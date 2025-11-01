Facturi mai mari la căldură și curent începând de astăzi. Cât plătim în plus și de ce

12:50

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor şi nu e nimeni de neînlocuit şi nu e nimeni trecut expres în protocolul coaliţiei, cu nume şi prenume. ”Noi avem un protocol al […] Articolul Grindeanu: Guvernarea poate să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz, Hunor… Nu e nimeni de neînlocuit apare prima dată în PS News.