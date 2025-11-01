32 de ani de la „nașterea” UE. România a primit 106.000.000.000 € și a plătit 35.000.000.000 €
Newsweek.ro, 1 noiembrie 2025 10:20
Tratatul de la Maastricht, actul de naștere al UE, a intrat în vigoare în urmă cu 32 de ani, la 1 no...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
10:50
Bilanțul CNAS după Colectiv. Peste 11.000.000 €, costul tratamentului marilor arși în străinătate # Newsweek.ro
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11 milioane de euro pentr...
Acum 30 minute
10:40
Retragerea Diviziei 101 din România, condamnată de veteranii americani: Momentul nu putea mai prost # Newsweek.ro
Decizia fostului președinte Donald Trump de a retrage o brigadă americană din România și alte state ...
Acum o oră
10:20
32 de ani de la „nașterea” UE. România a primit 106.000.000.000 € și a plătit 35.000.000.000 € # Newsweek.ro
Tratatul de la Maastricht, actul de naștere al UE, a intrat în vigoare în urmă cu 32 de ani, la 1 no...
10:20
Germania testează laserul de 20 kW care „prăjește” instantaneu dronele rusești. Când intră în luptă # Newsweek.ro
Germania finalizează testarea unei arme laser de 20 kW capabilă să neutralizeze instantaneu drone in...
Acum 2 ore
09:30
Washington Post: Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și Iranului pentru a se apăra de SUA # Newsweek.ro
Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post, Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și ...
09:10
A fost descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente! Ce poate combate? # Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Warwic (Marea Britanie) şi Universitatea Monash (Austral...
Acum 4 ore
09:00
VIDEO România, campioană europeană la judo „Under-23”. Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg # Newsweek.ro
Sportivul român Ioan Dzițac a cucerit medalia de aur la categoria 73 kg, la Campionatele Europene de...
08:40
Noapte sângeroasă de Halloween, lângă București. Un colindător de 13 ani a înjunghiat un bărbat # Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani, care a plecat la colindat de Halloween prin localitatea 1 Decembrie de lângă Buc...
08:10
Trump restricționează și mai mult accesul presei la Casa Albă. Unde nu mai au voie jurnaliștii? # Newsweek.ro
Invocând faptul că jurnaliștii trag cu urechea și necesitatea de a proteja informațiile potențial se...
07:50
Ceaiul folosit ca șampon care te scapă de părul alb. Îl faci din frunzele căzute pe jos # Newsweek.ro
Ceaiul-minune care te scapă de părul alb nu vine dintr-un ingredient rar, ci din frunzele căzute pe ...
07:50
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des # Newsweek.ro
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des? Praf...
07:40
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. Intră și administratorul # Newsweek.ro
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. De ce să îl primești. În legi...
07:30
Cât mai cresc prețurile la locuințe? Specialist: „România se transformă într-o țară de chiriași” # Newsweek.ro
Prețul locuințelor este în continuă creștere, iar românii spun că nu și le permit. Dar, în fiecare z...
07:20
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Scorpionii, iubire secretă # Newsweek.ro
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Pentru Scorpioni, relațiile am...
07:10
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie # Newsweek.ro
Pensionarii vor lua un bonus considerabil la pensie în luna noiembrie, pe lângă sumele pe care trebu...
Acum 12 ore
22:20
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice # Newsweek.ro
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alim...
Acum 24 ore
22:00
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spune că este stranie decizia PSD, de a-l chema pe premierul ...
22:00
Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Sunt produse retrase din supermarket # Newsweek.ro
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna oct...
21:50
Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști # Newsweek.ro
Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei ...
21:40
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Un proeuropean la Chişinău # Newsweek.ro
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova şi va depune Jurământul în faţa Maiei San...
21:20
Pentagon, aprobare pentru furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Ce va decide Trump? # Newsweek.ro
Pentagon a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acț...
21:10
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale. Plăteau tenismeni. Unde se întâmpla acest lucru? # Newsweek.ro
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale şi au fost prinşi. Plăteau tenismeni, pentru a pierde m...
20:50
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest luc...
20:40
Trei arestări în cazul blocului explodat din Rahova. Sunt acuzaţi de distrugere din culpă # Newsweek.ro
Astăzi, au avut loc primele trei arestări, în cazul blocului explodat din Cartierul Rahova. Cei trei...
20:20
Ratele la creditele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii de referinţă, d...
20:10
Băutura cu alcool care te ferește de răceală și gripă. O faci acasă din câteva ingrediente # Newsweek.ro
Un leac tradițional Whisky-ul irlandez fierbinte este o băutură reconfortantă, preparată dintr-un sh...
20:10
Administrația președintelui american Donald Trump a luat decizia de a ataca „instalații militare” di...
19:40
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă # Newsweek.ro
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă. Este...
19:20
Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe # Newsweek.ro
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
19:20
Cum se curăță soba de teracotă? Soluții simple și eficiente prin care previi depunerile de funingine # Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, mulți români, mai ales în mediul rural și-au pus în funcțiune sobele de t...
19:10
Parlamentarii bulgari, restricție temporară la exportul de motorină. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Parlamentarii bulgari propun o restricție temporară la exportul de motorină şi combustibili pentru a...
18:50
Somnul insuficient și lipsa de carbohidrați, motivele pentru care îți e foame seara târziu # Newsweek.ro
Lipsa somnului și omiterea carbohidraților pot perturba echilibrul hormonal, determinând apariția se...
18:40
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Nu mai ai nevoie de pastile când ai migrene # Newsweek.ro
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Există o băutură care te poate ajuta să scapi ...
18:20
Horoscop noiembrie. Care sunt cele 4 zodii care vor avea parte de bani? Jupiter aduce noroc # Newsweek.ro
Ești gata să afli dacă noiembrie 2025 va fi luna norocoasă pentru tine? Horoscop noiembrie. Care sun...
18:10
Ministerul de Externe al Spaniei va găzdui o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voințe...
17:50
Mihai Fifor către Ilie Bolojan: Prezenţa la Parlament nu e opţională, e obligaţie constituţională # Newsweek.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-mi...
17:40
Sebastian Marinescu, Salvamont Braşov: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Nu frica de pedeapsă # Newsweek.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele g...
17:30
Judecător pensionat la 48 ani cu pensie specială de 23.600 lei. A strâns 10 apartamente și o casă # Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a cerut să se pensioneze la 48 de ani, iar Nicușor Dan a semnat decretul. ...
17:30
Incredibil! Un cuplu de tineri și-a vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină # Newsweek.ro
Doi tineri, de 18 și, respectiv 21 de ani, și-au vândut bebelușul cu 7.000 € pentru a-și lua mașină....
17:20
Dacia Bigster ar putea primi titlul de Mașina Anului 2026? În competiție cu Mercedes-Benz CLA # Newsweek.ro
Au fost anunțate cele șapte finaliste competiției Mașina Anului 2026, iar modelul Dacia Bigster se e...
17:10
Preţul energiei electrice şi termice va creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a...
16:50
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului # Newsweek.ro
Reducerea trupelor americane din România: semnalul transmis de Washington și reacția Bruxelles-ului....
16:40
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată # Newsweek.ro
Datorii de 9,5 miliarde de lei la 250 de companii de stat. ANAF începe notificările de plată. Un num...
16:30
SUA a anunțat retragerea unor trupe din România, dar prezența Aliată rămâne în mai multe baze milita...
16:20
Turismul românesc, pe butuci fără vouchere. Statul a dat bugetarilor 4.000.000.000 lei în 3 ani # Newsweek.ro
Actorii din HoReCa se plâng că turismul românesc riscă să ajungă pe butuci. Fără voucherele de vacan...
16:20
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora # Newsweek.ro
Rusia este pregătită să reia testele nucleare, după anunțul SUA privind posibila reluare a acestora....
16:10
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia # Newsweek.ro
Edward Iordănescu a demisionat din funcţia de antrenor al echipei poloneze de fotbal Legia Varşovia....
15:50
Secrete incredibile despre nas. Este mai mult decât un organ al mirosului. Ce s-a descoperit? # Newsweek.ro
Un nas sănătos este important nu doar pentru respirație. Fără el, nu putem mirosi sau gusta, vocea n...
15:40
Grindeanu i-a invitat la Congresul PSD pe Geoană, Adrian Năstase, Dăncilă, Liviu Dragnea # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că vrea să reînoade legăturile cu vechiul PSD. El a decis să invite la Con...
15:40
CCIR, îngrijorată față de inițiativa de modificare a Legii nr. 31/1990: Împovărează companiile # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României consideră că prevederile cuprinse în inițiativa de modifica...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.