Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, acuză SUA că încearcă să justifice un război împotriva națiunii sale
Rador, 1 noiembrie 2025 08:50
Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a acuzat din nou SUA că încearcă să justifice un război împotriva națiunii sale, pe fondul acumulării de forțe militare americane în zona Caraibilor. Dl Maduro a declarat că SUA urmărește resursele naturale ale țării sale. „Adevărul este că Venezuela este inocentă, iar tot ce s-a făcut împotriva Venezuelei este să […]
• • •
Acum 5 minute
09:30
Mii de persoane din întreaga Serbie s-au adunat în orașul Novi Sad pentru a marca un an de la tragedia de la gara din oraș, unde un acoperiș s-a prăbușit, ucigând 16 oameni, incident care a dus la izbuncirea unor proteste în masă. Studenții au convocat o manifestație în masă pentru a comemora victimele tragediei. […]
Acum 30 minute
09:10
SUA – Doi judecători federali au decis că administrația Trump nu poate suspenda sistemul de sprijin alimentar SNAP # Rador
Doi judecători federali americani au decis că administrația Trump nu poate suspenda sistemul de sprijin alimentar pentru 42 de milioane de americani, din cauza blocajului guvernului american. Potrivit deciziei judecătorilor, guvernul trebuie să acceseze fonduri de urgență pentru a acorda aceste ajutoare, cunoscute sub numele de SNAP (sistemul SNAP funcționează prin carduri de debit reîncărcabile […]
09:00
Un incendiu a izbucnit în regiunea ucraineană Poltava, pe teritoriul unei instalaţii de extracție a gazului, după un atac lansat de armata rusă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizate 22 de autospeciale și 93 de pompieri. Incendiul a fost complet lichidat la ora 06:02, conform informațiilor furnizate de Serviciul […]
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:30
Ucraina – Peste 120.000 de persoane au fost evacuate de pe linia frontului, în ultimele cinci luni # Rador
Autorităţile ucrainene au raportat că, în ultimele cinci luni, din zonele aflate pe linia frontului, au fost evacuate 121.500 de persoane, dintre care aproximativ 14.000 de copii și aproape 4.000 de persoane cu mobilitate redusă. Potrivit Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor, cele mai multe persoane au fost evacuate din regiunea Doneţk – peste 84.000. De […]
08:20
Armata chineză transmite că a monitorizat o patrulă comună organizată de Filipine în Marea Chinei de Sud # Rador
Armata chineză a declarat, sâmbătă, că a monitorizat și urmărit o patrulă comună organizată de Filipine în disputata Mare a Chinei de Sud, pe 30 și 31 octombrie. Tian Junli, purtător de cuvânt al Comandamentului Teatrului de Operațiuni Sudic al Armatei Populare de Eliberare, a declarat că patrula comună, cu parteneri pe care nu i-a […]
08:20
Tanzania – Comisia electorală a anunțat că președinta Samia Suluhu Hassan a câștigat detașat alegerile prezidențiale # Rador
Comisia electorală din Tanzania a anunțat, sâmbătă, că președinta Samia Suluhu Hassan a câștigat alegerile cu aproape 98% din voturi, în urma cărora au izbucnit proteste violente în toată țara săptămâna aceasta. Rezultatul îi oferă lui Hassan, care a preluat puterea în 2021, după moartea predecesorului său, un mandat de cinci ani pentru a guverna […]
07:40
„Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – RADIO ROMÂNIA aniversează astăzi 97 de ani de la prima emisie. Sunt 97 de ani de istorie, de la celebrul de acum „Alo, alo, aici e Radio”, la emisiunile pentru copii difuzate începând din 1929, prima operă „Aida” de Giuseppe Verdi, difuzată în direct în același an, primul meci […]
Acum 4 ore
07:10
Introducere Într-o epocă în care sunetul era încă un miracol tehnologic, iar informația se transmitea mai degrabă prin ziare sau prin viu grai, România intra, în toamna anului 1928, într-o nouă eră: cea a radioului. Era un pas uriaș pentru o țară care, abia trecută prin Marea Unire, își căuta identitatea culturală și modernitatea instituțională. […]
07:10
Radio România în momentele esențiale ale istoriei: o cronică în episoade pentru Ziua Radioului (1 noiembrie) # Rador
Introducere Pe 1 noiembrie 1928, în urma unui efort colectiv al oamenilor de știință, inginerilor și pasionaților de radiofonie, a răsunat pentru prima dată în eter apelul „Alo, alo, aici Radio București!”. Acest moment marchează nașterea radiodifuziunii publice române instituția care, sub diverse forme organizaționale, avea să însoțească deciziile, crizele, bucuriile și transformările societății românești […]
06:20
Motto: „Menirea înaltă a radiofoniei constă tocmai în totalitatea condiţiilor ce o determină a transforma şi crea în noi trebuinţe spirituale, pe care ea singură are calitatea de a le satisface… Organizarea programelor de radio nu poate fi deci un product întâmplător, arbitrar, capricios şi subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chibzuită instituţie, […]
Acum 12 ore
00:10
Președintele Donald Trump a reafirmat vineri că SUA va relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include testele nucleare subterane, care erau ceva obişnuit în timpul Războiului Rece. „Veți afla foarte curând, dar vom face niște teste„, le-a spus dl Trump reporterilor la bordul Air Force One, […]
31 octombrie 2025
21:10
SUA nu va trimite niciun înalt oficial la viitorul summit climatic COP30 din Brazilia, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Reuters, atenuând unele îngrijorări din rândul liderilor mondiali conform cărora administraţia de la Washington ar urma să trimită o echipă pentru a zădărnici discuțiile. Brazilia va găzdui săptămâna viitoare un summit al […]
Acum 24 ore
19:50
Academia Americană de Pediatrie nu recomandă utilizarea de rutină a leucovorinului în cazul copiilor cu autism # Rador
Academia Americană de Pediatrie (AAP) din Statele Unite a declarat vineri că nu recomandă administrarea de rutină a leucovorinului – o formă de vitamina B9 – la copiii cu autism. Anunţul urmează unui val de solicitări din partea părinţilor cu copii cu autism după ce oficialii americani din sănătate au promovat medicamentul în cadrul unei […]
19:40
Liderul centrist al partidului D66 din Ţările de Jos a revendicat victoria în alegerile generale # Rador
Liderul centrist din Ţările de Jos, Rob Jetten, a revendicat victoria în alegerile generale de miercuri. În vârstă de 38 de ani, Rob Jetten a declarat că a demonstrat că partidul său populist D66 poate câştiga după o campanie cu mesaj pozitiv. Rob Jetten a făcut declaraţiile după ce rivalul său de extremă dreapta, Partidul […]
19:30
Parlamentul Republicii Moldova a votat cu puțin timp în urmă guvernul condus de Alexandru Muntenu. Principala misiune a noului cabinet este continuarea procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană. Colegii de la Radio Chișinău transmit că, în baza acestui vot de încredere, președinta Maia Sandu urmează să numească guvernul, care își va exercita atribuțiile […]
19:30
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a condamnat vineri acţiunile militare ale Statelor Unite asupra unor nave suspectate că transportă droguri ilegale în zona Mării Caraibilor şi Oceanul Pacific. Volker Türk a declarat că atacurile mortale încalcă legea internaţională şi echivalează cu ucideri extrajudiciare. „Atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra navelor din […]
19:10
Autoritățile din Rio de Janeiro, în Brazilia, au declarat vineri că au identificat majoritatea persoanelor ucise în cea mai mortală operațiune de poliție din istoria Braziliei, în timp ce au fost organizate proteste pentru a denunța numărul mare de victime. Operațiunea care a vizat banda Comando Vermelho, care controlează traficul de droguri în mai multe […]
19:00
La microfon, Angelica Dan
18:00
Primul centru de arși grav din ţară va fi finalizat în acest an, în decembrie, la Timișoara, anunță ministrul sănătății. Într-o postare pe internet, Alexandru Rogobete publică imagini de pe șantier și transmite că se lucrează intens, structura și heliportul sunt deja gata. Instalațiile sunt funcționale, în prezent se finalizează detaliile de interior și circuitele […]
17:50
Ucraina a predat Lituaniei, pentru a fi judecat, un soldat rus capturat și acuzat de tortură și detenție ilegală, în ceea ce Kievul a declarat că este primul caz de acest fel în care este implicat sistemul de justiție al unei țări terțe în timpul războiului de aproape patru ani din Rusia. Soldatul, descris de […]
17:00
Guvernul din Jamaica a anunţat vineri că uraganul Melissa a ucis cel puţin 19 persoane, iar eforturile de căutare şi salvare continuă în cele mai afectate zone. Armata jamaicană a ajuns pe jos în zonele izolate şi a ajutat la curăţărea drumurilor. Ajutorul extrem de necesar a început să ajungă în Jamaica, dar distribuirea lui […]
17:00
Un tribunal din Turcia a condamnat la închisoare pe viaţă 11 persoane vinovate pentru un incendiu izbucnit la un hotel # Rador
Un tribunal din Turcia a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru un incendiu care a ucis 78 de persoane într-o stațiune de schi din munții Bolu, în nord-vestul Turciei, în ianuarie, a anunțat presa de stat. Halit Ergul, proprietarul Hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat printre cei 11 inculpați […]
16:50
Guvernul de stânga al Spaniei a adus vineri un omagiu victimelor războiului civil din țară și a comemorat cele patru decenii de guvernare ale generalului Francisco Franco, înainte de cea de-a 50-a aniversare a morții sale. Franco a ajuns la putere printr-o lovitură de stat în iulie 1936 împotriva guvernului republican ales în mod democratic, […]
16:40
Instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru trei persoane reținute în dosarul exploziei din cartierul bucureștean Rahova # Rador
Instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru cele trei persoane reținute în dosarul exploziei de acum două săptămâni din cartierul bucureștean Rahova. Un angajat al companiei Distrigaz și doi salariații ai firmei solicitate să facă verificări la imobilul avariat au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu două zile au avut loc […]
15:50
Statul australian Victoria a adoptat un acord cu popoarele indigene, o premieră, marcând o recunoaștere mult timp refuzată a primilor locuitori din această țară, care vor putea fi de acum încolo reprezentați la nivelul statului, informează agenția France Presse. Acordul prevede în special înființarea unei adunări consultative a aleșilor aborigeni și formarea unui organism consultativ […]
15:40
UE a oferit UNICEF încă cinci milioane de euro pentru sprijinirea ucrainenilor din regiunile de pe linia frontului # Rador
Uniunea Europeană a alocat UNICEF încă cinci milioane de euro pentru sprijin înainte de iarnă și pentru acordarea de ajutor de urgență familiilor cu copii din regiunile de pe linia frontului din Ucraina – transmite Ukrinform. Astfel, contribuția totală a UE la activitățile umanitare ale UNICEF în cadrul intervenției de urgență, începută în februarie 2022, […]
15:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că Forțele Armate ale Ucrainei se pregătesc în perioada imediat următoare să execute noi lovituri de mare distanță asupra unor ţinte prioritare aflate pe teritoriul Federației Ruse. „Împreună cu conducătorii Serviciului de Securitate al Ucrainei și Serviciului de Informații Externe, am stabilit țintele prioritare pentru sancțiunile noastre cinetice de […]
15:40
Ministerul de Finanţe programează pentru săptămâna viitoare startul unei noi ediții de titluri de stat FIDELIS, cea de-a 10-a din acest an. Prin intermediul băncilor partenere se pot face, între 7 și 14 noiembrie, investiții în lei și euro, cu dobânzi atractive și neimpozabile, ce pot ajunge la 7,7% sau chiar la aproape 8% pentru […]
15:20
Radio România prin istorie. Episodul 2: Radio România în Al Doilea Război Mondial (1939–1945) # Rador
Introducere Anii 1939–1945 au reprezentat o perioadă de convulsii majore pentru România. După pierderea Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța în vara anului 1940, urmate de Dictatul de la Viena, țara s-a regăsit sub presiunea marilor puteri. În acest climat, Radioul României a devenit o instituție vitală pentru informarea publicului, folosit însă și […]
15:20
Preşedintele SUA s-a întors din turneul său în Asia şi a găzduit un eveniment de Halloween la Casa Albă # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întors din Asia joi după-amiază și a găzduit un eveniment de Halloween la Casa Albă. Potrivit Casei Albe, preşedintele Trump va părăsi vineri Casa Albă, în jurul orei 10:00 a.m. ET (ora 17:00, ora României) şi se va îndrepta spre Florida, unde sâmbătă va participa la o cină oficială […]
14:30
Radio România Internaţional sărbătoreşte Ziua Radioului în România, 1 noiembrie, cu o nouă plaftormă pentru podcasturi, care poate fi accesată la adresa www.romaniainternational.radio. Platforma cuprinde podcasturi, în special audio, dar şi video, din producţia proprie RRI, dar şi coproducţii în care RRI s-a implicat, deocamdată în limbile română, engleză, franceză, spaniolă şi italiană. În site-ul Radio […]
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a prezentat programul și echipa de guvernare în fața legislativului de la Chișinău # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Procesul de aderare la Uniunea Europeană este prioritatea premierului desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Acesta şi-a prezentat astăzi programul şi echipa de guvernare în parlament, care urmează să supună la vot învestirea noului cabinet. Mariana Vasilache, de la Radio Chişinău, are detalii. Reporter: Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat în […]
13:40
Costul de finanţare a statului pe termen lung în lei a scăzut pentru prima dată în acest an la nivelul de sub 7% # Rador
Costul de finanţare a statului pe termen lung în lei a scăzut pentru prima dată în acest an sub 7%. Ministerul de Finanţe a preschimbat obligaţiuni scadente anul viitor, cu obligaţiuni cu o maturitate mult mai extinsă până în aprilie 2035, în sumă de peste 450 de milioane de lei. Operaţiunea a beneficiat de o […]
13:00
La microfon, Angelica Dan
12:50
Bulgaria marchează, pe 31 octombrie, Ziua Internaţională a Mării Negre. Iniţiativa a fost anunţată pe 31 octombrie 1996, la Istanbul, în cadrul reuniunii miniştrilor mediului din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina, informează Agenţia BTA. Obiectivul este creşterea conştientizării comunităţii internaţionale asupra necesităţii cooperării regionale pentru protejarea Mării Negre. Cu acest prilej, în Bulgaria, […]
12:40
România ocupă primul loc în regiunea Europei de Est la comenzile de produse cu tematică de Halloween # Rador
România ocupă primul loc în regiunea Europei de Est la comenzile de produse cu tematică de Halloween, arată astăzi o platformă de comerţ online. Potrivit datelor, românii au comandat un număr record de produse specifice, de la plăcintă cu dovleac, până la dovleci de decor, costume şi lumânări parfumate. Este o tendinţă care se menţine […]
12:10
Jandarmeria anunță verificări, după ce organizatorul comemorării victimelor din „Colectiv” a fost amendat # Rador
Jandarmeria anunță că face verificări, după ce vineri seară organizatorul comemorării victimelor din „Colectiv” a fost amendat pentru depășirea orei aprobate pentru manifestare. Conducerea instituției transmite că va analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Jandarmeria precizează că în cazul de față, din punct de vedere legal, […]
12:00
Salvamont România a emis o avertizare pentru cei care vor să urce pe munte în acest weekend, în contextul în care în ultimele zile au avut loc mai multe accidente grave, cinci dintre ele mortale. Salvatorii montani precizează că la altitudini de peste 1.600 de metri stratul de zăpadă este înghețat și alunecos, creând condiții […]
11:10
Realizator: Cătălin Gomboș – Primul tronson al Autostrăzii Unirii A8 a fost atribuit unei asocieri de constructori, într-un contract cu valoare de aproape un miliard de euro. Este vorba de un lot de autostradă care este cuprins între Târgu Neamț și Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri. Reporter: Daniela Vasilescu – Durata […]
11:00
Instalaţii esențiale pentru siguranța nucleară a Ucrainei, avariate în urma atacurilor Rusiei # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că, din cauza acțiunilor militare ale Rusiei, au fost avariate stații de transformare importante pentru siguranța nucleară a Ucrainei. Potrivit RBC-Ucraina, care citează un comunicat al AIEA, vineri dimineaţă, agenţia a primit informații despre activități militare în Ucraina care au dus la deteriorarea unor stații de transformare […]
11:00
Autorităţile din Bulgaria au anunţat că marţi vor fi restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # Rador
Autorităţile din Bulgaria au anunţat că marţi vor fi restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Astfel, traficul va fi întrerupt total în data de 4 noiembrie, între orele 09:00 şi 21:00, pentru toate categoriile de vehicule. Apoi, de la ora 21:00 şi până a doua zi la ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar […]
09:40
Realizator: Ciprian Sasu – Numărul delfinilor care au eşuat în acest an pe litoralul românesc al Mării Negre a trecut de 70. Specialiştii spun că este vorba despre o ciclicitate a fenomenului şi încearcă să afle care sunt cauzele. Marian Paiu, directorul executiv al organizaţiei neguvernamentale Mare Nostrum: Avem un număr mai mare decât numărul […]
09:40
Premierul ungar va încerca să obţină o scutire de la sancţiunile impuse de SUA petrolului rusesc # Rador
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că va trebui să îl convingă pe președintele american Donald Trump că Ungaria depinde de rețelele de conducte pentru aprovizionarea cu energie, în încercarea de a obține o scutire de la sancțiunile americane impuse petrolului rusesc. Orbán a declarat la radioul public că problema energiei va trebui soluționată […]
09:40
Un singur plan de pace pentru Ucraina – Administraţia Zelenski explică modul în care colaborează cu SUA şi UE # Rador
Şeful Biroului Preşedintelui de la Kiev, Andri Iermak, a explicat că Ucraina și aliații săi elaborează împreună un plan de pace comun, care va fi un document unic, ceea ce înseamnă că nu există „planuri” alternative propuse de alte țări. „În mass-media, circulă multe informații despre presupuse planuri alternative – chipurile, SUA ar avea unul, […]
09:40
Campusul Politehnicii Bucureşti găzduieşte de astăzi până duminică a paisprezecea ediţie a ROBOFEST, eveniment ce reuneşte sute de tineri ingineri din peste 30 de ţări. La Robochallenge, competiţie devenită reper internaţional pentru pasionaţii de robotică, participă aproape 1.200 de roboţi din întreaga lume. Vor fi 20 de probe spectaculoase, de la lupte de sumo între […]
Ieri
09:20
Postul public ucrainean Suspilne raportează că, în noaptea de 30 spre 31 octombrie, mai multe drone au atacat obiective energetice situate în trei regiuni ale Federației Ruse. Loviturile au fost confirmate de canale rusești de Telegram, citând localnici. De asemenea, unele informații au fost parțial confirmate de oficiali. Potrivit canalului de Telegram Shot, în cursul […]
09:20
Nava de croazieră eşuată pe Dunăre, în dreptul localităţii Gârla Mare, din Mehedinţi, şi-a reluat drumul spre Viena # Rador
Nava de croazieră eşuată acum două zile pe Dunăre, în dreptul localităţii Gârla Mare, din Mehedinţi, şi-a reluat drumul spre Viena în cursul dimineţii, după ce debitul fluviului a crescut suficient pentru ca vasul să revină în plutire. Autorităţile au transmis că toate cele peste 200 de persoane aflate la bord au fost în siguranţă, […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Ședință de Guvern – ora 11:00, la Palatul Victoria – Ministere * Primirea de către secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a ministrului de stat pentru afaceri europene din Ministerul federal german de externe, Gunther Krichbaum la sediul MAE – Ambasade * Ambasada Mexicului […]
08:50
Platforma financiară Revolut a anunţat că va înceta furnizarea de servicii în leva pentru clienţii din Bulgaria, începând cu data de 17 decembrie. Serviciul este folosit de mulţi bulgari pentru transferuri de bani şi diverse plăţi. Compania a anunţat închiderea conturilor în leva şi crearea automată de conturi în euro, dacă acestea nu există deja. […]
