Căderea lui Adrian Mutu. Italienii au dezbătut drama unui golgheter român, la granița dintre excelență și trufie. „Pierdut în droguri/ Talent irosit”

Românii care au cumpărat titluri de stat cu scadenţă în 2026 le pot vinde la un preț fix stabilit de Ministerul Finanțelor și pot cumpăra altele cu scadenţă 2035, după ce instituţia de resort a decis să preschimbe unele titluri de stat cu maturitate scurtă în obligațiuni pe termen lung.