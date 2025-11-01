Xi, președintele Chinei, promovează în cadrul APEC crearea unui organism global pentru IA, deşi SUA au respins eforturile de reglementare a IA în cadrul organismelor internaționale

08:30

Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […] The post Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 appeared first on Financial Intelligence.