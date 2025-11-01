Zborurile de pe Aeroportul din Berlin au fost suspendate temporar vineri seară din cauza unei drone neidentificate
Economica.net, 1 noiembrie 2025 12:20
Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
12:30
Erbașu a construit mai mult de jumătate din tronsonul de autostradă din Transilvania preluat de la Bechtel # Economica.net
Firma Construcții Erbașu a realizat deja 55% - grad fizic-din lotul de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrda Transilvania, cel la care muncise firma americană Bechtel cu mulți ani în urmă, înainte de rezilirea contractului.
Acum 15 minute
12:20
Departamentul de Justiţie al SUA a început o anchetă care vizează fundația Black Lives Matter – surse # Economica.net
Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter, a relatat vineri CBS News, preluat de EFE.
12:20
Casa Albă restricționează accesul jurnaliștilor la o parte din biroul său de presă. Ziariștii sunt acuzați că rătăcesc prin zone restricționate și trag cu urechea # Economica.net
Casa Albă a anunţat vineri că restricţionează accesul jurnaliştilor la o parte din biroul său de presă pentru a proteja mai bine "informaţiile sensibile", pe fondul tensiunilor dintre mass-media tradiţională şi administraţia preşedintelui Donald Trump, informează AFP, transmite Agerpres.
12:20
Zborurile de pe Aeroportul din Berlin au fost suspendate temporar vineri seară din cauza unei drone neidentificate # Economica.net
Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective, informează sâmbătă EFE, transmite Agerpres.
12:20
ANM: Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă și mai caldă decât de obicei în majoritatea regiunilor. Vremea se va răci începând de luni în partea de vest a țării # Economica.net
Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
11:30
Trump anunță că SUA vor relua testele nucleare și nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor include testele nucleare subterane tradiţionale, obişnuite în timpul Războiului Rece, relatează Reuters, transmite Agerpres.
11:30
Încălzirea oceanelor ar putea afecta stabilitatea a aproape 60% dintre principalele banchize din Antarctica – studiu revista Nature # Economica.net
Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista ştiinţifică Nature, citat vineri de agenţia Xinhua. Acest lucru ar amplifica în mod semnificativ riscul creşterii nivelului mărilor la nivel global.
11:30
Sorin Grindeanu, despre retragerea batalionului american din România: Nu am primit nicio reacție din partea premierului și a ministrului de Externe. Românii trebuie să știe în ce situație de securitate se află # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, seara, la Timişoara, că, de la anunţarea retragerii batalionului american din România, nu a primit nicio reacţie din partea premierului şi a ministrului de Externe, iar de la ministrul Apărării "nu a înţeles foarte mult", în timp ce, în opinia lui, românii trebuie să ştie în ce situaţie ne aflăm din punctul de vedere al securităţii naţionale şi care sunt planurile de viitor.
11:30
Summitul Asia-Pacific. Liderii APEC au adoptat o declarație comună privind extinderea comerțului. SUA și China au ajuns la un armistițiu în războiul taxelor vamale # Economica.net
Summitul forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) s-a încheiat sâmbătă, după două zile de discuţii, cu adoptarea unei declaraţii comune, privind necesitatea extinderii comerţului şi axată pe provocările inteligenţei artificiale şi provocările demografice, informează EFE şi Xinhua, transmite Agerpres.
11:30
Prețurile locuințelor au crescut vertiginos și în ultimul an în toate marile orașe din țară. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Craiova (+19%), București (18%) și Ploiești (+17%).
11:30
Secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent susține că China a făcut o greșeală atunci când a impus restricții pentru exportul de pământuri rare. „Una e să pui o armă pe masă. Cu totul alta e să tragi în aer” # Economica.net
China a făcut o "greşeală" prin impunerea de restricţii asupra exporturilor sale de pământuri rare, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, argumentând că Beijingul a atras astfel atenţia asupra uneia dintre armele sale comerciale, informează sâmbătă AFP, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
22:10
Preşedintele american Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare lovituri pe teritoriul Venezuelei, transmite Reuters în contextul ştirilor despre posibilitatea ca Statele Unite să îşi intensifice campania antidrog din Caraibe, transmite Agerpres.
22:10
Un judecător federal american interzice Guvernului să sisteze distribuirea de tichete alimentare # Economica.net
Un judecător federal din statul Rhode Island a interzis vineri guvernului Statelor Unite, condus de preşedintele Donald Trump, să suspende distribuirea tichetelor pentru alimente de care beneficiază milioane de americani, transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:10
Republica Moldova. Guvernul prim-ministrului Alexandru Munteanu a obținut votul de încredere din partea Parlamentului de la Chișinău # Economica.net
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters şi Moldpres, transmite Agerpres.
22:10
Divizia de trading a gigantului britanic Centrica, cu sediul în Danemarca, urmează să primească licență pentru a funcționa pe piața din România.
21:00
Bursa de la București a închis pe verde ședința de tranzacționare de vineri. Rulajul a depășit 523 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis şedinţa de vineri în creştere pe toţi indicii, cu un rulaj total de peste 523,5 milioane de lei (102,94 de milioane de euro), din care tranzacţiile cu acţiuni au totalizat 507,95 de milioane de lei (99,89 de milioane de euro), relatează Agerpres.
21:00
DNSC avertizează cu privire la o tentativă de fraudă online care folosește imaginea instituției și a Poliției Române # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă sub pretextul unei false notificări despre o amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române, transmite Agerpres.
20:10
Agroserv Măriuța, compania care deține brandul Lăptăria cu Caimac, încheie cu succes emisiunea de obligațiuni MILK28E în valoare de 3 milioane de euro # Economica.net
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță închiderea cu succes a plasamentului privat pentru o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate, prin care a atras întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro.
20:10
O companie apropiată de Viktor Orban a cumpărat cel mai citit tabloid din Ungaria. Opoziția denunță o mutare disperată a premierului maghiar, aflat în dificultate în sondaje # Economica.net
Grupul media elveţian Ringier a anunţat vineri că îşi vinde divizia ungară, inclusiv tabloidul cel mai citit din Ungaria, Blikk, grupului Indamedia, considerat apropiat de partidul la putere, Fidesz, informează AFP, transmite Agerpres.
20:10
Ucraina cere Uniunii Europene să-și crească taxele pentru importurile de produse din Rusia, care nu sunt supuse sancțiunilor # Economica.net
Kievul i-a solicitat vineri Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:10
ANAF transmite notificări către companiile de stat care au restanțe la plata obligațiilor fiscale # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează companiile de stat, care au datorii neachitate până la data de 30 septembrie 2025, că trebuie să plătească aceste obligaţii fiscale, sprijinind astfel conformarea voluntară a contribuabililor, a anunţat vineri instituţia, relatează Agerpres.
20:10
ANPC a dat amenzi de peste 4,54 de milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel național în intervalul 27 – 31 octombrie # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 1.300 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 27 - 31 octombrie, şi a dat amenzi de peste 4,54 de milioane de lei în urma neregulilor constatate, transmite Agerpres.
18:30
CNIR a primit 12 oferte la licitația pentru construirea lotului 3 din Autostrada A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni # Economica.net
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a primit, vineri, 12 oferte la contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, informează compania, transmite Agerpres.
18:20
De la 1 noiembrie se scumpesc energia electrică și energia termică. Cât vor trebui românii să plătească în plus # Economica.net
Preţurile energiei electrice şi termice vor creşte uşor, de la 1 noiembrie, pe fondul majorării cu 62% a taxei de cogenerare, de la 0,0084 de lei/kWh - anul trecut, la 0,0136 de lei/kWh - începând de sâmbătă, potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).
18:20
Cursa globală pentru supremația în AI se intensifică, iar fluxul de investiții în centrele de date, cipurile și infrastructura care stau la baza sistemelor de inteligență artificială pare să fie mai puternic ca niciodată. Amazon, Meta, Microsoft și Alphabet investesc miliarde în această tehnologie pentru a-și menține avantajul competitiv. În timp ce investitorii sperau anul trecut la o temperare a cheltuielilor, acum este clar că acestea continuă să crească.
18:20
Buju Stanciu & Asociații, despre cazul Polymarket: Ne aflăm într-o zonă gri în care tehnologia ocolește legea, iar legea evită tehnologia. Această prudență instituțională este de înțeles, dar nu e sustenabilă pe termen lung.
18:20
Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani (foto), a cerut vineri Băncii Centrale Europene (BCE) să reducă dobânzile pentru a "slăbi euro" şi a stimula exporturile, informează AFP, transmite Agerpres.
18:20
Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea energiei electrice și gazelor naturale # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, vineri, Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, relatează Agerpres.
18:20
Bulgaria interzice temporar exporturile de combustibili către celelate state din UE, după sancțiunile impuse de SUA împotriva companiei ruse Lukoil # Economica.net
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene (UE), transmite BTA, relatează Agerpres.
16:20
Românii nu mai cumpără mașini noi. Suntem singura țară din regiune cu o scădere a înmatriculărilor # Economica.net
Înmatriculările de autovehicule din Europa Centrală și de Est depășesc performanțele UE în acest an. Dacă în UE, încasările din vânzările de mașini noi au crescut în perioada ianuarie-septembrie cu 0,9%, în ECE, creșterea a fost de 4,4%. În contrast, România a înregistrat o contracție puternică, de aproape 6%, marcând cea mai slabă performanță din regiune, arată un raport Erste Bank.
16:20
Cel mai bogat ucrainean cumpără o fabrică mare în România. Și o vrea și pe a doua DOCUMENT # Economica.net
Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov e pus pe achiziții masive în România. După ce a depus o ofertă pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex, acum ucraineanul a mai făcut o ofertă, de data aceasta pentru preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași.
14:40
Guvernul a decis, în ședință extraordinară. Cât vor costa alegerile din 7 decembrie 2025. București și Buzău, cu Marcel Ciolacu, principalele scrutinuri # Economica.net
Guvernul s-a întrunit, astăzi, în ședință extraordinară, pentru a stbili ce sume vor fi alocate pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, care vor avea loc în București și în alte localități.
14:30
Guvernul a decis, în ședință extraordinară. Cât vor costa alagerile din 7 decembrie 2025. București și Buzău, cu Marcel Ciolacu, principalele scrutinuri # Economica.net
Guvernul s-a întrunit, astăzi, în ședință extraordinară, pentru a stbili ce sume vor fi alocate pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, care vor avea loc în București și în alte localități.
14:20
Bem tot mai puțin. Piața băuturilor alcoolice se prăbușește. Pierderi de sute de miliarde datorate schimbării de generații # Economica.net
Capitalizarea bursieră a celor mai mari companii din domeniul băuturilor alcoolice a scăzut cu nu mai puțin de 850 de miliarde de dolari în ultimii 4 ani, arată o analiză Bloomberg citată de Agerpres. Producătorii se adaptează și merg tot mai mult spre zona "fără alcool".
13:40
Diurnele și costurile delegațiilor angajaților creează confuzii fiscale. Companiile riscă să plătească diferențe de taxe și penalități # Economica.net
Diurnele, sporurile bănești sau pachetele suplimentare de beneficii aferente angajaților care călătoresc mult în scop de serviciu sunt interpretate diferit de firmele angajatoare. De aceea, Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor o solicitare de clarificare a modalității de determinare a plafonului neimpozabil aferent prestațiilor suplimentare acordate salariaților în baza clauzei de mobilitate, așa cum este aceasta reglementată de Codul Muncii și Codul Fiscal.
13:40
Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB din UE # Economica.net
Ponderea taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB, la nivelul Uniunii Europene, se situa la 40,4% în anul 2024, în creştere de la 39,9% în 2023, însă Irlanda şi România sunt ţările-membre cu cea mai mică pondere, de 22,4% respectiv 28,8%, conform datelor publicate de Eurostat.
13:40
BERD va finanța cu 50 de milioane de euro un proiect mare de stocare a energiei din România # Economica.net
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut de 50 de milioane de euro pentru a sprijini un proiect de sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) în România, deținut în comun de compania poloneză de energie regenerabilă R.Power SA și grupul francez Eiffel Investment Group, potrivit unei informări a băncii.
13:40
Destinaţii ca Poiana Braşov, Rimetea, Moieciu de Sus, Băile Felix, Băile Tuşnad, Sighişoara şi Sibiu beneficiază de reduceri între 20% şi 40% pentru sejururi, în campania de Black Friday, derulată de o platformă online de rezervări turistice.
Ieri
12:20
Încă o șansă pentru câștig cu mult peste bănci. Noua emisiune Fidelis iese cu dobânzi de aproape 8% la lei. La euro nu are concurent # Economica.net
FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu dobânzi de până la 7,95% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. Nici la această ediție nu mai sunt prezente titlurile pentru populație în lei si euro maturitățile de un an.
12:10
Curtea de Conturi recomandă schimbarea hărții României. Jumătate dintre orașe nu au populația prevăzută de lege # Economica.net
Circa 55% dintre orașele din România nu mai au populație suficientă pentru a îndeplini criteriile demografice prevăzute de lege, adică 10.000 de locuitori. În acest context, Curtea de Conturi spune că este neapărat necesară o reformă administrativă.
11:40
Anunț în premieră de la Guvern. Statul se împrumută, în sfârșit mai ieftin. Dobânzile pe termen lung au scăzut sub 7% # Economica.net
Pentru prima dată în acest an, Ministerul Finanțelor aduce dobânda la titlurile de stat pe termen lung sub 7%. Transformând o emisiune de titluri de stat pe termen scurt într-una pe termen lung pe data de 30 octombrie 2025, Ministerul Finanțelor a obținut o finanțare de 450 de milioane de lei la un randament de 6,93%. Este pentru prima dată când costul împrumuturilor statului din acest an scade sub 7%.
11:10
Eliminarea ploșnițelor de pat cu tratament termic: cea mai bună soluție pentru ploșnițe # Economica.net
Infestarea cu ploșnițe de pat reprezintă una dintre cele mai mari neplăceri atât pentru proprietarii de locuințe, cât și pentru cei care dețin spații comerciale, precum hoteluri sau birouri. Aceste insecte mici, dar tenace, se ascund în cele mai mici crăpături și pot transforma un spațiu odihnitor într-un focar de disconfort și anxietate. În căutarea unei soluții definitive, mulți se întreabă care este cea mai bună soluție pentru ploșnițe. Răspunsul, din ce în ce mai susținut de experți și tehnologie, se îndreaptă către tratamentul termic.
11:10
Antibiotice Iași, la cel mai mare târg al industriei farma. Compania anticipează exporturi în creștere # Economica.net
Antibiotice Iași (simbol ATB), singurul producător de medicamente controlat de stat, a fost prezent la CPhI Worldwide 2025, cel mai mare eveniment din industria farma, anunță un comunicat de presă.
11:10
Juriul prestigioasei competiții anuale Car of the Year a anunțat astăzi mașinile care au fost votate pentru a accede în finala competiției care, an de an, decide cele mai atractive modele. Printre finaliste se numără și un SUV produs în România.
11:10
Rusia folosește în Ucraina o armă dezvoltată în secret. Este vorba despre o rachetă cu capabilități nucleare a cărei producție a determinat Statele Unite să părăsească unul dintre tratatele privind armele nucleare.
10:40
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare, până la 1.000 de euro, după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # Economica.net
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi de la diverși ”guru financiari” din mediul online. În ciuda riscurilor, 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informațiile financiare credibile online, conform unui sondaj Dynata realizat în numele Revolut pe 20 de piețe (inclusiv România). Majoritatea perdanților sunt bărbați, iar pierderile undeva la 1000 de euro.
10:40
Confederația firmelor care produs 30% din PIB-ul României, cu 450.000 de angajați are un nou lider. Cine este Paul Aparaschivei, numit director executiv Concordia # Economica.net
Paul Aparaschivei este noul director executiv al Concordia, confederație patronală care reunește companii ce generează 30% din PIB-ul României având 450.000 dee angajați.
10:10
Accident pe Aeroportul Băneasa. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte. Aeroportul a fost blocat temporar # Economica.net
Accidnet aviatic pe Aeroportul Băneasa, din București. Un avion a aterizat forțat, cu roțile rupte, iar traficul a fost blocat pentru o perioadă. fiind redeschis în urmă cu jumătate de oră.
09:50
Nou parc fotovoltaic. Polonezii de la R.Power demarează construcția a 55 MWp în nordul României # Economica.net
Compania poloneză R.Power, foarte activă în segmentul regenerabilelor din România, a lansat oficial construcția parcului solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României. Proiectul are cu o putere instalată de 55 MWp, iar contractorul EPC este NOMAD Electric.
09:50
Noua lege de plată a pensiilor private, cu 8 milioane de români vizați. Analiștii băncilor scriu Curții Constituționale: Banii din conturi nu trebuie plătiți integral # Economica.net
CFA România, organizație din care fac parte aproape toți analiștii importanți ai băncilor, fondurilor de investiții și fondurilor de pensii din România, au un trimis un memoriu către CCR, în care arată de ce pensiile administrate privat (Pilonul II) nu trebuie plătite integral, ca în prezent, ci sub formă de anuități, pe o perioadă de timp, așa cum prevede legea deja adoptată de Parlament.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.