Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween. I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă
Adevarul.ro, 1 noiembrie 2025 12:30
Heidi Klum, supermodelul german cunoscut drept regina costumelor de Halloween, și-a dezvăluit cea mai recentă transformare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:30
Fostul șef al Ukrenergo, arestat pentru deturnare de fonduri: „Este o decizie motivată politic” # Adevarul.ro
Tribunalul Districtual Pecersk din Kiev a decis plasarea în arest a lui Volodimir Kudrițki, fostul șef al companiei de stat Ukrenergo. Cauțiunea a fost stabilită la 13,7 milioane de hrivne (325.000 de dolari).
12:30
Heidi Klum, transformare spectaculoasă pentru Halloween. I-a îngrozit pe toți cu apariția sa inspirată din mitologia greacă # Adevarul.ro
Heidi Klum, supermodelul german cunoscut drept regina costumelor de Halloween, și-a dezvăluit cea mai recentă transformare.
Acum 30 minute
12:15
Daniel Băluță își prezintă grupul de la Sectorul 4 într-un videoclip pe Facebook: „Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va candida pentru Primăria București. Acesta a publicat pe Facebook un videoclip în care vorbește despre experiența sa administrativă și despre importanța muncii în echipă.
Acum o oră
11:45
David Popovici a refuzat elegant propunerea celor de la PSD. A spus «nu» la ceva ce mulți tineri și-ar fi dorit din plin # Adevarul.ro
Tânărul campion și-a păstrat modestia într-un moment cheie.
11:45
Palatul Buckingham anunță ce se va întâmpla cu faimoșii câini corgi ai reginei Elisabeta II, după ce prințului Andrew i-a fost retras titlul # Adevarul.ro
Palatul Buckingham a confirmat că cei doi corgi ai regretatei regine Elisabeta II, Muick și Sandy, vor rămâne în grija prințului Andrew și a fostei sale soții, Sarah Ferguson.
Acum 2 ore
11:30
Donald Trump a prezentat Baia Lincoln de la Casa Albă după ce a renovat-o cu marmură și aur: „Repar, curăț și fac totul frumos” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat vineri finalizarea unui nou proiect de design la Casa Albă, mai exact renovarea așa-numitei „Băi Lincoln”, în timp ce presiunile cresc pentru redeschiderea guvernului, parțial închis de mai multe săptămâni din cauza blocajului politic dintre republicani și democrați.
11:30
Cum să-ți protejezi autoturismul cu folie de aluminiu: un truc simplu împotriva hoților de mașini fără cheie # Adevarul.ro
Hoții folosesc tot mai des dispozitive care amplifică semnalul cheilor inteligente pentru a fura mașini fără ca proprietarii să-și dea seama.
11:30
Ucraina lovește inima infrastructurii energetice ruse: trei conducte ale „Inelului Strategic” distruse lângă Moscova # Adevarul.ro
O operațiune de precizie a serviciilor de informații militare ucrainene a vizat, în noaptea de voineri,31 octombrie, una dintre cele mai sensibile infrastructuri energetice ale Federației Ruse.
11:15
CTP o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul salariului pe care îl lua de la fundația „Dăruiește Viață”: „Nu e caritate, e încredere. A fost angajata cetățenilor” # Adevarul.ro
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a reacționat dur la criticile venite din partea unor lideri PSD la adresa Oanei Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan.
11:15
Guvernul Africii de Sud acuză administrația Trump de rasism după ce SUA au anunțat că refugiații afrikaneri au prioritate # Adevarul.ro
Guvernul sud-african a criticat decizia SUA de a acorda prioritate cererilor de azil din partea afrikanerilor albi, subliniind că acuzațiile de genocid al albilor au fost discreditate pe scară largă și nu se bazează pe dovezi credibile, relatează BBC.
10:45
Sărbători exclusiviste. Cât te costă să petreci Revelionul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # Adevarul.ro
Cei care își doresc să întâmpine Revelionul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov trebuie să fie pregătiți pentru un sejur de lux și un buget pe măsură.
10:45
Theodor Stolojan, despre posibilitatea ca Bolojan să își dea demisia: „Nici PSD-ul nu îşi dorește acest lucru, mai ales că în 2027 urmează să ia postul” # Adevarul.ro
Fostul președinte al PNL, Theodor Stolojan, susține că, în ciuda atacurilor publice, PSD nu are niciun interes ca premierul Ilie Bolojan să plece din funcție. Stolojan a explicat că social-democrații își doresc ca actualul prim-ministru să rămână la conducerea Guvernului.
10:45
Și-a băgat spionul în casă. Un bărbat a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere necunoscute # Adevarul.ro
Un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă 3D a locuinței către servere aflate la mii de kilometri distanță.
10:45
Forțele speciale ucrainene din cadrul Serviciului de informații militare au lansat o operațiune aeriană în Pokrovsk, regiunea Donețk, unul dintre cele mai intense și importante sectoare ale frontului, relatează Defence Express.
Acum 4 ore
10:30
Prim-ministrul canadian i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru o reclamă „frauduloasă”: „Președintele s-a simțit jignit” # Adevarul.ro
Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat că i-a cerut scuze președintelui american Donald Trump după difuzarea unei reclame anti-protecționiste.
10:30
România se află într-un context intern şi extern în care nu-şi poate permite instabilitate politică # Adevarul.ro
Toate certurile, criticile şi ameninţările din politica internă românească te fac să-ţi pui întrebarea dacă cei care le provoacă înţeleg ceva din politica actuală, internă şi externă.
10:00
Protest uriaș la un an de la tragedia din gara Novi Sad în care au murit 16 oameni, printre care 2 copii. Zeci de mii de oameni cer justiție și alegeri anticipate în Serbia # Adevarul.ro
Zeci de mii de oameni se vor aduna sâmbătă în Novi Sad, nordul Serbiei, pentru a aduce un omagiu victimelor care și-au pierdut viața în urma tragicului eveniment din gară, petrecut în 2024, și pentru a cere transparență, justiție și noi alegeri.
09:45
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele din România: „Îi dăm lui Putin spațiu de manevră” # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă americană din România și alte state de la granița cu Rusia provoacă revoltă în rândul veteranilor din SUA.
09:30
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski: „Situația în Pokrovsk este dificilă” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a desfășurat aproximativ 170.000 de militari în regiunea Donețk, în încercarea de a cuceri orașul Pokrovsk. În paralel, Kievul susține că a atacat peste 160 de instalații petroliere din Rusia de la începutul anului.
09:30
Divorțul anului între Ioana și Ilie Năstase începe cu tensiune. Instanța a amânat ședința după o gafă comisă de fostul tenismen # Adevarul.ro
Ilie Năstase și Ioana au avut o relație tumultuoasă începând din anul 2019.
09:15
Imagini din satelit arată o navă militară americană la mai puțin de 200 km de coasta Venezuelei.
09:00
Președintele Venezuelei îi cere ajutor militar lui Putin, pe fondul mobilizării trupelor americane în Caraibe # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a cerut sprijin militar din partea Rusiei, în contextul în care Statele Unite își concentrează forțele în zona Mării Caraibelor.
08:45
Căderea lui Adrian Mutu. Italienii au dezbătut drama unui golgheter român, la granița dintre excelență și trufie. „Pierdut în droguri/ Talent irosit” # Adevarul.ro
Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jucători români ai generației sale.
Acum 6 ore
08:30
Tragedie pe un drum din Maramureș: un copil a murit după ce o căruță a fost lovită de o mașină # Adevarul.ro
Un accident grav a avut loc vineri seară, 31 octombrie, pe un drum județean din Maramureș, în localitatea Suciu de Jos.
08:30
Vreme de vară în prima zi din noiembrie. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C în vestul și sudul țării # Adevarul.ro
Prima zi a lunii noiembrie aduce temperaturi de primăvară în aproape toată țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi frumoasă și caldă, cu maxime de până la 23 de grade Celsius în vestul și sudul României.
08:15
Românii pot ieși mai devreme la pensie, unii chiar și fără penalizare. Ce condiții trebuie îndeplinite # Adevarul.ro
Românii pot ieși mai devreme la pensie, unii chiar și fără penalizare, dacă îndeplinesc anumite condiții stabilite clar de noua lege a pensiilor, atât în ceea ce privește perioadele de contributivitate, cât și cele necontributive.
08:15
Țara arde și baba se piaptănă: FCSB instalează un nou director, în timp ce ANAF bate la ușă. Datorii majore către stat pentru campioană # Adevarul.ro
Campioana României traversează o perioadă de tranziție.
07:45
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor # Adevarul.ro
Fostul jucător de tenis, pe locul 3 în clasamentul celor mai bogați români.
07:15
Aromaterapie naturală în inima pădurii. Locul din România unde natura devine lecție și leac # Adevarul.ro
Un grup de profesori, cu sprijinul unei asociații și a Direcției Silvice a reușit să amenajeze una dintre cele mai frumose și educative poteci tematice din Moldova. Se află în județul Botoșani și îmbină relaxarea, cu învățarea, dar și cu aromaterapia naturii.
07:15
Dennis Man, reușită strălucitoare pentru PSV. Românul evoluție perfectă, încununată cu un gol și o pasă de gol # Adevarul.ro
Tricolorul a fost ales omul meciului.
Acum 8 ore
06:15
Mărcile de lux și marile case de modă recunoscute la nivel mondial înregistrează scăderi masive de vânzări, pentru că majoritatea clienților care aspiră la produse de lux întâmpină dificultăți în a-și mai justifica achizițiile de produse premium.
05:15
Povești scrise cu iglița. De la coiful dacic, la jucării și rochii dantelate. „Toată viața am visat să fac asta” # Adevarul.ro
O împătimită a croșetei transformă târgurile meșterilor într-o ocazie de a spune povești prin intermediul obiectelor. Ținutele sale niciodată nu sunt trecute cu vederea, fiind un alt punct de atracție.
04:45
Avioanele de vânătoare Gripen sunt „opțiunea ideală” pentru Ucraina, apreciază un pilot ucrainean, în asentiment cu alți experți privind nevoile militare ale Kievului, relatează Business Insider.
Acum 12 ore
04:15
Deliciile țărănești care te pot înnebuni de poftă. Fabuloasele bijuterii ale patiseriei tradiționale comparate cu delicatesele franțuzești # Adevarul.ro
Deși nu sunt nici francezi, nici italieni - renumiți pentru rafinamentul produselor de cofetărie -, românii au avut totuși cu ce se lăuda când vine vorba de dulciuri. Gospodinele din Moldova reușeau să facă niște preparate autentice de puteau să te înnebunească.
03:45
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvaniei prind contur. 3,2 kilometri de traseu nou, soluție la alunecările de teren # Adevarul.ro
Peste 40 de kilometri de autostradă între Cluj-Napoca și Zalău ar putea fi deschiși circulației în 2026, odată cu finalizarea lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu și la nodul rutier Românași. Unul dintre acestea va avea doi kilometri.
03:15
Gen Z, cea mai privilegiată generație din istorie. Principalele tipologii ale tinerilor: Gandalf, Scarlett, Hermione și Jack Sparrow # Adevarul.ro
BRD și Fundația Friends For Friends au lansat rezultatele studiului „Student în România. Tânăr în România”, o cercetare despre viața Generației Z, studenți și non-studenți, din România, reprezentativă la nivel național.
02:45
Ai titluri de stat cu scadență în 2026? Statul îți propune să le schimbi cu unele scadente în 2035 # Adevarul.ro
Românii care au cumpărat titluri de stat cu scadenţă în 2026 le pot vinde la un preț fix stabilit de Ministerul Finanțelor și pot cumpăra altele cu scadenţă 2035, după ce instituţia de resort a decis să preschimbe unele titluri de stat cu maturitate scurtă în obligațiuni pe termen lung.
02:15
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene # Adevarul.ro
Un cuplu care a cumpărat de la o agenție de turism un pachet all-inclusive la un hotel de cinci stele din Albania, a avut parte de un coșmar în locul unei vacanțe de vis. Cazul a ajuns în atenția Curții de Justiție Uniunii Europene.
01:45
Când vi s-a spus ultima oară că sunteți inteligent? Și ce ați înțeles prin asta? Mulți asociază inteligența cu cea cognitivă, dar există multe alte tipuri.
01:15
Când începe campania electorală în București. Calendarul alegerilor locale parțiale din 2025 # Adevarul.ro
Alegerile locale parțiale se vor desfășura în București pentru alegerea primarului general, în județul Buzău pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, precum și în alte 12 localități din țară, iar campania electorală va avea o durată mai scurtă.
00:45
O bună parte dintre români pun în practică recomandări din mediul online, fără a se consulta cu un specialist, ceea ce le aduce de multe ori pierderi financiare substanțiale, potrivit unui studiu de specialitate dat recent publicității.
00:15
1 noiembrie: 36 de ani de la asasinarea Mihaelei Runceanu, vocea de aur a muzicii ușoare românești # Adevarul.ro
Pe 1 noiembrie se împlinesc 36 de ani de la moartea Mihaelei Runceanu, una dintre cele mai iubite soliste din muzica ușoară românească. Tot pe 1 septembrie a izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan.
00:15
Polymarket, platforma pe care pariază românii la alegeri, trecută pe lista neagră a jocurilor de noroc # Adevarul.ro
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României.
00:00
Guvernul SUA a fost avertizat în legătură cu tranzacții de peste 1 miliard de dolari legate de Jeffrey Epstein, arată noi documente # Adevarul.ro
JP Morgan a avertizat guvernul Statelor Unite cu privire la tranzacții în valoare de peste 1 miliard de dolari, asociate lui Jeffrey Epstein, care ar fi putut fi legate de activități de trafic de persoane, potrivit unor noi documente.
31 octombrie 2025
23:45
Fără titlu, dar cu bani. Prințul Andrew va primi o sumă mare și pensie anuală din fonduri private # Adevarul.ro
Fostul Duce de York urmează să primească o sumă mare de bani și o pensie anuală, menite să-l ajute să nu cheltuie prea mult în viața sa de „cetățean obișnuit”, potrivit informațiilor Guardian.
Acum 24 ore
23:30
Moșii de toamnă 2025. Ce se oferă de pomană în Sâmbăta Morților. Alte tradiții importante # Adevarul.ro
În prima sâmbătă din luna noiembrie, potrivit tradiției ortodoxe, se face pomenirea morților, zi cunoscută sub denumirea de ,,Moșii de toamnă". Credincioșii merg la biserică la slujbe speciale și împart pachete cu alimente, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi.
23:15
Băiat de 13 ani, acuzat că a înjunghiat un bărbat din Ilfov, în timp ce era la colindat de Halloween # Adevarul.ro
Un bărbat a fost rănit, după ce a fost atacat cu cuțitul de un adolescent în vârstă de 13 ani. Bărbatul a fost transportat la spital.
22:45
Organizatorul marșului Colectiv, despre amenda primită: „Cred că jandarmul nu cunoștea legea” # Adevarul.ro
Marian Rădună, organizatorul marșului în memoria victimelor Colectiv, a declarat, vineri, că amenda primită de la Jandarmerie a fost o greșeală, susținând că jandarmul „nu cunoștea legea” și că autoritățile ar trebui să acționeze transparent în ancheta internă.
22:15
Trump evită un răspuns tranșant privind reluarea testelor nucleare subterane. „Alte ţări o fac, o vom face și noi” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite vor relua testele nucleare, însă a evitat să spună clar dacă acestea vor include şi testele subterane frecvente în timpul Războiului Rece, transmite Reuters.
22:00
Fugă disperată din Ucraina: Un avocat de origine maghiară, mobilizat în armată, a spulberat cu mașina bariera de la granița cu Ungaria # Adevarul.ro
Un fost politician maghiar din Ucraina, în prezent avocat, a fugit în Ungaria cu mașina, dărâmând bariera de la frontieră și doborând un polițist de frontieră. Potrivit autorităților, acesta a fost mobilizat în armata ucraineană din 23 iunie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.