Atac de Halloween. Un băiat de 13 ani care ieșise la colindat a înjunghiat un bărbat

Toyota Hilux este recunoscută ca unul dintre cele mai robuste pickup-uri de pe piață, capabilă să facă față celor mai dure condiții. Pentru cei care își doresc un plus de protecție și un aspect personalizat, aceste bare de inox reprezintă o alegere inspirată. Fie că este vorba despre un bullbar, un rollbar sau praguri laterale, aceste accesorii îmbină estetica cu funcționalitatea, oferind un plus de siguranță și stil.