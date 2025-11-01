Doar 4 din 10 angajaţi primesc suma maximă de 50 de lei la tichetele de masă
TeleM Iași , 1 noiembrie 2025 09:20
De anul viitor, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 lei. Nu toţi angajatorii...
• • •
Acum 5 minute
09:40
Un sondaj realizat pe grupul „Orașul Bacău" a arătat clar preferințele locuitorilor: peste 65% dintre cei peste...
09:40
În România, există opt legi care stabilesc care sunt pensiile speciale, cine are dreptul de...
09:40
Vaslui | Prefectul a solicitat Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor intensificarea acțiunilor de vaccinare a vulpilor # TeleM Iași
Autoritățile județene sunt în alertă după confirmarea celui de-al șaptelea caz de rabie în județ,...
Acum 15 minute
09:30
O nouă metodă de phishing prin afișaje pop-up, deghizate în notificări oficiale, circulă online. Escrocii folosesc logo-urile...
09:30
Sorin Grindeanu cere explicații în Parlament privind efectivele militare americane în România # TeleM Iași
Președintele interimar al PSD a reluat cererea ca premierul, ministrul Apărării și cel al Afacerilor...
Acum 30 minute
09:20
Moșii de toamnă reprezintă o sărbătoare importantă în tradiția ortodoxă, dedicată cinstirii celor adormiți. În 2025,...
09:20
De anul viitor, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 lei. Nu toţi angajatorii...
09:20
Scene şocante lângă Capitală în noaptea de Halloween. Un copil de 13 ani l-a înjunghiat...
Acum o oră
09:10
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore # TeleM Iași
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din...
09:00
În această situație sunt aproape 250 de firme cu capital integral ori majoritar de stat....
Acum 24 ore
20:00
Poli Iași a obținut o victorie dramatică în fața celor de la FC Bihor Oradea,...
19:40
Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat din Ucraina, face pași importanți...
18:10
Vrancea | Tânăr preluat cu elicopterul din zona Mănăstirii Târnița dupa un accident de ATV # TeleM Iași
În această seară, în zona Mănăstirii Târnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în...
17:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a primit 12 oferte pentru contractul de...
17:30
Comunele și orașele mici din România, în impas: lipsă de autonomie financiară, infrastructură deficitară și legislație învechită # TeleM Iași
Un amplu raport al Curții de Conturi, realizat în 2025 în colaborare cu Ministerul Dezvoltării,...
17:00
În aceste momente, echipajele de intervenție ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitate...
16:40
Regele Charles îi retrage fratelui său, Andrew, titlul de „prinț” și îl evacuează din conacul regal # TeleM Iași
Regele Charles al Marii Britanii a făcut inceput procesul de deposedare a fratelui său Andrew de...
16:00
S-a câștigat premiul cel mare de 41.000 de euro la Loto 5/40. Care au fost sumele norocoase # TeleM Iași
La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 octombrie 2025, s-a câştigat premiul la categoria a...
16:00
In aceasta dupa amiaza, la ora 13.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Tecuci au fost...
15:50
În aceste momente, echipajele de intervenție ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitate...
15:50
Românul Edward Iordănescu a demisionat, vineri, din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal...
14:30
„Școlile din Palatul Mavrocordat din Iași”, un nou volum semnat de profesorul Gheorghe Baciu # TeleM Iași
Momente incarcate de emotie, joi seara la Editura Junimea din Iași, unde a fost lansat...
14:30
O nouă grădiniță va funcționa de săptămâna viitoare în comuna Valea Lupului, una dintre cele...
14:20
Discuțiile privind tarifele la apă și canalizare din municipiul Iași se intensifica după ce primarul...
13:00
Lucrările la viitoarea Bibliotecă Județeană din Bacău, amplasată pe strada 9 Mai, în clădirea fostului...
13:00
Un proiect de lege depus în Parlament prevede ca, din 1 ianuarie 2027, românii să...
13:00
Pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani-Bacău (A7), între Domnești Târg și Adjud, lucrările au...
13:00
Antibiotice Iași și-a consolidat prezența pe piața internațională la cel mai important eveniment global al...
12:50
În România, discuțiile despre salariul minim pe economie și pensiile speciale continuă să fie subiect...
12:50
Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea" din Bacău, aflat în subordinea Consiliului Județean, a...
12:00
Copiii ieseni au stralucit la Campionatul Internațional de Matematică Mintală HORUS, aflat la a unsprezecea...
11:30
Primărie din județul Iași amendată cu 50.000 de lei după ce s-au descoperit deșeuri abandonate cu noile drone ale Gărzii de Mediu # TeleM Iași
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Iași au desfășurat un control tematic planificat...
10:30
Iașul găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” # TeleM Iași
În perioada 05 – 08 noiembrie 2025, comunitatea medicală din România este invitată să participe...
10:20
Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României s-a încheiat. Principalele favorite, Rapid, Dinamo, FCSB,...
10:20
Cetatea de Scaun va fi restaurată „transparent” cu plasă metalică și acoperișuri reversibile # TeleM Iași
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunțat, joi, că împreună cu directorul Muzeului Național al...
10:20
Au aparut elemente noi in cazul muncitorului decedat ieri dupa amiaza pe santierul unui bloc...
10:10
Ilie Bolojan a catalogat drept anormală dublarea salariilor conducerii Romatsa din ultimul an # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că la ROMATSA, companie cu statut de monopol în...
10:10
În capitală, un marş a avut loc între Piaţa Universităţii şi locul unde s-a produs...
Ieri
08:50
După România, SUA va reduce numărul trupelor militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia # TeleM Iași
În spatele ușilor închise, oficialii administrației le-au semnalat aliaților că reducerile de buget din România...
08:30
Primele reprezentații ale lunii noiembrie oferite de Opera Națională Română din Iași sunt speciale. Acestea...
08:10
Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7). Pe...
08:00
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cavadinești au fost sesizați, prin apel la numărul unic...
07:50
Vicepremierul Tánczos Barna a criticat propunerea USR de reducere a numărului de parlamentari la 300,...
07:50
Un bărbat din Valea Lupului și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit de la o țigară # TeleM Iași
Azi noapte, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit...
30 octombrie 2025
18:10
Un pas important pentru sănătatea românilor: la Iași va fi construit unul dintre cele mai...
18:00
În această seara am intervenit la un accident rutier în comuna Măgura, sat Măgura. La...
17:50
Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale. O primă...
17:50
Românii care dețin case construite înainte de 1990 sau care au cumpărat locuințe în baza...
17:40
Astazi a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor la Parcul Gherăiești. „A fost nevoie...
17:30
Asociația HaiCaSePoate propune o investiție strategică de secol 21 pentru viitorul economic, social și turistic...
