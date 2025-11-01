De pe vremea lui Michael Jordan nu s-a mai întâmplat asta la Chicago Bulls!

20:20

Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj, a decis să ia loc în tribună la meciul cu Dinamo, de vineri seară, de pe Arena Națională. „Pancone” a semnat cu ardelenii joi.Pancu nu a stat pe bancă la primul meci după ce a semnat cu CFR Cluj. El își va începe efectiv mandatul după partida cu Dinamo, din etapa #15 a Superligii.Daniel Pancu, în tribune la Dinamo - CFR Cluj+1 FOTODaniel Pancu a stat alături de Bogdan Mara, unul dintre oficialii de la CFR Cluj. ...