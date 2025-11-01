Melcul denumit COMISIA EUROPEANĂ/România lui Wizz Air sau a UDMR?

10:20

După ce în cursul zilei de miercuri, 29 octombrie, s-au făcut mai multe percheziții în dosarul deschis în urma exploziei devastatoare din blocul situat în cartierul bucureștean Rahova, au urmat audieri și, din câte s-a aflat în primă fază pe surse, s-au dispus și primele rețineri în acest caz. Procurorii de la Parchetul de pe […]