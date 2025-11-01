Germania testează laserul de 20 kW care „prăjește” instantaneu dronele rusești. Când intră în luptă

Newsweek.ro, 1 noiembrie 2025 10:20

Germania finalizează testarea unei arme laser de 20 kW capabilă să neutralizeze instantaneu drone in...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
10:50
Bilanțul CNAS după Colectiv. Peste 11.000.000 €, costul tratamentului marilor arși în străinătate Newsweek.ro
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11 milioane de euro pentr...
Acum 30 minute
10:40
Retragerea Diviziei 101 din România, condamnată de veteranii americani: Momentul nu putea mai prost Newsweek.ro
Decizia fostului președinte Donald Trump de a retrage o brigadă americană din România și alte state ...
Acum o oră
10:20
32 de ani de la „nașterea” UE. România a primit 106.000.000.000 € și a plătit 35.000.000.000 € Newsweek.ro
Tratatul de la Maastricht, actul de naștere al UE, a intrat în vigoare în urmă cu 32 de ani, la 1 no...
10:20
Germania testează laserul de 20 kW care „prăjește” instantaneu dronele rusești. Când intră în luptă Newsweek.ro
Germania finalizează testarea unei arme laser de 20 kW capabilă să neutralizeze instantaneu drone in...
Acum 2 ore
09:30
Washington Post: Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și Iranului pentru a se apăra de SUA Newsweek.ro
Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post, Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și ...
09:10
A fost descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente! Ce poate combate? Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Warwic (Marea Britanie) şi Universitatea Monash (Austral...
Acum 4 ore
09:00
VIDEO România, campioană europeană la judo „Under-23”. Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg Newsweek.ro
Sportivul român Ioan Dzițac a cucerit medalia de aur la categoria 73 kg, la Campionatele Europene de...
08:40
Noapte sângeroasă de Halloween, lângă București. Un colindător de 13 ani a înjunghiat un bărbat Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani, care a plecat la colindat de Halloween prin localitatea 1 Decembrie de lângă Buc...
08:10
Trump restricționează și mai mult accesul presei la Casa Albă. Unde nu mai au voie jurnaliștii? Newsweek.ro
Invocând faptul că jurnaliștii trag cu urechea și necesitatea de a proteja informațiile potențial se...
07:50
Ceaiul folosit ca șampon care te scapă de părul alb. Îl faci din frunzele căzute pe jos Newsweek.ro
Ceaiul-minune care te scapă de părul alb nu vine dintr-un ingredient rar, ci din frunzele căzute pe ...
07:50
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des Newsweek.ro
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des? Praf...
07:40
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. Intră și administratorul Newsweek.ro
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. De ce să îl primești. În legi...
07:30
Cât mai cresc prețurile la locuințe? Specialist: „România se transformă într-o țară de chiriași” Newsweek.ro
Prețul locuințelor este în continuă creștere, iar românii spun că nu și le permit. Dar, în fiecare z...
07:20
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Scorpionii, iubire secretă Newsweek.ro
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Pentru Scorpioni, relațiile am...
07:10
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie Newsweek.ro
Pensionarii vor lua un bonus considerabil la pensie în luna noiembrie, pe lângă sumele pe care trebu...
Acum 12 ore
22:20
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice Newsweek.ro
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alim...
Acum 24 ore
22:00
Ludovic Orban: Este stranie decizia PSD, de a-l chema pe Ilie Bolojan în Parlament Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spune că este stranie decizia PSD, de a-l chema pe premierul ...
22:00
Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Sunt produse retrase din supermarket Newsweek.ro
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna oct...
21:50
Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști Newsweek.ro
Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei ...
21:40
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Un proeuropean la Chişinău Newsweek.ro
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova şi va depune Jurământul în faţa Maiei San...
21:20
Pentagon, aprobare pentru furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Ce va decide Trump? Newsweek.ro
Pentagon a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acț...
21:10
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale. Plăteau tenismeni. Unde se întâmpla acest lucru? Newsweek.ro
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale şi au fost prinşi. Plăteau tenismeni, pentru a pierde m...
20:50
Nicuşor Dan a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest lucru? Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest luc...
20:40
Trei arestări în cazul blocului explodat din Rahova. Sunt acuzaţi de distrugere din culpă Newsweek.ro
Astăzi, au avut loc primele trei arestări, în cazul blocului explodat din Cartierul Rahova. Cei trei...
20:20
Ratele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii Fed Newsweek.ro
Ratele la creditele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii de referinţă, d...
20:10
Băutura cu alcool care te ferește de răceală și gripă. O faci acasă din câteva ingrediente Newsweek.ro
Un leac tradițional Whisky-ul irlandez fierbinte este o băutură reconfortantă, preparată dintr-un sh...
20:10
Război iminent în Venezuela. Regimul lui Nicolas Maduro, vizat de rachetele SUA Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a luat decizia de a ataca „instalații militare” di...
19:40
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă Newsweek.ro
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă. Este...
19:20
Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe Newsweek.ro
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
19:20
Cum se curăță soba de teracotă? Soluții simple și eficiente prin care previi depunerile de funingine Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, mulți români, mai ales în mediul rural și-au pus în funcțiune sobele de t...
19:10
Parlamentarii bulgari, restricție temporară la exportul de motorină. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Parlamentarii bulgari propun o restricție temporară la exportul de motorină şi combustibili pentru a...
18:50
Somnul insuficient și lipsa de carbohidrați, motivele pentru care îți e foame seara târziu Newsweek.ro
Lipsa somnului și omiterea carbohidraților pot perturba echilibrul hormonal, determinând apariția se...
18:40
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Nu mai ai nevoie de pastile când ai migrene Newsweek.ro
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Există o băutură care te poate ajuta să scapi ...
18:20
Horoscop noiembrie. Care sunt cele 4 zodii care vor avea parte de bani? Jupiter aduce noroc Newsweek.ro
Ești gata să afli dacă noiembrie 2025 va fi luna norocoasă pentru tine? Horoscop noiembrie. Care sun...
18:10
Ședință secretă a Coaliției Voinței în Spania. Se decid arme critice pentru Ucraina Newsweek.ro
Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voințe...
17:50
Mihai Fifor către Ilie Bolojan: Prezenţa la Parlament nu e opţională, e obligaţie constituţională Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-mi...
17:40
Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Nu frica de pedeapsă Newsweek.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele g...
17:30
Judecător pensionat la 48 ani cu pensie specială de 23.600 lei. A strâns 10 apartamente și o casă Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a cerut să se pensioneze la 48 de ani, iar Nicușor Dan a semnat decretul. ...
17:30
Incredibil! Un cuplu de tineri și-a vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină Newsweek.ro
Doi tineri, de 18 și, respectiv 21 de ani, și-au vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină....
17:20
Dacia Bigster ar putea primi titlul de Mașina Anului 2026? În competiție cu Mercedes-Benz CLA Newsweek.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se e...
17:10
Se va scumpi curentul de la 1 noiembrie. Câți bani vor plăti românii pentru facturi? Newsweek.ro
Preţul energiei electrice şi termice va creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a...
16:50
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului Newsweek.ro
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului....
16:40
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată Newsweek.ro
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată. Un num...
16:30
România rămâne cu 3.500 militari străini veniți cu tancuri Abrams si Leclerc Newsweek.ro
SUA a anunțat retragerea unor trupe din România, dar prezența Aliată rămâne în mai multe baze milita...
16:20
Turismul românesc, pe butuci fără vouchere. Statul a dat bugetarilor 4.000.000.000 lei în 3 ani Newsweek.ro
Actorii din HoReCa se plâng că turismul românesc riscă să ajungă pe butuci. Fără voucherele de vacan...
16:20
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora Newsweek.ro
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora....
16:10
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia Newsweek.ro
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia....
15:50
Secrete incredibile despre nas. Este mai mult decât un organ al mirosului. Ce s-a descoperit? Newsweek.ro
Un nas sănătos este important nu doar pentru respirație. Fără el, nu putem mirosi sau gusta, vocea n...
15:40
Grindeanu i-a invitat la Congresul PSD pe Geoană, Adrian Năstase, Dăncilă, Liviu Dragnea Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să reînoade legăturile cu vechiul PSD. El a decis să invite la Con...
15:40
CCIR, îngrijorată față de inițiativa de modificare a Legii nr. 31/1990: Împovărează companiile Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României consideră că prevederile cuprinse în inițiativa de modifica...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.