Ce scrie presa din Olanda, după ce Dennis Man a reușit un gol și un assist pentru PSV
Gazeta Sporturilor, 1 noiembrie 2025 08:50
Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) continuă forma bună pe care o traversează, reușind să marcheze un gol și să ofere un assist pentru PSV în victoria cu Fortuna Sittart, scor 5-2. Presa olandeză a remarcat prestația internaționalului român.Dennis Man a oferit pasa decisivă la primul gol reușit de PSV. El a centrat cu piciorul drept în careu, iar Saibari a înscris cu capul. ...
Acum 5 minute
09:30
Un dublu campion al Olandei e impresionat de Dennis Man: „Nu mulți jucători fac asta” # Gazeta Sporturilor
Kenneth Perez (51 de ani), fostul atacant de la PSV, Ajax, Alkmaar și Twente, e impresionat de Dennis Man, aflat într-o formă bună la echipa din Eindhoven.Internaționalul român a reușit să marcheze un gol și să ofere un assist în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard, scor 5-2, în Eredivisie. Man a ajuns la 4 goluri marcate și la 3 pase decisive în tricoul campioanei Olandei, în 10 meciuri în toate competițiile. ...
Acum 30 minute
09:10
Zeljko Kopic, prăbușit pe bancă » Cum a trăit nebunia de la Dinamo- CFR Cluj: imaginile surprinse de GSP # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a trăit la intensitate maximă finalul electrizant al meciului cu CFR Cluj. „Câinii” au fost conduși până în minutul 90, dar au reușit să întoarcă în prelungiri și să câștige cu 2-1.Croatul care peste o lună va împlini doi ani de când e antrenor la Dinamo a fost în priză în finalul partidei de pe Arena Națională. A trăit la maximum cele două goluri marcate de Karamoko și Alberto Soro. ...
Acum o oră
08:50
Ce scrie presa din Olanda, după ce Dennis Man a reușit un gol și un assist pentru PSV
Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) continuă forma bună pe care o traversează, reușind să marcheze un gol și să ofere un assist pentru PSV în victoria cu Fortuna Sittart, scor 5-2. Presa olandeză a remarcat prestația internaționalului român.Dennis Man a oferit pasa decisivă la primul gol reușit de PSV. El a centrat cu piciorul drept în careu, iar Saibari a înscris cu capul. ...
Acum 2 ore
08:10
Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo, a lăudat 4 jucători ai echipei roș-albe, după victoria obținută în prelungiri cu CFR Cluj, scor 2-1.Fostul internațional i-a remarcat pe Karamoko, Alberto Soro, Stipe Perica și Adrian Caragea, toți introduși de Kopic în repriza a doua. 3 dintre ei au contribuit decisiv la întoarcerea scorului reușită de Dinamo în final de meci. ...
07:50
Jucătorul lui Dinamo l-a surprins pe Basarab Panduru: „Nu credeai niciodată că poate să facă ceva” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru s-a declarat surprins de Alberto Soro, marcatorul golului de 2-1 pentru Dinamo în victoria cu CFR Cluj, din etapa #15 a Superligii.Extrema dreapta a intrat în ultimele 10 minute și a decis meciul în prelungiri. A luat o acțiune pe cont propriu, la 40 de metri de poarta adversă, a avansat singur până la intrarea în careu, apoi a șutat cu stângul la colțul lung și l-a învins pe Vlăsceanu. ...
07:40
Uimiți în direct de secvențele cu Daniel Pancu pe Arena Națională: „Incredibil! / Chiar urât” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj, a fost în tribune la meciul cu Dinamo, scor 1-2. La finalul partidei, tehnicianul echipei ardelene a fost extrem de dezamăgit, fiind surprins singur în lojă.Daniel Pancu a semnat joi cu CFR Cluj, iar vineri a fost pe stadion la meciul cu Dinamo, fără să ia loc pe bancă. Sâmbătă e prima zi de mandat a fostului atacant. ...
Acum 4 ore
07:20
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj, a fost criticat de Basarab Panduru pentru discursul și atitudinea din timpul interviului de la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-2.Munteanu, intrat în repriza a doua, a dat assist la golul lui Emerllahu. CFR Cluj a fost întoarsă în prelungiri, prin golurile marcate de Karamoko și Soro. La finalul meciului, atacantul echipei ardelene și-a criticat coechipierii din defensivă. ...
Acum 12 ore
23:50
A avut un gol anulat în Dinamo - CFR Cluj și a dat declarația serii: „Nu știu ce trebuie să mai fac! Cred că trebuie să mai merg pe la biserică!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a reacționat după victoria dramatică a „câinilor”în fața celor de la CFR Cluj, scor 2-1, într-un meci din etapa #15 din Superliga.Alexandru Musi a vorbit despre golul decisiv al lui Alberto Soro, despre bucuria de la finalul meciului, dar și despre golul anulat din minutul 52. Atunci Musi a reușit să îl învingă pe Octavian Vâlceanu, dar golul a fost anulat deoarece atacantul dinamovist era în poziție de ofsaid. ...
23:50
23:50
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mamadou Karamoko, atacantul echipei roș-albe, a vorbit după victoria obținută în prelungiri pe Arena Națională.Karamoko a reușit golul de 1-1, în minutul 90, din pasa lui Perica. Francezul a ajuns la 3 reușite în Superliga, în 12 meciuri jucate. El are și un assist.S-a declarat fericit pentru victoria cu CFR Cluj, dar și pentru revenirea după accidentare. ...
23:40
Andrei Nicolescu a numit omul decisiv, după victoria lui Dinamo cu CFR Cluj: „E victoria lui” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a fost în extaz după victoria de pe Arena Națională și l-a lăudat pe Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene.Nicolescu s-a declarat mulțumit de mentalitatea arătată de jucătorii lui Dinamo, care au întors scorul după minutul 90. Karamoko și Alberto Soro au adus victoria echipei bucureștene. ...
23:30
Zeljko Kopic, după victoria „nebună” a lui Dinamo cu CFR Cluj: „Vreau să văd ceva la ei” # Gazeta Sporturilor
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul echipei bucureștene, a analizat victoria cu ardelenii, din etapa #15 a Superligii. L-a lăudat pe Alberto Soro, marcatorul golului decisiv, și a declarat că are așteptări mari de la jucătorii care au prins minute puține în campionat, referindu-se inclusiv la spaniolCe a declarat Zeljko Kopic, după victoria lui Dinamo cu CFR Cluj„A fost un meci nebun, cu plusuri și minusuri. ...
23:30
23:30
Mario Camora, după înfrângerea cu Dinamo: „Avem mulți jucători, e complicat să faci antrenamente așa” # Gazeta Sporturilor
Dinamo a învins-o pe CFR Cluj cu 2-1, în etapa a 15-a din Superliga, după o „remontada” de poveste reușită în ultimele minute. Mario Camora, veteranul clujenilor, s-a arătat dezamăgit de finalul de neimaginat.Golurile „câinilor roșii” au fost semnate de Karamoko (90’) și Alberto Soro (90+2’), în timp ce pentru ardeleni a punctat kosovarul Lindon Emerllahu (69’). ...
23:20
23:20
Victoria dramatică reusită de Dinamo în fața CFR-ului, scor 2-1, i-a entuziasmat peste măsură pe suporterii lui Dinamo. Cei mai mici dintre ei au invadat gazonul imediat după fluierul final, declanșând o adevărartă sărbătoare pe gazonul Arenei Naționale.Golurile lui Karamoko și Soro din ultimele minute ale partidei au declanșat fiesta în arena din București care a fost mai mult goală decât plină. Doar 8.741 de fani au asistat la partida din etapa #15 a Superligii. ...
23:10
Louis Munteanu a plecat plângând din interviu » Declarația după care nu și-a mai stăpânit lacrimile # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj, a plecat plângând din interviu după eșecul cu Dinamo, scor 1-2.Louis Munteanu a revenit după accidentare și a intrat pe teren în minutul 62, în locul lui Slimani. A oferit assist-ul de la golul lui Emerllahu, iar la final s-a declarat mulțumit că a jucat din nou.Pe parcursul interviului, Munteanu a devenit tot mai trist, până în punctul când a început să plângă. ...
23:10
Alberto Soro, eroul lui Dinamo în victoria cu CFR Cluj: „Fiecare zi e dificilă, nimic nu e ușor” # Gazeta Sporturilor
Spectacol total pe Arena Națională! Dinamo a învins-o pe CFR Cluj cu 2-1, în etapa a 15-a din Superliga, după o revenire spectaculoasă reușită în ultimele minute. Golurile „câinilor roșii” au fost semnate de Karamoko (90') și Alberto Soro (90+2'), în timp ce pentru ardeleni a punctat kosovarul Emerllahu (69'). ...
23:10
23:00
Golul care a declanșat nebunia pe Arenă » Reacția ireală a jucătorilor de la CFR la acțiunea spaniolului Soro # Gazeta Sporturilor
Alberto Soro, extrema dreapta de la Dinamo, a marcat un gol superb în meciul cu CFR Cluj, în minutul 90+2, scor 2-1. Spaniolul a adus victoria echipei lui în prelungiri, după ce „câinii” au fost conduși. Karamoko a egalat, înainte ca Soro să declanșeze nebunia.VIDEO CU GOLUL. Cum a marcat Alberto Soro în Dinamo - CFR Cluj Sursă video: Prima Sport 1În minutul 90+2, Soro a luat o acțiunea pe cont propriu în careul advers. ...
23:00
Tony Da Silva, antrenorul de la Poli Iași, a avut o reacție emoționantă la finalul meciului cu FC Bihor, scor 2-1.Politehnica Iași a câștigat primul meci al etapei a XII-a a Ligii a II-a de fotbal, 2-1 vineri seară cu FC Bihor. ...
22:50
Fabulos! Rinat Ahmetov poate ajunge investitor la clubul din Superliga » Două oferte depuse în România # Gazeta Sporturilor
Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior și cel mai bogat ucrainean, a depus două oferte pentru afaceri din România. Una dintre firmele pe care le vrea apropiatul lui Mircea Lucescu e Liberty, care e și principalul sponsor de la Oțelul Galați. Cealaltă se numește ArcelorMittal Tubular Products Iași.Rinat Ahmetov a depus ofertă pentru a prelua combinatul sidelurgic din Galați. ...
22:30
Virgil Ghiță, decisiv pentru Hannover în 2.Bundesliga: golul cu capul a salvat un punct # Gazeta Sporturilor
Virigil Ghiță (27 de ani), jucătorul celor de la Hannover, a fost eroul echipei sale după ce a marcat golul de 2-2 pe terenul celor de la Elversberg, într-un meci din etapa #11 din 2.Bundesliga.Cei de la Hannover se îndreptau către o înfrângere în deplasare, dar stoperul român a reușit să marcheze un gol în minutul 85 și să-și mențină echipa pe locul 4, momentan. ...
22:20
Antrenorul din Liga 2 a răbufnit: „Portarii, săracii, fac mult efort, trei pași, stânga - dreapta și fac cârcei. Nu mai suport!” # Gazeta Sporturilor
Erik Lincar, antrenorul FC Bihor, a răbufnit la finalul meciului pierdut vineri, la Iași, 1-2 cu Politehnica, în etapa 12 din Liga 2.În ciuda faptului că echipa sa a cedat ca urmare a unui gol primit în prelungiri, principala nemulțumire a tehnicianului Erik Lincar au fost tragerile de timp din fotbalul românesc. ...
22:20
Un român, parte dintr-o operațiune internațională uriașă: rețea de trucare a meciurilor de tenis # Gazeta Sporturilor
O amplă operațiune internațională desfășurată de autoritățile din Franța, Bulgaria, Spania și România a dus la destructurarea unei rețele specializate în trucarea meciurilor de tenis. Gruparea infracțională, activă între 2018 și 2024, ar fi manipulat rezultatele a zeci de partide pentru a obține profituri ilegale de peste 800.000 de euro din pariuri sportive. ...
22:00
S-a terminat ședința » Decizia luată la clubul lui Dan Șucu în privința lui Patrick Vieira # Gazeta Sporturilor
Decizie luată la Genoa, clubul lui Dan Șucu. Patrick Vieira rămâne pe bancă, cel puțin pentru meciul următor, cu Sassuolo. „Grifonul” e într-o situație critică, ocupând ultimul loc în Serie A.Dan Șucu a schimbat directorul sportiv la Genoa. Diego Lopez i-a luat locul lui Marco Ottolini, plecat la Juventus. Noul om din conducerea clubului italian a avut o întâlnire cu Vieira, vineri, privind viitorul apropiat al echipei. ...
21:20
Premier League a confirmat programul de Crăciun: un singur meci de Boxing Day! Explicația oficială a ligii # Gazeta Sporturilor
Premier League a anunțat în mod oficial programul etapelor din perioada sărbătorilor, iar confirmarea nu i-a bucurat deloc pe fanii fotbalului englez: de Boxing Day va avea loc un singur meci, cel dintre Manchester United și Newcastle United, programat pentru vineri, 26 decembrie, ora 22:00 (ora României). ...
21:20
A vrut să-i returneze mingea portarului advers, dar a marcat din propria jumătate! # Gazeta Sporturilor
O scenă incredibilă a avut loc la meciul din Coppa Italia di Eccellenza dintre Taranto și Acquaviva, deoarece echipa gazdă a marcat un gol din propria jumătate, după ce un jucător a încercat să-i returneze mingea portarului advers în spirit de fair-play.Meciul s-a încheiat cu victoria echipei gazdă, scor 5-1, însă la scorul de 3-1 s-a petrecut o situație rar întâlnită în fotbal. ...
21:10
21:10
20:40
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. Oficialul clubului ardelean a avut o problemă de sănătate.Bogdan Mara, oficial la CFR Cluj, a oferit detaliile despre starea lui Iuliu Mureșan, cel care a revenit la clubul din Gruia în urmă cu două săptămâni.Iuliu Mureșan, absent de la Dinamo - CFR Cluj„Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. ...
20:40
Clubul lui Dennis Man, acord major pentru „sufletul Eindhovenului”: „Mai mult decât o investiție” # Gazeta Sporturilor
Echipa la care evoluează internaționalul român Dennis Man (27 de ani), PSV Eindhoven, a făcut un pas important spre viitor. Clubul olandez și municipalitatea din Eindhoven au semnat vineri seară un acord de intenție privind extinderea Stadionului Philips, chiar înaintea partidei din Eredivisie cu Fortuna Sittard.Documentul reprezintă punctul de plecare pentru faza de proiectare a unui stadion modernizat, care va primi cel puțin zece mii de locuri suplimentare. ...
Acum 24 ore
20:20
Decizia luată de Daniel Pancu la Dinamo - CFR Cluj » Imaginile surprinse pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj, a decis să ia loc în tribună la meciul cu Dinamo, de vineri seară, de pe Arena Națională. „Pancone” a semnat cu ardelenii joi.Pancu nu a stat pe bancă la primul meci după ce a semnat cu CFR Cluj. El își va începe efectiv mandatul după partida cu Dinamo, din etapa #15 a Superligii.Daniel Pancu, în tribune la Dinamo - CFR Cluj+1 FOTODaniel Pancu a stat alături de Bogdan Mara, unul dintre oficialii de la CFR Cluj. ...
20:10
Dezvăluirile dublului campion cu FCSB: „Da, 75 de milioane de lei vechi iau acum. Asta-i țara” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Panțîru (29 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB care joacă în prezent la CS Tunari, a dezvăluit cât câștigă la formația din liga secundă.Fotbalistul a transmis că a avut parte de o scădere salarială drastică după ce a plecat de la echipa roș-albastră. Panțîru a plecat de la FCSB în ianuarie 2025 și a ajuns la FC Voluntari. Ulterior acesta a semnat cu CS Tunari și a transmis că încasează 1. ...
19:50
FCSB 2 a câștigat cu Dinamo 2, scor 4-2, în etapa a 11-a din Liga 3, Serie 3. Roș-albaștrii au fost conduși cu 0-2, dar au revenit după minutul 50.Marinescu a deschis scorul cu călcâiul pentru Dinamo (34), iar N'Giuwu a marcat pentru 2-0, cu un șut sub bară, la colțul lung. FCSB 2 a redus din diferență prin Luca Ilie, cu un gol din 6 metri, în minutul 51. ...
19:40
Ryan Rollins (23 de ani), acuzat acum doi ani de șapte furturi minore dintr-un magazin Target și a cărui carieră părea să se prăbușească, a revenit în forță cu Milwaukee Bucks. Acesta a avut prestații impresionante în acest start de sezon în NBA. ...
19:30
FCSB ar urma să fie supusă unui control masiv al ANAF, după ce clubul lui Gigi Becali a fost analizat cu ajutorul unui soft de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.Echipei patronate de Gigi Becali i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat. FCSB ar urma să fie controlată fizic de inspectorii ANAF, potrivit fanatik.ro.FCSB va fi controlată de inspectorii ANAFE vizată activitatea financiară a clubului în ultimii 5 ani. ...
19:10
Adrian Petre, autoironie de Halloween: „Anul ăsta mă deghizez în titular, că rezervă sunt de doi ani încoace” # Gazeta Sporturilor
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, continuă să atragă atenția fanilor, de data aceasta printr-o postare plină de umor pe pagina de TikTok, în pragul Halloween-ului.Ajuns la CS Păulești, în Liga 3, Petre a publicat un clip devenit rapid viral, în care a scris:„Anul ăsta mă deghizez în titular, că rezervă sunt de doi ani încoace. ...
19:00
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri și asistenți în legătură cu scandalul de pariuri izbucnit luni.Conform anunțului făcut vineri de TFF, au fost impuse suspendări cuprinse între 8 și 12 luni în acest caz. Investigația amplă și sancțiunile au fost necesare deoarece, din cei 571 de arbitri înregistrați, 371 dețineau conturi de pariuri, iar 152 au pariat activ pe meciuri, încălcând astfel regulamentele federației. ...
18:40
Mutu e „Blestematul” săptămânii în Gazzetta dello Sport: „Cocaină, dopaj și sfatul lui Lippi pe care nu l-a ascultat. Așa am pierdut un campion” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu (46 de ani), fost atacant cu 103 goluri marcate în Serie A ]n 271 de meciuri la Verona, Parma, Juventus, Fiorentina și Cesena, este protagonistul ultimului portret publicat de Gazzetta dello Sport la rubrica «Maledetti»: „Cu tehnica și instinctele sale fenomenale, n-a atins fotbalul de top decât în câteva experiențe trecătoare. A jucat cel mai bun fotbal al său la Fiorentina, dar a plătit pentru aroganța și lipsa de experiență. ...
18:30
John Terry, ironie dură înaintea derby-ului Tottenham - Chelsea: „Văd toate trofeele lor într-un minut” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al lui Chelsea, John Terry (44 de ani), a turnat gaz peste foc înaintea derby-ului londonez cu Tottenham, după ce a ironizat numărul de trofee ale rivalei într-un dialog savuros cu Jamie O’Hara (39 de ani) la postul talkSPORT.Totul a pornit după ce O’Hara, fost jucător al lui Tottenham în perioada 2003-2011, a susținut că formația din nordul Londrei are un istoric mai bogat decât Chelsea. ...
18:30
Ce spune Cristiano Bergodi despre transferul lui Denis Alibec la U Cluj: „Toată lumea îl cunoaște” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB din etapa #15 din Superliga, programată pe 1 noiembrie, de la ora 20:30.Tehnicianul „șepcilor roșii” a vorbit înainte de debutul său pe Cluj Arena despre importanța victoriilor din ultimele două meciuri, despre forma celor de la FCSB, dar și despre o posibilă mutare a lui Denis Alibec de la echipa roș-albastră la U Cluj. ...
18:10
18:00
Charalambous, mesaj înainte de FCSB - U Cluj » Două reveniri în echipă: „Pot juca, sunt 100% pregătiți” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a prefațat meciul cu U Cluj, din etapa #15 a Superligii. El a anunțat că David Miculescu (24 de ani, extremă dreapta) și Juri Cisotti (32 de ani, mijlocaș ofensiv) sunt recuperați după accidentările suferite recent.FCSB - U Cluj are loc sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
17:50
Fostul căpitan al lui Atletico Madrid îl desființează pe „egocentricul” Vinicius: „Îi testează în fiecare zi” # Gazeta Sporturilor
Gabi Fernandez, o fostă figură emblematică și căpitan al lui Atletico Madrid, a criticat dur atitudinea lui Vinicius Jr., după înlocuirea sa în meciul cu Barcelona.Actualul antrenor al lui Real Zaragoza a lăudat, în schimb, comportamentul lui Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, pe parcursul întregului eveniment. ...
17:30
17:00
Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real mulți ani” # Gazeta Sporturilor
Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappe (26 de ani), a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator din Europa în sezonul trecut. La ceremonia decernării acestui trofeu, francezul a declarat că își dorește să rămână mulți ani la Real și să mai câștige acest trofeu.Ceremonia a avut loc într-o lojă VIP de pe stadionul Santiago Bernabeu. ...
16:50
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul de la Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, care se va juca duminică, de la 20:30.Rădoi se așteaptă la un meci greu împotriva Rapidului. Își dorește o victorie, pentru ca oltenii și giuleștenii să înceapă returul la egalitate de puncte. Își dorește ca elevii lui să fie împinși de la spate de un public numeros. ...
