Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță

21:20

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au transmis recent un avertisment important pentru cetățeni, și anume, plastifierea documentelor de stare civilă, precum certificatele de naștere și de căsătorie, nu este legală și le face nule. Conform MAI, actele acestea își pierd valabilitatea odată ce sunt plastifiate, fapt care poate să creeze probleme în momentele în care […]