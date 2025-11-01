Lumea modei adoptă alternative sustenabile: accesorii realizate din pielea animalelor exotice invazive
Aktual24, 1 noiembrie 2025 11:00
Pielea a fost un element de bază al modei umane timp de milenii, dar industria modei adoptă din ce în ce mai mult alternative mai sustenabile. Pielea tradițională provine în principal de la vaci, iar creșterea bovinelor este legată de defrișări, pierderea habitatului și degradarea terenurilor. Procesul de tăbăcire este poluant și poate utiliza până […]
• • •
Acum 10 minute
11:10
Fostul fotomodel Heidi Klum a stârnit senzație, venind deghizată în legendarul monstru mitologic Meduza la petrecerea de Halloween – VIDEO # Aktual24
Supermodelul german-american Heidi Klum a dat din nou tonul Halloween-ului la New York, prezentând un costum spectaculos de Meduza la tradiționala sa petrecere anuală, desfășurată pe 31 octombrie 2025. Aceasta a fost a 24-a ediție a evenimentului, iar Klum și-a reconfirmat reputația de „Regina a Halloween-ului” printr-o transformare teatrală și impresionantă, relatează Associated Press. Costumul […]
Acum 30 minute
11:00
Lumea modei adoptă alternative sustenabile: accesorii realizate din pielea animalelor exotice invazive # Aktual24
Pielea a fost un element de bază al modei umane timp de milenii, dar industria modei adoptă din ce în ce mai mult alternative mai sustenabile. Pielea tradițională provine în principal de la vaci, iar creșterea bovinelor este legată de defrișări, pierderea habitatului și degradarea terenurilor. Procesul de tăbăcire este poluant și poate utiliza până […]
Acum o oră
10:40
Tragedie în Maramureș: un bebeluș a murit și patru copii au fost răniți în urma impactului dintre o mașină și o căruță – aceasta era nesemnalizată, iar căruțașul, beat # Aktual24
O tragedie cumplită a avut loc vineri seară, în localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș, unde un bebeluş de doar trei săptămâni şi-a pierdut viaţa, iar alți patru copii au fost răniţi, unul dintre ei fiind în stare gravă, după impactul dintre o maşină şi o căruţă. Potrivit primelor informații, citate de cotidianul local eMaramureș, […]
10:20
Catedrala Sfântul Ștefan din Viena a primit un pachet mai puțin obișnuit. Coletul conținea un craniu și o scrisoare explicativă. Un bărbat din nordul Germaniei a furat craniul cu aproximativ 60 de ani în urmă când era tânăr turist și acum l-a returnat. Bărbatul îl luase în timpul unui tur ghidat al catacombelor de sub […]
Acum 2 ore
10:10
Danemarca își consolidează apărarea în Groenlanda, pe fondul declarațiilor tot mai belicoase ale lui Trump și al presiunii militare ruse în Arctica # Aktual24
Guvernul de la Copenhaga a anunțat o nouă etapă în consolidarea apărării Groenlandei, ca răspuns la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a reluat ideea anexării insulei, dar și la activitatea militară tot mai intensă a Rusiei în regiunea arctică. Potrivit unui articol publicat de Bloomberg, guvernul danez a aprobat investiții majore în aeronave de […]
10:00
Maimuțe exotice confiscate de la traficanți de animale sălbatice pe aeroportul din Mumbai # Aktual24
Doi giboni au fost descoperiți în această săptămână de poliția vamală din aeroportul Mumbai, India. Una dintre micile primate era moartă, iar cealaltă a fost surprinsă, într-un videoclip distribuit de vama indiană, fiind îngrijită de un angajat. Autoritățile au declarat că animalele exotice au fost expediate în India de către traficanții de animale sălbatice, potrivit […]
09:40
„Văduva veselă” Erika Kirk se dă din nou în spectacol: „Nimeni nu-l poate înlocui pe Charlie, dar văd în vicepreședintele JD Vance asemănări cu el” – VIDEO # Aktual24
La șapte săptămâni după moartea soțului său, activistul conservator Charlie Kirk, văduva acestuia, Erika Kirk, a revenit în fața publicului, la un eveniment Turning Point USA organizat la Universitatea din Mississippi. Într-un discurs teatral, Erika a vorbit despre continuarea moștenirii soțului ei și despre sprijinul primit din partea vicepreședintelui JD Vance, alături de care a […]
09:30
O misterioasă „gaură neagră” perfect triunghiulară observată pe Google Maps este de fapt o insulă acoperită de copaci # Aktual24
A început ca orice altă curiozitate online – cineva a mărit o zonă aleatorie din Oceanul Pacific pe Google Maps și a observat ceva ciudat. În mijlocul acelei întinderi albastre se afla un triunghi negru perfect. Fără etichetă, fără explicație, doar o formă întunecată care părea că ar putea înghiți oceanul în întregime. Nu a […]
Acum 4 ore
09:10
Fostul premier Theodor Stolojan afirmă ferm: „Bolojan nu poate fi jucat pe degete. El rămâne premier până în 2027” # Aktual24
Fostul prim-ministru și președinte al PNL, Theodor Stolojan, consideră că actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, își va duce mandatul până în 2027, când este programată rotația la conducerea executivului. Într-un interviu pentru Cotidianul, Stolojan afirmă că, în ciuda tensiunilor din interiorul coaliției, niciun partid nu are un interes real să rupă alianța de guvernare. […]
09:10
S-a deschis Marele Muzeu Egiptean. Pentru prima dată sunt expuse toate obiectele descoperite în mormântul lui Tutankhamon # Aktual24
Lângă una dintre cele șapte minuni ale lumii antice – Marea Piramidă a lui Khufu de la Giza – Egiptul a inaugurat oficial ceea ce intenționează să fie un punct de referință cultural al epocii moderne. Marele Muzeu Egiptean (GEM), descris ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, expune aproximativ 100.000 de artefacte […]
08:40
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., s-a răzgândit: „Legătura dintre autism și paracetamol nu este suficient de clară” # Aktual24
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a revenit asupra declarațiilor sale controversate prin care sugerase că utilizarea medicamentului Tylenol (banalul paracetamol) în timpul sarcinii ar fi direct legată de apariția autismului la copii. Într-o conferință de presă susținută la Washington, Kennedy a adoptat un ton mai moderat, recunoscând că dovezile științifice existente sunt […]
08:40
O croazieră de 60 de zile în jurul Australiei a fost anulată la scurt timp în urma morții unei femei care fusese lăsată în urmă pe o insulă # Aktual24
O pasageră în vârstă de 80 de ani a fost găsită moartă pe o insulă din Marea Barieră de Corali, la o zi după ce a fost lăsată din greșeală acolo de echipajul navei de croazieră pe care se afla. Croaziera de 60 de zile în jurul Australiei a fost anulată. Suzanne Rees plecase într-o drumeție […]
08:10
Președintele Nicolas Maduro a solicitat sprijin militar Rusiei, Chinei și Iranului, pentru a contracara o posibilă invazie americană în Venezuela # Aktual24
În contextul unei tensiuni crescânde în Caraibe şi a unui „razboi al navelor” tacit derulat de Donald Trump împotriva traficului de droguri şi a regimului venezuelean, Venezuela a făcut un pas care tensionează și mai mult situația: preşedintele Nicolás Maduro a cerut sprijin militar direct de la puteri precum Rusia, China şi Iran. Documente interne […]
07:40
Armă laser puternică de 20 de kilowați, care poate prăji dronele inamice, finalizată de Germania. Aceasta ar putea fi utilizată și pentru a distruge rachete și rachete ghidate supersonice # Aktual24
O armă laser demonstrativă, care poate prăji dronele inamice, a fost finalizată în Germania. Se așteaptă ca arma să devină operațională începând cu 2029. Dezvoltată de companiile din industria germană de apărare Rheinmetall și MBDA, arma laser ar putea servi ca o completare puternică și rentabilă a rachetelor ghidate convenționale, relatează Interesting Engineering. Eficacitatea și […]
Acum 6 ore
07:10
Războiul comercial dintre Olanda și China riscă să blocheze activitatea producătorilor auto din întreaga lume. Producătorul olandez Nexperia a oprit livrările de cipuri către China, Beijingul a venit cu contramăsuri # Aktual24
Nexperia, producătorul de cipuri pentru industria auto cu sediul în UE, aflat în centrul unei dispute geopolitice, a suspendat livrările către fabrica sa din China, intensificând un război comercial care amenință să blocheze activitatea producătorilor auto din întreaga lume. În septembrie, Olanda a folosit legile de securitate națională pentru a prelua controlul asupra producătorului de […]
Acum 12 ore
23:20
Doi cetățeni polonezi au fost acuzați că au furat o piatră din situl arheologic de la Delphi # Aktual24
Doi cetățeni polonezi, în vârstă de 42 și 31 de ani, au fost reținuți în Grecia după ce au luat o piatră de la situl arheologic de la Delphi. Cei doi bărbați au intrat în incintă sărind un gard și au luat apoi, se pare, o piatră, potrivit tovima.com. Paznicii de la fața locului au […]
23:10
Poliția din Atena interzice un protest înaintea unui eveniment orrganizat pentru noul ambasador al Statelor Unite # Aktual24
Poliția greacă a interzis un protest și orice adunări conexe planificat pentru sâmbătă la Sala de Concerte Megaron-Atena, care urma să coincidă cu un eveniment dedicat nului ambasador a SUA, Kimberly Guilfoyle. Poliția a declarat într-un comunicat că interzice o demonstrație intitulată „Împotriva primirii ambasadorului sionist american”, organizată de Adunarea Solidarității cu Rezistența Palestiniană, care […]
23:00
Nava spațială chineză Shenzhou-21 a fost lansată, vineri, către stația spațială orbitală Tiangong, la bordul ei aflându-se cel mai tânăr astronaut și patru șoareci. Stația spațială Tiangong, cu echipaj rotativ de câte trei astronauți, este piesa centrală a programului spațial al Chinei. Beijingul își propune să trimită astronauți pe Lună până la sfârșitul deceniului și, […]
22:50
Crucea Roșie a anunțat că a transferat rămășițele parțiale a trei cadavre de la Hamas în Israel # Aktual24
Crucea Roșie declară că a transferat în această seară către Israel, rămășițele parțiale a încă trei cadavre, aparent ale unor ostatici, capturați de Hamas. Rămășițele au fost duse la identificare, potrivit The Times of Israel. Încă nu au existat comentarii din partea Israelului sau a Hamas cu privire la transfer. Nu este clar dacă rămășițele […]
22:30
Atacuri ale coloniștilor israelieni în două localități din Cisiordania. Armata israeliană nu a efectuat nicio arestare # Aktual24
Coloniștii israelieni au atacat satul Beit Lid, din Cisiordania, aruncând cu pietre în vehiculele care treceau pe lângă oraș și dând foc unui tractor și unui alt vehicul, relatează presa palestiniană. Trupele israeliene au sosit la fața locului, dar nu au arestat niciun colonist, având însă loc ciocniri cu palestinienii care încercau să-și protejeze satul […]
22:20
Israelul a returnat în Gaza rămășițele a 30 de palestinieni, după ce au primit două cadavre ale unor ostatici # Aktual24
Israelul a returnat în Gaza trupurile a încă 30 de palestinieni, ca parte a planului de încetare a focului mediat de SUA, a declarat Complexul Medical Nasser din Khan Younis pentru AFP. Spitalul a declarat că trupurile au fost aduse la spital de Crucea Roșie după ce au fost predate de Israel, așa cum s-a […]
Acum 24 ore
21:50
Adunarea Națională a Franței a votat vineri împotriva dublei propuneri de impozitare a averii, înaintată de stânga, o mișcare care ar putea pune în pericol fragilul guvern minoritar al premierului Sébastien Lecornu. Măsurile au fost respinse de o majoritate formată între parlamentari centriști, conservatori și de extremă dreapta. În camera inferioară a Franței sunt diviziuni […]
21:30
Deputații letoni au votat retragerea țării din tratatul privind protejarea femeilor împotriva violenței # Aktual24
După o lungă și intensă dezbatere în parlament, deputații letoni au votat pentru retragerea dintr-un acord internațional care vizează protejarea femeilor de violență, inclusiv de violența domestică. Câteva mii de persoane au protestat împotriva votului în această săptămână la Riga. Acum depinde de președintele Edgars Rinkevics să decidă dacă va promulga sau nu legea, potrivit […]
21:10
Cancelarul Germaniei susține candidatura Turciei la UE, în ciuda tensiunilor legate de Gaza și drepturile omului # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a spune despre Turcia că este un partener cheie pentru Uniunea Europeană, în ciuda semnelor de tensiune în relația bilaterală. „Personal și guvernul german considerăm Turcia un partener apropiat al Uniunii Europene. Dorim să continuăm să netezim calea către Europa”, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu președintele turc […]
21:10
Partidul liberal-progresist olandez D66 a câștigat cele mai multe voturi la alegerile generale de miercuri, a relatat agenția de știri ANP, liderul său, Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, urmând să devină cel mai tânăr prim-ministru din Olanda. Vineri, în timp ce ultimele câteva mii de voturi erau numărate, presa olandeză a relatat […]
21:00
Tensiunile din coaliția de guvernare au adus în discuție posibilitatea ca acest executiv să cadă. Iar el poate cădea în diverse moduri, inclusiv prin schimbarea premierului și continuarea în aceeași formulă. Dar una dintre posibilități este ieșirea – sau scoaterea – PSD de la guvernare. Deși în acest moment e la fel de posibilă plecarea […]
20:50
Presshub: Cine conduce Romatsa și Canalele Navigabile, instituțiile unde austeritatea nu există: directori cu indemnizații uriașe # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a dat două exemple de instituții ale statului în care directorii și-au majorat cu de la sine putere indemnizațiile în ciuda măsurilor de austeritate impuse de deficitul bugetar uriaș al țării. Astfel, el a nominalizat Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile. Cine coordonează cele două instituții? Prima este condusă de un consiliu de […]
20:40
Un sondaj secret al Kremlinului dezvăluie prăbușirea sprijinului pentru războiul lui Putin. Concluzie dură: ”poporul este nemulțumit, sărac și fără o cale clară de urmat pentru viitor” # Aktual24
La aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, conflictul continuă să modeleze fiecare aspect al vieții rusești. În timp ce Kremlinul insistă că unitatea publică rămâne puternică, noi date interne arată o imagine foarte diferită în spatele ușilor închise, relatează publicația ucraineană Dialog.ua. Un sondaj confidențial comandat de Kremlin a constatat că o […]
20:30
Un bărbat, în vârstă de aproximativ 40 de ani din Iași, a rămas blocat, vineri, între bordură și tramvai, în lateralul mijlocului de transport. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și autospeciala de intervenție la descarcerări, cu un total de 9 pompieri militari, precum și un echipaj medical […]
20:20
Știre-șoc de la Miami Herald: SUA a decis să atace ținte din Venezuela. Ar putea duce la căderea lui Maduro # Aktual24
Administrația Trump a decis să lovească instalații militare din Venezuela, iar atacurile ar putea avea loc „în orice moment”, au declarat pentru Miami Herald surse familiarizate cu planul. Țintele ar viza infrastructura folosită de Cartelul de los Soles (Cartelul Soarelor), rețea de trafic de droguri despre care Washingtonul susține că este condusă de Nicolás Maduro […]
20:10
Companiile SpaceX (Musk) și Blue Origin (Bezos) au prezentat planuri pentru a trimite astronauții americani pe Lună mai rapid – NASA # Aktual24
SpaceX a anunțat că a propus NASA o „misiune simplificată” pentru a readuce astronauții pe Lună în urma criticilor formulate de Sean Duffy, administratorul interimar al agenției spațiale, cu privire la întârzieri. Într-o postare pe blogul companiei, publicată joi, contractorul aerospațial și de apărare al lui Elon Musk a declarat: „Am făcut publică și evaluăm […]
19:40
Disperat să captureze fortificațiile ucrainene. Putin cere Kievului să ordone batalioanelor ucrainene încercuite de pe linia frontului să capituleze # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a cerut vineri liderilor ucraineni să se adreseze batalioanelor lor încercuite de armata rusă și să le ceară capitularea în orașele Kupiansk (regiunea Harkov) și Pokrovsk, din partea de est a regiunii Donețk, unde se află cele mai puternice fortificații ucrainene. Rusia a cerut „liderilor politici ai Ucrainei să ia decizia […]
19:40
Tensiunile din coaliția de guvernare sunt mari, în special între PSD și premierul Ilie Bolojan, au ajuns în punctul în care riscăm să ajungem la o rupere. Nu neapărat pentru că partenerii vor neapărat o rupere, ci pentru că joacă „la limită” atât de mult încât lucrurile pot scăpa de sub control. Au izbucnit războaie, […]
19:10
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene (SBU), relatează AFP, citată de Agerpres. ‘De la începutul anului, au existat aproape 160 de atacuri reuşite contra instalaţiilor ruseşti de extragere şi rafinare a petrolului’, a declarat generalul Vasil […]
18:30
E oficial: Centriștii i-au bătut pe extremiști în Olanda. „Va veni Moș Crăciun înaintea noului guvern” # Aktual24
Partidul centrist-liberal D66, condus de Rob Jetten, a câștigat alegerile parlamentare din Olanda, potrivit agenției naționale de presă ANP, devansând la limită formațiunea de extremă dreapta PVV a lui Geert Wilders. După scrutinul de miercuri, D66 și PVV erau la egalitate, cu câte 26 de mandate, însă, cu aproape toate voturile numărate (99,7%), ANP a […]
18:30
Bolojan, atacat violent și de soțul Olguței Vasilescu: ”Se agață de scaun, se comportă dictatorial” # Aktual24
Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, a lansat și el atacuri violente la adresa premierulului Bolojan, vineri, la o reuniune a PSD Timiș. Manda urmează să devină secretar general al PSD la congresul PSD. „Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliție cu bună credință, cu loialitate față de parteneri, […]
18:20
Surse: Președintele Dan va participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Drulă la Primăria Capitalei # Aktual24
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidat al partidului pentru Primăria Capitalei, în cadrul unei conferințe a filialei USR București, urmată de o ședință a Biroului Național. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan, anunță surse citate de hotnews.ro. Conferința USR București va reuni aproximativ 400 de membri și simpatizanți, conform […]
17:40
Nvidia a încheiat acorduri excepționale privind inteligența artificială cu giganții tehnologici din Coreea de Sud, Samsung, LG și Hyundai # Aktual24
Gigantul american al cipurilor, Nvidia, va furniza peste 260.000 dintre cele mai avansate cipuri de inteligență artificială (IA) guvernului Coreei de Sud, precum și companiilor Samsung, LG și Hyundai. Toate companiile vor implementa cipurile IA în fabrici pentru a produce orice, de la semiconductori și roboți până la vehicule autonome, ceea ce înseamnă că Coreea […]
17:30
Bebeluș vândut cu 7.000 euro în Gorj, polițiștii au finalizat ancheta. Capul afacerii are doar 21 de ani # Aktual24
Trei persoane sunt cercetate pentru trafic de minori, fals în declaraţii şi alte infracţiuni, după ce, în luna august, un bebeluş de trei săptămâni a fost transferat către un bărbat contra sumei de 7.000 de euro, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ, Miruna Prejbeanu, poliţiştii Serviciului […]
17:10
Facilități energetice din regiunile ruse Orel, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate în noaptea de 31 octombrie de dronele ucrainene, potrivit oficialilor ruși și canalelor de Telegram. Aceasta vine după ce Rusia a lovit și ea infrastructura energetică ucraineană Țintele raportate au fost Termocentrala Orel (TPP) — principalul producător de electricitate și agent termic al […]
17:00
Simion s-a speriat de grafferi: ”Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului” # Aktual24
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului. „Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al […]
16:50
PSD susține că Bolojan este obligat să se prezinte în fața Parlamentului: ”Prezența nu este opțională” # Aktual24
Deputatul PSD Mihai Fifor a anunțat vineri că Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei, iar prezenţa premierului Ilie Bolojan în Camera Deputaţilor, la solicitarea PSD, nu este opţională. „Ştim deja că premierul Ilie Bolojan nu dă prea mulţi bani pe Parlamentul României, din păcate. S-a obişnuit să guverneze prin asumări de răspundere şi prin […]
16:50
Liderul chinez Xi Jinping le-a spus vineri liderilor din Asia-Pacific că țara sa va ajuta la apărarea liberului schimb global la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific. Xi a ocupat scena centrală la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific, care a început vineri în orașul sud-coreean Gyeongju, Trump părăsind țara cu o zi mai devreme, după ce […]
16:20
Grindeanu spumegă: ”Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să şi reacţionăm”. Amenință iar că scoate PSD-ul de la guvernare # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat din nou, vineri, că va scoate partidul de la guvernare ”dacă nu sunt băgaţi în seamă”. Amenințarea vine în contextul în care premierul Bolojan va refuza să se prezinte în Parlament, luni, la solicitarea PSD pentru a da explicații despre retragerea unoi părți a trupelor SUA din […]
16:10
Grindeanu îl resuscitează pe Adrian Năstase: ”Ne aducem înapoi oamenii care au contribuit cu bine ca să ne ducem în viitor” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că la viitorul Congres al partidului intenționează să invite foștii președinți ai PSD, subliniind că foștii lideri, inclusiv Adrian Năstase, vor fi prezenți. „Am și vorbit cu Adrian Năstase și cu Mircea Geoană. Adrian Năstase mi-a confirmat și o să vină la Congres. Dacă noi nu […]
15:50
Întâlnire Trump-Orbán programată pentru 7 noiembrie la Washington. Budapesta caută soluții să eludeze sancțiunile americane # Aktual24
Oficialii de la Budapesta au declarat joi că prim-ministrul ungar Viktor Orbán se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă vineri, 7 noiembrie. „Întâlnirea le va oferi celor doi lideri oportunitatea de a face schimb de opinii cu privire la posibilele modalități de a realiza pacea și de a discuta o foaie […]
15:30
Olguța Vasilescu continuă să o atace pe Oana Gheorghiu: ”Ia te uită! Am făcut un spital, nu o clădire. Și nu e de turtă dulce!”. Băluță se alătură atacurilor # Aktual24
Primarii PSD Lia Olgușa Vasilescu și Daniel Băluță au continuat, vineri, să lanseze atacuri la adresa noului vice-premier Oana Gheorghiu, însă fără a-i pomeni numele. Ei se laudă că au fpcut spitale, în timp ce Gheorghiu a reușit să ridice doar un corp de clădire. ”Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut […]
15:20
Bolojan, semnal dur către PSD. Refuză să se prezinte, la solicitarea PSD și AUR, în Parlament pentru a da explicații # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat vineri că premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, deși PSD și AUR au votat convocarea sa pentru a da explicații în legătură cu retragerea trupelor americane din România. În schimb, premierul va fi prezent, potrivit lui Miruță, la semnarea unui contract important cu […]
15:00
Președintele a semnat. S-a pensionat la 48 de ani judecătorul Udroiu, cel care a respins arestările în cazul Nordis și l-a achitat pe Bănicioiu. Ce va face în continuare # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială. Printre aceștia se află și Mihail Udroiu, cunoscut pentru deciziile controversate în dosarele Nordis și Revoluției. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare sunt […]
14:50
Regimul din Serbia a reușit să divizeze forțele protestatare. Se împlinește un an de la tragedia din Novi Sad # Aktual24
Șaisprezece persoane au fost ucise când copertina recent renovată a gării principale din Novi Sad s-a prăbușit pe 1 noiembrie 2024, un dezastru despre care criticii spun că a expus mult mai mult decât o construcție defectuoasă și a declanșat cea mai mare mișcare de protest din Serbia. La început, furia studenților a părut generalizată, […]
