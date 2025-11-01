ANPC avertizează consumatorii, înainte de Black Friday 2025: Atenție la plățile în avans

00:10

Este considerată cea mai faimoasă toaletă (sau cea mai „rușinoasă”) din lume. Cântărește 100 de kilograme și arată ca un adevărat „tron” de aur solid de 18 karate. Toaleta denumită „America” a fost creată de artistul Maurizio Cattelan, care a atras 100.000 de vizitatori când a fost expusă prima dată la Muzeul Guggenheim din New […]