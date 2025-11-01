Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”
StirileProtv.ro, 1 noiembrie 2025 11:00
Cele trei cadavre din Gaza, predate vineri Israelului prin Crucea Roșie, nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene.
Acum 30 minute
11:00
Telefonul care are cea mai bună cameră în 2025. Testele comparative dezvăluie răspunsul # StirileProtv.ro
Care telefon are cea mai bună cameră? Grea întrebare... dar măcar am muncit ceva pentru răspunsuri, alături de Mihnea Ratte, fotograf și cu care facem deja de ceva timp aceste teste.
11:00
Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor” # StirileProtv.ro
Cele trei cadavre din Gaza, predate vineri Israelului prin Crucea Roșie, nu aparțin ostaticilor răpiți pe 7 octombrie 2023, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al armatei israeliene.
11:00
A început epoca roboților umanoizi. Cât de adevărate sunt primele demonstrații cu abilitățile lor casnice # StirileProtv.ro
Cât despre roboți, e o perioadă în care vedem tot mai mulți umanoizi. Simpatici ori ba, ei sunt aici și cel mai probabil să ne ajute la treburile din casă.
11:00
Battlefield 6 aduce acțiune și haos pe fronturile digitale. Noul joc testează răbdarea fanilor # StirileProtv.ro
Battlefield 6 este unul dintre cele mai importante jocuri tip shooter – acolo cu Call of Duty, Counter-Strike. Cel mai nou titlu ne aduce noi povești și moduri interesante de joc.
11:00
Lipsa unui centru pentru marii arși costă România milioane de euro în tratamente externe. Câți bani a plătit țara # StirileProtv.ro
România a chletuit peste 11 milioane de euro pentru tratamentul marilor arși în străinătate, începând de la tragedia din Colectiv, deoarece țara nu are un centru special destinat acestor pacienți.
10:50
Nicuşor Dan atacă la CCR modificările aduse în Parlament legii energiei electrice şi a gazelor naturale # StirileProtv.ro
Nicuşor Dan a trimis la CCR modificările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale. Președintele susține că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.
Acum o oră
10:40
Torino - istoria, cultura și gastronomia orașului italian din Piemont. Ce poți experimenta aici ca turist # StirileProtv.ro
Torino, capitala regiunii Piemont din nordul Italiei, este un oraș cu o identitate puternică, unde eleganța barocă se împletește cu rafinamentul gastronomic și bogăția culturală.
10:30
Horoscop săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025. Schimbări majore sub influența Lunii Pline în Taur și a retrogradării lui Mercur # StirileProtv.ro
Săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025 aduce o energie intensă și transformatoare pe cerul astrologic. Marte intră în Săgetător, Venus ajunge în Scorpion, iar Mercur începe mișcarea retrogradă, amplificând nevoia de claritate și răbdare.
10:20
Un furnizor gigant britanic de energie intră pe piața din România. Compania a solicitat deja acordarea licenței # StirileProtv.ro
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică.
Acum 2 ore
10:00
Reorganizarea administrativ-teritorială, blocată în coaliție. Scenariile luate în calcul pentru reclasificarea localităților # StirileProtv.ro
Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii. Și multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată un raport al Curții de Conturi.
10:00
Gara din Hamburg a devenit scenă pentru peste 150 de tineri „zombi” care au dansat pe piesa „Thriller” | VIDEO # StirileProtv.ro
Ziua de Halloween a fost una cu surprize la Hamburg. În gara centrală a orașului german și-au făcut apariția din senin peste 150 de zombi dansatori.
10:00
De la declanșarea războiului din Ucraina, elevii ruși sunt supuși unor sesiuni săptămânale de propagandă pro-Putin. O crimă împotriva copilăriei, o otrăvire sistematică a minților tinere cu veninul militarismului și al xenofobiei.
10:00
Un an de la „Colectivul Serbiei”. Zeci de mii de oameni vor ieși în stradă să-l conteste pe Aleksandar Vucic # StirileProtv.ro
La un an după accidentul mortal din gara Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul Serbiei pentru a comemora cele 16 victime.
09:30
Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină chiar în ziua lui de naștere, în Timișoara # StirileProtv.ro
Un bărbat de 53 de ani din Timișoara a fost lovit mortal de o mașină vineri seară, chiar de ziua lui.
Acum 4 ore
09:10
Escrocii au prins curaj. Trimit notificări false în numele Poliţiei Române şi al DNSC pentru „amenzi online” # StirileProtv.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române.
08:50
Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, considerat „un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”.
08:30
Focar de gripă aviară o fermă de rațe de la granița României. Măsuri dure luate pentru a împiedica răspândirea virusului # StirileProtv.ro
Ungaria a raportat descoperirea unui focar de gripă aviară înalt patogenă H5N1 la o fermă de îngrăşare a raţelor, a informat, vineri, Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters.
08:20
Vremea azi, 1 noiembrie. Vânt puternic și ploi în mai multe zone din țară. Care sunt maximele zilei # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor - mai puțin în sud.
08:20
Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume odată cu amplasarea turnului central.
08:10
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică # StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.
08:00
Harta poluării din Marea Neagră. Urmele deversări de petrol și combustibili se văd chiar și din satelit # StirileProtv.ro
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.
07:50
Veteranii americani critică decizia lui Trup de a retragere trupele din România: Momentul nu putea fi ales mai prost # StirileProtv.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA.
07:20
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore # StirileProtv.ro
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei.
Acum 6 ore
06:50
Horoscop 1 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să facem bine să profităm la maximum de timpul liber, să-i luăm pe ai noștri și să vedem locuri, oameni noi, să ne limpezim creierii.
Acum 12 ore
22:40
WP: Maduro i-a solicitat lui Putin asistență militară în contextul în care SUA își intensifică prezența navală în Caraibe # StirileProtv.ro
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a cerut ajutor militar liderului rus Vladimir Putin, în contextul în care Statele Unite își intensifică prezența navală în Marea Caraibilor, scrie The Washington Post (WP).
22:40
Prima discuție România-SUA după ce americanii au decis reducerea prezenței militare în țara noastră, „despre următorii paşi” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune.
22:30
Criza pe piața cipurilor se adâncește, cu impact în industria auto germană. Olandezii de la Nexperia au oprit livrările # StirileProtv.ro
Problemele de aprovizionare cu care se confruntă producătorul olandez de cipuri Nexperia s-ar putea agrava după ce firma a suspendat livrarea de produse semiconductoare numite wafer către fabrica sa de asamblare din China.
Acum 24 ore
22:00
Români implicați în mafia pariurilor din tenis. Rețeaua coordonată din Bulgaria a corupt jucători top 100 ATP # StirileProtv.ro
O rețea internațională de manipulare a rezultatelor meciurilor de tenis, care a operat între 2018 și 2024, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate de Eurojust. Printre cei arestați se află și români.
21:50
Toaleta din aur de 18 carate creată de Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în New York. Prețul de pornire # StirileProtv.ro
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în noiembrie, la New York, a anunțat vineri casa Sotheby's.
21:40
Fațada sediului central al AUR a fost vandalizată. George Simion: „Solicit SPP asigurarea protecţiei pentru viaţa mea” # StirileProtv.ro
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că până în prezent nu s-au luat niciun fel de măsuri.
21:30
Republica Moldova are un nou guvern. Premierul nominalizat de Maia Sandu a primit votul de încredere al parlamentului # StirileProtv.ro
Parlamentul de la Chișinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters și Moldpres.
21:10
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump # StirileProtv.ro
Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.
21:10
Ce se observă din satelit pe Marea Neagră. „Pot urca pe lanțul trofic, afectând sănătatea populației” # StirileProtv.ro
De Ziua Internațională a Mării Negre, un semnal de alarmă vine din spațiu. Imagini captate de sateliți arată peste 220 de deversări de petrol și combustibili în apele noastre teritoriale, doar în ultimii trei ani.
21:10
Cum va fi cunoscut prințul Andrew după ce regele Charles i-a retras toate titluri fratelui său căzut în dizgrație # StirileProtv.ro
Regele Charles a decis să-i retragă titlul de prinț fratelui său mai mic. Așa că prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte, doar după numele de familie și va părăsi reședința sa din Windsor.
21:00
Orașul declarat stațiune turistică de interes național. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească” # StirileProtv.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional.
21:00
Reacția lui Grindeanu după ce PNL a cerut ca legea Nordis să intre în plen. Ce a spus despre premierul Ilie Bolojan # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă cu premierul Ilie Bolojan.
21:00
Tertipul folosit de un client care a fugit dintr-un restaurant fără să plătească, în Brașov. S-a îmulțit numărul „fugarilor” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți clienți lasă în urmă farfurii goale și note de plată neatinse. Restaurantele din toată țara se confruntă cu un val de „dispariții” la finalul mesei; oameni care mănâncă pe săturate și pleacă fără să achite.
20:50
Țara unde vor să ajungă cei mai mulți tineri români care plănuiesc să studieze în străinătate. Ajutoarele oferite studenților # StirileProtv.ro
Tinerii români își regândesc traseul academic în afara țării. Entuziasmul pentru universitățile din Statele Unite este în scădere, în timp ce Spania, Germania și Franța devin tot mai atractive.
20:40
România sărbătorește Halloween-ul. Costume, dulciuri și magie în marile orașe din țară: „M-am costumat în vârcolac” # StirileProtv.ro
Halloween-ul, sărbătoarea de împrumut, cucerește România. Pentru că vine cu distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice, decoruri înfricoșătoare și, cel puțin pentru o seară, cu dulciuri în exces.
20:40
Transformări surprinzătoare în stațiunile balneo. La Băile Felix vin 70% turiști tineri. „Pentru tratamentele excelente” # StirileProtv.ro
Unele stațiuni balneo de la noi trec printr-o transformare surprinzătoare. Cândva dominate de seniori, sunt acum destinații preferate de tineri activi, preocupați de sănătate și prevenție.
20:40
Rasele autohtone de câini ciobănești românești au fost propuse pentru patrimoniul UNESCO: „Sunt foarte ascultători” # StirileProtv.ro
Rasele autohtone de câini ciobănești românești ar putea fi recunoscute la nivel mondial.
20:20
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale # StirileProtv.ro
Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.
20:10
Trump vrea să reia testele nucleare după 33 de ani. Experții explică care dintre dușmanii Statelor Unite ar profita din plin # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump spune că vrea reluarea testelor nucleare. Dar nu este clar dacă s-a referit la testele cu detonarea unor focoase nucleare, care n-au mai avut loc de 33 de ani, în Statele Unite.
19:50
Când va fi gata A0, autostrada de 100 de km care va înconjura Capitala. Unele sectoare au rămas în urmă # StirileProtv.ro
Autostrada A0, inelul care va înconjura Capitala, ar putea fi gata anul viitor pe vremea asta. Mai sunt trei loturi în nord care trebuie finalizate pentru ca șoferii să parcurgă tot drumul de mare viteză de aproape 100 de kilometri.
19:50
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB # StirileProtv.ro
Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.
19:50
Primul „hop” de care trebuie să treacă candidații la Primăria Capitalei. Numărul de semnături pe care trebuie să le strângă # StirileProtv.ro
Guvernul a alocat banii și a stabilit și măsurile necesare pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Se vor cheltui peste 67 de milioane de lei pentru votarea unui primar în București și 12 localități, plus un șef de județ în Buzău.
19:40
Trei arestări în cazul exploziei de la blocul din Rahova: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată # StirileProtv.ro
Cei trei inculpați reținuți în dosarul deschis după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.
19:40
Black Friday 2025 – sezonul preferat al hackerilor: cum recunoști site-urile clonă și ofertele înșelătoare # StirileProtv.ro
Tot mai multe magazine online încep campaniile de Black Friday și vin în întâmpinarea clienților cu oferte ce par de nerefuzat.
19:30
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon # StirileProtv.ro
Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.
19:00
Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.
