Compania miliardarului Warren Buffett, Berkshire Hathaway, și-a crescut rezerva de cash la un nou record, de 381,6 miliarde de dolari

16:40

Un număr de 249 de firme cu capital deţinut fie integral, fie majoritar de statul român datorează bugetului […] The post Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public; ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante appeared first on Financial Intelligence.