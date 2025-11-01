Mazda începe dezvoltarea unei arhitecturi dedicate pentru mașinile sale electrice
Japonezii au început testarea prototipelor pentru platforma planificată să fie lansată în anul 2027. Producătorul japonez este unul dintre cei mai mari constructori auto independenți din lume care încă nu a folosit o platformă electrică dedicată pentru un model de serie.Primul său vehicul electric, crossoverul MX-30, a fost construit pe baza platformei utilizate pentru versiunea cu motor termic CX-30, iar noua Mazda 6e folosește o platformă furnizată de...
Japonezii au început testarea prototipelor pentru platforma planificată să fie lansată în anul 2027. Producătorul japonez este unul dintre cei mai mari constructori auto independenți din lume care încă nu a folosit o platformă electrică dedicată pentru un model de serie.Primul său vehicul electric, crossoverul MX-30, a fost construit pe baza platformei utilizate pentru versiunea cu motor termic CX-30, iar noua Mazda 6e folosește o platformă furnizată de...
La începutul lui 2021, Hakkan Samuelsson, CEO-ul Volvo, a anunțat oficial că marca suedeză va deveni 100% electrică începând din 2030. Acum, la 4 ani după acest anunț, Volvo a decis să schimbe macazul și să se alăture celorlalte mărci auto în a întârzia planurile de electrificare pe fondul vânzărilor de mașini electrice sub așteptări.În acest sens, Volvo nu va mai fi o marcă pur electrică din 2030. Marca scandinavă se va...
Nici ideea vânzării într-un târg auto nu sună prea bine. Stai ore în șir lângă mașină,timp în care trec o mulțime de oameni care doar se uită și întreabă, și pleci în final cugândul să te întorci în următoarea zi în care se organizează târgul, sperând că deaceastă dată te întorci acasă cu taxi.Nu trebuie să alegi nici una din cele două opțiuni, pentru că există a treia...
Pentru a onora această moștenire și pentru a celebra aniversarea de 25 de ani, Doblo este acum disponibil pentru comandă într-o ediție specială aniversară, care aduce un aspect și un caracter nou, cu o vopsea verde elegantă și o protecție frontală decorativă ce atrage atenția pe șosea.Ediția aniversară, disponibilă atât în versiune diesel, cât și electrică, îmbină soluții inteligente de depozitare cu tehnologii moderne de conectivitate și...
În cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a prezentat un concept care anunță succesorul mult așteptat al lui LFA, modelul exotic al mărcii produs între 2010 și 2012. Noul concept se numește simplu Sport Concept și este un coupe asemănător cu LFA. Marea diferență este că sub capotă nu se mai află un motor V10 aspirat natural, acesta fiind înlocuit de un motor hibrid.Conceptul nou propune un design destul de simplu, dar elegant, cu faruri LED...
Noua generație Audi Q3, proaspăt lansată în vara lui 2025, nu este doar o față nouă în portofoliul germanilor, ci un șablon pentru toate viitoarele modele ale mărcii din Ingolstadt. Cel mai avansat SUV al mărcii, din perspectiva tehnologiei, introduce un interior regândit de la zero, care pune accentul pe maximizarea spațiului și pe comenzi noi, mai intuitive, pentru o experiență unică la volan. În acest articol special vom diseca habitaclul noului Q3 și, de altfel,...
În cadrul noii sale direcții, în care își imaginează un „stil de viață de lux fără limite”, Lexus își îndreaptă atenția către catamarane de lux și clădiri rezidențiale.În noul plan, Lexus are în vedere produse pentru uscat, mare și aer. Deși brandul nu este străin de iahturile de lux, compania a prezentat un concept de catamaran descris drept o „navă de înaltă performanță, concepută pentru o experiență...
Cei 60 de membri ai juriului care alcătuiesc concursul Mașina Anului 2026 în Europa au anunțat oficial lista mașinilor finaliste care se vor lupta pentru titlul suprem de anul viitor. Lista modelelor finaliste include nu mai puțin de 7 modele noi.Printre mașinile care intră în lupta pentru premiul Mașina Anului 2026 în Europa este și Dacia Bigster. Noul SUV de dimensiuni compacte, lansat pe piață în primăvara acestui an, a fost selectat de membri juriului...
Cei 60 de membri ai juriului care alcătuiesc concursul Mașina Anului 2026 în Europa au anunțat oficial lista mașinilor finaliste care se vor lupta pentru titlul suprem de anul viitor. Lista modelelor finaliste include nu mai puțin de 7 modele noi.Printre mașinile care intră în lupta pentru premiul Mașina Anului 2026 în Europa este și Dacia Bigster. Noul SUV de dimensiuni compacte, lansat pe piață în primăvara acestui an, a fost selectat de membri juriului...
Constructorul japonez a venit la Salonul Mobilității din Japonia cu două concepte noi semnate de divizia de performanță STI. Cele două concepte se numesc Performance-E și Performance-B, iar primul dintre acestea anunță un viitor hatchback electric de performanță.SUBARU PERFORMANCE-E STI Conceptul Subaru Performance-E STI aduce un design foarte agresiv, caracterizat de suprafețe ascuțite și de un pachet aerodinamic foarte proeminent. În față, bara de protecție este...
Fabricat în România. Aumovio a produs 30 de milioane de camere cu vedere panoramică la Sibiu # Automarket.ro
La începutul lunii trecute, sectorul automotive al celor de la Continental a devenit o companie independentă. Numele său este Aumovio și a preluat cele 4 centre de cercetare și dezvoltare prezente deja în România la Timișoara, Sibiu, Iași și Brașov.La Timișoara și Sibiu există și două centre de producție.Acum, cei de la Aumovio anunță că la fabrica din Sibiu a fost atinsă o bornă importantă de producție: 30 de milioane de camere video cu vedere...
Mazda a venit pregătită la Salonul Auto de casă. Constructorul nipon a prezentat două concepte noi: despre primul, denumit Vision X-Coupe am vorbit deja, așa că în acest articol vom discuta despre cel de-al doilea. Numele său este Vision-X Compact.Cu alte cuvinte, noul concept Mazda este mai mic decât actuala Mazda2. Lungimea ajunge la 3.825 milimetri, lățimea este de 1.795 mm, 1.470 milimetri sunt trecuți în dreptul înălțimii, iar ampatamentul este de...
La începutul anului, Ferrari anunță că Holand Automotive Group este noul partener oficial al mărcii în România, mai exact la București. Grupul se va ocupa de vânzări și de activitatea de service.Acum, cu ocazia unui eveniment special, la care am participat și noi, constructorul italian de automobile a deschis oficial reprezentanța din România în prezența lui Gad Bitton, președinte Holand Automotive Group, și Reno de Paoli, Head of Ferrari Europe...
Identitate dublă: Lexus LS, prezentat sub forma unui concept care anunță un viitor SUV Coupe # Automarket.ro
În cadrul ediției din acest an a Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a prezentat două concepte care poartă numele LS. Primul dintre acestea a fost prezentat sub forma unui monovolum cu 6 roți. Cel de-al doilea concept este mai apropiat de o mașină convențională, deoarece este vorba despre un SUV coupe.Noul concept Lexus LS Coupe propune un design radical și îndrăzneț, caracterizat de suprafețe ascuțite, vizibile în special în partea frontală....
Continuă lansările de concepte noi în cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia. Cu ocazia ediției din acest an, Mitsubishi tocmai a prezentat noul concept Elevance, un SUV de dimensiuni mari care are un tren de propulsie cel puțin interesant.Noul concept al niponilor are un propulsor hibrid cu încărcare la priză. Acesta este alcătuit din 4 motoare electrice, dintre care două sunt montate în interiorul roților din față. Celelalte două motoare din spate sunt...
Constructorul german ne oferă primele imagini oficiale cu un concept care anunță o viitoare mașină de concurs. Noul concept poartă numele AMG GT Track Sport și tocmai a terminat primul său test pe circuit.În imaginile oficiale, mașina este acoperită în mare parte de camuflaj, însă putem vedea câteva dintre detaliile importante. Noua versiune de concurs a lui AMG GT primește un pachet aerodinamic specific, cu un spoiler frontal pronunțat și un eleron...
Construit pe platforma STLA Medium, noul Compass este produs inițial în versiuni hibridă și electrică, cu o autonomie de 650 kilometri, a anunțat Stellantis. O variantă plug-in hybrid va urma la începutul anului 2026. Primele livrări către clienți sunt așteptate în cursul acestui an.Model de succes pentru Jeep și compania-mamă Stellantis, Compass s-a vândut până acum în 2.5 milioane de unități.Noul Compass va fi comercializat în 60 de...
Marca chineză a dezvăluit oficial o versiune nouă pentru SUV-ul electric C10. Noua versiune primește tracțiune integrală, grație a două motoare electrice care dezvoltă împreună 598 de cai putere și un cuplu de 720 Nm. Astfel, noul Leapmotor C10 AWD accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 4 secunde.Alimentarea propulsorului electric este asigurată de o baterie de 81.9 kWh de tip LFP. Arhitectura de 800 de volți ajută la o încărcare rapidă a bateriei de la 30%...
Constructorul japonez a dezvăluit un nou concept care anunță o nouă metodă de a reduce emisiile de CO2 din atmosferă. Noul concept se numește Vision X-Coupe și este un crossover coupe mai mare decât Mazda 6 ca dimensiuni. Conceptul japonezilor măsoară 5050 milimetri în lungime, 1995 milimetri în lățime și 1480 milimetri în înălțime. Ampatamentul conceptului este lung de 3080 milimetri.Noul concept Vision X-Coupe propune un design fluid, cu multe...
Noul Mini Cooper Paul Smith Edition, creat în colaborare cu celebrul creator de modă # Automarket.ro
Constructorul britanic și-a unit forțele cu creatorul de modă britanic Paul Smith pentru a crea o nouă ediție specială pentru Mini Cooper. Botezată Paul Smith Edition, noua ediție specială aduce o combinație exclusivă de culori, motive vizuale noi prezente la exterior și în interior, precum și semnăturile celebrului creator de modă.Pentru exteriorul noului Mini Cooper Paul Smith Edition sunt disponibile 3 culori, dintre care două sunt exclusive noii ediții: gri...
Constructorul spaniol a dezvăluit un facelift nou pentru Arona. Acesta este al doilea facelift adus celui mai mic SUV din gama Seat, primul fiind lansat în 2021. Prezentarea noului Seat Arona facelift are loc în același timp cu lansarea noului Seat Ibiza facelift. Noutățile sunt aceleași, în mare parte, între cele două modele noi.Astfel, la fel ca în cazul noii Ibiza facelift, noua Arona facelift aduce faruri Full LED mai subțiri, cu o semnătură...
Constructorul spaniol tocmai a dezvăluit oficial un nou facelift pentru Ibiza. Acesta este al doilea facelift pe care îl primește actuala generație a modelului de clasă subcompactă, primul facelift fiind lansat în 2021. Cea mai nouă versiune a lui Ibiza primește o parte frontală ușor revizuită, jante cu design nou, o paletă de culori noi și un interior ușor revizuit.FARURI LED MAI SUBȚIRILa exterior, cea mai mare noutate este vizibilă în față, acolo...
Cu ocazia Salonului de Mobilitate din Japonia, Lexus a decis să reinventeze modelul LS. De data aceasta, cele două litere nu mai sunt o prescurtare de la Luxury Sedan, ci o abreviere a cuvintelor Luxury Space. Marca japoneză a prezentat două concepte noi sub numele LS. Unul dintre ele este un SUV coupe, iar celălalt este un monovolum de lux.Noul concept Lexus LS în formă de monovolum este, cu siguranță, conceptul mai interesant dintre cele două. Asta pentru că vorbim aici de...
Mai devreme în această toamnă, Toyota a anunțat înființarea unei noi mărci de lux, plasat în vârful ierarhiei grupului japonez. Noua marcă se numește Century și este un nume folosit până acum pentru un model de lux, cel mai luxos al mărcii japoneze, încă din 1967. Acum, cu ocazia Salonului de Mobilitate din Japonia, marca Century tocmai a prezentat primul său concept al unui viitor model de serie.Noul concept nu are un nume, însă putem...
Vânzările modelului de top al Audi au înregistrat o scădere abruptă anul trecut. Livrările pentru A8 s-au prăbușit cu 26.3%, până la doar 14.955 de unități. Nu este greu de înțeles de ce. Actuala generație își arată vârsta, deoarece a fost lansată în 2017. În plus, cererea pentru sedanurile de lux de mari dimensiuni a scăzut constant, pe măsură ce SUV-urile domină piața.Faceliftul de la mijlocul ciclului de viață, introdus...
La începutul lui octombrie, constructorul japonez a dezvăluit câteva imagini sugestive cu noul concept Corolla. Acum, conceptul a fost prezentat în toată splendoarea sa cu ocazia deschiderii Salonului de Mobilitate din Japonia. Conceptul Corolla anunță o generație nouă pentru modelul compact, care va primi pentru prima dată și o versiune pur electrică.Noul concept Toyota Corolla propune un design radical și complet diferit față de modelul de serie cu același...
Chinezii de la Great Wall Motors vor să-și mărească gama de modele pe piața europeană. Conform unor noi informații apărute în presă, producătorul asiatic are în plan să lanseze nu mai puțin de 7 modele noi începând din 2026. Acestea vor fi vândute sub mărcile Haval și Ora, deținute de Grupul Great Wall.Noile modele vor fi disponibile în versiuni cu motoare pe benzină, hibride simple, hibride cu încărcare la priză și chiar electrice....
VIDEO: Liniuță americană! Duel între Ford Mustang Dark Horse și Chevrolet Corvette Stingray # Automarket.ro
Liniuță americană! Duel între Ford Mustang Dark Horse și Chevrolet Corvette Stingray Cei de la Edmunds Cars au realizat o liniuță cu două dintre cele mai populare mașini sport din Statele Unite ale Americii. Aceștia au pus față în față un Ford Mustang Dark Horse și un Chevrolet Corvette Stingray. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, corvette, ford, ford mustang, ford drag race, mustang drag race, chevrolet corvette, corvette stingray, ford mustang drag race...
Constructorul japonez va lansa în curând pe piață un motor puternic care va fi disponibil pentru viitoare modele de performanță. Acest motor, cunoscut sub numele de cod G20E, este o unitate cu 4 cilindri care ar urma să dezvolte peste 400 de cai putere, potrivit unor informații oficiale furnizate de Toyota.Noul motor Toyota G20E de 2.0 litri este derivat din motorul G16E, unitatea în 3 cilindri prezentă la modelele GR Yaris, GR Corolla și Lexus LBX Morizo RR. Pe...
Zile numărate: Porsche Macan cu motor termic va fi retras din producție la jumătatea lui 2026 # Automarket.ro
Constructorul german se pregătește să-și ia rămas bun de la versiunea cu motor termic a lui Porsche Macan. SUV-ul plasat în gamă sub fratele său mai mare, Cayenne, a fost retras de pe piața europeană în 2024 și înlocuită de noua generație pur electrică. Astfel, versiunea termică a lui Macan a rămas disponibilă doar pentru piețele din afara Europei, cea mai importantă piață fiind cea din America de Nord.Producția lui Porsche Macan cu motor termic se...
În luna septembrie, europenii au cumpărat 1.236.876 de mașini noi, potrivit noilor date ACEA. Acest număr include atât statele membre ale Uniunii Europene, cât și cele membre EFTA și Marea Britanie. Concret, numărul de mașini vândute în prima lună din toamna lui 2025 reprezintă o creștere de 10.7% a vânzărilor comparativ cu septembrie 2024.Mașinile cu motor hibrid au fost cele mai vândute în această perioadă. Mai exact, europenii...
RECORD: Kia PV5 Cargo a mers 693 kilometri fără reîncărcare în condiții de sarcină ... # Automarket.ro
Constructorul sud-coreean se poate lăuda cu un record recunoscut oficial de către Guinness World Records. Modelul utilitar electric Kia PV5 Cargo a reușit să meargă 693.38 kilometri fără reîncărcare în condiții de sarcină utilă maximă. Acesta este un record în segmentul vehiculelor utilitare comerciale electrice (eLCV).Pentru stabilirea acestui record a fost folosită varianta cu 4 uși a noului PV5 Cargo și versiunea cu autonomie extinsă. Exemplarul care a...
STUDIU: Importurile de mașini second-hand, creștere de 18% în primele 8 luni ale anului # Automarket.ro
În cadrul galei anuale Autovit.ro, care a marcat cei 25 de ani de activitate ai platformei online, eveniment la care a fost invitată și Automarket, reprezentanții companiei ne-au oferit mai multe informații despre perioada complicată pe care o traversează piața auto din România.Pentru Autovit.ro, primele 8 luni ale anului 2025, au adus 114.000 de tranzacții declarate, totilizând aproximativ două milioane de euro.SCĂDERE DE 9.6% A ÎNMATRICULĂRILOR DE...
Alpine va deschide comenzile pentru primul său SUV în decembrie: start de la 67.500 euro # Automarket.ro
Constructorul francez de mașini sport a confirmat oficial deschiderea comenzilor pentru noul A390. Comenzile pentru primul SUV din istoria mărcii franceze vor fi deschise în decembrie.Pentru început, va fi disponibilă doar o singură versiune, A390 GT. Aceasta primește un propulsor electric alcătuit din 3 motoare electrice, capabile să dezvolte împreună 400 de cai putere. Astfel, Alpine A390 GT accelerează de la 0 la 100 km/h în 4.8 secunde. Bateria de 89 kWh...
Nu a trecut mult timp de când am călătorit la Malaga pentru a conduce noua Kia EV4. Încă de atunci știam că modelul cu zero emisii va primi o versiune cu tracțiune integrală, dar și o versiune de performanță GT.Acum a venit momentul să vedem primele imagini cu viitoarea Kia EV4 GT. Pentru a păstra suspansul, constructorul asiatic nu s-a concentrat pe noutățile tehnice, ci a pus accentul pe designul camuflajului care îmbracă prototipul.Kia susține că...
Producătorul britanic de automobile Aston Martin a anunțat în această săptămână un parteneriat cu Valor Real Estate Development din Clearwater pentru a construi un complex rezidențial de tip „ultra-luxos” cu 18 etaje, situat pe malul mării, în Daytona Beach Shores.Proiectul, numit Aston Martin Residences, va fi amplasat la adresa 3411 S. Atlantic Ave., iar finalizarea este programată pentru anul 2029, potrivit declarației comune a celor două companii...
Constructorul chinez Geely vrea să se extindă și mai mult în Europa, atât în ceea ce privește gama de modele, cât și rețeaua sa de dealeri pe continentul nostru. Concret, noul plan al celor de la Geely este să ajungă să aibă 1000 de dealeri în mai multe țări din Europa în următorii 5 ani.A doua parte a planului prevede extinderea gamei cu nu mai puțin de 15 modele electrice și hibride plug-in noi. Potrivit oficialilor mărcii, toate aceste...
Anul acesta, Mercedes-Benz marchează 30 de ani de când a fost lansat modelul utilitar Sprinter. Despre fiecare generație în parte vei putea afla mai multe detalii într-un articol dedicat acestui moment aniversar. Actuala generație Mercedes-Benz Sprinter datează din 2019, iar acum producătorul german este pregătit să reîmprospăteze modelul utilitar cu o generație nouă.Pentru asta, Mercedes-Benz a dezvăluit un mod mai neobișnuit de a oferi primele indicii...
Ultimele 3 ediții ale cursei de 24 de ore de la Le Mans, cea mai mare cursă de anduranță din lume, au fost câștigate de Ferrari. Pentru a marca succesul mărcii în această cursă, marca de la Maranello a dezvăluit prima sa mașină creată exclusiv pentru lumea digitală. Acest model exotic se numește F76 și este conceput sub forma unui jeton nefungibil (NFT).Numele F76 nu a fost ales întâmplător. Proiectul digital sărbătorește 76 de ani de la prima...
Formula 1: Lando Norris câștigă detașat în Mexic și este noul lider al campionatului # Automarket.ro
Marele Premiu din Mexico City a fost a 20-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1. La finalul acestei curse avem un nou lider în campionat, în persoana lui Lando Norris. Britanicul de la McLaren, care a început sezonul în această poziție, a dominat categoric cursa, în timp ce principalii săi rivali pentru titlu, Oscar Piastri și Max Verstappen, au avut parte de o cursă mai tumultuoasă.NORRIS, CEL MAI BUN ÎN CALIFICĂRI Înainte de a vorbi despre...
Noua generație Honda Prelude a debutat la începutul lunii septembrie. După o pauză de 25 de ani, acest model va fi oferit din nou pe Bătrânul Continent, urmând ca pe piața din România să fie disponbil din primăvara anului 2026. Așadar, fanii acestui model nu mai au mult de așteptat.A șasea generație Honda Prelude este echipată cu un sistem de propulsie full hybrid, care are la bază un motor de 2.0 litri, pe benzină. Unitatea termică este asistată de...
Nissan marchează 25 de ani de la debutul lui X-Trail: 8.1 milioane de unități vândute # Automarket.ro
În luna noiembrie 2000, adică în urmă cu 25 de ani, Nissan prezenta lumii întregi modelul X-Trail. Un SUV care, la acea vreme, se adresa tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, cu o viață activă și amatori de sporturi în natură.Prima generație, cunoscută după codul intern T30, a fost comercializată până în 2007 și propunea un habitaclu spațios, scaune care puteau fi curățate foarte ușor, un volan care avea un grad...
Chinezii de la Omoda&Jaecoo, deținuți de gigantul Chery Group, au investit mult în electrificare și, mai ales, în încercarea de a cuceri continentul european cu mașinile lor. În tot acest timp, constructorul asiatic nu a uitat de perfecționarea motorului termic.Cu ocazia International User Summit 2025, Omoda&Jaecoo a prezentat un nou motor termic care impresionează cu o eficiență termică de 48%. Asta în timp ce media industriei se situează...
Constructorul francez de mașini sport s-ar fi răzgândit în privința motorizărilor viitoarei generații a modelului A110. Alpine anunțase inițial că noua generație A110 va fi un model de performanță exclusiv electric. Acum însă, se pare că viitorul model ar putea avea și versiuni cu motoare termice, potrivit unor declarații noi dezvăluite de publicația britanică Evo.Într-un interviu pentru această publicație, Philippe Krief, CEO-ul Alpine, a precizat...
După multe insistențe din partea fanilor, Toyota a cedat, într-un final, și a prezentat o nouă generație Supra în 2019. Cârcotașii s-au legat de faptul că noua Supra era dezvoltată pe aceeași platformă cu BMW Z4, cu care și împărțea foarte multe componente, inclusiv propulsoarele.Ambele modele sunt produse, încă, la uzina Magna Steyr din Austria. De ce "încă"? Pentru că atât Toyota cât și BMW a vorbit recent despre momentul...
Spaniolii de la km77 au luat noul BMW X3 pentru a afla cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au spus că la partea de slalom SUV-ul bavarez s-a descurcat bine, dar a întâmpinat probleme la partea de evitare a obstacolelor la viteză. Aflați în video c Km77, bmw, bmw x3, bmw x3 km77, bmw x3 testul elanului, bmw km77, bmw testul elanului, x3 km77, x3 testul elanului...
