Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, ameninţat de paralizia bugetară

18:50

Există mulţi angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în diverse locaţii care nu aparţin angajatorului lor sau circulă permanent, prestând servicii pentru diverşi clienţi. În aceste cazuri, angajatorii ar trebui să aplice pentru ei clauza de mobilitate când stabilesc veniturile pe care le oferă în baza contractului de muncă, lucru care este reglementat atât de legislaţia muncii, cât şi de cea fiscală, avertizează Camera Consultanţilor Fiscali (CCF)