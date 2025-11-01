Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie

Newsweek.ro, 1 noiembrie 2025 15:20

Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului p...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:40
Hegseth: SUA sunt pregătite să împărtăşească instrumente pentru a neutraliza o Chină agresivă Newsweek.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a atacat sâmbătă Beijingul pe tema creşterii "acţiunilor destabili...
Acum 30 minute
15:20
Justiţia franceză va audia cererea de eliberare a lui Sarkozy pe 10 noiembrie Newsweek.ro
Curtea de Apel din Paris va audia pe 10 noiembrie cererea de eliberare depusă de avocaţii fostului p...
Acum o oră
15:00
Trei astronauţi au ajuns la bordul staţiei spaţiale a Chinei Newsweek.ro
Vehiculul spaţial Shenzhou-21, care avea trei astronauţi la bord, s-a conectat cu staţia spaţială ch...
14:50
Lucrările la planşeul Unirii au ajuns la 25%; facturile neplătite sunt de 135 milioane de lei Newsweek.ro
Lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, iar stadiul acestora în momentul de faţă este undeva la...
Acum 2 ore
14:30
Atacurile nocturne cu rachete ale Rusiei,la cel mai înalt nivel în octombrie de la începutul anului Newsweek.ro
Rusia a lansat mai multe rachete asupra Ucrainei în octombrie decât în orice altă lună, cel puţin de...
14:10
Baschet: Arbitrii din NBA vor fi dotaţi cu căşti începând de sâmbătă Newsweek.ro
Arbitrii din liga profesionistă nord-americană de baschet vor fi dotaţi cu căşti începând de sâmbătă...
13:50
Guvernul Republicii Moldova a depus jurământul de învestire în prezenţa şefei statului Maia Sandu Newsweek.ro
Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de ...
Acum 4 ore
13:40
Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor de Regele Charles. Unde va locui de acum Newsweek.ro
Cutremur la Londra. Prinţul Andrew a fost dat afară din castelul Windsor, unde stătea de mai bine de...
13:20
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România Newsweek.ro
Veteranii americani critică dur decizia administrației Trump de a retrage soldați din România. Penta...
13:00
Bistriţa a fost inclusă oficial în Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Orașul devine un model cultural Newsweek.ro
Bistrița devine oficial un model cultural recunoscut de UNESCO prin Rețeaua Orașelor Creative. Orașu...
12:50
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria Newsweek.ro
Mii de articole contrafăcute, descoperite la vama Giurgiu în autocare venite din Turcia și Bulgaria....
12:40
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a cerut deja licența Newsweek.ro
Un furnizor gigant de energie intră pe piața din România. Compania britanică a solicitat deja acorda...
12:20
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat Newsweek.ro
România a cheltuit peste 11 milioane de euro pentru marii arși, din lipsa unui centru specializat. T...
12:10
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală Newsweek.ro
Cel mai bogat oraș roman din Dacia descoperit la Alba Iulia, un sit arheologic de valoare universală...
12:00
Lovitură de grație HUR în inima Rusiei. 3 linii petroliere cruciale pentru armata Rusiei, distruse Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene au anunțat că au distrus trei linii ale conductei strate...
Acum 6 ore
11:40
Povestea scrisorilor pierdute ale Primului Război Mondial. Mesajele din sticlă găsite după 109 ani Newsweek.ro
O sticlă cu două scrisori datând din 1916, scrise de doi soldați australieni plecați pe frontul din ...
11:10
Facturi mai mari la curent și căldură din 1 noiembrie. Noua taxă care explodează prețul energiei Newsweek.ro
De la 1 noiembrie, românii plătesc mai mult pentru curentul electric și căldură, după ce Autoritatea...
10:50
Bilanțul CNAS după Colectiv. Peste 11.000.000 €, costul tratamentului marilor arși în străinătate Newsweek.ro
De la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11 milioane de euro pentr...
10:40
Retragerea Diviziei 101 din România, condamnată de veteranii americani: Momentul nu putea mai prost Newsweek.ro
Decizia fostului președinte Donald Trump de a retrage o brigadă americană din România și alte state ...
10:20
32 de ani de la „nașterea” UE. România a primit 106.000.000.000 € și a plătit 35.000.000.000 € Newsweek.ro
Tratatul de la Maastricht, actul de naștere al UE, a intrat în vigoare în urmă cu 32 de ani, la 1 no...
10:20
Germania testează laserul de 20 kW care „prăjește” instantaneu dronele rusești. Când intră în luptă Newsweek.ro
Germania finalizează testarea unei arme laser de 20 kW capabilă să neutralizeze instantaneu drone in...
Acum 8 ore
09:30
Washington Post: Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și Iranului pentru a se apăra de SUA Newsweek.ro
Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post, Venezuela a cerut ajutor Rusiei, Chinei și ...
09:10
A fost descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente! Ce poate combate? Newsweek.ro
O echipă de cercetători de la Universitatea Warwic (Marea Britanie) şi Universitatea Monash (Austral...
09:00
VIDEO România, campioană europeană la judo „Under-23”. Ioan Dzițac a luat aurul la categoria 73 kg Newsweek.ro
Sportivul român Ioan Dzițac a cucerit medalia de aur la categoria 73 kg, la Campionatele Europene de...
08:40
Noapte sângeroasă de Halloween, lângă București. Un colindător de 13 ani a înjunghiat un bărbat Newsweek.ro
Un băiat de 13 ani, care a plecat la colindat de Halloween prin localitatea 1 Decembrie de lângă Buc...
08:10
Trump restricționează și mai mult accesul presei la Casa Albă. Unde nu mai au voie jurnaliștii? Newsweek.ro
Invocând faptul că jurnaliștii trag cu urechea și necesitatea de a proteja informațiile potențial se...
07:50
Ceaiul folosit ca șampon care te scapă de părul alb. Îl faci din frunzele căzute pe jos Newsweek.ro
Ceaiul-minune care te scapă de părul alb nu vine dintr-un ingredient rar, ci din frunzele căzute pe ...
07:50
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des Newsweek.ro
Praful îți poate crește factura la energie electrică. De ce să cureți caloriferele cât mai des? Praf...
Acum 12 ore
07:40
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. Intră și administratorul Newsweek.ro
3.000 lei amendă dacă nu permiți accesul instalatorului în apartament. De ce să îl primești. În legi...
07:30
Cât mai cresc prețurile la locuințe? Specialist: „România se transformă într-o țară de chiriași” Newsweek.ro
Prețul locuințelor este în continuă creștere, iar românii spun că nu și le permit. Dar, în fiecare z...
07:20
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Scorpionii, iubire secretă Newsweek.ro
Horoscop 2 noiembrie. Balanțele au noroc. Racii au parte de surprize. Pentru Scorpioni, relațiile am...
07:10
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie Newsweek.ro
Pensionarii vor lua un bonus considerabil la pensie în luna noiembrie, pe lângă sumele pe care trebu...
Acum 24 ore
22:20
Proces „supranatural” între doi soți medici din Iași, cu acuzații de practici ezoterice Newsweek.ro
Credința unei ieșence în supranatural a fost invocată în instanță, într-un proces vizând pensia alim...
22:00
Ludovic Orban: Este stranie decizia PSD, de a-l chema pe Ilie Bolojan în Parlament Newsweek.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban spune că este stranie decizia PSD, de a-l chema pe premierul ...
22:00
Atenție la cumpărături: opium și antibiotic în exces! Sunt produse retrase din supermarket Newsweek.ro
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis în luna oct...
21:50
Primăria Iași, obligată de Poliția Rutieră să remedieze de urgență pistele pentru bicicliști Newsweek.ro
Polițiștii rutieri au verificat pistele la sesizarea unui activist ieșean și au solicitat Primăriei ...
21:40
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova. Un proeuropean la Chişinău Newsweek.ro
Alexandru Munteanu este noul premier al Republicii Moldova şi va depune Jurământul în faţa Maiei San...
21:20
Pentagon, aprobare pentru furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Ce va decide Trump? Newsweek.ro
Pentagon a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acț...
21:10
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale. Plăteau tenismeni. Unde se întâmpla acest lucru? Newsweek.ro
Nişte români făceau pariuri sportive ilegale şi au fost prinşi. Plăteau tenismeni, pentru a pierde m...
20:50
Nicuşor Dan a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest lucru? Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a contestat la CCR Legea prosumatorilor. De ce a făcut acest luc...
20:40
Trei arestări în cazul blocului explodat din Rahova. Sunt acuzaţi de distrugere din culpă Newsweek.ro
Astăzi, au avut loc primele trei arestări, în cazul blocului explodat din Cartierul Rahova. Cei trei...
20:20
Ratele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii Fed Newsweek.ro
Ratele la creditele ipotecare cresc cu 20 de puncte de bază, după reducerea dobânzii de referinţă, d...
20:10
Băutura cu alcool care te ferește de răceală și gripă. O faci acasă din câteva ingrediente Newsweek.ro
Un leac tradițional Whisky-ul irlandez fierbinte este o băutură reconfortantă, preparată dintr-un sh...
20:10
Război iminent în Venezuela. Regimul lui Nicolas Maduro, vizat de rachetele SUA Newsweek.ro
Administrația președintelui american Donald Trump a luat decizia de a ataca „instalații militare” di...
19:40
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă Newsweek.ro
De ce finanțarea Ucrainei este o oportunitate uriașă pentru Europa. Nota de plată va fi imensă. Este...
19:20
Arestări după moartea nepotului lui Robert De Niro. Cinci traficanți de droguri, în cătușe Newsweek.ro
Un punct de cotitură în cazul morții nepotului lui Robert De Niro, legată de droguri, în iulie 2023!...
19:20
Cum se curăță soba de teracotă? Soluții simple și eficiente prin care previi depunerile de funingine Newsweek.ro
Odată cu venirea frigului, mulți români, mai ales în mediul rural și-au pus în funcțiune sobele de t...
19:10
Parlamentarii bulgari, restricție temporară la exportul de motorină. Ce se întâmplă în România? Newsweek.ro
Parlamentarii bulgari propun o restricție temporară la exportul de motorină şi combustibili pentru a...
18:50
Somnul insuficient și lipsa de carbohidrați, motivele pentru care îți e foame seara târziu Newsweek.ro
Lipsa somnului și omiterea carbohidraților pot perturba echilibrul hormonal, determinând apariția se...
18:40
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Nu mai ai nevoie de pastile când ai migrene Newsweek.ro
Băutura care te scapă în 5 minute de durerile de cap. Există o băutură care te poate ajuta să scapi ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.