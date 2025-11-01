Mazda începe dezvoltarea unei arhitecturi dedicate pentru mașinile sale electrice

12:20

Cu ocazia Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a decis să reinventeze modelul LS. De data aceasta, cele două litere nu mai sunt o prescurtare de la Luxury Sedan, ci o abreviere a cuvintelor Luxury Space. Marca japoneză a prezentat două concepte noi sub numele LS. Unul dintre ele este un SUV coupe, iar celălalt este un monovolum de lux.Noul concept Lexus LS în formă de monovolum este, cu siguranță, conceptul mai interesant dintre cele două. Asta pentru că vorbim aici de...