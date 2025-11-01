Regiunea Herson – Atacurile ruseşti din ultimele 24 de ore, soldate cu doi morţi şi 22 de răniţi

11:00

Autorităţile din Bulgaria au anunţat că marţi vor fi restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Astfel, traficul va fi întrerupt total în data de 4 noiembrie, între orele 09:00 şi 21:00, pentru toate categoriile de vehicule. Apoi, de la ora 21:00 şi până a doua zi la ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar […]