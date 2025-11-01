Furnizor gigant de energie intră în România
HotNews.ro, 1 noiembrie 2025 08:50
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, a solicitat acordarea licenței pentru furnizarea de energie electrică în România. Citește mai mult pe Profit.ro.
Acum o oră
08:50
08:50
Van Eyck, Leonardo da Vinci și Keith Haring se numără printre artiștii care au lăsat în urmă opere neterminate. Cauzele ar putea fi nemulțumirea, întâmplările vieții sau propria voință. Citiți mai mult pe Curatorial.ro.
08:50
Theodor Stolojan avertizează asupra riscurilor în coaliție după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Fricţiunile acestea nu fac decât să diminueze eficienţa activităţii guvernului şi să prăbuşească încrederea oamenilor că în România lucrurile pot fi puse în ordine” # HotNews.ro
Fostul președinte PNL, Theodor Stolojan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului. Ba mai mult, fostul premier susţine că…
08:40
Zboruri suspendate timp de aproape două ore la aeroportul din Berlin, după o alertă cu drone # HotNews.ro
Prezența dronelor a perturbat, vineri seară, traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde, timp de două ore, zborurile au fost suspendate, potrivit AFP, citată de News.ro. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală…
Acum 2 ore
08:30
Chiar e mai greu să ne revenim din mahmureală pe măsură ce îmbătrânim? Oamenii de știință au răspunsul exact # HotNews.ro
Te-ai trezit vreodată cu o durere de cap cumplită după o noapte în oraș și te-ai întrebat dacă mahmureala chiar se înrăutățește odată cu vârsta – sau dacă pur și simplu nu mai știi să…
08:10
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia # HotNews.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO a stârnit critici vehemente din partea veteranilor americani, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce…
07:40
Weekend trending în București, 1-2 noiembrie: evenimente de Halloween, Al Bano la Sala Palatului, filmul Dracula și „Dreptate pentru un criminal” # HotNews.ro
Noiembrie începe fără grabă și cu destule motive să nu stai acasă, printre care și soarele și temperaturile de primăvară. Weekendul de 1–2 noiembrie e și despre întoarceri: artiști care revin, povești care se reactivează,…
07:40
„Nu vă faceţi griji, aveţi voie să alergaţi după autobuz!”. O controversată modificare în codul rutier forțează poliţia slovacă să lămurească lucrurile # HotNews.ro
Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor, după ce mai multe instituţii de presă locale şi internaţionale,…
Acum 4 ore
07:20
Forțele speciale ucrainene, trimise să oprească ofensiva rusească în Pokrovsk. Șeful spionajului militar supervizează operațiunea # HotNews.ro
Ucraina a trimis trupe speciale pentru a lupta în zonele afectate de conflict din orașul Pokrovsk, din estul țării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forțele…
07:00
Un caz de la Socola, descris recent de NYT, redeschide discuția despre cât de grav este „sindromul Italia” în România și dacă el se extinde și la tineri. „Vino și scoate-mă de aici!” # HotNews.ro
Povestea „badantelor din Italia” nu este doar povestea româncelor, ci și a femeilor din alte țări ale Europei de Est, Asia sau America de Sud. Există tot mai multe semne clinic studiate că a devenit…
Acum 12 ore
23:50
Bulgaria restricționează exportul de produse petroliere, pe fondul sancțiunilor americane împotriva sectorului energetic rus # HotNews.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, transmite AFP. SUA a…
23:30
Oameni din toată Serbia la Novi Sad, la un an de la tragedia care a declanșat un val de proteste naționale. Unii au venit pe jos sute de kilometri: „Cu greu pot descrie ceea simt” # HotNews.ro
Mii de sârbi din diverse zone ale țării intrau în orașul Novi Sad, vineri, în ajunul împlinirii a un an de la tragedia din gara orașului, care a declanșat un val de demonstrații la nivel…
23:20
Până la 60% dintre banchizele din Antarctica riscă să devenă instabile în următoarele secole, arată un nou studiu # HotNews.ro
Creșterea temperaturilor oceanice riscă să provoace pierderea stabilității pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista științifică Nature, citat vineri de…
23:00
Cea mai scumpă cafea din lume, la vânzare în Dubai. Boabele au fost cumpărate cu sute de mii de dolari la o licitație din Panama # HotNews.ro
O cafenea din Dubai vinde cea mai scumpă cafea din lume, preparată din boabe panameze vândute la un preț premium, potrivit AFP. Înstăritul emirat este cunoscut pentru proiectele sale extravagante, printre care un mall cu…
22:50
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă. Condusă din minutul ’69 de CFR Cluj, Dinamo a reușit să…
22:40
„România nu are nevoie de o Jandarmerie care să pedepsească flori și lumânări”: Mai multe organizații civice, scrisoare de protest către premierul Bolojan și ministrul Predoiu, după amenzile de la comemorarea Colectiv # HotNews.ro
Mai multe organizații civice au transmis o scrisoare de protest premierului Ilie Bolojan și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în care își arată nemulțumirea față de acțiunile Jandarmeriei la acțiunea comemorativă „10 ani de la…
22:20
SUA nu va trimite oficiali la summitul climatic COP30. Casa Albă invocă părerea administrației Trump despre „cea mai mare escrocherie din lume” # HotNews.ro
SUA nu va trimite niciun oficial de nivel înalt la summitul climatic COP30 din Brazilia, a anunțat Casa Albă, atenuând unele îngrijorări ale liderilor mondiali care se temeau că Washingtonul ar putea trimite o echipă…
22:00
Ludovic Orban: „Este stranie această chemare în Parlament, făcută de PSD” / Consilierul prezidențial spune că premierul Bolojan va da curs invitației # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat vineri seară, la B1 TV, că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla…
21:40
Oana Țoiu: „Sprijinul Statelor Unite face din România o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii” / Discuție cu ambasadorul SUA la NATO # HotNews.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune, informează…
21:40
Un economist legendar spune că Generația Z va trebui să „muncească mult mai mult” pentru a supraviețui erei IA și că ar putea trăi mai săraci decât părinții lor # HotNews.ro
Generația Z va trebui să muncească semnificativ mai mult decât generațiile anterioare pentru a-și menține standardul de viață pe măsură ce inteligența artificială remodelează piața muncii, mulți confruntându-se cu perspectiva de a câștiga mai puțin…
21:30
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război # HotNews.ro
Organizația Națiunilor Unite a avertizat, vineri, că viața civilă de pe frontul din Ucraina devine o luptă pentru supraviețuire, atacurile asupra infrastructurii energetice amenințând să declanșeze o criză majoră în iarnă, transmite AFP. Matthias Schmale,…
21:10
„Au devenit pârtiile de schi din Europa inaccesibile?” La cât au ajuns prețurile în unele dintre cele mai cunoscute stațiuni # HotNews.ro
Prețurile pentru vacanțele la schi au devenit „au devenit complet nejustificate și inacceptabile”, critică președintele asociației de protecție a consumatorilor din Italia. În anumite stațiuni din Italia, abonamentul pentru un sezon de schi a ajuns…
21:10
SuperLiga: Cristiano Bergodi, încrezător înainte de meciul cu FCSB: „Ne putem apropia de zona în care ne dorim să ajungem” # HotNews.ro
Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FCSB din etapa a 15-a din SuperLiga. De la numirea lui Bergodi pe banca tehnică, U Cluj a obținut două victorii, 2-1 cu Oțelul Galați…
20:50
Noul guvern al Republicii Moldova a fost votat de parlament. „Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice” # HotNews.ro
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit încrederea parlamentului de la Chișinău, cu voturile a 55 dintre cei 101 deputați, și va fi condus de un economist cu orientare pro-europeană, care nu a mai deținut…
Acum 24 ore
20:20
Startup-ul EnduroSat, care are și un investitor român, a primit o nouă finanțare, de 104 milioane dolari, de la Google, UE și alți investitori # HotNews.ro
Startup-ul bulgăresc de sateliți EnduroSat, care are printre acționari și fondul de investiții românesc Morphosis, a anunțat, vineri, că a obținut o nouă investiție, în valoare de 104 milioane de dolari, cu susținerea Google și…
20:20
Ciprian Ciucu se așteaptă la „atacuri mizerabile” în campanie: „Vor fi mulți bani împotriva mea! Bani negri” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, vineri, că și-a „avertizat familia” că va fi vizat de „atacuri mizerabile” în această campanie, întrucât „mizeria e mare”, iar „interesele sunt uriașe”. El susține că aceste „atacuri”…
20:00
Vicepreședinte PNL, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Cacealmaua unui huligan” # HotNews.ro
Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, l-a acuzat pe liderul AUR că este „rupt complet de realitate” când „solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat”. Reacția…
20:00
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, dar decizia finală îi aparține lui Trump # HotNews.ro
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va afecta negativ stocurile americane, transmite CNN.…
20:00
Guvernul vrea să impună restricții primarilor și consilierilor locali, după ce aceștia nu vor mai fi în funcții. Liberalii sunt „îngrijorați” # HotNews.ro
În ședința de luni a PNL de la grupul parlamentar s-a discutat un proiect al unei Ordonanțe de Urgență pe care Guvernul vrea să o adopte. Proiectul prevede ca acei aleși locali care au fost…
19:50
SuperLiga: Elias Charalambous anunță două reveniri importante la FCSB, înainte de meciul cu Universitatea Cluj: „Sunt 100% pregătiți” # HotNews.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, a prefațat partida cu Universitatea Cluj din SuperLiga, etapa a 15-a. Duelul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30. Tehnicianul cipriot al campioanei en-titre a României a anunțat că…
19:40
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor efectua teste nucleare dacă și alte țări o vor face, menținând însă ambiguitatea în privința tipului de teste la care se referă. „Vom face…
19:30
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte # HotNews.ro
China a lansat vineri a șasea misiune spațială cu echipaj uman, având la bord trei astronauți, printre care și cel mai tânăr astronaut al său vreodată, și patru șoareci, relatează agenția turcă de presă Anadolu.…
18:50
Schimbare la conducerea Jandarmeriei București, la o zi după amenda de la manifestația pentru victimele Colectiv. Anunțul oficial al instituției # HotNews.ro
Jandarmeria Română a anunțat, vineri, că funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Muncipiului București, vacantă din finalul lunii august, va fi ocupată de la 1 noiembrie de colonelul Marius Cezar Toma.…
18:20
George Simion cere protecția SPP pentru el, familia sa și conducerea AUR: „Instituțiile de forță din București discriminează opoziția” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, președintele AUR, a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să asigure protecția sa, a familiei sale și a colegilor din conducerea partidului. Într-un comunicat de vineri al AUR, citat de Agerpres,…
18:10
„Un semnal greșit pentru Putin”. Cum explică un veteran al diplomației SUA retragerea parțială a trupelor americane din România și ce spune despre reacția de la București # HotNews.ro
Decizia SUA de a-și redimensiona forțele din România și din alte câteva țări din estul Europei este mai degrabă un compromis birocratic decât o strategie coerentă, a declarat pentru Kyiv Post fostul diplomat american Daniel…
18:10
Ringier, trust de presă prezent și în România, a vândut aproape toate publicațiile pe care le deținea în Ungaria către o companie apropiată de Viktor Orban # HotNews.ro
Indamedia a achiziționat portofoliul media al Ringier din Ungaria, anunță Reuters. Potrivit anunțului făcut de trustul elvețian, tranzacția a fost încheiată joi, iar toate publicațiile vor trece la Indamedia cu excepția site-ului sportiv Sportal.hu și…
18:10
Mihai Fifor, mesaj pentru Bolojan, chemat în Parlament de AUR și PSD: „Nu vă temeți, nu e moțiune de cenzură. Dar dacă evitați din nou dialogul, se rupe legătura de încredere între Guvern și cetățeni” # HotNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor i-a transmis, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la „Ora prim-ministrului” pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că „lucrurile sunt cât se poate de simple”, iar Parlamentul exercită controlul…
18:00
„Sondajele sunt brutale”. Un aliat al cancelarului german trage un semnal de alarmă, pe măsură ce extrema dreaptă câștigă teren # HotNews.ro
Un aliat al cancelarului german Friedrich Merz a avertizat coaliția de guvernământ, într-un interviu publicat vineri, că popularitatea sa a scăzut, iar datele din cercetările sociologice „sunt brutale”, transmite AFP. „Pierderea de încredere este semnificativă,…
17:40
Hidratarea pielii nu înseamnă doar confort, ci și protecție împotriva factorilor care o pot sensibiliza sau usca în timp. Un ingredient tot mai prezent în produsele de îngrijire este ureea – recunoscută pentru rolul său…
17:30
Grindeanu îi cheamă pe foștii lideri PSD la congresul la care el devine șef / Dăncilă spune că nu e în țară, Ponta așteaptă invitația # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care este unicul candidat pentru conducerea partidului la congresul care va avea loc săptămâna viitoare, în 7 noiembrie, spune că i-a invitat pe toți foștii președinți ai PSD la…
17:30
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile # HotNews.ro
Armata poloneză a anunțat vineri că aeronavele sale au interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în această săptămână, transmite Reuters. Aeronava nu a încălcat spațiul aerian polonez, a…
17:20
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul, iar cu banii primiți și-au cumpărat o mașină. Mama are 17 ani și era obligată se prostitueze # HotNews.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru suma de 7.000 de euro, potrivit News.ro.…
17:10
Medicii care răspândesc informații false în spațiul public riscă să își piardă dreptul de a profesa # HotNews.ro
Medicii care răspândesc în spațiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute, „ce pot pune în pericol sănătatea publică”, riscă să își piardă dreptul de a profesa. Propunerea apare într-un proiect de lege depus…
17:10
EXCLUSIV Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără un teren pentru cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # HotNews.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat o promisiune de cumpărare a unui teren amplasat în zona Școlii Americane, din…
17:00
Creșteri de prețuri la curent electric și energie termică, de la 1 noiembrie. Anunțul făcut de o asociație de profil # HotNews.ro
Taxa de cogenerare se va majora cu 62% de la 1 noiembrie, ceea ce va face ca prețurile pentru energia electrică și cea termică să crească și ele „ușor”, potrivit anunțului făcut vineri de Asociația…
17:00
Autostrada „Unirii” A8. Competiție mare pentru lotul care ocolește Iașiul, contract de peste 1 miliard de euro # HotNews.ro
Nu mai puțin de 12 constructori și asocieri de firme au depus oferte pentru un contract de peste 1 miliard de euro care presupune realizarea tronsonului de aproape 18 kilometri din Autostrada „Unirii” A8 care…
16:50
Explozia din Rahova: Zeci de animale salvate după deflagrație. „A mai rămas, din păcate, pisica Shiva. E foarte speriată” – VIDEO # HotNews.ro
La două săptămâni de la explozia din Rahova, o pisică este încă în blocul în care s-a produs deflagrația de gaz, spune o asociație care a intervenit pentru salvarea animalelor din zona afectată de deflagrație.…
16:40
Aproape 250 de companii de stat au datorii la buget de peste 1,8 miliarde de euro. Topul celor mai mari datornici și avertismentul ANAF # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri lista tuturor companiilor de stat cu datorii neachitate la buget până la data de 30 octombrie 2025. 249 de companii și regii deținute integral sau majoritar…
16:30
BCR și Destiny Park îi învață pe copii să gestioneze banii și să ia decizii inteligente la primul sleepover financiar # HotNews.ro
Toamna aceasta, la Destiny Park, luminile s-au stins mai târziu decât de obicei. Printre perne colorate, planuri pentru viitor și râsete care au umplut „orașul copiilor”, a avut loc primul sleepover de educație financiară din…
16:30
VIDEO Sediul central al partidului AUR, vandalizat. Momentul, surprins de camerele de supraveghere / Ce spune Poliția despre incident # HotNews.ro
Mai multe mesaje împotriva partidului AUR au fost scrise pe gardul sediului partidului, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, arată o înregistrare postată pe pagina de Facebook a…
