Ce surpriză le-a pregătit Laura Cosoi fetițelor sale, după ce s-au întors acasă! Fiicele vedetei au fost uimite
SpyNews, 1 noiembrie 2025 10:20
Laura Cosoi și-a așteptat cu nerăbdare fetițele acasă din călătoria în Germania, în care au fost alături de tatăl lor. Vedeta și-a dorit să le surprindă, astfel că le-a pregătit o surpriză la care, cu siguranță, nu s-ar fi așteptat.
Acum 15 minute
10:50
Răsturnare de situație în cazul morții Ștefaniei Szabo! Doi colegi, chemați de urgență la audieri. Nu s-ar fi respectat legea # SpyNews
Doi colegi ai Ștefaniei Szabo, din Buzău, au fost chemați din nou de urgență la audieri, după ce moarrtea medicului. Unul dintre colegii femeii de 37 de ani de ani nu ar fi respectat legea, motiv pentru care anchetatorii au extins cercetările în cazul tragediei de la spital.
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:50
Ce se întâmplă cu statutul prințeselor Beatrice și Eugenie, după ce tatăl lor, prințul Andrew, a pierdut titlul nobiliar. Cele două au plecat din Marea Britanie # SpyNews
Prințul Andrew a pierdut titlul nobiliar, după acuzațiile grave de agresiune sexuală. Toată lumea s-a întrebat dacă măsura regelui Charles va afecta și statutul fiicelor sale, prințesele Eugenie și Beatrice.
Acum 12 ore
00:00
Un cuplu din Gorj și-ar fi vândut copilul pentru suma de 7.000 euro! Cei doi voiau să își cumpere o mașină # SpyNews
Caz halucinant în Gorj. Un cuplu și-ar fi vândut copilul pentru suma de 7.000 euro, cu care ar fi urmat să își cumpere o mașină. Mama ar fi fost de acord să treacă numele plătitorului la secțiunea ”tată” din certificatul de naștere.
31 octombrie 2025
23:10
Cum s-a schimbat viața Catincăi Zilahy și a Calinei după Asia Express! Fiica fostei concurente ar mai participa în competiție # SpyNews
Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, au făcut echipă în Asia Express! Cele două au participat în sezonul 8 al emisiunii și au avut parte de o experiență unică. Catinca Zilahy a dezvăluit cum s-a schimbat relația cu fiica ei de atunci!
23:10
Andrei Ștefănescu, declarații emoționante după moartea tatălui său! Prezentatorul a avut parte de susținerea oamenilor dragi # SpyNews
Andrei Ștefănescu a făcut declarații emoționante, după ce și-a luat rămas bun de la tatăl său. Prezentatorul TV a trecut printr-o pierdere imensă, când tatăl său s-a stins din viață, dar a avut parte de susținerea persoanelor dragi în momentele grele.
Acum 24 ore
22:00
Dat în judecată pentru ţepe repetate, Adi Sînă trăieşte pe picior mare! Ce achiziţie extravagantă a făcut # SpyNews
Adrian Sînă conduce un bolid de lux de invidiat! Cântărețul și-a făcut apariția la școala fetiței sale cu o mașină cu care e greu să nu întorci toate privirile! Deși a fost implicat în multe scandaluri legate de bani, soțul Ancăi Serea și-a văzut de treabă și a dovedit că stă bine financiar, având în vedere că noua achiziție este de peste 100.000 euro!
22:00
Comisarul-șef de care a divorțat Ștefania Szabo, doctorița moartă în condiții suspecte, în propriul cabinet din SPitalul Județean Buzău, ajunge la tribunal, după ce prima nevastă l-a dat în judecată, pentru majorarea pensiilor alimentare ale copiilor.
22:00
Florin Bratu, despre cel mai mare regret! Fostul fotbalist încă se resimte: "Am probleme mari în continuare" # SpyNews
Florin Bratu vorbește despre cel mai mare regret al său! Fostul fotbalist încă se resimte. Cu ce probleme se confruntă antrenorul, dar și care este sfatul financiar pe care îl dă tinerilor fotbaliști. Florin Bratu, declarații exclusive!
22:00
Cum se menţine în formă Oana Marica! Bunesa, după care suspină jumătate din oraş, are reguli stricte! | VIDEO # SpyNews
Oana Marica spune clar că nu are de ce să „poarte o mască”. Deși o vedem mereu impecabilă la evenimente, vedeta mărturisește că în viața de zi cu zi preferă naturalețea și nu se machiază aproape deloc. Totodată, ea recunoaște deschis dacă apelează sau nu la medicul estetician pentru mici îmbunătățiri.
21:40
Mireasa – Capriciile Iubirii. Alexandru a fost eliminat! Cum a reacționat concurentul când a aflat că va pleca acasă # SpyNews
O nouă emisiune în casa Mireasa! Alexandru a aflat că va pleca emisiune. Concurentul a făcut declarații la Mireasa - Capriciile Iubirii despre gândurile cu care pleacă acasă din emisiune și pe cine va susține în continuare.
20:50
Simona Gherghe își sărbătorește ziua de naștere! Prezentatoarea TV a emisiunii Mireasa a împlinit vârsta de 48 de ani și a fost înconjurată de toți oamenii dragi! Soțul ei, Răzvan, i-a făcut o urare specială!
20:00
S-a lansat robotul care îți poate face toate treburile casnice! Cât trebuie să plătești pentru el # SpyNews
Dezvoltarea tehnologiei a atins cote neașteptat de mari! Omenirea are la dispoziție un robot care poate să facă toate treburile casnice și să le ușureze viața celor care îl achiziționează. Pentru acest lucru, însă, este nevoie să plătească un preț destul de piperat.
19:20
Acces Direct. Paul și soția lui le caută pe mama și sora bărbatului! De ani întregi nu mai știe nimeni nimic despre ele # SpyNews
Paul și Nina din Timișoara încearcă să le găsească pe mama și sora bărbatului. Cele două femei ar avea probleme de sănătate, iar bărbatul ar fi fost sunat de asistența socială pentru a-l anunța că acestea au ajuns la spitalul de psihiatrie.
18:40
Jandarmeria Română și-a cerut scuze public după ce organizatorul marșului Colectiv a fost amendat! Ce măsuri de iau # SpyNews
Jandarmeria Română a transmis un comunicat în care și-a cerut iertare public, după ce un agent l-a amendat organizatorul marșului Colectiv. Activistul Marian Rădună a primit o sancțiune de 3.000 de lei, însă a anunțat că o va contesta.
17:20
Sărbătoare în familia Roxanei Nemeș! Tatăl ei este aniversat astăzi. Imagini emoționante cu el în rolul de bunic # SpyNews
Roxana Nemeș are parte de o zi specială! Vedeta îi sărbătorește ziua de naștere tatălui său. Cu această ocazie, Roxana Nemeș i-a făcut public o urare și a postat o imagine superbă cu tatăl ei, în rolul de bunic.
17:20
Rețeta lui Horia Manea de frigărui de porc cu cartofi fierţi la cuptor. Un preparat savuros pentru weekend # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, cremă de ricotta la cuptor, un fel principal, frigărui de porc cu cartofi fierţi la cuptor, și un desert, plăcintă cu fructe de pădure.
16:50
Carmen Trandafir, pasionată de cultură și istorie, VS. Cerasela Rogen, exploratoare de destinații spirituale, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
O nouă ediție a emisiunii „Vacanță de vedetă” o aduce pe Laura Cosoi în mijlocul a două povești de călătorie fascinante.
16:40
Un angajat Distrigaz și doi angajaţi ai firmei de revizie, arestați preventiv pentru 30 de zile, după explozia din Rahova # SpyNews
Se iau primele măsuri legale după explozia devastatoare din Rahova, soldată cu trei morți. Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei de revizie care a intervenit la fața locului au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
16:20
Mâine, Dani Oțil și cele 9 cupluri participante în show-ul Power Couple, de la Antena 1, se întorc în România! Filmările pentru sezonul 3 ajung astăzi la sfârșit! # SpyNews
Șansa de a arăta că alături de partenerul tău poți duce orice provocare la capăt. Momentul în care, ținându-te de mână cu persoana iubită, uiți de limite și de frici, ieși din zona de confort și demonstrezi că imposibilul devine posibil. Formatul în care cuplurile de vedete se lasă descoperite. Power Couple, sezonul 3, a ajuns astăzi la sfârșitul filmărilor! În Malta, vreme de 33 de zile, nouă echipe au acceptat cea mai frumoasă nebunie a vieții lor în doi! Show-ul va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe Antena Play!
15:20
Fiul lui Cristian Ţânţăreanu a câștigat în instanță! Nu i s-a prelungit ordinul de protecție # SpyNews
Dragoș Țânțăreanu a câștigat în instanță, după scandalul cu fosta soție și actualul ei partener. Cererea de ordin de protecție a fost respinsă. Decizia nu este momentan definitivă.
14:50
Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo a fost depus la capelă, în București. Directoarea medicală va fi înmormântată mâine # SpyNews
Ștefania Szabo, directoarea medicală găsită decedată în camera de gardă, va fi înmormântată mâine, în București. Trupul ei neînsuflețit a fost depus astăzi la capela bisericii unde a fost botezată. Familia, colegii și oamenii dragi au venit să îi aducă un ultim omagiu.
14:20
Mama Andei, tânără ucisă de Emil Gânj, copleșită de dorul fiicei. Femeia își strigă durerea, la mormânt: „Suntem distruși” # SpyNews
Anda a fost ucisă de fostul iubit, Emil Gânj, care a mai fost condamnat la închisoare în trecut, în luna iulie a acestui an. De trei luni, principalul suspect este în continuare căutat, în timp ce familia ei trece în continuare prin momente grele.
13:40
Fiica unui artist din România, nuntă de vis, în America! Evenimentul a durat patru zile. Mirii și invitații au petrecut zilnic în altă locație # SpyNews
Fiica unui artist din România s-a căsătorit de curând cu iubitul ei. Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, în America. Mireasa a schimbat patru rochii, una comandată din Londra, iar locația a fost alta în fiecare zi de petrecere.
13:10
Românii vor plăti mai mult pentru facturile la electricitate și căldură. Cu cât cresc începând din 1 noiembrie # SpyNews
Se scumpesc facturile la electricitate și căldură. Prețul va fi crește începând din 1 noiembrie, după alte trei majorări din vara acestui an, când a fost liberalizată piața, după ce a fost majorată și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
13:10
România devine centrul roboticii mondiale, iar Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază inovația la ROBOFEST 2025 # SpyNews
Pentru trei zile, între 31 octombrie și 2 noiembrie, Bucureștiul va fi capitala mondială a tehnologiei. ROBOFEST 2025, găzduit de Campusul Politehnicii, aduce în România cea mai mare competiție de robotică din Europa. Peste 1.200 de tineri din 30 de țări, sute de echipe și peste 1.000 de roboți autonomi vor transforma campusul universitar într-un adevărat laborator viu al inovației.
12:40
Cine repară încrederea românilor în România? Miniștrii din Guvernele anterioare și conducerea Romatsa, criticați dur de premierul Ilie Bolojan în Ediția Specială Observator # SpyNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a stat aseară față în față cu nemulțumirile românilor în ultima Ediție Specială dedicată coaliției de Guvernare în care Observator a prezentat cea mai amplă radiografie a țării, așa cum reiese din Studiul Național Antena – Toată România Noastră.
12:30
Anca Dinicu și iubitul ei i-au tăiat moțul fiului lor. Cum a reacționat jurata de la The Ticket când a văzut ce a ales Radu de pe tavă # SpyNews
Anca Dinicu și iubitul ei au organizat petrecerea pentru tăierea moțului fiului lor. Cei doi au avut alături familia și oamenii dragi și, evident, Radu a fost în centrul atenției. Băiețelul pare că vrea să îi calce pe urme mamei lui.
12:20
11:40
Fiica Alinei Pușcaș va fi operată astăzi. Motivul pentru care Melissa va fi supusă intervenției. Fetița ei va fi anesteziată general # SpyNews
Alina Pușcaș și soțul ei au împreună trei copii, iar fiica lor, Melissa, va fi operată astăzi. Fetița va fi anesteziată general, iar tatăl ei este deja alături de ea, urmând ca după intervenție să meargă la spital și prezentatoarea TV.
Ieri
11:00
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion-școală a ratat aterizarea. La bord se aflau două persoane # SpyNews
Incident în această dimineață, pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea și a intrat în zona verde. Două zboruri au fost redirecționate spre Otopeni.
10:40
Avertisment important pentru persoanele care obișnuiesc să păstreze pâinea în frigider! Ce spune 'regele patiseriei britanice' # SpyNews
Dacă ai obiceiul să păstrezi pâinea în frigider, ar fi bine să te gândeși de două ori înainte să faci acest lucru. Ce avertisment a lansat „regele patiseriei britanice”. Trebuie să știi asta!
10:20
Specialiștii de la Harvard acuză NASA că ascunde detalii esențiale despre cometa 3I/ATLAS. Ce ar putea fi obiectul misterios # SpyNews
Un om de știință de la Harvard crede că NASA ascunde dovezi esențiale despre 3I/Atlas. Deși s-a spus că ar fi o cometă, s-ar comporta complet diferit față de alte comete. Specialistul crede că obiectul misterios ar putea fi mai degrabă o gaură neagră.
10:00
Paula Seling, perioada complicată de care puțini au știut: „Nu îmi place să îmi simtă nimeni vulnerabilitatea”. Cu ce probleme s-a confruntat # SpyNews
Deși este mereu zâmbetul pe buze și nu vorbește deseori despre problemele cu care se confruntă, Paula Seling a recunoscut că a existat o perioadă complicată în viața ei. Puțini au știut despre ea. La trei luni de la acel moment, cântăreața se consideră mai puternică.
09:50
Au început să ruleze filmele de sărbători: ”Crăciun cu Ramon” vine din decembrie în toate cinematografele # SpyNews
Sărbătorile vin mai devreme anul acesta. Odată cu lansarea posterului oficial al filmului Crăciun cu Ramon, începe numărătoarea inversă până la cea mai așteptată premieră a iernii, un film cald, plin de culoare, umor, emoție și iubire care promite să readucă spiritul autentic al Crăciunului pe marele ecran. „Crăciun cu Ramon este acel film de Crăciun pe care l-ai așteptat de atâția ani.”, spune Pavel Bartoș.
09:40
Dacă ai văzut-o pe tânăra din imagine, sună la 112! Maria Elena Joaca-Bine e din Prahova și a fost dat dispărută. A plecat de acasă pe 27 octombrie # SpyNews
Polițiștii și familia unei tinere din Prahova fac un apel către populație pentru a o găsi pe Maria Elena Joaca-Bine, o adolescentă care a dispărut de acasă pe 27 octombrie. De atunci, nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea, iar rudele sunt îngrijorate.
09:20
Super Lună Plină în Taur pe 5 noiembrie 2025. Ce impact are asupra zodiilor. Nativii care vor trece printr-o transformare profundă # SpyNews
Pe 5 noiembrie 2025, are loc Super Luna Plină în Taur. Este un fenomen care aduce emoții puternice, dar mai ales vindecare. Unele relații pot să ajungă la final, indiferent că este vorba despre relații de prietenie sau de cuplu. Fenomenul îi determină pe nativi să elimine lucrurile negative din viețile lor.
09:20
Billie Eilish, mesaj direct pentru bogații lumii! Cum a reacționat Mark Zuckerberg după ce cântăreața i-a îndemnat pe miliardari să doneze banii # SpyNews
Billie Eilish a avut un moment memorabil la gala WSJ. Magazine Innovator Awards, unde a transmis un mesaj puternic celor mai bogați oameni din lume. Artista i-a îndemnat pe miliardari să „doneze banii” și să folosească averile uriașe pentru a ajuta societatea. Cum a reacționat Mark Zuckerberg.
08:50
Claudia Puican a lămurit situația, după ce fanii au spus că a purtat același model de rochie de mireasă ca Ioana Coman. De unde s-a inspirat, de fapt # SpyNews
Claudia Puican a schimbat două rochii la petrecerea de nuntă și botez. Artista a purtat în prima zi de petrecere o rochie lungă, tip sirenă, iar fanii au spus că a optat pentru același model de rochie pe care l-a purtat și soția lui Florinel Coman la cununia religioasă din vara acestui an.
08:30
Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează! Fotomodelul a depus deja actele! Cuplul se desparte după 7 ani și un copil împreună # SpyNews
După șapte ani de mariaj și un copil împreună, Angela Martini divorțează de Dragoș Săvulescu. Potrivit apropiaților, fotomodelul ar fi depus deja actele de divorț, punând astfel capăt unei povești de iubire care părea indestructibilă.
30 octombrie 2025
23:50
Ce mesaj dubios a fost găsit în telefonul Ștefaniei Szabo! Ultimele momente din viața medicului din Buzău # SpyNews
Anchetatorii urmează să afle ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale Ștefaniei Szabo. În telefonul mobil al medicului din Buzău a fost găsit un mesaj dubios, care ar putea produce o răsturnare de situație în acest caz.
23:20
Alina Pușcău, prima reacție despre presupusele apropieri de Dan Alexa, la Asia Express! Cum a reacționat fosta concurentă când a văzut speculațiile # SpyNews
Alina Pușcău a făcut pentru prima dată declarații despre presupusele apropieri dintre ea și Dan Alexa la Asia Express! Cei doi au dormit în același pat în competiție, fapt care a stârnit multe controverse. Vedeta a clarificat situația la Un Show Păcătos!
22:40
Regele Charles retrage un titlu nobiliar unui membru din familia regală, cu trecut controversat! Cum s-a ajuns în această situație # SpyNews
Cutremur în familia regală a Marii Britanii! Regele Charles retrage un titlu nobiliar al unui membru cu un trecut controversat! Decizia a produs valuri de reacții. Numele acestuia va fi schimbat.
22:00
Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău găsită moartă, în propriul cabinet, a făcut împrumuturi uriașe, pentru a-și clădi un cămin alături de fostul comisar-șef DGA de care a dicorțat anul acesta.
22:00
Estetician celebru, victima unei escrocherii de proporții | Firma suspectă, dată pe mâna DIICOT | DOCUMENT # SpyNews
Medicul Renert Gad a ajuns victima escrocilor cibernetici, după ce o firmă celebră i-a montat un POS dubios în clinică, iar toate sumele încasate au fost transferate direct în contul unei alte persoane, prejudiciul fiind evaluat la peste 350.000 de lei.
22:00
Imaginile momentului! Ce a făcut Diana Bart după întâlnirea şi sărutul pasional cu actorul Daniel Nuţă! Prezentatoarea şi fostul soţ au o relaţie specială # SpyNews
Diana Bart și fostul soț, Mihai Dumitrescu, demonstrează că există prietenie și după divorț! Pare că cei doi au o relație exemplară, din iubire pentru cele două fetițe pe care le au împreună! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu prezentatoarea TV după sărutul pasional cu Daniel Nuță!
22:00
Stresul l-a trimis direct pe masa de operație! Andrei Stoica, declarații exclusive despre problemele din ultimii ani # SpyNews
Stresul l-a trimis direct pe masa de operații. Andrei Stoica face declarații exclusive despre problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani. Ce intervenție chirurgicală face sportivul.
22:00
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt # SpyNews
Achitat pe de-o parte, judecat pe alta! Soțul lui Carmen de la Sălciua contestă acuzațiile de furt, după ce, în prima instanță, a fost achitat. Ce s-a întâmplat după ce, în prima instanță, Marian Corcheș părea scutit de orice consecință juridică sau financiară? Detalii exclusive!
22:00
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican! Invitații au scos bani serioși din buzunar la finalul petrecerii # SpyNews
Nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican a fost, fără doar și poate, una cum rar se mai vede! Cei doi au avut parte de petrecerea la care au visat, cu peste 1000 de invitați alături. În exclusivitate pentru Spynews.ro, am aflat și cât a mers darul la marele eveniment și ce sume au scos invitații din buzunar la sfârșitul distracției.
22:00
Povestea care a stârnit controverse pe Internet! Deși au fost emoționați până la lacrimi, oamenii suspectează că e făcută cu AI # SpyNews
O poveste a stârnit controverse pe Internet. Este menită să îi emoționeze pe oameni, având în vedere drama puternică pe care o exprimă, dar cei care au citit-o suspectează că ar fi făcută cu inteligență artificială, având scopul doar de a atrage atenția.
