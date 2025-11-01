“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!
Antena Sport, 1 noiembrie 2025 09:20
Basarab Panduru nu a fost deloc impresionat de lacrimile lui Louis Munteanu (23 de ani), de la interviul de după meciul "nebun" Dinamo – CFR Cluj 2-1. Fostul golgheter al sezonului trecut a dat assist-ul la golul norocos al lui Emerllahu. Munteanu are 3 assist-uri în prima jumătate a sezonului regular. A marcat un singur
Anaheim Ducks a revenit acasă cu o victorie, în faţa celor de la Detroit Red Wings. Formaţia din California a jucat în deplasare în ultimele cinci meciuri. În urma succesului cu 5-2 în faţa lui Detroit, Anaheim are patru victorii în ultimele cinci meciuri. După mai puţin de cinci minute de joc, Troy Terry a
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg
Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu. Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe
Gestul lui Zeljko Kopic imediat după ce Dinamo a întors fabulos scorul cu CFR şi a câştigat meciul!
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut o "explozie" de bucurie după ce Alberto Soro a marcat golul victoriei "câinilor" cu CFR Cluj. Dinamo a întors fabulos partida, cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. Karamoko a egalat, pentru ca Alberto Soro să le aducă victoria dinamoviştilor, după
Mircea Lucescu, selecţionerul României, se concentrează asupra ultimelor meciuri ale tricolorilor, din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino. Rămâne însă de văzut dacă "Il Luce" va conduce echipa şi la barajul din luna martie. Ioan Andone, fostul mare jucător al "câinilor", este de părere că Mircea Lucescu va continua la naţională, dar
Dennis Man a reuşit o nouă partidă foarte bună în tricoul lui PSV Eindhoven. Echipa internaţionalului român s-a impus cu 5-2 în faţa celor de la Sittar, meci în care Man şi-a trecut în cont un gol şi o pasă de gol. Fostul jucător de la Parma a ajuns la patru goluri marcate în luna
"Suntem proştii proştilor" Mario Camora nu s-a ferit de cuvinte după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR
Mario Camora (38 de ani) a avut un discurs dur la adresa echipei sale, CFR Cluj, şi la zona mixtă. CFR Cluj va fi pregătită de acum de Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecţioner al naţionalei U21. Mario Camora: "Nu suntem obişnuiţi cu aşa ceva" „Am spus, nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Nu
"Trebuie să mai merg pe la biserică" Alex Musi a oferit declaraţia serii după victoria fabuloasă a "câinilor"
Alex Musi (21 de ani), care a avut un gol anulat în meciul "nebun" câştigat de Dinamo, cu 2-1, cu CFR Cluj, a oferit declaraţia serii după meciul de pe Arena Naţională. Musi s-a arătat foarte bucuros pentru Alberto Soro, care a înscris primul lui gol pentru Dinamo. Spaniolul le-a adus victoria "câinilor" în minutul
Dinamo s-a impus cu 2-1, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, era în culmea fericirii la fuierul de final al partidei. "A fost o victorie dulce", şi-a început Nicolescu discursul. La golul anulat la Musi, şeful de la Dinamo spune că revedea meciul cu Rapid! "Am câştigat mentalitatea de învingători, e victoria
Antrenorul lui CFR, dărâmat şi el la ultimul lui meci pe banca ardelenilor! Ce a spus după ce Munteanu a plâns
Antrenorul lui CFR Cluj, Laurenţiu Rus, a fost şi el vizibil afectat după ce Dinamo a învins echipa din Gruia cu două goluri marcate în minutele 90 şi 90+2. La scurt timp după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi, Laurenţiu Rus a vorbit despre cât de afectaţi sunt jucătorii lui CFR Cluj în urma
"Un meci nebun" Reacţia lui Zeljko Kopic după revenirea fabuloasă a "câinilor" cu CFR! Ce a spus de Cîrjan
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reacţionat după victoria fantastică a "câinilor" cu CFR Cluj. Dinamo a înscris în minutele 90 şi 90+2, prin Karamoko şi Alberto Soro. Zeljko Kopic a recunoscut că liderul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani), care e căpitanul "câinilor", nu traversează o perioadă prea bună. Croatul
Camora, moment de sinceritate după Dinamo-CFR, 2-1: "Suntem slabi, slabi, ăsta e adevărul! E complicat"
Mario Camora a făcut o analiză la sânge a rezultatelor CFR. El crede că jucătorii trebuie să se strângă, împreună cu Daniel Pancu, şi echipa să-şi revină în campionat etapele următoare. "O echipă ca CFR… nu putem să luăm două goluri în patru minute! Noi trebuie să rămânem uniţi şi să o scotem la capăt.
Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul "nebun"
Louis Munteanu (23 de ani) a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai "nebun" meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2. Louis Munteanu a cedat la interviul
Reacţia eroului lui Dinamo, Alberto Soro, după ce le-a adus victoria "câinilor" în meciul "nebun" cu CFR Cluj!
Alberto Soro (26 de ani) a marcat golul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj în minutul 90+2. Jucătorul spaniol a înscris cu o execuţie plasată. Este primul gol al lui Soro în tricoul lui Dinamo. Alberto Soro este cotat de către transfermarkt.com la 300.000 de euro. Alberto Soro, după ce a înscris primul gol pentru
A fost un nou meci mare făcut de Dennis Man! Graţie evoluţiei sale, PSV s-a impus cu 4-1, cu Sittard şi este pe primul loc în clasament. Românul a reuşit un assist, la primul gol al partidei, marcat de Saribari, pentru ca pe finalul primei reprize să înscrie şi el. Poate unul dintre cele mai
Emerllahu a înscris unul dintre cele mai comice goluri ale campionatului, din pasa lui Louis Munteanu
Lindon Emerllahu (22 de ani) a deschis scorul în minutul 69 al meciului Dinamo – CFR Cluj. Louis Munteanu, intrat pe teren în a doua repriză a meciului, i-a pasat excelent mijlocaşului kosovar. Acesta a ratat complet execuţia, şi-a dat cu dreptul în stângul, dar mingea a intrat în poartă. Emerllahu şi-a dat cu dreptul
Virgil Ghiță, gol decisiv pentru Hannover ca în România-Austria! A marcat în minutul 85
Virgil Ghiță a reuşit un nou meci bun pentru formaţia lui Hannover, în liga secundă din Germania. În meciul dintre Elversberg și Hannover, românul a reuşit să puncteze decisiv, în minutul 85, şi să aducă un punct pentru formaţia lui. Golul marcat de Ghiţă a fost o copie a celui reuşit în România – Austria.
Peter Bosz îi dă credit lui Dennis Man, pe care l-a trimis din primul minut în meciul lui PSV cu Fortuna Sittard. Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, Peter Bosz a declarat atunci că nimeni nu
Sporting – Alverca, 22:15, LIVE VIDEO. Campioana vrea să urce pe primul loc. Programul etapei din Liga Portugal
Meciul Sporting – Alverca e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 22:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, campioana Sporting e pe locul 2 în campionat, cu 22 de puncte, la 3 puncte în spatele liderului FC Porto. Cu o victorie Sporting
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a cerut patronului campioanei, Gigi Becali (67 de ani) să nu mai anunţe echipa de start a roş-albaştrilor. Mihai Stoica i-a argumentat lui Gigi Becali că FCSB se află într-o situaţie grea în campionat. După 14 etape, FCSB este pe locul 10 în
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, nu a fost prezent pe Arena Națională la meciul cu Dinamo. El a absentat "motivat", având probleme de sănătate. „Iuliu Mureșan a avut o problemă de sănătate, de la mâncare, o enterocolită. Nu a fost nimic grav, doar că nu a putut fi alături de noi la acest
The post Jurnal Antena Sport | Luptătorul Andrei Stoica şi-a făcut implant de păr appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici, sursă de inspiraţie şi pentru pasionaţii de artă appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Musi şi Mărginean au furat startul cu petrecerea de Halloween appeared first on Antena Sport.
A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: "Asta-i România!"
Ionuţ Panțîru a câștigat două titluri cu FCSB, o Cupă a României și o Supercupă, dar toate astea au rămas doar amintiri. Acum, fundaşul joacă în prezent la CS Tunari, în liga secundă, pe un salariu de nimic în comparaţie cu cât câştiga în vremurile bune. În perioada în care evolua la FCSB, în vârful […] The post A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | FCSB 2 a învins-o pe Dinamo 2 după o revenire fantastică appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la Dinamo au dat startul la distracţie înaintea derby-ului cu Steaua # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la Dinamo au dat startul la distracţie înaintea derby-ului cu Steaua appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Bucureştiul şi-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Bucureştiul şi-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Dorit de U Cluj, Denis Alibec ar putea juca împotriva viitoarei sale echipe # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dorit de U Cluj, Denis Alibec ar putea juca împotriva viitoarei sale echipe appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Craiova lui Rădoi poate urca pe primul loc după derby-ul cu Rapid # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Craiova lui Rădoi poate urca pe primul loc după derby-ul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
Aurelian Ghişa i-a răspuns lui Valeriu Iftime, după ce a fost criticat dur de acesta: “O să joc şi în campionat” # Antena Sport
Patronul Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), i-a dat replica finanţatorului lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani). Aurelian Ghişa nu e de acord că le-a tăiat elanul jucătorilor tineri prin faptul că a jucat câteva minute în meciul pierdut de Sănătatea Cluj cu Universitatea Craiova, scor 1-4. Aurelian Ghişa a anunţat că […] The post Aurelian Ghişa i-a răspuns lui Valeriu Iftime, după ce a fost criticat dur de acesta: “O să joc şi în campionat” appeared first on Antena Sport.
Louis Munteanu se pregăteşte să plece de la CFR Cluj. Cu toate că patronul Varga cere în presă 18 milioane de euro pe jucător, în realitate acesta ar urma să părăsească Ardealul pentru o sumă mult mai mică: 7 milioane de euro. Anunţul a fost făcut de Giovanni Becali. „Are jucători de vânzare. Eu am […] The post Louis Munteanu, transferat pe 7 milioane de euro! Giovanni Becali: “Aşa am auzit” appeared first on Antena Sport.
Decizia luată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea, după ce a fost la un pas de tragedie! # Antena Sport
Paul Gascoigne (58 de ani) a fost găsit inconştient în casă în vara acestui an. Din fericire, a primit îngrijiri medicale şi şi-a revenit. Totuşi, Gascoigne a anunţat că nu se va lăsa de băutură, chiar dacă a fost aproape de moarte, iar în ultimii ani a trecut prin multe experienţe teribile din pricina dependenţei […] The post Decizia luată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea, după ce a fost la un pas de tragedie! appeared first on Antena Sport.
Universitatea Cluj are parte de un test important, cu FCSB, în etapa 15 din Liga 1, programată pe 1 noiembrie, de la ora 20:30. Italianul Cristiano Bergodi a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre meci, dar şi despre un eventual transfer al lui Denis Alibec. Preşedintele Radu Constantea a declarat recent că atacantul […] The post Anunţul lui Cristiano Bergodi despre transferul lui Denis Alibec appeared first on Antena Sport.
L’Equipe, uluită că patronul Sănătăţii Cluj a jucat într-un meci oficial: “De ce i s-a permis acestui bunic?” # Antena Sport
Renumita publicaţie franceză L’Equipe a relatat despre cazul patronului Sănătăţii Cluj, Aurelian Ghişa (61 de ani), care a fost introdus pe teren în finalul meciului de Cupă împotriva Universităţii Craiova, scor 1-4. Nu e prima oară când finanţatorul Sănătăţii Cluj evoluează într-un meci oficial. A făcut-o şi în 2011, cu FCSB, tot în Cupa României. […] The post L’Equipe, uluită că patronul Sănătăţii Cluj a jucat într-un meci oficial: “De ce i s-a permis acestui bunic?” appeared first on Antena Sport.
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate, anunţă ziaruldeiasi.ro. Fosta fabrică Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași, era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal. Cine este cumpărătorul ArchelorMittal Iași, ucraineanul Rinat Ahmetov? Acesta […] The post Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov appeared first on Antena Sport.
Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui” # Antena Sport
Walter Zenga a făcut câteva declaraţii în presa italiană, în care îl critica pe Cristi Chivu. Românul abia ce fusese instalat, iar Inter a cunoscut două înfrângeri. Fără să mai aştepte şi alte rezultate, Zenga a declarat că nu se văd schimbări importante cu Chivu antrenor. „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea […] The post Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui” appeared first on Antena Sport.
Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri # Antena Sport
FCSB s-a antrenat pentru meciul cu U Cluj pe terenul Sănătăţii Cluj. Antrenorul Sănătăţii Cluj, Vasile Miriuţă (57 de ani), e convins că FCSB va fi în play-off. U Cluj – FCSB se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Vasile […] The post Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România! # Antena Sport
O dezvăluire incredibilă a fost făcută de jurnalistul Edu Polo. Potrivit acestuia, Fermin Lopez a fost foarte aproape de un transfer în România, dar Xavi Hernandez, fostul antrenor al Barcelonei, a refuzat transferul. Tranzacţia a fost la un pas să se realizeze în 2023, când exista posibilitatea unui transfer în România. Nu a fost spusă […] The post Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România! appeared first on Antena Sport.
Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie sunt pe as.ro, de la demisia lui Edi Iordănescu de la Legia, la salariul uriaş încasat de Lionel Messi, la Inter Miami. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie 1. Edi Iordănescu e OUT Edi Iordănescu şi-a dat demisia de la Legia, […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie appeared first on Antena Sport.
Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute # Antena Sport
Imaginile cu un stadion aflat în vârful unui zgârie-nori au devenit virale în întreaga lume şi au fost urmărite de sute de milioane de persoane! În realitate, acestea au fost un mare fake! Cel care a reuşit să propage imaginile false a fost englezul Liam Hawes, care a creat stadionul impresionant pe telefon, cu ajutorul […] The post Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană # Antena Sport
Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous (45 de ani), a anunţat că echipa campioană poate conta pe David Miculescu (24 de ani) şi Juri Cisotti (32 de ani) la meciul de sâmbătă cu U Cluj. U Cluj – FCSB se dispută sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. […] The post Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană appeared first on Antena Sport.
Prima mutare făcută de Dan Şucu la Genoa pentru a evita colapsul rezultatelor. Așa cum presa a anunţat încă de ieri, Marco Ottolini a fost demis oficial. “Compania îi mulțumește lui Marco Ottolini pentru angajamentul și dedicarea sa și îi urează tot binele în provocările profesionale care îl așteaptă”, se arată scris în comunicatul clubului. […] The post E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa appeared first on Antena Sport.
Adrian Petre (27 de ani) a adunat peste 120.000 de vizualizări şi peste 10.000 de like-uri pe TikTok cu gluma pe care a făcut-o cu ocazia sărbătorii de Halloween. Comentariile au început să curgă. Mulţi internauţi au încercat să îi ridice moralul lui Adi Petre, atacant care a ajuns la CS Păuleşti, în Liga a […] The post Gluma virală făcută de Adrian Petre cu ocazia sărbătorii de Halloween appeared first on Antena Sport.
Mutare importantă la FCSB. Gruparea bucureşteană va avea un nou director sportiv. Mihai Stoica a spus că este un fost fotbalist român, care să fie responsabil cu aducerea de jucători din străinătate. „Nu sunt foarte multe vești bune pentru noi din Portugalia. Înainte, un jucător bun de primă ligă din partea a doua, puteai să […] The post “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB appeared first on Antena Sport.
FC Barcelona va reveni pe legendarul său stadion, Camp Nou, pe data de 7 noiembrie pentru un antrenament deschis publicului, la mai bine de doi ani de la debutul lucrărilor de renovare, a anunțat, vineri, clubul catalan, citat de AFP. “Prima echipă masculină de fotbal a FC Barcelona va reveni oficial pe Spotify Camp Nou […] The post Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou appeared first on Antena Sport.
David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele! “Aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna” # Antena Sport
Parlamentarul PSD, Adrian Bara, a propus ca Bazinul Naţional Lia Manoliu din Capitală să fie redenumit Bazinul David Popovici, drept omagiu pentru performanţele uluitoare ale campionului olimpic, mondial şi european. Totuşi, ideea parlamentarului nu a putut fi dusă la bun sfârşit tocmai după intervenţia lui David Popovici, care s-a opus, dorind ca numele să rămână […] The post David Popovici a refuzat ca Bazinul Național Lia Manoliu să-i poarte numele! “Aşa vreau să îl ştiu pentru întotdeauna” appeared first on Antena Sport.
Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața “feroviarilor” # Antena Sport
Dinamo și CFR Cluj deschid în această seară ultima etapă a turului din sezonul regular cu un meci care va avea loc pe Arena Națională. Ambele formații vin după victorii în Cupa României, însă în campionat situațiile celor două cluburi nu sunt deloc asemănătoare. Alb-roșii speră să profite de forma slabă a clujenilor și să […] The post Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața “feroviarilor” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: “Să se ducă acum la CSA Steaua” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție în premieră după ce Edi Iordănescu și-a dat demisia de la Legia Varșovia, iar patronul de la FCSB nu a ezitat să îl ironizeze pe fostul selecționer. Latifundiarul din Pipera a spus despre tehnicianul de 47 de ani că nu are valoare și că trebuie să semneze cu cei […] The post Gigi Becali a râs de Edi Iordănescu după demisia de la Legia: “Să se ducă acum la CSA Steaua” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat care e noul jucător de import de la FCSB! Este vorba despre Alexandru Pantea, fundaşul dreapta de 22 de ani, cotat la 650.000 de euro. Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB 14 meciuri a adunat Pantea în acest sezon, în toate competiţiile şi Becali susţine că […] The post Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică” appeared first on Antena Sport.
