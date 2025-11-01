Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente. Poate să combată superbacterii periculoase

13:40

Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a transmis în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.