Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena

22:50

A fost un nou meci mare făcut de Dennis Man! Graţie evoluţiei sale, PSV s-a impus cu 4-1, cu Sittard şi este pe primul loc în clasament. Românul a reuşit un assist, la primul gol al partidei, marcat de Saribari, pentru ca pe finalul primei reprize să înscrie şi el. Poate unul dintre cele mai […]