Campionul la box a divorțat de soție pentru că nu l-a lăsat să se bată! Povestea face înconjurul lumii
Sport.ro, 1 noiembrie 2025 09:20
Zhou Runqi este în centrul atenției în aceste zile, dar după o decizie luată în afara ringului.
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
09:40
PSG - Nice, de la 18:00, în exclusivitate pe VOYO | Se anunță o nouă etapă cu multe goluri în Ligue 1! # Sport.ro
Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Acum 15 minute
09:30
U Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30. Un antrenor de top stă în fața campioanei României # Sport.ro
U Cluj - FCSB, LIVE de la 20:30 în Superliga României.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Unirea Slobozia - FC Argeș, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duel între două dintre surprizele campionatului # Sport.ro
Unirea Slobozia - FC Argeș va avea loc de la 17:30 și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum o oră
09:10
Cum pot arăta acum degetele fostului portar Emilian Dolha, după sute de meciuri în România și în Polonia # Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha și-a adus aminte de momentele în care a învins durerea pentru a-și continua drumul în fotbal.
09:00
Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui" # Sport.ro
Denis Alibec (34 de ani) ar putea pleca de la FCSB în iarnă, după câteva luni cu prestații neconvingătoare în tricoul campioanei României.
09:00
Paul Pogba este foarte aproape de revenirea pe gazon, după o perioadă lungă de absență.
Acum 2 ore
08:40
Mihai Stoica a vorbit despre una dintre problemele pe care le are FCSB.
08:30
Dennis Man a avut un nou meci excelent la PSV Eindhoven, vineri seară, la duelul din campionat câștigat contra Fortunei Sittard, scor 5-2.
08:00
Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!" # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a plecat de la interviuri după eșecul cu Dinamo, scor 1-2.
07:50
Mario Camora, radiografia necruțătoare a CFR-ului după șocul cu Dinamo: "Suntem slabi, slabi!" # Sport.ro
Căpitanul lui CFR Cluj, Mario Camora, a avut un discurs de o sinceritate brutală la finalul meciului cu Dinamo, în care ardelenii au clacat din nou pe final, scor 1-2.
Acum 12 ore
00:20
Când a semnat cu Al-Gharafa, Florinel Coman a plecat din țară din postura de golgheter al FCSB-ului, prezent mai mereu la acțiunile echipei naționale. Astăzi, fostul star al roș-albaștrilor e într-o cădere liberă.
00:00
Internaționalul nostru e în formă maximă, fix înaintea partidelor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H a preliminariilor CM 2026.
31 octombrie 2025
23:40
A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: „Trebuia să marchez un 'hattrick'” # Sport.ro
Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața lui CFR Cluj, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.
23:40
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre Cîrjan, Soro și Caragea # Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 2-1 pe CFR Cluj în etapa #15 din sezonul regulat al Superligii României.
23:30
Formația din Gruia riscă să aibă soarta celor de la Sepsi, la cum arată situația din clasament, la ora actuală.
23:10
CFR Cluj traversează o criză profundă, iar imaginea deznădejdii a fost oferită vineri seară, pe Arena Națională, de Louis Munteanu.
23:10
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Asta a fost răsplata pentru zilele grele” # Sport.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1 a avut loc pe Arena Națională și a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.
23:00
Dorința incredibilă a lui Gigi Becali: „Dacă nu ne prezentăm?” Cum s-a luat decizia la FCSB # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-1 în primul meci din Cupa României cu Gloria Bistrița.
22:50
Edi Iordănescu, ofertat în aceeași zi în care s-a despărțit de Legia Varșovia. Ce echipă poate antrena # Sport.ro
Edward Iordănescu (47 de ani) s-a despărțit vineri de Legia Varșovia.
22:50
Deși Manchester City domină fotbalul englez de aproape un deceniu, "cetățenii" se văd acum pe locul cinci în Premier League, la șase puncte în spatele liderului Arsenal și cu trei înfrângeri deja bifate.
22:50
Stoperul de 27 de ani a fost în centrul atenției, în etapa a 11-a din 2.Bundesliga.
22:20
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
22:10
"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician # Sport.ro
Dennis Man face un meci de senzație pentru PSV Eindhoven.
22:00
CFR Cluj a avut o ratarea incredibilă în finalul primei reprize din duelul cu Dinamo.
22:00
Fotbalistul a semnat cu Universitatea Craiova în septembrie.
21:50
La o săptămână după ce a dus Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a trecut de la extaz la agonie și înapoi.
21:50
ANAF, pe urmele FCSB! Clubul lui Gigi Becali prezintă risc fiscal ridicat: "Se merge în inspecție" # Sport.ro
FCSB este sub lupa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după ce o analiză de risc computerizată a indicat probleme majore.
21:30
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Gest de clasă pe Arena Națională pentru victimele de la Colectiv + bannerul afișat de fanii lui Dinamo # Sport.ro
Dinamo - CFR Cluj, LIVE TEXT - AICI.
21:00
Italienii au reacționat după gestul neașteptat făcut de jucătorul lui Cristi Chivu: "Toți au împietrit" # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a câștigat clar meciul cu Fiorentina, scor 3-0, în etapa a noua din Serie A.
Acum 24 ore
20:40
Louis Munteanu este cel mai important „produs de export” a lui CFR Cluj.
20:40
Alarmă la PAOK! Răzvan Lucescu se confruntă cu probleme serioase înainte de meciul cu Panserraikos # Sport.ro
Răzvan Lucescu (56 de ani) are bătăi de cap serioase înaintea meciului de campionat cu Panserraikos, programat duminică.
20:30
”Cormoranii” sunt de nerecunoscut.
20:10
Kevin De Bruyne, starul lui Napoli, a ajuns pe masa de operație după accidentarea serioasă suferită în meciul de sâmbăta trecută, contra lui Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu.
20:00
Atacantul francez Kylian Mbappe a primit trofeul Gheata de Aur, acordat celui mai bun marcator din campionatele europene, în cadrul unei ceremonii formale, care a fost organizată în prezenţa colegilor săi de la Real Madrid.
19:40
Cosmin Contra (49 de ani) e de neoprit, de când a preluat Al-Arabi Doha. Astăzi, echipa sa a obținut a patra victorie, în ultimele patru meciuri.
19:40
Adrian Petre, glumă virală de Halloween: "Mă deghizez în titular". Fanii au inundat secțiunea de comentarii # Sport.ro
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a făcut valuri pe internet cu postare autoironică făcută pe TikTok de Halloween.
19:20
Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el” # Sport.ro
Giuleștenii sunt pe locul secund în clasament cu 31 de puncte.
19:10
Șefii lui U Cluj au anunțat că îl vor pe Denis Alibec, iar Cristiano Bergodi a reacționat imediat # Sport.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), noul antrenor al lui U Cluj, a temperat entuziasmul creat în jurul unui posibil transfer al lui Denis Alibec.
19:00
Gigi Becali l-a luat peste picior pe Edi Iordănescu după despărțirea de Legia: ”Cel mai tare după Mirel Rădoi / Să meargă la CSA” # Sport.ro
Fostul selecționer nu a rezistat mult timp la Legia Varșovia.
19:00
Mirel Rădoi a oferit un răspuns surprinzător în momentul în care a fost întrebat despre Rapid.
18:30
Real Madrid - FC Barcelona s-a încheiat 2-1.
18:20
Dan Șucu începe revoluția la Genoa! Clubul a anunțat despărțirea după startul catastrofal # Sport.ro
Dan Șucu a apăsat butonul de restart la Genoa.
18:20
Naționala Emiratelor a ajuns pe mâna unui selecționer român, Cosmin Olăroiu (56 de ani), iar în campionatul intern avem alți doi antrenori care s-au duelat, astăzi, într-o partidă spectaculoasă.
18:10
Vești bune pentru FCSB! Două reveniri importante înainte de meciul cu ”U” Cluj: ”Sunt 100% pregătiți” # Sport.ro
FCSB o înfruntă sâmbătă pe ”U” Cluj de la ora 20:30.
18:10
Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea următorului meci din Serie A al lui Inter.
17:40
Atacantul lui Cristi Chivu, "puricat" de italieni! E nervos și nu dă goluri: "Seamănă cu anul trecut" # Sport.ro
Cristi Chivu, bătăi de cap cu starul lui Inter Milano.
17:40
Rapid este într-o formă excelentă în acest sezon cu Costel Gâlcă pe bancă.
17:30
”Cetățenii” se află pe locul cinci în clasament cu 16 puncte.
