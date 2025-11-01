Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să ia o pauză și să nu forțeze lucrurile în dragoste

19:30

Au trecut doar 3 luni de la aprobarea primului set de măsuri de austeritate şi deja se văd rezultatele: românii sunt săraci, preţurile duble iar marii investitori sunt cu bagajele la uşă, vor să plece din România. E doar începutul celei mai negre perioade prin care trece această ţara, cred foarte mulţi dintre români. 80 la sută dintre ei spun că în viitor le va fi şi mai rău, arată studiul naţional Antena. În studioul Observator, liderii partidelor din coaliţie au recunoscut că se putea şi fără măsuri atât de dure pentru oameni, dar pur şi simplu nu s-au înţeles.