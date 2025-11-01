Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XII)

15:40

Într-o lume în care „profesor Google” și influencerii specialiști de pe rețelele sociale oferă sfaturi și soluții despre cum să concepi un copil, realitatea medicală din teren este, de cele mai multe ori, alta. Fertilitatea nu se programează în aplicație, nu se activează prin diete-minune și, mai ales, nu e sabotată de stres, așa cum fals se crede. Am stat de vorbă cu Prof. Dr. Bogdan Doroftei, medic primar obstetrică-ginecologie, specialist în fertilizare și fondatorul Origyn Fertility Center Iași, despre cele mai frecvente mituri cu care se confruntă medicii și despre adevărurile simple, dar esențiale, pe care ar trebui să le știe și să și le asume toate cuplurile care își doresc un copil. Articolul (VIDEO) Mituri și adevăruri despre fertilitate cu Dr. Bogdan Doroftei: „Copiii se fac de plăcere, nu la oră fixă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.