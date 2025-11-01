Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Scorpionii, iubire secretă

Newsweek.ro, 1 noiembrie 2025 07:20

Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Pentru Scorpioni, relațiile am...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
07:50
Ceaiul folosit ca șampon care te scapă de părul alb. Îl faci din frunzele căzute pe jos Newsweek.ro
Ceaiul-minune care te scapă de părul alb nu vine dintr-un ingredient rar, ci din frunzele căzute pe ...
07:50
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des Newsweek.ro
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des? Praf...
Acum 30 minute
07:40
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. Intră și administratorul Newsweek.ro
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. De ce să îl primești. În legi...
07:30
Cât mai cresc prețurile la locuințe? Specialist: „România se transformă într-o țară de chiriași” Newsweek.ro
Prețul locuințelor este în continuă creștere, iar românii spun că nu și le permit. Dar, în fiecare z...
Acum o oră
07:20
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Scorpionii, iubire secretă Newsweek.ro
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Pentru Scorpioni, relațiile am...
07:10
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie Newsweek.ro
Pensionarii vor lua un bonus considerabil la pensie în luna noiembrie, pe lângă sumele pe care trebu...
Acum 12 ore
22:20
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice Newsweek.ro
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alim...
22:00
Ludovic Orban: Este stranie decizia PSD, de a-l chema pe Ilie Bolojan în Parlament Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spune că este stranie decizia PSD, de a-l chema pe premierul ...
22:00
Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Sunt produse retrase din supermarket Newsweek.ro
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna oct...
21:50
Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști Newsweek.ro
Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei ...
21:40
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Un proeuropean la Chişinău Newsweek.ro
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova şi va depune Jurământul în faţa Maiei San...
21:20
Pentagon, aprobare pentru furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Ce va decide Trump? Newsweek.ro
Pentagon a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acț...
21:10
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale. Plăteau tenismeni. Unde se întâmpla acest lucru? Newsweek.ro
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale şi au fost prinşi. Plăteau tenismeni, pentru a pierde m...
20:50
Nicuşor Dan a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest lucru? Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest luc...
20:40
Trei arestări în cazul blocului explodat din Rahova. Sunt acuzaţi de distrugere din culpă Newsweek.ro
Astăzi, au avut loc primele trei arestări, în cazul blocului explodat din Cartierul Rahova. Cei trei...
20:20
Ratele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii Fed Newsweek.ro
Ratele la creditele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii de referinţă, d...
20:10
Băutura cu alcool care te ferește de răceală și gripă. O faci acasă din câteva ingrediente Newsweek.ro
Un leac tradițional Whisky-ul irlandez fierbinte este o băutură reconfortantă, preparată dintr-un sh...
20:10
Război iminent în Venezuela. Regimul lui Nicolas Maduro, vizat de rachetele SUA Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a luat decizia de a ataca „instalații militare” di...
19:40
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă Newsweek.ro
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă. Este...
19:20
Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe Newsweek.ro
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
19:20
Cum se curăță soba de teracotă? Soluții simple și eficiente prin care previi depunerile de funingine Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, mulți români, mai ales în mediul rural și-au pus în funcțiune sobele de t...
19:10
Parlamentarii bulgari, restricție temporară la exportul de motorină. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Parlamentarii bulgari propun o restricție temporară la exportul de motorină şi combustibili pentru a...
Acum 24 ore
18:50
Somnul insuficient și lipsa de carbohidrați, motivele pentru care îți e foame seara târziu Newsweek.ro
Lipsa somnului și omiterea carbohidraților pot perturba echilibrul hormonal, determinând apariția se...
18:40
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Nu mai ai nevoie de pastile când ai migrene Newsweek.ro
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Există o băutură care te poate ajuta să scapi ...
18:20
Horoscop noiembrie. Care sunt cele 4 zodii care vor avea parte de bani? Jupiter aduce noroc Newsweek.ro
Ești gata să afli dacă noiembrie 2025 va fi luna norocoasă pentru tine? Horoscop noiembrie. Care sun...
18:10
Ședință secretă a Coaliției Voinței în Spania. Se decid arme critice pentru Ucraina Newsweek.ro
Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voințe...
17:50
Mihai Fifor către Ilie Bolojan: Prezenţa la Parlament nu e opţională, e obligaţie constituţională Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-mi...
17:40
Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Nu frica de pedeapsă Newsweek.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele g...
17:30
Judecător pensionat la 48 ani cu pensie specială de 23.600 lei. A strâns 10 apartamente și o casă Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a cerut să se pensioneze la 48 de ani, iar Nicușor Dan a semnat decretul. ...
17:30
Incredibil! Un cuplu de tineri și-a vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină Newsweek.ro
Doi tineri, de 18 și, respectiv 21 de ani, și-au vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină....
17:20
Dacia Bigster ar putea primi titlul de Mașina Anului 2026? În competiție cu Mercedes-Benz CLA Newsweek.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se e...
17:10
Se va scumpi curentul de la 1 noiembrie. Câți bani vor plăti românii pentru facturi? Newsweek.ro
Preţul energiei electrice şi termice va creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a...
16:50
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului Newsweek.ro
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului....
16:40
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată Newsweek.ro
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată. Un num...
16:30
România rămâne cu 3.500 militari străini veniți cu tancuri Abrams si Leclerc Newsweek.ro
SUA a anunțat retragerea unor trupe din România, dar prezența Aliată rămâne în mai multe baze milita...
16:20
Turismul românesc, pe butuci fără vouchere. Statul a dat bugetarilor 4.000.000.000 lei în 3 ani Newsweek.ro
Actorii din HoReCa se plâng că turismul românesc riscă să ajungă pe butuci. Fără voucherele de vacan...
16:20
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora Newsweek.ro
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora....
16:10
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia Newsweek.ro
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia....
15:50
Secrete incredibile despre nas. Este mai mult decât un organ al mirosului. Ce s-a descoperit? Newsweek.ro
Un nas sănătos este important nu doar pentru respirație. Fără el, nu putem mirosi sau gusta, vocea n...
15:40
Grindeanu i-a invitat la Congresul PSD pe Geoană, Adrian Năstase, Dăncilă, Liviu Dragnea Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să reînoade legăturile cu vechiul PSD. El a decis să invite la Con...
15:40
CCIR, îngrijorată față de inițiativa de modificare a Legii nr. 31/1990: Împovărează companiile Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României consideră că prevederile cuprinse în inițiativa de modifica...
15:20
La câți ani trebuie să faci revizia la gaz? La cine trebuie să apelăm? Cât durează? Newsweek.ro
Verificarea și revizia instalației de gaze naturale, alături de verificarea tehnică a centralei term...
15:10
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia Newsweek.ro
8 persoane, condamnate la închisoare pe viață pentru incendiul mortal dintr-un hotel din Turcia. Pri...
14:50
VIDEO Vom merge pe Autostradă de la București la Adjud, 250 de kilometri. ce loturi se inaugurează? Newsweek.ro
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul ac...
14:40
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională Newsweek.ro
FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League 2028 sau 2029 pe Arena Națională. „...
14:20
Marea va înghiți 3.000 kilometri de plajă în Italia. Jumătate din porturi, acoperite de apă Newsweek.ro
Italia ar putea pierde până la o cincime din plajele sale până la jumătatea secolului, din cauza cre...
14:10
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus Newsweek.ro
Pensionarii care au sperat că vor primi sume foarte mari la pensie prin depunerea unor adeverințe cu...
13:50
23 de milioane lei pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la „Floreasca”. Anunțul lui Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici...
13:30
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezid...
13:20
VIDEO Lurch din serialul Wednesday, candidatul POT la Primăria Capitalei. Prins drogat la volan Newsweek.ro
Actorul George Burcea, care a interpretat rolul lui Lurch în primul sezon al serialului Wednesday de...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.