump, cu privire la direcția de urmat în sprijinirea eforturilor de război ale Ucrainei împotriva Rusiei.
19:40
Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne l-a numit începînd cu data de 1 noiembrie pe colonelul Toma Marius Cezar în funcția de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
19:40
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a lovit recent cel puţin 15 nave în Caraibe şi în estul Pacificului # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe.
19:20
Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni # Digi24.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%, cât sunt contribuţiile lor la stat, adică 480 de milioane din acest miliard, plus încă 200 de milioane care sunt indemnizaţiile de şomaj. Primarul a mai spus că guvernul nu funcţionează aşa cum şi-au dorit cu toţii şi că sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR.
19:10
Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale. Ottawa anunță că a deschis o anchetă # Digi24.ro
Arme de foc fabricate în Canada - unele dintre ele noi - au ajuns în mâinile trupelor ruse, în ciuda sancțiunilor occidentale. În special, puștile de lunetist Cadex, fabricate în Canada, au fost expuse la o expoziție de arme din Moscova, iar militarii ruși au fost văzuți folosind aceleași puști în postările de pe rețelele sociale, pe frontul din Ucraina, anunță Kyiv Post.
19:10
Noul Guvern de la Chișinău a fost învestit. Cine face parte din Cabinetul Munteanu și în ce condiții își va da demisia premierul ales # Digi24.ro
Parlamentul de la Chișinău a acordat votul de încredere Executivului condus de către Alexandru Munteanu, persoana aleasă de către Maia Sandu pentru a conduce Guvernul. Noul Executiv a păstrat o serie dintre foștii miniștri care au lucrat și în Cabinetul Recean. Premierul ales a declarat că își va da demisia, dacă Republica Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028.
