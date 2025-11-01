Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, ameninţat de paralizia bugetară
Bursa, 1 noiembrie 2025 10:20
Donald Trump s-a declarat vineri dispus să finanţeze principalul program public de ajutor alimentar din Statele Unite, la câteva ore de la suspendarea acestuia provocată de o paralizie bugetară care durează de o lună, fără nicio soluţie la orizont
• • •
Un furnizor gigant de energie intră în România - Compania britanică Centrica a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică # Bursa
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise de Profit.ro.
Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, ameninţat de paralizia bugetară # Bursa
Raluca Turcan: Au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie # Bursa
Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani and #8221;aduce un licăr de speranţă and #8221;
Armata israeliană afirmă că cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu sunt ale ostaticilor # Bursa
Cele trei cadavre neidentificate provenite din Gaza, predate vineri seara Israelului prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt ale ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 de Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei israeliene
Xi Jinping îndeamnă statele asiatice să menţină lanţurile de aprovizionare stabile şi să colaboreze în vremuri and #8221;turbulente and #8221; # Bursa
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările din regiunea Asia-Pacific să susţină libertatea comerţului şi să asigure stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale, transmite CNBC
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia: and #8222;Un semnal dezastruos and #8221; # Bursa
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei
O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi ale altor oficiali de rang înalt din domeniul comunicării aflate în Aripa de Vest, lângă Biroul Oval
Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială # Bursa
Gigantul reţelelor sociale Meta Platforms intenţionează să strângă până la 30 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni, în contextul în care marile companii tehnologice caută surse suplimentare de finanţare pentru extinderea costisitoare a infrastructurii dedicate inteligenţei artificiale, relatează Reuters
Giganţii tehnologici Alphabet, Meta, Microsoft şi Amazon au transmis acelaşi mesaj la finalul sezonului de raportări financiare: cheltuielile pentru inteligenţă artificială vor continua să crească
Preşedintele Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare atacuri în Venezuela, aparent contrazicându-şi propriile comentarii de săptămâna trecută, în contextul intensificării aşteptărilor că Washingtonul ar putea extinde în curând operaţiunile legate de traficul de droguri, relatează Reuters
Ucraina a trimis forţe speciale pentru a lupta în zonele disputate din oraşul Pokrovsk, din estul ţării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forţele ucrainene din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene citate de Reuters
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi predominant frumoasă, iar în cea mai mare parte a ţării deosebit de caldă pentru prima zi a lunii noiembrie.
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că Roman Protasevici, cofondatorul canalului de opoziţie Nexta, ar fi fost ofiţer de informaţii belarus, infiltrat sub acoperire în rândurile opoziţiei. Declaraţia a fost făcută pentru serviciul belarus al Radio Liberty.
Armata israeliană a continuat joi noapte atacurile asupra Fâşiei Gaza, pentru a treia zi consecutiv, ucigând două persoane, potrivit agenţiei oficiale palestiniene WAFA, citată de Reuters.
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza, a anunţat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal, notează Edupedu
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept and #8221;stranie and #8221; decizia PSD de a-l chema în plen pe premier # Bursa
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla luni sau marţi, ci atunci când programul premierului îi va permite
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că fundamentul unei politici economice solide îl reprezintă păstrarea cât mai multor resurse financiare în mâinile cetăţenilor, potrivit publicaţiei Magyar Nemzet.
George Simion afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi cere protecţie din partea SPP pentru el # Bursa
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că nu s-au luat până acum niciun fel de măsuri
Administraţia Trump nu poate suspenda ajutoarele alimentare în perioada shutdown-ului, decide justiţia americană # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump nu poate suspenda ajutorul alimentar pentru milioane de americani pe durata shutdown-ului guvernamental, au decis vineri doi judecători federali, afirmând că guvernul trebuie să utilizeze pentru aceasta fondurile de urgenţă
Moscova protestează faţă de exerciţiile militare japoneze desfăşurate în apropierea graniţelor Rusiei # Bursa
Moscova a convocat reprezentanţii Ambasadei Japoniei la Ministerul de Externe pentru a protesta faţă de exerciţiile militare Joint Exercise 2025, pe care le consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, potrivit publicaţiei Vedomosti.
Guvernul pregăteşte interdicţii pentru foştii primari şi consilieri locali, în acord cu cerinţele OCDE # Bursa
Guvernul intenţionează să introducă restricţii pentru primarii şi consilierii locali după încheierea mandatelor, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă aflat în lucru, care transpune cerinţe impuse ţării noastre în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), informează HotNews.
Potrivit agenţiei Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5 octombrie, această rachetă, lansată de pe teritoriul rus, a zburat mai mult de 1.200 km până la and #8222;locul de impact din Ucraina and #8221;. În 2019, raza lungă de acţiune a rachetei 9M729 a determinat Statele Unite să se retragă din Tratatul privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai puţin de o săptămână după ce preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump s-au întâlnit în Coreea de Sud pentru a atenua tensiunile comerciale şi a discuta despre războiul din Ucraina
Trump refuză să excludă testele nucleare subterane şi rămâne vag în declaraţiile pe această temă # Bursa
Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite intenţionează să efectueze teste nucleare dacă alte ţări o vor face, fără a clarifica însă tipul de teste care ar putea fi întreprinse de Washington
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienţii din Franţa sau din alte ţări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud Act, care permite guvernului american să acceseze datele firmelor de tehnologie cu sediul în SUA, chiar dacă aceste date sunt stocate în străinătate, potrivit The Register
Sorin Grindeanu, după ce liberalii au cerut ca legea Nordis să intre în plen: Luni, eu voi cere să intre pe ordinea de zi această lege # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată cu prim-ministrul Ilie Bolojan
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul Parlamentului de la Chişinău şi va depune sâmbătă jurământul # Bursa
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău, obţinând cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar afecta negativ stocurile SUA, lăsând decizia politică finală în mâinile preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu situaţia, transmite CNN
Constructorul metroului clujean anunţă că a realizat peste 50% din pereţii puţului de lansare pentru cele 2 and #8221;cârtiţe and #8221; # Bursa
Constructorul metroului din Cluj, firma turcă Gulermak, a realizat peste 50% din pereţii mulaţi ai puţului de lansare a celor două and #8221;cârtiţe and #8221; (TBM-uri) din staţia Teilor din Floreşti, după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, relatează Cluj24
Un avion de recunoaştere rusesc, interceptat şi escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice # Bursa
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # Bursa
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online, iar 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informaţiile financiare credibile online, potrivit unui studiu realizat pentru Revolut, transmite Agerpres
Bulgaria restricţionează exporturile de combustibil către UE în urma sancţiunilor impuse Lukoil # Bursa
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters
Oana Ţoiu anunţă că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO: Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. and #8221;Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre and #8221;, a transmis Ţoiu
Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în produsul intern brut din Uniunea Europeană # Bursa
Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% respectiv 28,8%, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat, transmite Agerpres
Trump se laudă cu victoria în negocierile privind pământurile rare, demonstrând puterea lui Xi Jinping # Bursa
Donald Trump a declarat că SUA şi China au and #8222;rezolvat and #8221; diferenţele dintre cele două ţări privind accesul la pământurile rare ale Chinei, după o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, scrie Bloomberg
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), scrie AFP
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea un miliard la buget, dă afară aceşti oameni şi pierd 48%
Există mulţi angajaţi care îşi desfăşoară activitatea în diverse locaţii care nu aparţin angajatorului lor sau circulă permanent, prestând servicii pentru diverşi clienţi. În aceste cazuri, angajatorii ar trebui să aplice pentru ei clauza de mobilitate când stabilesc veniturile pe care le oferă în baza contractului de muncă, lucru care este reglementat atât de legislaţia muncii, cât şi de cea fiscală, avertizează Camera Consultanţilor Fiscali (CCF)
NYT: Tot mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump se mută în reşedinţe militare din zona Washingtonului # Bursa
Mai mulţi oficiali ai administraţiei Trump, între care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio şi Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, s-au mutat în cartiere şi locuinţe destinate militarilor, un demers care, deşi nu este fără precedent, este mai puţin obişnuit, scrie The New York Times (NYT)
SUA se pregătesc să lovească ţinte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro # Bursa
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalaţiilor militare utilizate de organizaţia de trafic de droguri care, potrivit SUA, este condusă de omul forte al Venezuelei, Nicolas Maduro, şi gestionată de membri de vârf ai regimului său, potrivit Miami Herald
Directorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) a declarat vineri că un and #39;potenţial atac terorist and #39; prevăzut să aibă loc în timpul weekendului de Halloween în Michigan, în nordul SUA, a fost dejucat
Forţele poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în această săptămână # Bursa
Armata poloneză a anunţat vineri că avioanele sale de vânătoare au interceptat un aparat rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice, marcând al treilea incident de acest tip în ultimele patru zile, potrivit agenţiei Reuters.
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene # Bursa
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene (UE), transmite agenţia de ştiri BTA, citată de Agerpres
CFR semnează un contract de aproape 25 milioane lei pentru lucrări la calea ferată între staţiile Măldăeni - Mihăeşti din Dolj # Bursa
CFR a semnat un contract în valoare de aproape 25 de milioane de lei cu o asociere de trei companii pentru lucrări la calea ferată între staţiile Măldăeni - Mihăeşti din judeţul Dolj, în vederea ridicării restricţiei de viteză de la 50 km/h la 120 km/h. Finanţarea este asigurată din bugetul de stat şi durata de execuţie este de 37 de zile de la emiterea ordinului de începere
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care îşi produc singuri energia electrică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulţi bani aruncaţi împotriva mea! Bani negri # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulţi and #8222;bani negri and #8221; aruncaţi împotriva sa, and #8222;din toate părţile, sume fabuloase and #8221;, vor fi scoase din context informaţii din CV-ul său şi va fi atacat
Mercedez-Benz Vans pregăteşte lansarea următoarei generaţii de autoutilitare Sprinter, mai flexibile şi mai digitale ca oricând, ce vor fi disponibile în mai multe configuraţii şi vor include tehnologie de ultimă generaţie pentru a se adapta cât mai bine diversităţii clienţilor comerciali
Un grup media pro-Orban cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026 # Bursa
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk
Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept and #8222;tupeu and #8221; invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului Ilie Bolojan de a veni în Parlament pentru a da explicaţii despre retragerea unei părţi a trupelor americane din România, transmite Agerpres
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a respins vineri orice ipoteză privind o apropiere între PSD şi AUR, afirmând că această and #8222;chestiune a fost aruncată în spaţiul public de unii tocmai pentru a ascunde lipsa de acţiune a Guvernului and #8221;.
