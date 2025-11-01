Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Primar: Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru
PSNews.ro, 1 noiembrie 2025 13:50
Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total 58 de oraşe, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna. Primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany, apreciază că este o recunoaştere mondială a patrimoniului arhitectural, care îmbină tradiţia
Acum 30 minute
13:50
Ministrul Finanţelor: Achitarea amenzilor, simplificată. Procese-verbale electronice, coduri QR pentru plată instant # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă "o schimbare aşteptată de toţi" – amenzile vor putea fi plǎtite printr-un cont unic. Procesele-verbale vor fi emise electronic şi vor conţine coduri QR pentru plată instant, direct de pe telefon, exolică ministrul, precizînd că amenzile rutiere sunt primele care vor putea fi plătite astfel. "Simplificare şi eficientizare: amenzile vor
13:50
Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu, foarte dificil de obţinut. Voi vorbi cu Ministerul de Interne şi cu ISU # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des. Întrebat, vineri
13:50
Muraru (PNL) solicită CSAT să nu aprobe cererea lui George Simion ca SPP să îi acorde pază # PSNews.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, solicită CSAT să nu aprobe cererea şefului AUR George Simion ca SPP să îi acorde pază, liberalul susţinând că ar fi un precedent periculos ca un "agresor" să primească pază din partea statului român. Alexandru Muraru a afirmat, vineri seară, că solicitarea lui Simion este una "scandaloasă" şi că
13:50
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 şi 21:58, iar „o mulţime de zboruri" au fost redirecţionate către alte oraşe germane,
13:50
Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Primar: Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru # PSNews.ro
Municipiul Bistriţa a fost inclus oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO, în domeniul Arhitectură, nou înfiinţat. În ultima includere în listă au fost în total 58 de oraşe, între care Gdańsk, Kuala Lumpur, Kiev, New Orleans şi Varna. Primarul oraşului Bistriţa, Gabriel Lazany, apreciază că este o recunoaştere mondială a patrimoniului arhitectural, care îmbină tradiţia […] Articolul Bistriţa, inclusă în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Primar: Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru apare prima dată în PS News.
13:50
Prima zi de noiembrie aduce noi scumpiri. Vom plăti mai mult pentru căldură şi curent. Decizia vine după ce Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a hotărât să majoreze încă o taxă. Este deja a patra scumpire din ultimele luni. Este vorba despre contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, plătită de toţi consumatorii de
Acum 2 ore
12:50
Grindeanu: Guvernarea poate să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz, Hunor… Nu e nimeni de neînlocuit # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor şi nu e nimeni de neînlocuit şi nu e nimeni trecut expres în protocolul coaliţiei, cu nume şi prenume. "Noi avem un protocol al
12:50
Negrescu, atac la Bolojan pe tema trupelor SUA: Cu PSD la guvernare, premierul român vorbea direct cu președintele SUA # PSNews.ro
În așteptarea zilei de luni, când premierul Ilie Bolojan este chemat în Parlament să explice reducerea numărului de militari americani din România, un lider al Partidului Social Democrat, europarlamentarul Victor Negrescu a declarat la Timișoara că „cu Partidul Social Democrat la guvernare, premierul României vorbea direct cu președintele american Donald Trump". PSD este membru al
12:50
În prima sâmbătă din luna noiembrie, potrivit tradiției ortodoxe, se face pomenirea morților, zi cunoscută sub denumirea de ,,Moșii de toamnă". Credincioșii merg la biserică la slujbe speciale și împart pachete cu alimente, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi. Ce semnificație au Moșii de toamnă Denumirea de .,Moși" vine de la
12:50
Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile. „Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce
Acum 24 ore
22:10
Într-un județ în care fiecare investiție are ecou în viața de zi cu zi, primul an al celui de-al doilea mandat al președintelui Corneliu Ștefan aduce un bilanț concret: lucrări demarate, proiecte finalizate, fonduri atrase și parteneriate extinse. De la infrastructura rutieră și spitalele modernizate, până la bibliotecile digitale și festivalurile culturale, Dâmbovița se află
21:00
VIDEO Cele trei direcţii ale PSD după Grindeanu: echipă, apropiere de oameni, excelență în politici # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat la Timişoara cele trei direcţii strategice pentru relansarea partidului: revenirea tuturor social-democraţilor în partid, reaproprierea de oameni şi crearea de politici publice. „Noi trebuie să urmărim trei direcţii în acest partid. Unul, să fim o echipă, să ne strângem toţi împreună. Asta pentru că e nevoie ca
20:00
Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026 # PSNews.ro
Dacia Bigster, modelul produs de Renault la Mioveni, se luptă pentru titlul Car of The Year 2026. În finală s-au mai calificat Mercedes-Benz CLA, Skoda Elroq sau Fiat Grande Panda. Dacia Bigster, între cele mai bune modele electrice din lume Pentru al doilea an consecutiv, un model Dacia ajunge în finala competiției . Anul trecut, producătorul de
20:00
Berceni Arena este destinația perfectă de weekend: sunt organizate aici meciuri live, sesiuni de agrement pentru public, programe de educație prin sport. Afară de meciul din seara aceasta, patinoarul organizează și sesiuni de agrement extinse pentru toți cei care vor să se destindă și să facă mișcare pe gheață. Este o invitație deschisă adresată comunității
20:00
CTP, despre învestirea Oanei Gheorghiu: „Cea mai importantă numire din structurile guvernamentale din mulți ani” # PSNews.ro
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este cea mai importantă dintre numirile făcute în funcții guvernamentale după 1989, consideră scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. La Europa FM, gazetarul a amintit că Oana Gheorghiu vine din afara sistemului și nu a avut nicio legătură cu partidele politice. „Această numire mie mi se pare cea
20:00
Olguța Vasilescu îl atacă pe Bolojan pe salariul minim: Am fost informați în coaliție că nu va crește # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că la ședința coaliției, PSD nu a avut niciun comentariu privind creșterea salariului minim pe economie. „Eu vă spun că am participat la acea ședință de coaliție, am fost informați că nu va crește salariul minim pe economie. N-a fost niciun fel de altă discuție",
20:00
Noul guvern al R. Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit de Parlamentul de la Chișinău # PSNews.ro
Parlamentul Republicii Moldova, ales pe 28 septembrie 2025, a acordat vineri votul de încredere noului Guvern, ce va fi condus de premierul Alexandru Munteanu, propus de majoritatea parlamentară PAS și desemnat de președintele Maia Sandu. Cabinetul Munteanu a fost învestit cu un program de guvernare, despre care spune că este „orientat spre creștere economică, eficiență
20:00
INTERVIU Remus Ștefureac: Poporul român a dat un cec în alb actualei coaliţii, dar lucrurile se pot schimba dramatic # PSNews.ro
Poporul român a dat un cec în alb actualei coaliţii de guvernare şi s-a dovedit până acum destul de răbdător cu măsurile de austeritate, dar lucrurile se pot schimba dramatic dacă promisiunile făcute astă-vară, privind tăierea privilegiilor şi reducerea risipei, nu vor fi onorate, atrage atenţia sociologul Remus Ştefureac, directorul INSCOP, într-un interviu pentru News.ro.
20:00
Vasile Dîncu: Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci. Ei pun profitul înaintea vieţii. # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat, vineri, că ceea ce face Sorin astăzi este un lucru foarte complicat, şi anume trebuie să se lupte cu dreapta politică, el precizând că dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. Dîncu a arătat că, pentru dreapta politică, săracii sunt vinovaţi pentru că sunt săraci şi pun profitul înaintea
20:00
Bulgaria interzice temporar exporturile de combustibili către celelate state din UE. Care este motivul # PSNews.ro
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene (UE), transmite BTA, relatează Agerpres. Decizia a fost luată vineri, cu 135 de voturi pentru, 4 împotrivă şi 42 de abţineri. Conform rezoluţiei Comisiei parlamentare pentru buget şi finanţe, măsura
20:00
Oraşul Novaci, cu zona Rânca, declarat stațiune turistică de interes național. Anunțul ministrului Radu Miruță # PSNews.ro
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes naţional. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, crede că Rânca este "unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească". Guvernul a adoptat, în
20:00
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. "Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre", a transmis Ţoiu. "Am
18:50
Estimări optimiste pentru Autostrada București A0: Șoferii ar putea circula pe un prim tronson mai devreme cu 6 luni # PSNews.ro
Oficialii din Ministerul Transporturilor anunță că lucrările la șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord avansează, iar șanterele, pe anumite sectoare, sunt în avans față de graficul contractat. Astfel, șeferii ar putea circula pe un prim tronson, între DN1 și DN1A, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni. "Vă reamintesc că am demarat execuția
18:40
Salariul pe care Oana Gheorghiu, noul vicepremier din Guvernul Bolojan, l-a avut la Asociația Dăruiește Viață a devenit subiect de dispută în coaliția de guvernare. Senatorul PSD Daniel Zamfir, într-o declarație la Digi24, a acuzat-o pe Gheorghiu că ar fi făcut „caritate pe bani" în proiectul construirii spitalului din donații, subliniind că avea un salariu
18:40
Șeful Jandarmeriei București, schimbat după scandalul comemorării Colectiv. Cine vine la conducere # PSNews.ro
Jandarmeria București a adus un nou șef în funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat. Jandarmeria București a adus în funcția de șef pe Colonelul Toma Marius Cezar (foto), care ocupa, inițial, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș,
18:40
Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri pot călători gratuit cu trenul în țările UE # PSNews.ro
Comisia Europeană oferă un număr de 40.000 de abonamente gratuite, pentru tinerii care vor să călătorească cu trenul prin statele Uniunii Europene. Este vorba despre o extindere a programului DiscoverEU. Comisia Europeană extinde programul DiscoverEU Programul DiscoverEU care permite tinerilor să călătorească gratuit, cu trenul, prin statele UE, va fi extins. Comisia Europeană a luată această
18:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulţi bani aruncaţi împotriva mea! Bani negri # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulţi „bani negri" aruncaţi împotriva sa, „din toate părţile, sume fabuloase", vor fi scoase din context informaţii din CV-ul său şi va fi atacat. „Nu credeţi nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din
18:40
Un grup media pro-Orban cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026 # PSNews.ro
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk. Tranzacţia, anunţată de cele două companii vineri, are loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban are de făcut faţă
18:40
EUROSTAT: Irlanda şi România au cea mai mică pondere a taxelor şi contribuţiilor sociale în PIB din UE # PSNews.ro
Ponderea taxelor şi contribuţ
18:40
Judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani, pensionat alături de alți 21 de magistraţi # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretele de pensionare a 22 de magistraţi. Printre aceştia se numără şi judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, care are doar 48 de ani. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat următoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Anchidin Adriana, judecător cu grad profesional de curte de […] Articolul Judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani, pensionat alături de alți 21 de magistraţi apare prima dată în PS News.
18:40
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu spune despre AUR şi USR că vând iluzii cetăţenilor şi că nu îşi susţin promisiunile cu fapte concrete. Declaraţiile au fost făcute la Conferinţa PSD Timiş. „Un partid care câştigă alegerile, un partid care îşi impune viziunea, un partid care dă tonul dezvoltării României – cu siguranţă Partidul Social-Democrat are proiectele […] Articolul Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, atac la AUR şi USR: „Vând iluzii românilor” apare prima dată în PS News.
18:40
Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, pus sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu # PSNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pentru 60 de zile, față de Todorică Șerban Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov și președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (ADIDAJ). Acesta este acuzat de abuz în serviciu, după ce […] Articolul Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, pus sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
17:40
Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că l-a chemat în Parlament pe premierul Ilie Bolojan „să explice românilor”ce își propune Guvernul pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate, după retragerea unor trupe americane din România. El a mai spus că a aflat din presă despre această decizie a Pentagonului.Ilie Bolojan este […] Articolul Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție apare prima dată în PS News.
17:40
Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie țara nu va mai avea bani. Potrivit calculelor The Economist, până la sfârșitul anului 2025, cheltuielile militare ale Ucrainei de la începutul conflictului – reflectate în bugetul apărării, livrările de armament occidental și granturile militare – vor […] Articolul Ucraina riscă să rămână fără fonduri până în februarie 2026 apare prima dată în PS News.
17:40
ÎCCJ, decizie istorică: Se pot cere despăgubiri pentru efectele adverse ale vaccinului COVID și în baza Codului civil # PSNews.ro
Prin Decizia nr. 525 din 18 martie 2025, Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a clarificat un aspect esențial privind răspunderea juridică pentru efectele adverse provocate de vaccinurile împotriva COVID-19. Hotărârea confirmă că o persoană care a suferit prejudicii în urma vaccinării poate solicita despăgubiri nu doar pe baza […] Articolul ÎCCJ, decizie istorică: Se pot cere despăgubiri pentru efectele adverse ale vaccinului COVID și în baza Codului civil apare prima dată în PS News.
17:40
Nicușor Dan sesizează CCR după ce Guvernul a vrut să acorde sporuri pentru angajații din ministerele reorganizate # PSNews.ro
Președintele României a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a reorganizării unor ministere, contestând modificările aduse în Parlament. Sesizarea consideră neconstituțională atât stabilirea salariilor pentru personalul preluat la nivelul maxim aflat în plată, cât și acordarea unui nou spor de 15% pentru angajații Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Președintele Nicușor Dan […] Articolul Nicușor Dan sesizează CCR după ce Guvernul a vrut să acorde sporuri pentru angajații din ministerele reorganizate apare prima dată în PS News.
17:40
Prima reacție a lui George Simion, după vandalizarea sediului central al AUR. Cerere fără precedent # PSNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului, transmite Agerpres. „Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui […] Articolul Prima reacție a lui George Simion, după vandalizarea sediului central al AUR. Cerere fără precedent apare prima dată în PS News.
17:40
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de 3 săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul # PSNews.ro
Un cuplu din județul Gorj este cercetat pentru trafic de minori, după ce și-ar fi vândut bebelușul de trei săptămâni unui bărbat în schimbul sumei de 7.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unui autoturism. Copilul a fost găsit de polițiști la locuința cumpărătorului, un bărbat de 47 de ani, […] Articolul Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de 3 săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul apare prima dată în PS News.
17:40
Un nou mare producător de biciclete alege România în dauna Austriei. Concedieri acolo, angajări aici # PSNews.ro
Producătorul austriac de biciclete Simplon se extinde în România, tăind în același timp locuri de muncă la sediul central din Hard, Vorarlberg, unde va fi desființat fiecare al cincilea post. Simplon va deschide anul viitor o unitate de producție la Timișoara și va reduce în paralel cu până la o cincime numărul de posturi în […] Articolul Un nou mare producător de biciclete alege România în dauna Austriei. Concedieri acolo, angajări aici apare prima dată în PS News.
17:40
Fifor: Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-ministrului pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că lucrurile sunt cât se poate de simple, Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României, iar prezenţa acestuia nu este opţională. Fifor îi mai spune premierului să nu se teamă, pentru […] Articolul Fifor: Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, apare prima dată în PS News.
16:30
Declarațiile recente ale șefului Jandarmeriei Române au stârnit critici puternice din partea specialiștilor în drept, care pun sub semnul întrebării modul în care instituția își gestionează responsabilitatea și aplicarea legii. Într-o postare publică, avocatul Toni Neacșu a criticat dur poziția inspectorului-șef, afirmând că acesta „îngroapă cu totul instituția pe care o conduce” prin justificarea sancțiunilor […] Articolul Jandarmeria, sub tirul lui Toni Neacșu: Rigoarea trebuie premiată, nu blamată apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO R. Moldova. Premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat miniștrii și programul. Echipa care va duce țara în UE # PSNews.ro
La Chișinău, premierul desemnat al Republicii Moldova a cerut astăzi votul de încredere din partea Parlamentului. Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa de miniștri și principalele priorități, printre care finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. „Cer sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare, orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană și […] Articolul VIDEO R. Moldova. Premierul Alexandru Munteanu și-a prezentat miniștrii și programul. Echipa care va duce țara în UE apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO Grindeanu amenință iar cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” # PSNews.ro
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 31 octombrie, un mesaj membrilor și simpatizanților formațiunii, în cadrul Conferinței Extraordinare a PSD Hunedoara, subliniind importanța reconectării partidului cu oamenii și criticând stilul de guvernare din care face parte, „bazat doar pe tabele și cifre seci”. „Noi am fost cu oamenii. Noi am […] Articolul VIDEO Grindeanu amenință iar cu ieșirea din guvern: „Asta nu e o guvernare bună. Așa ceva noi nu acceptăm” apare prima dată în PS News.
16:30
Explozia din Rahova. Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări, arestaţi preventiv # PSNews.ro
Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de numiții Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați în dosarul privind explozia din cartierul Rahova. Persoanele se află în custodia SIC-DGPMB și urmează să fie încarcerate în Arestul DGPMB. Cei trei bărbaţi arestați preventiv sunt un angajat al Distrigaz și […] Articolul Explozia din Rahova. Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări, arestaţi preventiv apare prima dată în PS News.
16:30
Primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, a anunțat vineri că intenționează să construiască în oraș cea mai lungă tiroliană din Europa și a treia ca lungime din lume. Edilul a spus într-o conferință de presă că investiția, estimată la circa 3,5 milioane de euro fără TVA, va aduce un plus municipiului Piatra-Neamț pe zona turismului de […] Articolul Localitatea din România unde se va construi cea mai lungă tiroliană din Europa apare prima dată în PS News.
16:30
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-și retrage parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-și crească cheltuielile de apărare, transmite agenția EFE. ‘Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o […] Articolul Comisia Europeană, reacție întârziată la retragerea parțială a trupelor SUA din România apare prima dată în PS News.
16:30
Precedent îngrijorător: O mare bancă din România își dă dreptul să retragă bani din conturile clienților, fără acord # PSNews.ro
Din 31 decembrie 2025, BRD își modifică regulile. Banca va putea corecta erori, returna plăți greșite sau bloca fonduri suspecte fără notificarea clientului. Ce trebuie să știi dacă nu ești de acord. BRD Groupe Société Générale a anunțat modificarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane fizice, care vor intra în vigoare la finalul acestui an. Noile prevederi […] Articolul Precedent îngrijorător: O mare bancă din România își dă dreptul să retragă bani din conturile clienților, fără acord apare prima dată în PS News.
15:30
Femicidul, oglinda unei societăți care refuză să se vadă – protecția femeilor e o urgență națională # PSNews.ro
273 de parlamentari au semnat pentru depunerea unui proiect de lege care introduce pentru prima oară în legislația din România termenul de „femicid”, adică uciderea unei femei sau fete pe criterii de gen. Este inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului României. Un demers lăudabil care sper să […] Articolul Femicidul, oglinda unei societăți care refuză să se vadă – protecția femeilor e o urgență națională apare prima dată în PS News.
15:30
Primul anunț oficial privind sprijinul politic și administrativ pentru candidatul PSD la Primăria Găești, Alexandru Iorga, vine din partea președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan. Proiecte majore realizate în Găești Corneliu Ștefan a reamintit că Centura Orașului Găești este primul drum de ocolire construit de la zero în județ în ultimii 35 de ani, o […] Articolul Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița: Refacem Găeștiul pas cu pas apare prima dată în PS News.
15:30
Republica Moldova și Ucraina au primit sprijin din partea echipei centrale pentru crime internaționale a Europol. Suportul a venit într-o a doua fază a anchetei privind crimele de război ale membrilor grupurilor mercenare Wagner și Redut. Europol a transmis printr-un comunicat de presă că a sprijinit a doua fază a unei anchete desfășurate de Poliția […] Articolul Europol a sprijinit Republica Moldova și Ucraina în ancheta mercenarilor ruși apare prima dată în PS News.
