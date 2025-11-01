Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară
StirileProtv.ro, 1 noiembrie 2025 08:50
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, considerat „un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
09:30
Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină chiar în ziua lui de naștere, în Timișoara # StirileProtv.ro
Un bărbat de 53 de ani din Timișoara a fost lovit mortal de o mașină vineri seară, chiar de ziua lui.
Acum 30 minute
09:10
Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online” # StirileProtv.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române.
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:30
Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului # StirileProtv.ro
Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 la o fermă de îngrăşare a raţelor, a informat, vineri, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters.
08:20
Vremea azi, 1 noiembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor - mai puțin în sud.
08:20
Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume odată cu amplasarea turnului central.
08:10
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică # StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.
08:00
Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd chiar și din satelit # StirileProtv.ro
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.
07:50
Veteranii americani critică decizia lui Trup de a retragere trupele din România: Momentul nu putea fi ales mai prost # StirileProtv.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA.
Acum 4 ore
07:20
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore # StirileProtv.ro
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei.
06:50
Horoscop 1 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii.
Acum 12 ore
22:40
WP: Maduro i-a solicitat lui Putin asistență militară în contextul în care SUA își intensifică prezența navală în Caraibe # StirileProtv.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a cerut ajutor militar liderului rus Vladimir Putin, în contextul în care Statele Unite își intensifică prezența navală în Marea Caraibilor, scrie The Washington Post (WP).
22:40
Prima discuție România-SUA după ce americanii au decis reducerea prezenței militare în țara noastră, „despre următorii paşi” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune.
22:30
Criza pe piața cipurilor se adâncește, cu impact în industria auto germană. Olandezii de la Nexperia au oprit livrările # StirileProtv.ro
Problemele de aprovizionare cu care se confruntă producătorul olandez de cipuri Nexperia s-ar putea agrava după ce firma a suspendat livrarea de produse semiconductoare numite wafer către fabrica sa de asamblare din China.
22:00
Români implicați în mafia pariurilor din tenis. Rețeaua coordonată din Bulgaria a corupt jucători top 100 ATP # StirileProtv.ro
O rețea internațională de manipulare a rezultatelor meciurilor de tenis, care a operat între 2018 și 2024, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate de Eurojust. Printre cei arestați se află și români.
21:50
Toaleta din aur de 18 carate creată de Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în New York. Prețul de pornire # StirileProtv.ro
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în noiembrie, la New York, a anunțat vineri casa Sotheby's.
21:40
Fațada sediului central al AUR a fost vandalizată. George Simion: „Solicit SPP asigurarea protecţiei pentru viaţa mea” # StirileProtv.ro
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că până în prezent nu s-au luat niciun fel de măsuri.
21:30
Republica Moldova are un nou guvern. Premierul nominalizat de Maia Sandu a primit votul de încredere al parlamentului # StirileProtv.ro
Parlamentul de la Chișinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters și Moldpres.
21:10
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump # StirileProtv.ro
Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.
21:10
Ce se observă din satelit pe Marea Neagră. „Pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației” # StirileProtv.ro
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.
21:10
Cum va fi cunoscut prințul Andrew după ce regele Charles i-a retras toate titluri fratelui său căzut în dizgrație # StirileProtv.ro
Regele Charles a decis să-i retragă titlul de prinț fratelui său mai mic. Așa că prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte, doar după numele de familie și va părăsi reședința sa din Windsor.
21:00
Orașul declarat stațiune turistică de interes național. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească” # StirileProtv.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.
21:00
Reacția lui Grindeanu după ce PNL a cerut ca legea Nordis să intre în plen. Ce a spus despre premierul Ilie Bolojan # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă cu premierul Ilie Bolojan.
21:00
Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți clienți lasă în urmă farfurii goale și note de plată neatinse. Restaurantele din toată țara se confruntă cu un val de „dispariții” la finalul mesei; oameni care mănâncă pe săturate și pleacă fără să achite.
20:50
Țara unde vor să ajungă cei mai mulți tineri români care plănuiesc să studieze în străinătate. Ajutoarele oferite studenților # StirileProtv.ro
Tinerii români își regândesc traseul academic în afara țării. Entuziasmul pentru universitățile din Statele Unite este în scădere, în timp ce Spania, Germania și Franța devin tot mai atractive.
20:40
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac” # StirileProtv.ro
Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.
20:40
Transformări surprinzătoare în stațiunile balneo. La Băile Felix vin 70% turiști tineri. „Pentru tratamentele excelente” # StirileProtv.ro
Unele stațiuni balneo de la noi trec printr-o transformare surprinzătoare. Cândva dominate de seniori, sunt acum destinații preferate de tineri activi, preocupați de sănătate și prevenție.
20:40
Rasele autohtone de câini ciobănești românești au fost propuse pentru patrimoniul UNESCO: „Sunt foarte ascultători” # StirileProtv.ro
Rasele autohtone de câini ciobănești românești ar putea fi recunoscute la nivel mondial.
Acum 24 ore
20:20
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale # StirileProtv.ro
Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.
20:10
Trump vrea să reia testele nucleare după 33 de ani. Experții explică care dintre dușmanii Statelor Unite ar profita din plin # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump spune că vrea reluarea testelor nucleare. Dar nu este clar dacă s-a referit la testele cu detonarea unor focoase nucleare, care n-au mai avut loc de 33 de ani, în Statele Unite.
19:50
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă # StirileProtv.ro
Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.
19:50
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB # StirileProtv.ro
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.
19:50
Primul „hop” de care trebuie să treacă candidații la Primăria Capitalei. Numărul de semnături pe care trebuie să le strângă # StirileProtv.ro
Guvernul a alocat banii și a stabilit și măsurile necesare pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Se vor cheltui peste 67 de milioane de lei pentru votarea unui primar în București și 12 localități, plus un șef de județ în Buzău.
19:40
Trei arestări în cazul exploziei de la blocul din Rahova: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată # StirileProtv.ro
Cei trei inculpați reținuți în dosarul deschis după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.
19:40
Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare # StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.
19:30
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon # StirileProtv.ro
Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.
19:00
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.
18:20
Trupul femeii ucise în Pantelimon în urmă cu două săptămâni a fost exhumat. Ce vor să afle anchetatorii # StirileProtv.ro
Trupul unei femei a fost exhumat vineri dimineață din mormântul aflat în Cimitirul Sfântul Gheorghe din orașul Pantelimon. Procurorii suspectează că bătrâna ar fi fost omorâtă pentru ca ucigașa să-i obțină apartamentul.
18:10
Weekend înfricoșător la Sighișoara, de Halloween. Fantomele și vârcolacii îi vor întâmpina pe turiști în cetatea medievală # StirileProtv.ro
Pregătiri de Halloween în cetatea medievală a Sighișoarei. Străduțele înguste din pitorescul sit, vechi de sute de ani, încep să se transforme într-un labirint care-i conduce pe turiști spre locuri înfricoșătoare.
18:10
În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de acestea și ce valoare pot avea. Adesea, termenul este folosit pentru a vorbi pentru pensiile de serviciu, precum cele primite de magistrați.
17:50
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Este deja cercetat # StirileProtv.ro
Un jandarm din Capitală este cercetat de superiorii săi după ce l-a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul marșului comemorativ al victimelor tragediei din clubul Colectiv.
17:30
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie # StirileProtv.ro
Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.
17:20
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv # StirileProtv.ro
Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.
17:10
Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi – de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial – în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
17:00
Reuters: Cea mai mare rafinărie din India reia achizițiile de petrol rusesc prin intermediari neafectați de sancțiunile SUA # StirileProtv.ro
Cea mai mare rafinărie de petrol din India, Indian Oil Corp, a reluat achiziționarea de petrol rusesc, dar de data aceasta de la furnizori care nu sunt incluși pe listele de sancțiuni, a relatat Reuters, citând surse.
16:50
Doi tineri din Gorj și-au vândut copilul nou-născut pentru 7.000 de euro, plătiți pe o mașină. Sunt dați în urmărire # StirileProtv.ro
Doi tineri din județul Gorj sunt cercetați penal și au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectați că și-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro.
16:40
„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor # StirileProtv.ro
Comisia Europeană elaborează, împreună cu guvernele naționale și NATO, un plan de „mobilitate militară” care să permită folosirea comună a infrastructurii pentru transportul trupelor și echipamentelor pe teritoriul Europei, în caz de conflict.
16:40
Rusia a lansat o rachetă „interzisă” în Ucraina. Gestul lui Putin l-a forțat pe Trump să ia o decizie îngrijorătoare # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a lansat o rachetă „secretă” în Ucraina, una care apare pe lista celor interzise ale Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF).
16:30
Dacia Bigster, printre finalistele pentru Mașina Anului 2026. Se luptă cu Mercedes-Benz CLA și alte 5 modele pentru trofeu # StirileProtv.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se este în lupta pentru trofeu.
16:20
Ofițer de marină rusă, predat în Lituania pentru proces. Militarul de rang înalt organizase un „lagăr” # StirileProtv.ro
Ucraina a predat Lituaniei pentru judecare un ofițer de rang înalt al marinei ruse, capturat în august 2023 în regiunea Zaporojie.
