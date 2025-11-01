Bitcoin întrerupe seria de creșteri din luna octombrie, înregistrând prima pierdere lunară din 2018
Financial Intelligence, 1 noiembrie 2025 09:20
Luna octombrie era sinonimă cu creșteri pentru Bitcoin, comunitatea cripto numind-o Uptober. Bitcoin a închis întotdeauna luna octombrie […] The post Bitcoin întrerupe seria de creșteri din luna octombrie, înregistrând prima pierdere lunară din 2018 appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
09:40
Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor # Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic şi-a cerut iertare vineri pentru “anumite lucruri” pe care le-a spus despre studenţii şi […] The post Preşedintele Serbiei le cere iertare protestatarilor pentru remarcile la adresa lor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
09:30
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase # Financial Intelligence
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi […] The post Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
09:20
Bitcoin întrerupe seria de creșteri din luna octombrie, înregistrând prima pierdere lunară din 2018 # Financial Intelligence
Luna octombrie era sinonimă cu creșteri pentru Bitcoin, comunitatea cripto numind-o Uptober. Bitcoin a închis întotdeauna luna octombrie […] The post Bitcoin întrerupe seria de creșteri din luna octombrie, înregistrând prima pierdere lunară din 2018 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:50
Xi, președintele Chinei, promovează în cadrul APEC crearea unui organism global pentru IA, deşi SUA au respins eforturile de reglementare a IA în cadrul organismelor internaționale # Financial Intelligence
Președintele chinez Xi Jinping a profitat de summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud pentru a […] The post Xi, președintele Chinei, promovează în cadrul APEC crearea unui organism global pentru IA, deşi SUA au respins eforturile de reglementare a IA în cadrul organismelor internaționale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:40
Șeful CIA se întâlnește în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile privind schimbul de informații – Politico # Financial Intelligence
Politica externă instabilă a administrației Trump a zguduit încrederea Europei în cooperarea cu Washingtonul în domeniul informațiilor. Directorul […] The post Șeful CIA se întâlnește în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile privind schimbul de informații – Politico appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială # Financial Intelligence
Gigantul reţelelor sociale Meta Platforms intenţionează să strângă până la 30 de miliarde de dolari printr-o emisiune de […] The post Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Trei miliardari au ieșit să mănânce pui și să bea bere și au plătit masa tuturor # Financial Intelligence
Trei miliardari au surprins clienții unui restaurant popular din Coreea de Sud, specializat în pui prăjit joi, când […] The post Trei miliardari au ieșit să mănânce pui și să bea bere și au plătit masa tuturor appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Promovarea intensă a reactoarelor nucleare de către Trump ridică semne de întrebare privind siguranța # Financial Intelligence
Un imens acord nuclear anunțat de administrația Trump la începutul acestei săptămâni oferă un stimulent de miliarde de […] The post Promovarea intensă a reactoarelor nucleare de către Trump ridică semne de întrebare privind siguranța appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Citatul săptămânii: “Principala datorie a guvernului este să ocrotească cetăţenii, nu să le conducă vieţile” – Ronald Reagan # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Principala datorie a guvernului este să ocrotească cetăţenii, nu să le conducă vieţile” – Ronald Reagan appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:30
Grindeanu: Încă nu am aflat de la premier, ministrul de Externe şi al Apărării situaţia românilor după retragerea batalionului american # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, seara, la Timişoara, că, de la anunţarea retragerii batalionului […] The post Grindeanu: Încă nu am aflat de la premier, ministrul de Externe şi al Apărării situaţia românilor după retragerea batalionului american appeared first on Financial Intelligence.
22:30
BTA: Parlamentul bulgar interzice, temporar, exporturile de produse petroliere către statele membre UE # Financial Intelligence
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru […] The post BTA: Parlamentul bulgar interzice, temporar, exporturile de produse petroliere către statele membre UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:20
Prezența militară americană în Caraibe se va extinde cu grupul de portavioane Gerald Ford Opoziția venezueleană divizată în […] The post Trump afirmă că nu ia în considerare lovituri militare în Venezuela appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Buffett va trimite o scrisoare copiilor și acționarilor și va preda scrisoarea anuală lui Abel, potrivit WSJ # Financial Intelligence
Warren Buffett va publica o scrisoare adresată celor trei copii ai săi și acționarilor Berkshire Hathaway (BRKa.N) pe […] The post Buffett va trimite o scrisoare copiilor și acționarilor și va preda scrisoarea anuală lui Abel, potrivit WSJ appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Corneliu Bodea: Investim serios în securitatea cibernetică, pentru că este o măsură de responsabilitate pentru noi, pentru clienții noștri și pentru consumatorii de energie # Financial Intelligence
În ceea ce privește securitatea cibernetică în energie, în prezent, ne îngrijorează lucrurile concrete: nevoia de a ne […] The post Corneliu Bodea: Investim serios în securitatea cibernetică, pentru că este o măsură de responsabilitate pentru noi, pentru clienții noștri și pentru consumatorii de energie appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Adrian Tudora, ELCEN: Protejarea infrastructurilor critice devine o prioritate absolută pentru continuitatea operațiunilor și siguranța energetică a României # Financial Intelligence
Digitalizarea accelerată a sectorului energetic aduce oportunități majore, dar și provocări complexe legate de securitate cibernetică. Protejarea infrastructurilor […] The post Adrian Tudora, ELCEN: Protejarea infrastructurilor critice devine o prioritate absolută pentru continuitatea operațiunilor și siguranța energetică a României appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Directorul Oil Terminal: Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe acelaşi flux cu cea care pleacă în Ucraina # Financial Intelligence
Directorul Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, afirmă că motorina care soseşte din India în Portul Constanţa este pusă în […] The post Directorul Oil Terminal: Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe acelaşi flux cu cea care pleacă în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Nicuşor Dan a trimis o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale; președintele a cerut corelarea definiţiei date prosumatorului potrivit dispoziţiilor legii # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, vineri, Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea […] The post Nicuşor Dan a trimis o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale; președintele a cerut corelarea definiţiei date prosumatorului potrivit dispoziţiilor legii appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public; ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante # Financial Intelligence
Un număr de 249 de firme cu capital deţinut fie integral, fie majoritar de statul român datorează bugetului […] The post Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public; ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Retragerea parțială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor militare, consideră Bruxelles-ul # Financial Intelligence
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-și retrage parțial trupele de la baza Mihail […] The post Retragerea parțială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor militare, consideră Bruxelles-ul appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru cosumatorii casnici (proiect AUR) # Financial Intelligence
Tariful pentru apa potabilă ar putea fi plafonat pentru consumatorii casnici, potrivit unei propuneri legislative privind facilitarea accesului […] The post Tariful apei potabile ar putea fi plafonat pentru cosumatorii casnici (proiect AUR) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni # Financial Intelligence
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță închiderea […] The post Agroserv Măriuța atrage cu succes 3 milioane de euro într-o nouă emisiune de obligațiuni appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Abrudean: Securitatea energetică şi securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat # Financial Intelligence
Securitatea energetică şi securitatea cibernetică sunt două concepte care nu mai pot fi privite separat, deoarece trăim într-o […] The post Abrudean: Securitatea energetică şi securitatea cibernetică nu mai pot fi privite separat appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier personalizat primit de la preşedintele Trump # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american […] The post Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a păstra un colier personalizat primit de la preşedintele Trump appeared first on Financial Intelligence.
14:30
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială se află într-un „cerc virtuos” # Financial Intelligence
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat vineri că inteligența artificială a atins un „cerc virtuos”, trimițând […] The post CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, spune că inteligența artificială se află într-un „cerc virtuos” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat cea de a XXXII-a ediție a Topului […] The post Excelența în afaceri, premiată de CCIB la Topul firmelor din București appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică # Financial Intelligence
Editura Club România a lansat ieri, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” volumul colaborativ „Noul val 2035-România Puternică”, […] The post Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035-România Puternică appeared first on Financial Intelligence.
14:10
CCIR: Propunerea de a obliga firmele să legalizeze la notar sau să ateste la avocat orice hotărâre AGA este nejustificată # Financial Intelligence
Prevederea legislativă prin care se introduce obligativitatea legalizării de către notar sau a atestării de către avocat a […] The post CCIR: Propunerea de a obliga firmele să legalizeze la notar sau să ateste la avocat orice hotărâre AGA este nejustificată appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Dana Dărăban, ACUE: Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni un risc # Financial Intelligence
Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni […] The post Dana Dărăban, ACUE: Integrarea energetică trebuie însoțită de reziliență digitală și de infrastructură sigură. Fără acestea, fiecare MW suplimentar poate deveni un risc appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Xi Jinping îl invită pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, un semn de destindere între Beijing şi Ottawa # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping l-a invitat vineri pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, semnalând o dezgheţare […] The post Xi Jinping îl invită pe premierul canadian Mark Carney să viziteze China, un semn de destindere între Beijing şi Ottawa appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Kim Jong Un nu avea, cu adevărat, un interes să se întâlnească cu Donald Trump, consideră experţii # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a sperat într-o reîntâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în recentul său turneu […] The post Kim Jong Un nu avea, cu adevărat, un interes să se întâlnească cu Donald Trump, consideră experţii appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Perioada de vânzare a biletelor: 31 octombrie – 2 noiembrie 2025; Perioada de călătorie: 1 decembrie 2025 – […] The post TAROM lansează o ofertă specială pentru zborurile interne appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Ediția de titluri de stat FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu […] The post Ediția FIDELIS de noiembrie – dobânzi de până la 7,95% (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Nicușor Dan îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de […] The post Nicușor Dan îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Vance avertizează asupra unui “dezastru” în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează până de Ziua Recunoştinţei # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a avertizat joi asupra unui posibil haos în traficul aerian de sărbători, dacă shutdownul […] The post Vance avertizează asupra unui “dezastru” în traficul aerian dacă shutdownul nu încetează până de Ziua Recunoştinţei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est # Financial Intelligence
Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală […] The post Comisia Europeană l-a desemnat pe Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt drept Coordonator european pentru interconectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est appeared first on Financial Intelligence.
12:00
China cere Statelor Unite să se opună independenţei Taiwanului după summitul Xi-Trump de la Busan # Financial Intelligence
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziţie clară împotriva “independenţei Taiwanului” şi a afirmat că […] The post China cere Statelor Unite să se opună independenţei Taiwanului după summitul Xi-Trump de la Busan appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) # Financial Intelligence
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, […] The post Mobilitatea și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe # Financial Intelligence
Energia este una dintre cele mai vizate industrii de atacurile cibernetice pentru că alimentează totul: locuințe, spitale, afaceri, […] The post Daniel Buda: Atacurile cibernetice devin tot mai des arme ale războiului hibrid, iar provocarea reală abia începe appeared first on Financial Intelligence.
11:10
MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a preschimbat obligațiuni scadente în 22 aprilie 2026 și 24 iunie 2026, cu o serie nouă […] The post MFP: Costul de finanțare al statului pe termen lung în lei scade pentru prima dată în acest an sub 7% appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești # Financial Intelligence
În perioada 28–30 octombrie, Antibiotice Iași a participat la CPhI Worldwide 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei […] The post Antibiotice Iași, prezentă la CPhI Worldwide 2025 / Parteneriate strategice și investiții în viitorul industriei farmaceutice românești appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. […] The post Paul Aparaschivei preia conducerea executivă a Confederației Patronale Concordia appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) # Financial Intelligence
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi omologul său […] The post Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington (presă) appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv # Financial Intelligence
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorului marșului de comemorare a victimelor Colectiv și va analiza dacă […] The post Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancțiunii aplicate organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:40
Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW # Financial Intelligence
Prin modificările legislative privind noi reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețelele electrice, care au intrat spre […] The post Mădălin Borș: DNSC va stabili regulile tehnice de securitate cibernetică pentru accesul garantat la rețelele electrice, dispecerizarea prioritară a energiei, precum și integrarea în siguranță a centralelor cu puteri instalate ≤ 1 MW appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% # Financial Intelligence
BCR a înregistrat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele nouă […] The post Grupul BCR, rezultate în primele 9 luni 2025: avans de 7,0% al activelor nete, o creștere de 11,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 8,5% appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 # Financial Intelligence
Autor: Adrian Băzăvan – Grupul de inițiativă civică “Lupii Tricolori” În 2024, Guvernul Ciolacu a plătit din bugetul […] The post Umilința Visa Waiver: Guvernul Ciolacu a cheltuit 20 de milioane, cu rezultat 0 appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat # Financial Intelligence
Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ar trebui modificată, deoarece reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de […] The post Ivan (DEN): Trebuie să se modifice Legea achiziţiilor publice sectoriale; reprezintă o frână pentru companiile cu capital majoritar de stat appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 # Financial Intelligence
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul […] The post Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7 appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în legătură cu o posibilă demisie din funcţie, că “nu se pune […] The post Bolojan, legat de demisie: Nu se pune această problemă cu plecarea; am încercat în toată această perioadă să evit conflictele appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, […] The post Testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, declară vicepreşedintele american JD Vance appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.