Atac de Halloween. Un băiat de 13 ani care ieșise la colindat a înjunghiat un bărbat
Timis Online, 1 noiembrie 2025 11:00
Un bărbat din Ilfov a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat, în seara de Halloween, de un copil de doar 13 ani.
Acum 30 minute
11:00
Acum 12 ore
00:20
Sâmbătă, 1 noiembrie, puteți merge la film, la concerte sau la expoziții.
31 octombrie 2025
23:20
SUA și India au semnat un acord de apărare pe zece ani pentru consolidarea parteneriatului strategic # Timis Online
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri, la Kuala Lumpur, un acord-cadru de cooperare în domeniul apărării, valabil pentru zece ani, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
21:40
Cea mai emoționantă zi pentru Sorin Grindeanu, viitorul președinte al PSD. Vrea să fie prim-ministru? # Timis Online
Cu greu și-a stăpânit lacrimile, vineri seara, Sorin Grindeanu, la Conferința Extraordinară Județeană a PSD Timiș, ce a avut loc la Convention Center – Hotel Timișoara, în Sala Experience. Cu o experiență îndelungată în funcții publice, care au presupus nenumărate discursuri, Grindeanu a spus că este cea mai emoționată zi deoarece a avut alături toată familia.
21:30
Doi tineri din Gorj, urmăriți penal pentru că și-au vândut bebelușul. Cu banii primiţi şi-au cumpărat o mașină # Timis Online
Doi tineri din Gorj sunt cercetaţi şi daţi în urmărire după ce ar fi vândut bebeluşul lor de trei săptămâni pentru 7.000 de euro. Cumpărătorul a fost reţinut, iar copilul a fost recuperat de autorităţi, potrivit News.ro.
19:20
Un pieton a fost grav rănit, vineri, pe Calea Șagului din Timișoara, după ce a fost lovit de un autoturism. Pompierii și un echipaj SMURD cu medic au intervenit, victima fiind preluată în stare de inconștiență. Misiunea este în desfășurare.
18:30
Când vor fi acordate ajutoarele pentru încălzire și suplimentele pentru energie la Timișoara # Timis Online
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara anunță că, în perioada 3–5 noiembrie, se efectuează plata ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi și/sau lichizi.
18:20
FOTO. Vlad Nancă a primit premiul Sculptura Anului 2025, decernat de András István Demeter, ministrul Culturii # Timis Online
Piața Unirii a găzduit, vineri, festivitatea de acordare a premiului Sculptura Anului 2025. La evenimentul organizat de Fundația Triade au luat parte și András István Demeter, ministrul Culturii, precum și primarul Dominic Fritz.
18:20
Filmul săptămânii: „Bugonia”, regizorul Yorgos Lanthimos readuce absurdul pe marile ecrane # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Bugonia”, cel mai nou film semnat de Yorgos Lanthimos, regizor cunoscut pentru poveștile sale absurde, dar captivante. După succesul filmelor „Poor Things” și „Kinds of Kindness”, Lanthimos o aduce din nou pe Emma Stone ca protagonistă.
18:10
Ungaria a raportat un nou focar de gripă aviară H5N1, tulpină cu înaltă patogenitate, depistat la o fermă de rațe pentru îngrășare, potrivit reprezentanților Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE), citată de Reuters, respectiv Agerpres.
18:10
Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a stârnit controverse după ce a pus la îndoială veridicitatea aselenizării din 1969, fapt ce l-a determinat pe administratorul interimar al NASA să reacționeze public, confirmând că evenimentul – deși deseori vizat de teorii conspiraționiste – a avut loc, relatează AFP, citată de Agerpres.
18:00
Biroul Federal de Investigații (FBI) a anunțat vineri că a dejucat un potențial atac terorist care urma să aibă loc în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, în timpul weekendului de Halloween, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.
17:50
FOTO. Accident pe Calea Torontalului. O mamă și fiica ei de 6 ani, rănite după ce un șofer de 67 de ani le-a izbit mașina # Timis Online
Accident cu victime, vineri după-masă, pe Calea Torontalului. Un șofer de 67 de ani a intrat în coliziune cu o mașină condusă regulamentar de o femeie de 43 de ani. Femeia și o fetiță de 6 ani au fost rănite și transportate la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.
16:30
Trei persoane rănite, printre care doi copii, după ce două mașini s-au ciocnit pe Calea Torontalului # Timis Online
Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit vineri după-masă, pe Calea Torontalului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În cele două mașini se aflau cinci persoane, printre care doi copii.
16:30
Istoria devine mai atractivă pentru elevii din Timiș printr-o platformă educațională gratuită # Timis Online
Elevii și profesorii din județul Timiș au la dispoziție o resursă educațională gratuită și interactivă prin platforma oradeistorie.ro, lansată în 2021. Inițiativa urmărește să transforme învățarea istoriei în experiențe vizuale și lecții practice, oferind resurse digitale gata de utilizat în clasă.
15:50
FOTO. Ministrul Sănătății a inspectat lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara. Va fi finalizat în acest an # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri, 31 octombrie, șantierul Centrului de Arși Gravi din Timișoara. Alături de domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și prof. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, ministrul a inspectat progresul lucrărilor și a subliniat că proiectul va fi finalizat în acest an.
15:50
Întrebat despre procesul pe care îl are cu instituția pe care o conduce, ministrul Culturii s-a enervat # Timis Online
András István Demeter, ministrul Culturii, s-a aflat vineri la Timișoara pentru a acorda premiul „Sculptura anului”. Chestionat în legătură cu procesul pe care îl are împotriva instituției pe care o conduce, acesta a devenit vizibil iritat.
15:10
O familie cu șase copii din Timiș care locuiește într-un grajd are nevoie urgentă de ajutor. Cum puteți contribui # Timis Online
Un nou apel umanitar vine din partea preotului Mladenov Svetozar, care a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia Lazăr din localitatea Tomnatic, județul Timiș, o familie cu șase copii care trăiește în condiții extrem de dificile, fără curent electric și fără apă curentă.
14:00
Aproape 1.500 de amenzi în valoare de 1 milion de euro aplicate de OPC Timiș în primele nouă luni din acest an # Timis Online
În primele nouă luni din acest an, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a făcut 1.925 de controale, care s-au soldat cu numeroase amenzi.
13:50
Societatea Drumuri Municipale (SDM) și compania Del Gaz desfășoară în perioada următoare mai multe lucrări, astfel că circulația rutieră va fi restricționată sau chiar închisă, după caz, pe străzile afectate. Măsurile au fost deja aprobate de comisia de circulație a primăriei, urmând să se aplice, în principiu, începând de luni, 3 noiembrie.
13:20
Timpark: clarificări privind funcționarea, respectarea Regulamentului și modalitatea de plată în zonele cu Tarifare Progresivă # Timis Online
În scopul asigurării unei informări corecte și responsabile a tuturor utilizatorilor serviciului de parcare municipală, Serviciul Public de Interes Local Pentru Administrarea Parcărilor Publice - TimPark reiterează aspecte esențiale legate de funcționarea sistemului.
13:20
Un tânăr de 27 de ani a fost rănit joi după-amiază pe Calea Șagului din Timișoara, într-un accident provocat chiar de el, în timp ce conducea cu permisul suspendat.
13:10
FOTO. „Spectacol floral”, la primăvară, în Parcul Justiției. Horticultura plantează 130.000 de flori # Timis Online
Pentru ca la primăvară Parcul Justiției să rămână un reper pe harta locurilor „instagramabile” din Timișoara, Horticultura a început încă din toamnă plantările. În aceste zile, angajații societății plantează în jur de 130.000 de bulbi de lalele din mai multe varietăți.
12:50
Timișorenii vor avea noi locații unde să scape gratuit de deșeuri. Continuă lucrările la centrele de aport voluntar ale primăriei # Timis Online
Primăria Timișoara are în execuție trei centre cu aport voluntar pe Calea Dorobanților, Aleea Pădurea Verde și pe Calea Moșniței, beneficiind de o finanțare prin PNRR. Aici, după ce vor fi finalizate lucrările, timișorenii vor putea scăpa gratuit de mai multe tipuri de deșeuri.
12:40
Recomandare de weekend de la Visit Timiș: Legende și trasee de poveste pentru cei pasionați de mister și istorie la Pietroasa # Timis Online
În weekend, de Halloween, Visit Timiș invită turiștii să descopere comuna Pietroasa, printr-un traseu care combină natura sălbatică cu locuri încărcate de povești și mituri.
12:20
Workshop despre integrarea imigranților în România, organizat la UVT în parteneriat cu ADR Vest și Instituția Prefectului Timiș # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Instituția Prefectului – Județul Timiș, organizează workshop-ul „Imigranții în România. Riscuri, oportunități și soluții pentru facilitarea procesului de integrare”, un eveniment dedicat dezbaterii provocărilor și perspectivelor actuale privind integrarea migranților în societatea românească.
12:10
Lucrări pe mai multe fronturi pe viitoarea autostradă Margina – Holdea. S-a trecut de 40% # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează „constant”. Momentan, sunt deschis 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor.
11:30
Muzeul Interactiv al Copiilor (MIC) a transmis că a ajuns la final Concursul de Instalații MIC. Astfel, inițiativa menită să aducă împreună creativitatea, educația și inovația în spațiul muzeal dedicat copiilor va beneficia de 17 instalații în total. Cinci vor putea fi văzute chiar anul acesta.
Ieri
11:00
Expoziție caritabilă de Ziua Toleranței. Fondurile vor merge către copiii din sistemul de protecție din Timiș # Timis Online
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, copiii din sistemul de protecție și voluntarii Ajungem MARI Timiș îi invită pe timișoreni la o expoziție caritabilă de artă, însoțită de o licitație silențioasă. Evenimentul își propune să arate cum arta poate deveni un mijloc de exprimare, vindecare și solidaritate.
10:50
VIDEO. În premieră națională, la Timișoara, firma Hexing a lansat noua baterie Livoltek # Timis Online
Grupul internațional chinezesc Hexing, care deține brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piața locală și anunță rezultate remarcabile: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro) pentru 2025.
10:30
Un bărbat din Timiș, prins conducând fără permis și cu număr fals de înmatriculare, se află sub control judiciar pentru 60 de zile # Timis Online
Un bărbat de 47 de ani din Timiș a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând prin localitatea Otvești fără permis de conducere și cu plăcuțe de înmatriculare false.
09:40
Parada costumelor de Halloween, teatru de păpuși, festivalul jocurilor de societate, în acest weekend, la Iulius Town # Timis Online
În acest weekend, Iulius Town aduce atmosfera plină de mister a Halloween-ului și momente de distracție pentru întreaga familie. Cei mai mici sunt invitați să se costumeze în personajele lor favorite și să participe la petrecerea tematică. Totodată, Game On! Festival îi așteaptă pe pasionați cu o mulțime de jocuri de societate și experiențe de tip escape room. Iar la Tucano Coffee, iubitorii de animale pot participa la un eveniment dedicat lor și prietenilor blănoși.
09:20
Merită să intrați, zilele acestea, în spațiul Indecis Artist Run Space (Galeria Bastion 3), să vă impregnați de imaginația exploratorie a artiștilor grupului Sleepers. Proiectul lor, intitulat Unmapping, propune „o colaborare bazată pe alienare productivă – fiecare artist e amplificat în propria direcție, urmându-și propriul parcurs, în proximitatea și cu sprijinul celorlalți, producându-se interacțiuni imprevizibile între diferitele procese și practici”.
09:10
Vineri, 31 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Vineri, 31 octombrie, puteți sărbători Halloweenul la un film sau la o petrecere tematică în oraș.
30 octombrie 2025
23:50
Adolescent rătăcit în Bucegi, găsit cu traumatism la coloană de meteorologul de la Stația Meteo Omu # Timis Online
Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, s-a rătăcit joi după-amiază în Masivul Bucegi, în timp ce urca spre Vârful Omu. Autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare, la care a participat și un elicopter, relatează HotNews.
18:50
UVT lansează „Timișoara Ideas Fest”, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, intitulat „Timișoara Ideas Fest”. Evenimentul va avea loc în perioada 10–13 noiembrie și va include mai multe conferințe, ateliere și dezbateri, alături de invitați din domenii diverse.
18:10
Trei persoane reținute și două companii cercetate penal după explozia din București soldată cu trei morți # Timis Online
Trei persoane au fost reținute, iar două companii, printre care Distrigaz Sud Rețele, sunt cercetate penal pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Sectorul 5, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, relatează News.ro.
18:00
Premieră medicală la Roma: transplant de arteră pulmonară realizat cu succes la un pacient de 70 de ani # Timis Online
Medicii de la spitalul Sant'Andrea din Roma au realizat, în premieră, un transplant de arteră pulmonară la un pacient de 70 de ani diagnosticat cu cancer pulmonar, informează joi agenția italiană ANSA, citată de Agerpres.
18:00
Întâlnire despre munca invizibilă a femeilor care ține societatea în mișcare, la Timișoara # Timis Online
Ultima întâlnire din cadrul proiectului „Continuum Feminin II” aduce în prim-plan munca invizibilă a femeilor, constând în orele nesfârșite dedicate gătitului, curățeniei, îngrijirii copiilor și a persoanelor vârstnice, precum și susținerii familiei și comunității.
16:10
FOTO. Ministrul Culturii, Demeter András István, vine la Timișoara pentru decernarea Premiului „Sculptura Anului 2025” # Timis Online
Demeter András István, ministrul Culturii, vine vineri, 31 octombrie, la Timișoara, unde îi va înmâna Premiul „Sculptura Anului 2025” artistului Vlad Nancă pentru lucrarea „Together”.
15:40
Vinuri de top și sprijin pentru copiii cu dizabilități la a zecea ediție Rovinhud Wine Show de la Timișoara # Timis Online
Peste o săptămână, la începutul lunii noiembrie, Timișoara (re)devine capitala vinului și a solidarității. A zecea ediție a Rovinhud Wine Show reunește pasiunea pentru vinurile de top și sprijinul acordat copciilor cu dizabilități, într-un eveniment unic în România, construit integral pe voluntariat.
15:30
Oprit de polițiștii din Sânandrei, un bărbat a fost amendat pentru că transporta ilegal lemne # Timis Online
Un bărbat din Timiș a fost oprit de polițiștii din Sânandrei în timp ce transporta lemne fără documente legale, pe raza localității Becicherecu Mic.
14:50
Cum alegi cea mai potrivită termoizolație pentru locuința ta + sfaturi pentru un montaj corect # Timis Online
Termoizolația corectă este un element cheie pentru eficiența energetică a casei tale. O locuință neizolată pierde multă căldură în iarnă și reține prea multă căldură vara, ceea ce duce la facturi mari și disconfort constant. Instalând un strat bun de izolație și asigurând montajul profesionist, poți reduce pierderile de energie până la ~18 % sau mai mult.
14:50
Probleme și la o insulă ecologică de pe Bogdăneștilor. Nu se ridică deșeurile nici când containerele sunt pline # Timis Online
În urma articolului recent despre insula ecologică din Piața Dacia, un cititor Tion ne-a semnalat probleme asemănătoare și la o alta, cea cu numărul 12, din zona Bogdăneștilor. Pe scurt, acesta se plânge de faptul că deși containerele sunt pline, echipele RETIM nu vin pentru a ridica deșeurile.
14:30
Toyota Hilux este recunoscută ca unul dintre cele mai robuste pickup-uri de pe piață, capabilă să facă față celor mai dure condiții. Pentru cei care își doresc un plus de protecție și un aspect personalizat, aceste bare de inox reprezintă o alegere inspirată. Fie că este vorba despre un bullbar, un rollbar sau praguri laterale, aceste accesorii îmbină estetica cu funcționalitatea, oferind un plus de siguranță și stil.
14:20
În spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”. Cei ce au întâlnit astfel de mesaje trebuie să fie vigilenți.
13:50
Două străzi din cartierul Elisabetin vor fi, în perioada următoare, afectate de restricții de trafic. Una, doar pentru două zile, dar cealaltă – până în decembrie. Aquatim desfășoară diferite lucrări în zonă.
13:40
Cu ocazia sărbătorii de Halloween, celebrată mâine, 31 octombrie, mulți români se pregătesc să achiziționeze costume, decorațiuni și diverse accesorii tematice. În acest context, InfoCons – Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra riscurilor ascunse ale unor produse aflate pe piață și pune la dispoziția publicului Aplicația Europeană Gratuită InfoCons, care oferă în timp real alerte rapide privind produsele nealimentare neconforme la nivelul Uniunii Europene.
13:40
Studiu Imobiliare.ro: Apartamentele din Timișoara se vând rapid, iar vânzătorii sunt mai dispuși să lase din preț # Timis Online
Imobiliare.ro a realizat un nou studiu cu privire la vânzarea de apartamente. Pe de o parte, a fost studiat cât durează, de la publicarea anunțului până a încheierea contractului, vânzarea unui apartament. Pe de altă parte, aflăm cât de dispuși sunt vânzătorii să lase din preț, ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei.
