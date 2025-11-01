Lumea modei adoptă alternative sustenabile: accesorii realizate din pielea animalelor exotice invazive

15:30

Primarii PSD Lia Olgușa Vasilescu și Daniel Băluță au continuat, vineri, să lanseze atacuri la adresa noului vice-premier Oana Gheorghiu, însă fără a-i pomeni numele. Ei se laudă că au fpcut spitale, în timp ce Gheorghiu a reușit să ridice doar un corp de clădire. ”Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut […]