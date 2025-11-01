Situaţia din Gaza va fi abordată luni, la Istanbul, de opt miniştri de externe
Bursa, 1 noiembrie 2025 15:20
Miniştrii de externe din opt ţări musulmane se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o and #8222;următoare fază and #8221; în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, informează EFE
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 10 minute
15:30
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare din 21 octombrie şi care execută o pedeapsă de cinci ani pentru utilizarea banilor libieni pentru finanţarea campaniei sale prezidenţiale din 2007, informează EFE
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
Premierul Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmiţând că are încredere vor lucra împreună şi va susţine în continuare eforturile autorităţilor de la Chişinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil
14:50
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie, 2025, decât în oricare altă lună, cel puţin de la începutul anului 2023 când a început invazia. Majoritatea au fost atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua electrică
Acum 2 ore
14:30
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres
14:20
Poliţia îi răspunde lui Simion, după ce acesta a acuzat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea # Bursa
Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, într-un comunicat că Poliţia and #8221;tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor'
14:20
Deputaţii francezi au respins vineri, în Adunarea Naţională, impunerea unei taxe pe cele mai mari averi ale ţării, una dintre revendicările socialiştilor în schimbul sprijinirii guvernului lui Sebastien Lecornu, ceea ce pune în pericol continuitatea administraţiei sale, transmite AFP
14:10
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării, relatează joi, 30 octombrie
14:10
Cheng Li-wun este noua preşedintă a partidului de opoziţie din Taiwan şi pledează pentru pace cu China # Bursa
Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând un apel la and #8222;unitate naţională and #8221; şi la deschiderea and #8222;unei noi ere de pace peste strâmtoare and #8221;, în primul său discurs după preluarea mandatului, informează EFE
14:00
Ucraina - Atacurile nocturne cu rachete ruseşti au atins în octombrie cel mai înalt nivel de la începutul anului 2023 # Bursa
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună de la începutul anului 2023, în cadrul unor atacuri nocturne care au vizat în special reţeaua energetică, potrivit unei analize a datelor ucrainene realizată de AFP
14:00
Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,35 milioane lei mai multe companii de pe piaţa deşeurilor medicale # Bursa
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire şi Mondeco pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale din România
14:00
Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne and #8221;ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, participă, în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2025, în calitate de şef al delegaţiei României, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinţei Generale a UNESCO care are loc la Samarkand (Uzbekistan)
Acum 4 ore
13:40
Rheinmetall îşi extinde producţia în Europa de Est prin investiţii de sute de milioane de euro # Bursa
Compania germană de apărare Rheinmetall îşi consolidează prezenţa în Europa de Est prin deschiderea de noi fabrici pentru muniţie, vehicule blindate şi componente pentru sisteme de apărare aeriană, potrivit publicaţiei AIN.
13:30
Singura autostradă construită de chinezi în România are întârzieri şi nu va fi gata înainte de vara lui 2026 # Bursa
Lucrările la Lotul 3 Afumaţi-Pantelimon din Autostrada de Centură A0 Nord, singurul tronson realizat de un constructor chinez în România, sunt în întârziere, potrivit HotNews.ro. Termenul de finalizare, stabilit iniţial pentru noiembrie 2025, nu va fi respectat, iar tronsonul ar putea fi gata abia în vara anului 2026.
12:40
Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, suspendat din cauza paraliziei bugetare # Bursa
12:30
Comandamentul Forţelor Aeriene ale Ucrainei a anunţat că, în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, au fost neutralizate 206 drone de atac lansate de armata rusă, potrivit publicaţiei and #1053; and #1086; and #1074; and #1086; and #1089; and #1090; and #1080; and #1053; and #1072; and #1076; and #1079; and #1074; and #1080; and #1095; and #1072; and #1081; and #1085; and #1077;.
12:00
Serviciile secrete militare ale Ucrainei (GUR) au raportat vineri explozia simultană a trei linii ale conductei de petrol and #8222;Koltsevaya and #8221; din districtul Ramenskoye, regiunea Moscovei, potrivit publicaţiei Insider. Conducta transporta benzină, motorină şi kerosen pentru aviaţie, destinate armatei ruse.
Acum 6 ore
11:40
Trump afirmă că creştinii din Nigeria se confruntă cu o and #8222;ameninţare existenţială and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că and #8222;creştinismul se confruntă cu o ameninţare existenţială în Nigeria and #8221;, potrivit AFP. Liderul de la Washington a susţinut că and #8222;mii de creştini sunt ucişi and #8221; de and #8222;islamici radicali and #8221;, fără a furniza dovezi care să susţină aceste afirmaţii.
11:20
Articolul publicat de mine alaltăieri ( and #8222;19 decembrie 2025: vom afla cine este 3I ATLAS and #8221;) a stârnit comentarii care mi-au ridicat şi mie o problemă, ca să zic aşa, epistemologică.
10:20
Un furnizor gigant de energie intră în România - Compania britanică Centrica a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică # Bursa
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise de Profit.ro.
10:20
Trump se declară pregătit să finanţeze ajutorul alimentar american, ameninţat de paralizia bugetară # Bursa
10:20
Raluca Turcan: Au beneficiat de vaccin anti-HPV peste 4.000 de tineri, până în luna septembrie # Bursa
Deputatul PNL Raluca Turcan, preşedinte al PNL Sibiu, anunţă, sâmbătă, că, până în luna septembrie, au fost vaccinaţi anti-HPV 4.000 de tineri, iar extinderea gratuităţii la persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 26 de ani and #8221;aduce un licăr de speranţă and #8221;
10:20
Armata israeliană afirmă că cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu sunt ale ostaticilor # Bursa
Cele trei cadavre neidentificate provenite din Gaza, predate vineri seara Israelului prin intermediul Crucii Roşii, nu sunt ale ostaticilor răpiţi în 7 octombrie 2023 de Hamas, a declarat sâmbătă pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei israeliene
10:10
Xi Jinping îndeamnă statele asiatice să menţină lanţurile de aprovizionare stabile şi să colaboreze în vremuri and #8221;turbulente and #8221; # Bursa
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările din regiunea Asia-Pacific să susţină libertatea comerţului şi să asigure stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale, transmite CNBC
10:10
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia: and #8222;Un semnal dezastruos and #8221; # Bursa
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei
10:10
O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi ale altor oficiali de rang înalt din domeniul comunicării aflate în Aripa de Vest, lângă Biroul Oval
10:10
Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială # Bursa
Gigantul reţelelor sociale Meta Platforms intenţionează să strângă până la 30 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni, în contextul în care marile companii tehnologice caută surse suplimentare de finanţare pentru extinderea costisitoare a infrastructurii dedicate inteligenţei artificiale, relatează Reuters
10:00
Giganţii tehnologici Alphabet, Meta, Microsoft şi Amazon au transmis acelaşi mesaj la finalul sezonului de raportări financiare: cheltuielile pentru inteligenţă artificială vor continua să crească
10:00
Preşedintele Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare atacuri în Venezuela, aparent contrazicându-şi propriile comentarii de săptămâna trecută, în contextul intensificării aşteptărilor că Washingtonul ar putea extinde în curând operaţiunile legate de traficul de droguri, relatează Reuters
10:00
Ucraina a trimis forţe speciale pentru a lupta în zonele disputate din oraşul Pokrovsk, din estul ţării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forţele ucrainene din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene citate de Reuters
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi predominant frumoasă, iar în cea mai mare parte a ţării deosebit de caldă pentru prima zi a lunii noiembrie.
31 octombrie 2025
22:10
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a declarat că Roman Protasevici, cofondatorul canalului de opoziţie Nexta, ar fi fost ofiţer de informaţii belarus, infiltrat sub acoperire în rândurile opoziţiei. Declaraţia a fost făcută pentru serviciul belarus al Radio Liberty.
22:00
Armata israeliană a continuat joi noapte atacurile asupra Fâşiei Gaza, pentru a treia zi consecutiv, ucigând două persoane, potrivit agenţiei oficiale palestiniene WAFA, citată de Reuters.
22:00
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza, a anunţat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal, notează Edupedu
21:50
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept and #8221;stranie and #8221; decizia PSD de a-l chema în plen pe premier # Bursa
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla luni sau marţi, ci atunci când programul premierului îi va permite
21:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că fundamentul unei politici economice solide îl reprezintă păstrarea cât mai multor resurse financiare în mâinile cetăţenilor, potrivit publicaţiei Magyar Nemzet.
21:30
George Simion afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi cere protecţie din partea SPP pentru el # Bursa
Preşedintele AUR, George Simion, afirmă că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi anunţă că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri, dar acuză că nu s-au luat până acum niciun fel de măsuri
21:30
Administraţia Trump nu poate suspenda ajutoarele alimentare în perioada shutdown-ului, decide justiţia americană # Bursa
Administraţia preşedintelui Donald Trump nu poate suspenda ajutorul alimentar pentru milioane de americani pe durata shutdown-ului guvernamental, au decis vineri doi judecători federali, afirmând că guvernul trebuie să utilizeze pentru aceasta fondurile de urgenţă
21:20
Moscova protestează faţă de exerciţiile militare japoneze desfăşurate în apropierea graniţelor Rusiei # Bursa
Moscova a convocat reprezentanţii Ambasadei Japoniei la Ministerul de Externe pentru a protesta faţă de exerciţiile militare Joint Exercise 2025, pe care le consideră o ameninţare la adresa securităţii sale, potrivit publicaţiei Vedomosti.
21:00
Guvernul pregăteşte interdicţii pentru foştii primari şi consilieri locali, în acord cu cerinţele OCDE # Bursa
Guvernul intenţionează să introducă restricţii pentru primarii şi consilierii locali după încheierea mandatelor, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă aflat în lucru, care transpune cerinţe impuse ţării noastre în procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), informează HotNews.
20:50
Potrivit agenţiei Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5 octombrie, această rachetă, lansată de pe teritoriul rus, a zburat mai mult de 1.200 km până la and #8222;locul de impact din Ucraina and #8221;. În 2019, raza lungă de acţiune a rachetei 9M729 a determinat Statele Unite să se retragă din Tratatul privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune
20:50
Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai puţin de o săptămână după ce preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump s-au întâlnit în Coreea de Sud pentru a atenua tensiunile comerciale şi a discuta despre războiul din Ucraina
20:30
Trump refuză să excludă testele nucleare subterane şi rămâne vag în declaraţiile pe această temă # Bursa
Preşedintele Donald Trump a reafirmat vineri că Statele Unite intenţionează să efectueze teste nucleare dacă alte ţări o vor face, fără a clarifica însă tipul de teste care ar putea fi întreprinse de Washington
20:20
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienţii din Franţa sau din alte ţări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud Act, care permite guvernului american să acceseze datele firmelor de tehnologie cu sediul în SUA, chiar dacă aceste date sunt stocate în străinătate, potrivit The Register
20:10
Sorin Grindeanu, după ce liberalii au cerut ca legea Nordis să intre în plen: Luni, eu voi cere să intre pe ordinea de zi această lege # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre cererea PNL de punere a legii Nordis în plen că luni, el va cere să intre pe ordinea de zi această lege, adăugând că nu are niciun fel de concurenţă, nici ieftină, nici bogată cu prim-ministrul Ilie Bolojan
20:00
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul Parlamentului de la Chişinău şi va depune sâmbătă jurământul # Bursa
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a obţinut vineri votul de încredere al Parlamentului de la Chişinău, obţinând cele 55 de voturi preconizate ale majorităţii PAS, partidul care o susţine pe preşedinta Maia Sandu, la finalul a şase ore de întrebări şi răspunsuri
20:00
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar afecta negativ stocurile SUA, lăsând decizia politică finală în mâinile preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu situaţia, transmite CNN
19:40
Constructorul metroului clujean anunţă că a realizat peste 50% din pereţii puţului de lansare pentru cele 2 and #8221;cârtiţe and #8221; # Bursa
Constructorul metroului din Cluj, firma turcă Gulermak, a realizat peste 50% din pereţii mulaţi ai puţului de lansare a celor două and #8221;cârtiţe and #8221; (TBM-uri) din staţia Teilor din Floreşti, după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, relatează Cluj24
19:40
Un avion de recunoaştere rusesc, interceptat şi escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice # Bursa
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA
19:40
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online # Bursa
O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online, iar 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informaţiile financiare credibile online, potrivit unui studiu realizat pentru Revolut, transmite Agerpres
